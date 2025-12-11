Einführung der neuesten Version des Dynamic Fibonacci Grid Dashboards für MT5.

Jetzt mit zahlreichen neuen Funktionen ausgestattet, verwandelt dieses neue Dashboard Ihr Handelserlebnis und ermöglicht es Ihnen, den Markt und die Preisbewegungen aus einer völlig neuen Perspektive zu betrachten. Entdecken Sie neue Möglichkeiten durch gleichzeitige Analyse mehrerer Zeitrahmen und Symbole. Benutzerfreundliche Oberfläche für manuelles Trading und Positionsmanagement sowie erweiterte Möglichkeiten zur Anwendung vordefinierter automatisierter Strategien. Darüber hinaus ist das DFG jetzt vollständig im Strategy Tester als Trading-Simulator funktionsfähig, mit dem Sie verschiedene Handelsbedingungen mithilfe historischer Daten nachstellen können. Sie können manuelles Trading im visuellen Modus üben und automatisierte Strategien im Hochgeschwindigkeitsmodus testen.

Hauptfunktionen

• Fortgeschrittene technische Analyse mehrerer Zeitrahmen und Symbole basierend auf dem Konzept der Dynamic Fibonacci Bands.

Erleben Sie unvergleichliche Effizienz mit unserem Echtzeit-Marktanalyse-Dashboard. Wir synthetisieren komplexe Daten von M1-, M5-, M15- und H1-Charts in leicht verständliche Grid-Level. Diese einzigartige Darstellung ermöglicht es Tradern, die Preisbewegungen von 10 verschiedenen Symbolen auf einem Bildschirm zu verfolgen, ohne auf traditionelle Charts angewiesen zu sein. Das Ergebnis ist schnellere Entscheidungsfindung und eine sauberere, weniger überladene Handelsumgebung.

• Anpassbare, benutzerfreundliche Oberfläche mit den wichtigsten Funktionen.

Kontostatus und -informationen, Schaltflächen für schnelles manuelles Trading und Positionsmanagement sowie Schaltflächen zur Steuerung automatisierter Strategien.

• Möglichkeit zur Erstellung von Presets für halbautomatische oder vollautomatische Strategien.

Möglichkeit zur Umsetzung komplexer Trend- und Gegen-Trend-Strategien mit variablen Grids.

• Funktionsfähiger Trading-Simulator im Strategy Tester.

Sie können das System in schneller Geschwindigkeit studieren, die Funktionalität und verschiedenen Features testen, manuelles Trading mit historischen Daten üben und unterschiedliche automatisierte Strategien und Presets backtesten.

• Integriertes Sound-Alerts-System.

Bietet potenzielle Handelssignale in Form von akustischen und visuellen Warnungen basierend auf Ihren Presets. Optional können die Signale auch als Push-Benachrichtigungen an das mobile Terminal Ihres Smartphones gesendet werden.

• Kostenloser zusätzlicher Indikator — DFG Chart.

Mit diesem Indikator können Sie die Historie der Grid-Level für jedes Symbol und jeden Zeitrahmen sowie die Historie Ihrer Trades überprüfen.

Systemanforderungen

Das DFG-Dashboard kann mit jedem Broker verwendet werden, der MT5 anbietet und automatisiertes Trading mit Expert Advisors erlaubt.

Das System ist für den Handel mit den wichtigsten Währungspaaren optimiert. Es ist jedoch auch möglich, mit anderen Symbolen zu arbeiten. Sie sollten diese zuerst testen und bei Bedarf die Einstellungen anpassen oder verschiedene Templates für unterschiedliche Symbolgruppen erstellen.

Abhängig von den Einstellungen und Symbolen können einige automatisierte Strategien ein signifikantes Kontoguthaben oder höheren Hebel erfordern sowie ein Non-FIFO-Konto mit aktivierter Hedging-Funktion.

Technischer Support ist verfügbar. Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe bei der Einrichtung benötigen, senden Sie eine Nachricht. Ich werde versuchen, so schnell wie möglich zu antworten.