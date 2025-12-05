Gold Spot Vs US Dollar Scalper Tools
- Utilitys
- Harifidy Razafindranaivo
- Version: 1.4
- Aktualisiert: 5 Dezember 2025
- Aktivierungen: 7
- - Martingale-Strategie & Range Sequence Detection - Verbessert die Handelserholung und identifiziert wichtige Kursniveaus.
- - Mehrere Indikatoren - Hilft dem Benutzer, zukünftige Kursbewegungen mit größerer Genauigkeit vorherzusehen.
- - Reversing Control - Wandelt Gewinnpositionen in mehrere umgekehrte Trades mit anpassbaren Risikoeinstellungen um.
- - Trailing-Stop-Steuerung - Sichert Gewinne durch dynamisches Anpassen der Stop-Loss-Niveaus.
- - Automatisierungsblocker - Unterbricht vorübergehend den automatisierten Handel und ermöglicht die manuelle Ausführung über:
Es bietet eine neue Funktionalität, um die Art und Weise, wie das Panel die Transaktion durchführt, zu verbessern, die als Abweichungswinkel-Chartobjekt für einen Preistrendindikator bezeichnet wird. Dieses Panel wurde für den technischen und fundamentalen Handel unter Verwendung des US-Tageswirtschaftskalenders für Marktpreiskonflikte entwickelt. Dieses System bietet einen vollständig automatisierten Handel (100% automatisiert für Gold Spot Instrument).
ANGEPASSTE INDIKATOREN :
- Automatisierte Fibonacci-Retracement-Levels.
- Smart Money Concept SMC Automatisiert (OB,BOS,CHOCH,FVG).
- Automatisierte Unterstützungs- und Widerstandsniveaus.
- Heiken Ashi Trend Direktional.
- Preis-Profiler Automatisiert (VA,POC).
- Take Profit und Stop Loss Automatischer Indikator.
VORAUSSETZUNGEN :
- Entsprechendes Terminal erforderlich : Metatrader 5 - MT5.
- Relative Broker : Deriv.
- Handelskonto Typ : Deriv Standard-Konto.
- Währungspaar : XAUUSD.
- Hebelwirkung : 1:1000 und mehr.
- Losgröße : 0.01 bis 100.
- Anzahl der Kaufpositionen mit einem Klick: 10 (Der Benutzer kann maximal 10 Positionen auf einer Ebene mit einem Klick im Kaufhandel eröffnen).
- Anzahl der Verkaufspositionen mit einem Klick: 10 (Der Benutzer kannmaximal 10 Positionen auf einer Ebene mit einem Klick im Verkaufshandel eröffnen).
- Timeframe : M1,M2,M3,M4,M5,M6,M10,M12,M15,M20,M30,H1,H2,H3,H4,H6,H8,H12,D1,W1,MN1.
- VPS/VDS Server wird bevorzugt und 4G oder 5G Verbindung wird empfohlen
- Funktioniert nur am Computer.