Dynamic Fibonacci Grid

Einführung der neuesten Version des Dynamic Fibonacci Grid Dashboards für MT5.
Jetzt mit zahlreichen neuen Funktionen ausgestattet, verwandelt dieses neue Dashboard Ihr Handelserlebnis und ermöglicht es Ihnen, den Markt und die Preisbewegungen aus einer völlig neuen Perspektive zu betrachten. Entdecken Sie neue Möglichkeiten durch gleichzeitige Analyse mehrerer Zeitrahmen und Symbole. Benutzerfreundliche Oberfläche für manuelles Trading und Positionsmanagement sowie erweiterte Möglichkeiten zur Anwendung vordefinierter automatisierter Strategien. Darüber hinaus ist das DFG jetzt vollständig im Strategy Tester als Trading-Simulator funktionsfähig, mit dem Sie verschiedene Handelsbedingungen mithilfe historischer Daten nachstellen können. Sie können manuelles Trading im visuellen Modus üben und automatisierte Strategien im Hochgeschwindigkeitsmodus testen.

Hauptfunktionen

• Fortgeschrittene technische Analyse mehrerer Zeitrahmen und Symbole basierend auf dem Konzept der Dynamic Fibonacci Bands.
Erleben Sie unvergleichliche Effizienz mit unserem Echtzeit-Marktanalyse-Dashboard. Wir synthetisieren komplexe Daten von M1-, M5-, M15- und H1-Charts in leicht verständliche Grid-Level. Diese einzigartige Darstellung ermöglicht es Tradern, die Preisbewegungen von 10 verschiedenen Symbolen auf einem Bildschirm zu verfolgen, ohne auf traditionelle Charts angewiesen zu sein. Das Ergebnis ist schnellere Entscheidungsfindung und eine sauberere, weniger überladene Handelsumgebung.

• Anpassbare, benutzerfreundliche Oberfläche mit den wichtigsten Funktionen.
Kontostatus und -informationen, Schaltflächen für schnelles manuelles Trading und Positionsmanagement sowie Schaltflächen zur Steuerung automatisierter Strategien.

• Möglichkeit zur Erstellung von Presets für halbautomatische oder vollautomatische Strategien.
Möglichkeit zur Umsetzung komplexer Trend- und Gegen-Trend-Strategien mit variablen Grids.

• Funktionsfähiger Trading-Simulator im Strategy Tester.
Sie können das System in schneller Geschwindigkeit studieren, die Funktionalität und verschiedenen Features testen, manuelles Trading mit historischen Daten üben und unterschiedliche automatisierte Strategien und Presets backtesten.

• Integriertes Sound-Alerts-System.
Bietet potenzielle Handelssignale in Form von akustischen und visuellen Warnungen basierend auf Ihren Presets. Optional können die Signale auch als Push-Benachrichtigungen an das mobile Terminal Ihres Smartphones gesendet werden.

• Kostenloser zusätzlicher Indikator — DFG Chart.
Mit diesem Indikator können Sie die Historie der Grid-Level für jedes Symbol und jeden Zeitrahmen sowie die Historie Ihrer Trades überprüfen.

Systemanforderungen

Das DFG-Dashboard kann mit jedem Broker verwendet werden, der MT5 anbietet und automatisiertes Trading mit Expert Advisors erlaubt.

Das System ist für den Handel mit den wichtigsten Währungspaaren optimiert. Es ist jedoch auch möglich, mit anderen Symbolen zu arbeiten. Sie sollten diese zuerst testen und bei Bedarf die Einstellungen anpassen oder verschiedene Templates für unterschiedliche Symbolgruppen erstellen.

Abhängig von den Einstellungen und Symbolen können einige automatisierte Strategien ein signifikantes Kontoguthaben oder höheren Hebel erfordern sowie ein Non-FIFO-Konto mit aktivierter Hedging-Funktion.

Technischer Support ist verfügbar. Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe bei der Einrichtung benötigen, senden Sie eine Nachricht. Ich werde versuchen, so schnell wie möglich zu antworten.


Score EA
Tsvetan Tsvetanov
5 (1)
Experten
Wir präsentieren die MT5-Version unseres vollständig automatisierten adaptiven Handelssystems – Score EA . Diese neue Version bietet deutlich verbesserte Funktionen und Möglichkeiten, die Ihr Handelserlebnis auf ein neues Niveau heben. Wichtige Aktualisierungen umfassen: Unterstützung für bis zu 28 Symbole, was eine breitere Marktexposition und Diversifikation ermöglicht. Eine erweiterte Benutzeroberfläche, jetzt mit einer vollständigen Positionsliste und manuellen Steuerungsschaltflächen für me
DFGX Dashboard
Tsvetan Tsvetanov
5 (2)
Utilitys
Bringen Sie Ihr Trading auf die nächste Stufe mit DFGX - unserem Dynamic Fibonacci Grid der zweiten Generation. Diese neue, leistungsstarke und einfach zu bedienende Anwendung wurde speziell für den konträren Intraday-Handel, das Scalping und den Nachrichtenhandel auf dem Forex-Markt entwickelt und optimiert. Dieses System ist die ideale Lösung für aktive professionelle Trader und Scalper, die nach innovativen Wegen zur Optimierung ihrer Strategie suchen. Das System bietet auch eine hervorragend
Smart Detector EA
Tsvetan Tsvetanov
Experten
Smart Detector EA – Intelligentes Trading leicht gemacht Smart Detector EA ist ein fortschrittliches Handelssystem, das komplexe Technologie in eine einfache, benutzerfreundliche Lösung verwandelt. Entwickelt für Trader aller Erfahrungsstufen, reduziert dieser EA die manuelle Einrichtung auf nur wenige grundlegende externe Einstellungen, während leistungsstarke Echtzeit-Optimierung und adaptives Machine Learning den Rest übernehmen. Hauptfunktionen: Vollautomatisiert: Hoher Automatisierungsgrad,
DFG Chart
Tsvetan Tsvetanov
Indikatoren
Der DFG-Chart-Indikator zeigt die historischen DFG-Niveaus an, die im DFG-Dashboard verwendet werden. Diese Niveaus werden dynamisch mithilfe von gleitenden Durchschnitten und Fibonacci-Verhältnissen generiert. Die Fibonacci-Bänder passen sich automatisch an, um Änderungen in der Preisspanne und der Trendrichtung widerzuspiegeln. Der Indikator verfügt außerdem über Schaltflächen zur Auswahl des Chart-Symbols und des Zeitrahmens sowie über eine breite Palette von Anpassungsoptionen. Hauptmerkmale
FREE
Currency Strength 28 Pro
Tsvetan Tsvetanov
4.5 (2)
Indikatoren
Mit diesem Indikator können Sie die versteckten Trends und Korrelationen zwischen den 8 am meisten gehandelten Währungen mit Hilfe eines einzigartigen Stärkemessers analysieren, der mehrere Diagramme in einem einzigen Fenster auf der Grundlage der Kursentwicklung jeder Währung im Verhältnis zu allen anderen Währungen erstellt. Der Indikator enthält auch ein interaktives Panel, in dem Sie die Trends für alle 28 Paare sowie den Abstand zum höchsten und niedrigsten Preis für den ausgewählten Zeitra
Intraday Currency Strength Chart
Tsvetan Tsvetanov
Indikatoren
Grafische Darstellung der Intraday-Währungsstärke. Die Berechnung basiert auf 28 Paaren. Die Werte werden vom Startzeitpunkt der Tageskerze bis zum aktuellen Zeitpunkt verfolgt. Dieser Indikator wurde ursprünglich als kostenloses Tool für das FX28 Trader-Dashboard entwickelt. Jetzt können Sie ihn kostenlos nutzen. Der Indikator bietet zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten und kann direkt mit dem FX28 Trader-Chart-Steuerungssystem verknüpft werden. Hinweis! Dieser Indikator funktioniert nicht im Str
FREE
Custom Pivots MT5
Tsvetan Tsvetanov
5 (1)
Indikatoren
Pivot-Punkte sind signifikante Niveaus, die Händler nutzen können, um Richtungsbewegungen, Unterstützung und Widerstand zu bestimmen. Pivot-Punkte verwenden den Höchst-, Tiefst- und Schlusskurs des vorangegangenen Zeitraums, um künftige Unterstützung und Widerstand zu formulieren. In dieser Hinsicht sind Pivot-Punkte vorausschauende und führende Indikatoren. Ursprünglich wurden Pivot-Punkte von Parketthändlern verwendet, um Schlüsselwerte festzulegen. Parketthändler sind die ursprünglichen Daytr
SDX Chart
Tsvetan Tsvetanov
4.5 (2)
Indikatoren
Der SDX Chart ist ein kostenloser Zusatzindikator, der in Kombination mit SDX Dashboard verwendet werden kann. Merkmale Möglichkeit, die Historie jedes Symbols und Zeitrahmens einzusehen. Möglichkeit, Symbole und Zeitrahmen mit einem Klick zu ändern. Funktioniert perfekt in Kombination mit SDX Dashboard und hilft Ihnen, das System besser zu verstehen. Einstellungen MA Period - Anzahl der Perioden für die Berechnung des gleitenden Durchschnitts und der Standardabweichung. Anzahl der Balken - wie
FREE
Custom Pivots
Tsvetan Tsvetanov
4 (4)
Indikatoren
Pivot-Punkte sind signifikante Niveaus, die Händler nutzen können, um Richtungsbewegungen, Unterstützung und Widerstand zu bestimmen. Pivot-Punkte verwenden den Höchst-, Tiefst- und Schlusskurs des vorangegangenen Zeitraums, um künftige Unterstützung und Widerstand zu formulieren. In dieser Hinsicht sind Pivot-Punkte vorausschauende und führende Indikatoren. Pivot-Punkte wurden ursprünglich von Parketthändlern zur Festlegung von Schlüsselwerten verwendet. Parketthändler sind die ursprünglichen D
Dynamic Fibonacci Grid Dashboard
Tsvetan Tsvetanov
4 (4)
Utilitys
Das Dynamic Fibonacci Grid Dashboard (DFG-360 ) ist eine multifunktionale Trading-App, die in erster Linie für die Arbeit auf dem Forex-Markt entwickelt wurde. Die App kombiniert mehrere Module und Tools zu einem kompletten Handelssystem. Das einzigartige Interface der App ist für aktives Daytrading, Scalping, News-Trading, kurzfristige Trendfolge sowie Counter-Trend- und Grid-Trading optimiert. Hauptmerkmale Erweiterte Multi Time Frame und Multi Market Analyse. Schnelles und effizientes Positi
Custom Market Watch
Tsvetan Tsvetanov
3.33 (3)
Utilitys
Custom Market Watch (CMW ) ist eine professionelle Handelsanwendung, die es Ihnen ermöglicht, mühelos mit einer großen Anzahl von Symbolen und mehreren offenen Positionen gleichzeitig auf einem Chart zu arbeiten. Die Custom Market Watch zeigt die wichtigsten täglichen technischen Informationen für jedes Symbol in Kombination mit einer sehr einfachen und leicht zu bedienenden Handelsoberfläche, auf der Sie das Nettoengagement für jedes Symbol überwachen und Positionen mit einem Klick öffnen und s
Interactive RSI Matrix
Tsvetan Tsvetanov
5 (7)
Indikatoren
Dieser Indikator zeigt die aktuellen RSI-Werte für mehrere Symbole und mehrere Zeitrahmen an und ermöglicht es Ihnen, mit einem Klick direkt von der Matrix aus zwischen Zeitrahmen und Symbolen zu wechseln. Mit diesem Indikator können Sie eine große Anzahl von Symbolen über mehrere Zeitrahmen analysieren und die stärksten Trends in nur wenigen Sekunden erkennen. Funktionen Zeigt RSI-Werte für mehrere Symbole und Zeitrahmen gleichzeitig an. Farbige Zellen mit progressiver Farbintensität in Abhäng
Projected Volatility Distribution
Tsvetan Tsvetanov
Indikatoren
Dieser Indikator nutzt den zentralen Grenzwertsatz in Kombination mit der historischen Volatilität und den Fibonacci-Ratios, um ein einzigartiges Chart-Tool namens Projected Volatility Distribution zu erstellen. Mit diesem Tool können Sie eine hochpräzise technische Intraday-Analyse durchführen, bei der Sie in Sekundenbruchteilen überkaufte und überverkaufte Bedingungen sowie starke Trends erkennen können. Darüber hinaus steht Ihnen ein multifunktionales Panel zur Verfügung, das Signale in Echtz
SDX Dashboard
Tsvetan Tsvetanov
Utilitys
SDX ist unser neuestes und fortschrittlichstes Dashboard für den manuellen Handel. Die App basiert auf unserer bewährten Grid-Plattform und bietet sowohl erfahrenen als auch neuen Händlern einzigartige Handelsmöglichkeiten. Diese einzigartige Kombination innovativer Tools wurde entwickelt, um den Handelsprozess zu vereinfachen und Ihnen einen echten Vorteil zu verschaffen. Das System ist ideal für die kurzfristige Trendfolgebearbeitung, den Gegentrendhandel und das Scalping auf dem Devisenmarkt.
Interactive BB Matrix
Tsvetan Tsvetanov
2 (1)
Indikatoren
Dieser Indikator zeigt Bollinger Bandsignale für mehrere Symbole und mehrere Zeitrahmen an. Die Signale werden als einfache Verhältniszahlen erstellt, die den Abstand zwischen dem aktuellen Kurs und dem gleitenden Durchschnitt, gemessen in Standardabweichungen, darstellen. Auf diese Weise schaffen wir einen sehr vielseitigen und einfach zu bedienenden Indikator, der uns hilft, nicht nur die stärksten Trends zu erkennen, sondern auch die am meisten überkauften und überverkauften Bedingungen. Mer
Pivot Points Pro
Tsvetan Tsvetanov
Indikatoren
Dieser Indikator basiert auf dem klassischen Pivot-Punkte-Konzept, kombiniert mit zusätzlichen Optimierungen und erweiterten Funktionen. Die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus werden unter Berücksichtigung der durchschnittlichen historischen Volatilität berechnet. Der hinzugefügte Multi-Symbol-Scanner ermöglicht es Ihnen, die besten Bedingungen und Handels-Setups zu erkennen. Sie können in Echtzeit die aktuelle Situation für alle Ihre Lieblingssymbole sehen und den Chart mit einem Klick auf
FX28 Trader
Tsvetan Tsvetanov
5 (1)
Utilitys
Vorstellung des FX28 Trader Dashboards – Ihr ultimativer Handelsmanager Entdecken Sie das volle Potenzial Ihrer Handelserfahrung mit dem FX28 Trader Dashboard, einem umfassenden und intuitiven Handelsmanager, der entwickelt wurde, um Ihren Forex-Handel auf ein neues Niveau zu heben. Ob Sie ein erfahrener Trader sind oder gerade erst Ihre finanzielle Reise beginnen – dieses leistungsstarke Tool ist darauf ausgerichtet, Ihre Handelsaktivitäten zu optimieren und Ihren Entscheidungsprozess zu verbe
Interactive RSI Matrix MT5
Tsvetan Tsvetanov
5 (1)
Indikatoren
Dieser Indikator zeigt die aktuellen RSI-Werte für mehrere Symbole und mehrere Zeitrahmen an und ermöglicht es Ihnen, mit einem Klick direkt von der Matrix aus zwischen Zeitrahmen und Symbolen zu wechseln. Mit diesem Indikator können Sie eine große Anzahl von Symbolen über mehrere Zeitrahmen analysieren und die stärksten Trends in nur wenigen Sekunden erkennen. Merkmale Zeigt RSI-Werte für mehrere Symbole und Zeitrahmen gleichzeitig an. Farbige Zellen mit progressiver Farbintensität in Abhängig
FX28 Trader MT5
Tsvetan Tsvetanov
3 (1)
Utilitys
Vorstellung des FX28 Trader Dashboards – Ihr ultimativer Handelsmanager Entdecken Sie das volle Potenzial Ihrer Handelserfahrung mit dem FX28 Trader Dashboard, einem umfassenden und intuitiven Handelsmanager, der entwickelt wurde, um Ihren Forex-Handel auf ein neues Niveau zu heben. Ob Sie ein erfahrener Trader sind oder gerade erst Ihre finanzielle Reise beginnen – dieses leistungsstarke Tool ist darauf ausgerichtet, Ihre Handelsaktivitäten zu optimieren und Ihren Entscheidungsprozess zu verbe
Auswahl:
Keine Bewertungen
