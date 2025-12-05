Gold Spot Vs US Dollar Scalper Tools

EINFÜHRUNG : Dieses Panel wurde entwickelt, um das Vorhandensein von Spikes zu erkennen und der Zeit zu entgehen, in der ein Spike auftritt, und um automatisch eine Verkaufs- oder Kauftransaktion zu eröffnen, nachdem ein Signal zur Verfügung gestellt wurde, das den Handel autonom steuert. Es ist ein bester Scalper und ein guter Spike Escaper. Es gibt noch weitere Funktionen wie die Martingale-Strategie und einen Deep-Indikator namens DeepMovingAverage , der automatisch ausgelöst wird, wenn die