Gold Spot Vs US Dollar Scalper Tools

KURZE EINFÜHRUNG :
Dieses Panel wurde für das Paar XAU/USD entwickelt und bietet eine vollautomatische und manuelle Handelslösung mit optionalen Money-Management-Kontrollen. Die Anwendung funktioniert nahtlos unter allen Marktbedingungen und verfügt über integrierte Indikatoren, die in die Schnittstelle zur Echtzeitanalyse integriert sind.

HAUPTMERKMALE:

  1. - Martingale-Strategie & Range Sequence Detection - Verbessert die Handelserholung und identifiziert wichtige Kursniveaus.
  2. - Mehrere Indikatoren - Hilft dem Benutzer, zukünftige Kursbewegungen mit größerer Genauigkeit vorherzusehen.
  3. - Reversing Control - Wandelt Gewinnpositionen in mehrere umgekehrte Trades mit anpassbaren Risikoeinstellungen um.
  4. - Trailing-Stop-Steuerung - Sichert Gewinne durch dynamisches Anpassen der Stop-Loss-Niveaus.
  5. - Automatisierungsblocker - Unterbricht vorübergehend den automatisierten Handel und ermöglicht die manuelle Ausführung über:
√ Marktindikator (für Trendanalysen)
√ Quick BUY/SELL/REVERSE Auftragssteuerung (für sofortige Handelsausführung).

Es bietet eine neue Funktionalität, um die Art und Weise, wie das Panel die Transaktion durchführt, zu verbessern, die als Abweichungswinkel-Chartobjekt für einen Preistrendindikator bezeichnet wird. Dieses Panel wurde für den technischen und fundamentalen Handel unter Verwendung des US-Tageswirtschaftskalenders für Marktpreiskonflikte entwickelt. Dieses System bietet einen vollständig automatisierten Handel (100% automatisiert für Gold Spot Instrument).

ANGEPASSTE INDIKATOREN :

  1. Automatisierte Fibonacci-Retracement-Levels.
  2. Smart Money Concept SMC Automatisiert (OB,BOS,CHOCH,FVG).
  3. Automatisierte Unterstützungs- und Widerstandsniveaus.
  4. Heiken Ashi Trend Direktional.
  5. Preis-Profiler Automatisiert (VA,POC).
  6. Take Profit und Stop Loss Automatischer Indikator.

WICHTIG: Es wird empfohlen, einen Virtual Hosting Server VPS zu verwenden, um die in den Bedienelementen implementierten Methoden zu optimieren und 24 Stunden am Tag zu arbeiten.


VORAUSSETZUNGEN :

  • Entsprechendes Terminal erforderlich : Metatrader 5 - MT5.
  • Relative Broker : Deriv.
  • Handelskonto Typ : Deriv Standard-Konto.
  • Währungspaar : XAUUSD.
  • Hebelwirkung : 1:1000 und mehr.
  • Losgröße : 0.01 bis 100.
  • Anzahl der Kaufpositionen mit einem Klick: 10 (Der Benutzer kann maximal 10 Positionen auf einer Ebene mit einem Klick im Kaufhandel eröffnen).
  • Anzahl der Verkaufspositionen mit einem Klick: 10 (Der Benutzer kannmaximal 10 Positionen auf einer Ebene mit einem Klick im Verkaufshandel eröffnen).
  • Timeframe : M1,M2,M3,M4,M5,M6,M10,M12,M15,M20,M30,H1,H2,H3,H4,H6,H8,H12,D1,W1,MN1.
  • VPS/VDS Server wird bevorzugt und 4G oder 5G Verbindung wird empfohlen
  • Funktioniert nur am Computer.
Für weitere Informationen, kontaktieren Sie mich bitte in private Nachricht von meinem mql5.
Empfohlene Produkte
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Experten
Market Maestro: Ihr idealer Partner für den automatisierten Devisenhandel Wenn Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen Assistenten für den Handel am Devisenmarkt sind, ist Market Maestro genau das Richtige für Sie. Dieser moderne Forex-Bot wurde unter Verwendung der neuesten Technologien und Algorithmen entwickelt, so dass er die Marktdaten effektiv analysieren und fundierte Handelsentscheidungen in Echtzeit treffen kann. Hauptmerkmale von Market Maestro 1. Multicurrency-Fähigkeit für breite
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Experten
Classic Market Surfer EA - Eine zeitlose, bewährte Strategie für den Goldhandel Jahrelang war diese leistungsstarke Handelsstrategie der Öffentlichkeit verborgen und nur wenigen Auserwählten vorbehalten. Jetzt ist der Classic Market Surfer EA zum ersten Mal für Trader wie Sie verfügbar. Dieser EA basiert auf reinen, bewährten Handelsprinzipien und verlässt sich nicht auf trendige Gimmicks wie KI oder maschinelles Lernen. Stattdessen macht er sich eine klassische, robuste Strategie zunutze, die ü
Crystal ball
Nickey Magale
Experten
Crystal Ball - Trendgestützter Mean Reversion EA für MT5 Crystal Ball ist nicht nur ein weiterer Handelsroboter, sondern eine Präzisionsmaschine, die entwickelt wurde, um den natürlichen Rhythmus des Marktes zu erfassen. Durch die Kombination der Pullback-Fähigkeit des Mean Reversion EA mit der Trendfolge-Logik des Trend-Trading geht Crystal Ball mit Absicht in den Handel und verlässt ihn mit Ziel. Er wurde entwickelt, um zufälliges Rauschen zu vermeiden, aus Strukturen Kapital zu schlagen
SP500 Smart Collector
Dmitrij Petrenko
Experten
SP500 Smart Sammler Automatisierter Intraday-Handel, kein Scalping! Das Handelssystem soll Geld verdienen, sowohl wenn der Markt steigt und wenn es fällt. Ich biete keine Geschenke oder Boni für Käufe oder positives Feedback! Der SP500 Smart Collector Advisor wurde in einem geschlossenen Test getestet, zeigte hervorragende Ergebnisse, ist respektabel und kommt ohne Marketingtricks und Manipulationen aus. Der SP500-Index besteht aus den 505 größten Unternehmen der Vereinigten Staaten und wächst
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indikatoren
MT4-Version  |  FAQ Der Owl Smart Levels Indikator ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die richtige Wellenstruktur des Marktes aufbaut, und Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im Handel Owl H
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MANUS PRO EA Die Handelsrevolution, auf die Sie gewartet haben Sind Sie es leid, anderen Händlern dabei zuzusehen, wie sie beständige Gewinne erzielen, während Ihr Konto rot blutet ? Die Finanzmärkte warten auf niemanden - und das sollten Sie auch nicht. MANUS PRO ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor... es ist Ihr TICKET ZUR FINANZIELLEN FREIHEIT . Warum MANUS PRO anders ist (und warum jeder darüber redet) FÜR ANFÄNGER: Ihr Trading-Mentor, der niemals schläft Null Lernkurve - Install
MagicPips Forex Pip Counter
Achraf Mouine
Utilitys
MagicPips - Ultimativer kostenloser Positions-Pip-Zähler Verfolgen Sie Ihre Handelsperformance in Echtzeit mit Präzision MagicPips ist ein professionelles Tool für MetaTrader 5 (MT5), das Händlern sofortige, genaue Pip-Berechnungen für alle offenen Positionen bietet. Dieses Dienstprogramm bietet eine klare und anpassbare Anzeige von Gewinn und Verlust in Pips und hilft Händlern, ihre Leistung effizient zu überwachen. Hauptmerkmale Pip-Verfolgung in Echtzeit Kontinuierliche Aktualisierung der Pip
FREE
TradePad
Ruslan Khasanov
5 (1)
Utilitys
TradePad ist ein Tool für manuellen und algorithmischen Handel. Wir präsentieren Ihnen eine einfache Lösung für schnelle Handelsvorgänge und die Kontrolle von Positionen auf mehreren Handelsinstrumenten. Achtung, die Anwendung funktioniert nicht im Strategietester! Testversion der Anwendung für ein Demokonto und eine Beschreibung aller Tools   Die Anwendungsoberfläche ist für hochauflösende Monitore angepasst, einfach und intuitiv. Für komfortables Arbeiten wird dem Händler der folgende Satz von
Chart Pattern Master
Lefika Raphel Sebatane
Experten
Der Chart Pattern Master EA ist ein hochentwickelter Experte, mit dem Sie alle gängigen Chartmuster handeln können. Er identifiziert die Chartmuster automatisch für Sie und zeigt sie sogar auf dem Chart an. Verwenden Sie ihn als Indikator oder als automatisierten Handelsexperten. Alle Musterausbrüche werden automatisch für Sie gehandelt. Empfehlungen: Trend-Zeitrahmen - 1H Ausbruchszeitrahmen - Beliebig Symbol - Beliebig TP und SL - falsch MIn Balance - $250 HINWEIS: Erhöhen Sie die "Pattern Num
FiboPlusWaveRunner MT5
Sergey Malysh
Experten
Experte Automatischer und manueller Handel Fertiges Handelssystem auf der Grundlage von Elliott-Wellen und Fibonacci-Niveaus . Einfach und erschwinglich Abbildung den Markup der Elliott-Wellen (Haupt- oder Alternativvariante) in einem Diagramm an Ausbau von horizontalen Ebenen, Stütz- und Widerstandslinien, Kanal Überlagerung der Fibonacci-Niveaus auf die Wellen 1, 3, 5, A Warnsystem (am Bildschirm, E-Mail, Push-Benachrichtigungen) Visuelles Feld zur Oderöffnung beim manuellen Handel Visuelles F
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experten
Setzen Sie auf den Goldtrend mit einem einfachen Buy-Only EA Der EA ist ein vollautomatischer Buy-Only Expert Advisor für MetaTrader 5. Er wurde entwickelt, um Marktchancen nach oben mit sicherem Risikomanagement und nahtloser Ausführung zu nutzen. Warum Trader ihn wählen: Beste Performance bei Gold (XAUUSD) - hoch liquide und im Trend. Buy-Only EA - konzentriert sich ausschließlich auf Long-Positionen. Plug & Play-Setup - anhängen und automatisch handeln lassen. Eingebauter Stop Lo
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indikatoren
Ein auf mathematischen Mustern basierender Scalping-Indikator, der im Durchschnitt Signale mit relativ kleinem SL liefert und gelegentlich auch hilft, große Bewegungen auf den Märkten zu erkennen (weitere Informationen im Video) Dieser Indikator hat drei Haupttypen von Benachrichtigungen: Der erste Typ warnt vor einem möglichen/kommenden Signal auf dem nächsten Balken Der zweite Typ zeigt das Vorhandensein eines fertigen Signals zum Einstieg in den Markt/zur Eröffnung einer Position an Der drit
Economic Calendar Trading Panel
Harifidy Razafindranaivo
Utilitys
KURZE EINFÜHRUNG : Bei diesem neuen Produkt handelt es sich um eine vollständige Anwendung, die entwickelt wurde, um die Handelsaufgaben eines Händlers mit modernen Handelsstrategien zu automatisieren. Dieses neue Markenprodukt bietet zwei Arten von Funktionalitäten wie einen manuellen und einen vollautomatischen Handel. Dieses Panel ist für mehrere Währungen geeignet. Diese Anwendung nutzt technische Trend-Indikatoren als Marktpreis Trend Richtung und Oszillator-Indikator als Preis Oszillation
RobotCopy
Olivier Metenier
Indikatoren
Bonjour cette vente nous vous apportera rien elle a juste pour but de récupérer des fond d'un broker malhonnête je n'ai rien à vendre ni à promouvoir bon trade à tous et passez votre chemin. Je doit continuer d'écrire pour valider les 300 caractères mais vraiment n'attendez rien de ce système , un groupe de personne c'est fait arnaquer par un broker qui ne veut pas valider de retrait alors je vais récupérer les fond différents mêmes s'il faut s'assoir sur une jolie Com' prise par Mql5
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilitys
Umgekehrtes_Diagramm_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA erstellt und verwaltet einen spiegelverkehrten Chart eines beliebigen Symbols und Zeitrahmens. Es generiert automatisch ein benutzerdefiniertes Instrument (z. B. US30_INV ) und aktualisiert dessen Kursverlauf in Echtzeit, wobei die Balken um einen ausgewählten Pivot gespiegelt werden. Dieses Tool bietet Händlern eine neue Möglichkeit, den Markt aus einer anderen Perspektive zu analysieren , indem es den Chart auf den Kopf stellt. W
News Expert MT5
Maksim Neimerik
Utilitys
Einführung Willkommen in der Welt des Devisenhandels, in der jeder Tick des Marktes durch Nachrichten beeinflusst werden kann. Wir stellen Ihnen unseren Expert Advisor für MetaTrader vor, Ihr ultimatives Werkzeug, um sich in der Komplexität des Nachrichtenhandels zurechtzufinden. Dieser innovative Berater wurde speziell entwickelt, um Ihre Handelsstrategie während wichtiger makroökonomischer Veröffentlichungen zu automatisieren und sicherzustellen, dass Sie keine Gelegenheit verpassen. Wenn wic
FREE
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
CSP eurusd Strategy
Francisco Tomas Moreno Garcia
Experten
CSP Strategie. Dieses Candlestick Pattern basiert, wie der Name schon sagt, auf einer bestimmten Art von Mustern auf Kerzen (beste Performance auf 1H Zeitrahmen) Der Backtest und die Optimierung wurde auf externen historischen Daten durchgeführt, aus diesem Grund wird ein Backtest, der auf meta trader5 durchgeführt wurde, nicht die gleichen guten Ergebnisse zeigen, trotzdem haben wir neben dem Backtest einen realen Test für 1 Woche vom 2023.03.27 bis zum 2023.0330 durchgeführt, die Ergebnisse
VM Auto SLTP Basic
Van Minh Nguyen
5 (1)
Utilitys
VM Auto SLTP Basic - Intelligentes Handelsmanagement für Scalper Erhöhen Sie Ihre Scalping-Strategie auf ein höheres Niveau. VM Auto SLTP Basic verwaltet automatisch Stop Loss und Take Profit für Orders, die manuell oder von anderen Expert Advisors eröffnet werden. Dieses Tool eröffnet keine eigenen Trades, so dass Sie die volle Kontrolle behalten und ein präzises Risikomanagement genießen können. Wichtigste Merkmale SL/TP basierend auf ATR oder Festpreis Automatische SL-Bewegung zum Breakeven R
FREE
SL TP Manager Utility MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilitys
SL-TP Manager Utility for MT5 - Professional Risk Management Tool Advanced Position Protection & Profit Management SL-TP Manager Utility ist ein leistungsstarkes, intuitives Tool für Trader, die ihr Risikomanagement genau kontrollieren wollen. Dieses Dienstprogramm bietet eine elegante Schnittstelle zum Einstellen, Ändern und Verwalten Ihrer Stop-Loss-, Take-Profit- und Trailing-Stop-Level mit nur wenigen Klicks. Hauptmerkmale: Dual-Modus-Betrieb: Setzen Sie die Werte in Pips oder als absoluten
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indikatoren
Der Indikator erstellt aktuelle Notierungen, die mit historischen verglichen werden können, und auf dieser Grundlage eine Preisbewegungsprognose erstellen. Der Indikator verfügt über ein Textfeld zur schnellen Navigation zum gewünschten Datum. Optionen: Symbol - Auswahl des Symbols, das der Indikator anzeigen soll; SymbolPeriod - Auswahl des Zeitraums, aus dem der Indikator Daten aufnimmt; IndicatorColor - Indikatorfarbe; HorisontalShift - Verschiebung der vom Indikator gezeichneten Kurse u
AI Algo
Vasil Georgiev Todorov
Experten
AI Algo - Intelligentes automatisiertes Handelssystem für Gold (XAUUSD) AI Algo ist ein hochmoderner algorithmischer Trading-Bot, der speziell für Märkte mit hoher Volatilität und hohen Impulsen entwickelt wurde - mit einem Schwerpunkt auf Gold (XAUUSD) . Er kombiniert maschinelle Logik , adaptives Risikomanagement und mehrschichtige Signalfilterung , um präzise Eingänge, konsistenten Schutz und zuverlässige Leistung zu bieten - sowohl im vollautomatischen als auch im halbmanuellen Betriebsmo
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experten
Gold EA: Bewährte Leistung für den 1-Minuten-Goldhandel Verwandeln Sie Ihr Trading mit unserem Gold EA, der sorgfältig für 1-Minuten-Charts entwickelt wurde und in 5 Jahren ein Wachstum von über 2000% von nur $100-$1000 erzielt hat. Kein Martingale, keine KI-Gimmicks : Reine, bewährte Strategien mit robustem Geldmanagement, Stop Loss und Take Profit für eine zuverlässige Performance über mehrere Charts hinweg. Flexible Handelsmodi : Wählen Sie Fixed Balance für sichere Gewinne, Mark IV für kühne
Trade Extender
Loncey Duwarkah
5 (1)
Experten
Selbstständige Ausführung von Geschäften, Überwachung des gesamten Prozesses von der Initiierung bis zum Abschluss. Kostenloser Support per Chat, E-Mail und Fernunterstützung Ursprünglich für XAUUSD (Gold) entwickelt. Änderungen der Einstellungen für andere Symbole Leistungsstarkes Regelmanagement Verbesserte Positionierungsfunktionen Risikomanagement / Dynamische Losgrößenbestimmung Schnelle Einrichtung Symbole : XAUUSD Investition für alle: Unser Trading-Bot ist so konzipiert, dass er Händler
The Goat Scalper
Giordan Cogotti
Experten
Der Goat Scalper EA - intelligent, schnell und für echte Marktperformance entwickelt Übersicht The Goat Scalper EA ist ein Handelssystem der nächsten Generation, das entwickelt wurde, um entscheidende Marktbewegungen mit chirurgischer Präzision zu erfassen. Anders als typische Scalper, die sich auf riskante Methoden wie Martingale, Grid, Hedging oder Arbitrage verlassen, verwendet The Goat eine reine Ausbruchslogik, die auf einer fortschrittlichen Erkennung von Angebots- und Nachfragezonen bas
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experten
Bober Real MT5 ist ein vollautomatischer Forex-Expert Advisor. Der Roboter wurde 2014 entwickelt und hat seitdem viele profitable Trades erzielt – über 7000 % Kontowachstum auf meinem persönlichen Konto. Es gab viele Updates, aber die 2019-Version gilt als die beste. Der Roboter kann auf jedem Instrument laufen, erzielt jedoch die besten Ergebnisse mit EURGBP und GBPUSD im M5-Zeitrahmen . Bei falschen Einstellungen liefert er keine guten Ergebnisse. Set-Dateien für Live-Konten sind nur für Käufe
Crypto to MT5
Rajesh Kumar Nait
Utilitys
Crypto.com zu MT5 Live-Candlestick-Stream zu Metatrader 5 vom Crypto.com-Websocket Es handelt sich um Live-Kursdaten von OHCLV (Open High Low Close Real Volume).  Trader, wenn in einem Minutenchart OHLC-Daten nicht korrekt sind, kann dies bei der technischen Chartstudie zu einer falschen Analyse führen. Dieses Produkt stellt sicher, dass es genaue Daten in Echtzeit liefert, was bei der manuellen Analyse hilfreich sein kann Sie können mein anderes Kryptoprodukt auf meinem Profil https://www.
Heiken Ashi Candle Color Change Alerts Serie MT5
Boris Armenteros
5 (1)
Indikatoren
Lassen Sie sich über jeden Farbwechsel von Heiken Ashi (HA)-Kerzen informieren. Der Indikator löst jedes Mal, wenn die HA-Kerzen ihre Farbe ändern, alte und neue Signale aus. ( Hinweis Dieses Tool basiert auf dem Code des Heiken Ashi Indikators, der von MetaQuotes Software Corp. entwickelt wurde) Eigenschaften Die Signale werden beim Schließen des letzten Balkens/bei der Eröffnung eines neuen Balkens ausgelöst; Jede Art von Warnungen kann aktiviert werden: Dialogfeld, E-Mail-Nachricht, SMS-Bena
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experten
Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
AltoX Spirol Indicator
Lesley Mthandazo Khulumo
Indikatoren
AltoX Capital Spirol Indicator bringt professionelle, musterbasierte Signale auf Ihre MT5-Charts in einem einzigen, einfach zu bedienenden Tool. Vorteile & Hauptvorteile - Klare , umsetzbare Signale Zeichnet automatisch Kauf-/Verkaufspfeile, wenn Ihr benutzerdefiniertes Spirol-Muster auf einem geschlossenen Balken abgeschlossen wird - kein Rätselraten, ob ein Signal gültig ist. - Eingebauter Trend-Filter - Automatische Referenzniveaus Zeichnet Retracement-Linien für schnelle visuelle Rückzugsz
Käufer dieses Produkts erwarben auch
FTMO Sniper 7
Vyacheslav Izvarin
Utilitys
Dedicated for FTMO and other Prop Firms Herausforderungen 2020-2024 Handel nur mit GUTEN und geprüften PROP-FIRMEN Standardparameter für die Herausforderung $100.000 Beste Ergebnisse bei GOLD und US100 Verwenden Sie einen beliebigen Zeitrahmen Alle Geschäfte und Auto-Trading vor US HIGH NEWS schließen , 2 Minuten danach wieder öffnen Schließen Sie alle Geschäfte und Auto-Trading vor dem Wochenende um 12:00 GMT+3 Freitag Empfohlene Zeit für den Handel 09:00-21:00 GMT+3 Für Prop-Firmen MUSS spez
TEAB Trading EA Builder
Suresh Kumar
Utilitys
Wir stellen vor: TEAB Builder - Der ultimative MT5 Expert Advisor für profitablen und anpassbaren Handel ! Sind Sie bereit, Ihr Trading auf die nächste Stufe zu heben? Lernen Sie den TEAB Builder kennen, einen fortschrittlichen MT5 Expert Advisor, der Ihnen eine unvergleichliche Flexibilität, ein hohes Gewinnpotenzial und eine Reihe von leistungsstarken Funktionen bietet, um Ihr Trading-Erlebnis zu verbessern. Mit dem TEAB Builder können Sie mühelos mit jedem Indikatorsignal handeln und so von
The Wall Street Player master
Lancine Stanislas Traore
Utilitys
Der Wall Street Player (Master-Version). Diese EA als Disziplin, Geld und Risiko-Management-Tool zugeschnitten ist ein leistungsfähiges Dienstprogramm Trade Station für Forex, Kryptos, Rohstoffe, Aktien, Derivate synthetische Paare und alle CFDs Markt entwickelt. Es wurde entwickelt, um Ihre Strategie als ein Gewinner zu passen, und nehmen Sie Ihre Edge des Marktes auf die NEXT-LEVEL. Das Einzige, was Sie tun müssen, ist, es auf Ihren Chart zu bekommen und die Möglichkeiten und Chart-Management-
The Wall Street Player ultimatum
Lancine Stanislas Traore
Utilitys
Der Wall Street Player (Ultimatum-Version). Diese EA als Disziplin, Geld und Risiko-Management-Tool zugeschnitten ist eine leistungsstarke Trade Station Dienstprogramm für Forex, Kryptos, Rohstoffe, Aktien, Derivate synthetische Paare und alle CFDs Markt entwickelt. Es ist entworfen, um Ihre Strategie als Gewinner zu passen, und nehmen Sie Ihre Edge des Marktes auf die NEXT-LEVEL. Das Einzige, was Sie tun müssen, ist, es auf Ihren Chart zu bekommen und die Möglichkeiten und Chart-Management-Fähi
Adam FTMO MT5
Vyacheslav Izvarin
5 (2)
Utilitys
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Unser 1. EA erstellt mit ChatGPT Technologie Handel nur mit GUTEN und geprüften PROP-FIRMEN Standard-Parameter für Challenge $100,000 Getestet nur auf EURUSD und GBPUSD Verwenden Sie 15MIN Time Frame Schließen Sie alle Geschäfte und Auto-Trading vor dem Wochenende um 12:00 GMT+3 Freitag Für Prop Firms MUSS spezieller Protector verwendet werden https://www.mql5.com/en/market/product/94362 ------------------------------
Algorithmic Trading Panel
Harifidy Razafindranaivo
Utilitys
A - Genesis: Die Neudefinition von Effizienz und Präzision im Handel Genesis ist ein hochmodernes Trading-Panel, das Händlern unübertroffene Präzision und Vielseitigkeit bietet. Es verfügt über zwei grafische Modi: Das Main Window Graph bietet einen umfassenden Überblick über die Dynamik des Marktes, während das Sub Window Graph eine gezielte Analyse spezifischer Indikatoren und Muster bietet. Dank dieser Dual-Mode-Visualisierung können Händler nahtlos zwischen der Makro- und der Mikro-Perspekti
Copiador MT5
Luciana Andrea Maggiori
Utilitys
Copier - Das beste MetaTrader 4 Handelskopier-Tool Dies ist kein einfacher Trade Copier, der Ihnen nur erlaubt, Trades lokal zwischen verschiedenen MetaTrader 4 Konten in jeder Richtung und in jeder Höhe zu kopieren - natürlich tut er das! Aber Copier kann noch viel mehr . Entdecken Sie seine Funktionen und Vorteile weiter unten. FUNKTIONALITÄTEN IM ÜBERBLICK: Kopieren zwischen verschiedenen Brokern : Sie können Trades von einem Konto bei einem Broker auf ein anderes bei einem ander
Goldusd
Osama Benalhadi
Utilitys
Angewandte wichtige Korrekturen #include <Trade/Trade.mqh> hinzugefügt → erforderlich für die Klasse CTrade. Initialisierte CTrade Handel → Erforderlich für die Ausführung von Trades. Reparierte Array-Behandlung für EMA-Werte → Verwendet CopyBuffer() korrekt . Normalisierte SL/TP-Preise → Verwendet NormalizeDouble() , um "ungültige Stops"-Fehler zu vermeiden. Korrigierte Preisprüfungen → Verwendet iHigh() & iLow() für die vorherige Kerze. Angepasste Punktwerte → TP/SL in Punkte umgewandelt ( 1 P
Trade Hub MT5
Oleksii Romanov
Utilitys
Trade Hub Expert Advisor (EA) - Beschreibung Trade Hub ist ein zentralisierter Expert Advisor für Risiko- und Handelsmanagement , der entwickelt wurde, um eine strenge Kontrolle über den rasterbasierten Handel über mehrere Charts und Symbole hinweg durchzusetzen. Seine Hauptfunktion ist der Kapitalschutz und eine disziplinierte Handelsausführung , die durch die folgenden Hauptbeschränkungen erreicht wird: Global Grid Limiting - Begrenzt die Gesamtzahl der aktiven Grids über alle Charts , auf d
Fully Spike Escaper Automated Robot
Harifidy Razafindranaivo
Utilitys
EINFÜHRUNG : Dieses Panel wurde entwickelt, um das Vorhandensein von Spikes zu erkennen und der Zeit zu entgehen, in der ein Spike auftritt, und um automatisch eine Verkaufs- oder Kauftransaktion zu eröffnen, nachdem ein Signal zur Verfügung gestellt wurde, das den Handel autonom steuert. Es ist ein bester Scalper und ein guter Spike Escaper. Es gibt noch weitere Funktionen wie die Martingale-Strategie und einen Deep-Indikator namens DeepMovingAverage , der automatisch ausgelöst wird, wenn die
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilitys
Sie hilft bei der Berechnung des Risikos pro Handel, der einfachen Einrichtung einer neuen Order, der Orderverwaltung mit Teilschließungsfunktionen, Trailing-Stop von 7 Typen und anderen nützlichen Funktionen. Zusätzliche Materialien und Anleitungen Installationsanleitung   -   Anleitung zur Anwendung   -   Testversion der Anwendung für ein Demokonto Linienfunktion Zeigt auf dem Chart die Eröffnungslinie, Stop Loss, Take Profit. Mit dieser Funktion ist es einfach, eine neue Order einzurichten
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstoff
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilitys
Erleben Sie außergewöhnlich schnelles Trade Copying mit dem   Local Trade Copier EA MT5 . Mit seiner einfachen 1-Minuten-Setup können Sie Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0.5 Sekunden kopieren. Ob Anfänger oder professioneller Trader - der   Local Trade Copier EA MT5   bietet eine Vielzahl von Optionen, um ihn an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Es ist die ultimative Lösung
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Phase 1: Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Performance-Metriken einschließlich offener Positionen, gleitender P/L und Drawdown in
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilitys
Beta-Version Der Telegram to MT5 Signal Trader steht kurz vor der offiziellen Alpha-Veröffentlichung. Einige Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung, und es können kleinere Fehler auftreten. Wenn Sie Probleme feststellen, melden Sie diese bitte, Ihr Feedback hilft, die Software für alle zu verbessern. Der Preis steigt nach 20 Verkäufen. Verbleibende Kopien für $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader ist ein leistungsstarkes Tool, das Handelssignale aus Telegram -Kanälen oder -Grup
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Utilitys
Haben Sie genug von komplexen Auftragserteilungen und manuellen Berechnungen? Trade Dashboard ist Ihre Lösung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche wird das Platzieren von Orders zum Kinderspiel. Mit einem einzigen Klick können Sie Trades eröffnen, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festlegen, die Trade-Lot-Größe verwalten und das Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnen, so dass Sie sich ganz auf Ihre Strategie konzentrieren können. Verabschieden Sie sich von manuellen Berechnungen und rational
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitys
Smart Stop Scanner – Multi-Asset Stop-Loss Analyse basierend auf echter Marktstruktur Überblick Der Smart Stop Scanner bietet eine professionelle, marktstruktur-basierte Überwachung von Stop-Loss-Leveln über mehrere Märkte hinweg. Das System erkennt automatisch die relevantesten Stop-Bereiche anhand echter Strukturpunkte, Breakouts und Price-Action-Logik und präsentiert alle Informationen in einem klaren, DPI-optimierten Panel. Unterstützt Forex, Gold, Indizes, Metalle, Kryptowährungen und meh
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Smart Stop Manager – Automatisierte Stop-Loss-Ausführung mit professioneller Präzision Überblick Der Smart Stop Manager ist die Ausführungsebene der Smart-Stop-Produktlinie und wurde für Trader entwickelt, die eine strukturierte, verlässliche und vollständig automatisierte Stop-Loss-Verwaltung über mehrere offene Positionen hinweg benötigen. Er überwacht kontinuierlich alle aktiven Trades, berechnet das optimale Stop-Level mithilfe der Smart-Stop-Marktstruktur-Logik und aktualisiert Stops voll
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitys
Dieses Produkt filtert alle Expert Advisors und manuelle Charts während der Nachrichtenzeit, sodass Sie sich keine Sorgen um plötzliche Preisschwankungen machen müssen, die Ihre manuellen Handels-Setups oder Trades, die von anderen Expert Advisors eingegeben wurden, zerstören könnten. Dieses Produkt wird auch mit einem vollständigen Order-Management-System geliefert, das Ihre offenen Positionen und ausstehenden Aufträge vor der Veröffentlichung von Nachrichten bearbeiten kann. Sobald Sie   The N
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitys
Handelskopierer für MT5 ist ein  Handel   Kopierer für die Plattform МetaТrader 5  . Es kopiert Devisengeschäfte  zwischen   alle Konten   MT5  - MT5, MT4  - MT5 für die COPYLOT MT5 Version (oder MT4  - MT4 MT5  - MT4 für die COPYLOT MT4 - Version) Zuverlässiger Kopierer! MT4-Version Gesamte Beschreibung   +DEMO +PDF Wie kauft man Wie installiert man     So erhalten Sie Protokolldateien     So testen und optimieren Sie     Alle Produkte von Expforex Sie können kopieren Trades auch im МТ4 Term
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitys
MT5 to Telegram Signal Provider ist ein einfach zu bedienendes, vollständig anpassbares Dienstprogramm, das den Versand von spezifizierten Signalen an Telegram-Chats, -Kanäle oder -Gruppen ermöglicht und Ihr Konto so zu einem Signalanbieter macht. Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenzprodukten werden keine DLL-Importe verwendet. [ Demo ] [ Handbuch ] [ MT4-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegram To MT5 ] Einrichtung Ein schrittweises Benutzerhandbuch ist verfügbar. Ke
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopier-Katze MT5) ist ein lokaler Trade-Kopierer und ein vollständiges Risikomanagement- und Ausführungsframework, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Herausforderungen bis hin zu persönlichem Portfoliomanagement passt es sich an jede Situation an mit einer Kombination aus robuster Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und fortschrittlicher Trade-Behandlung. Der Kopierer funktioniert sowohl im Master- (Sender)
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilitys
Trading Panel für den Handel mit 1 Klick. Arbeiten mit Positionen und Aufträgen! Handeln vom Chart oder von der Tastatur. Mit unserem Trading-Panel können Sie Trades mit einem einzigen Klick direkt aus dem Chart ausführen und Handelsoperationen 30-mal schneller durchführen als mit der Standard-MetaTrader-Steuerung. Automatische Berechnungen von Parametern und Funktionen machen den Handel für Händler schneller und komfortabler. Grafische Tipps, Infoetiketten und vollständige Informationen zu Hand
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilitys
Seconds Chart – Ein einzigartiges Tool zur Erstellung von Sekundendiagrammen in MetaTrader 5 . Mit Seconds Chart können Sie Diagramme mit einem in Sekunden definierten Zeitrahmen erstellen, wodurch Sie eine ideale Flexibilität und Analysepräzision erhalten, die mit den standardmäßigen Minuten- oder Stundendiagrammen nicht möglich ist. Zum Beispiel steht der Zeitrahmen S15 für Kerzen mit einer Dauer von 15 Sekunden. Sie können beliebige Indikatoren und Expert Advisors verwenden, die benutzerdefin
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.58 (33)
Utilitys
Trade Copier ist ein professionelles Dienstprogramm zum Kopieren und Synchronisieren von Trades zwischen Handelskonten. Das Kopieren erfolgt vom Konto / Terminal des Lieferanten auf das Konto / Terminal des Empfängers, das auf demselben Computer oder vps installiert ist. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anweisungen hier . Hauptfunktionalität und Vorteile: Unterstützt das Kopieren von MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, einschließlich M
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilitys
Grid Manual ist ein Trading-Panel zum Arbeiten mit einem Raster von Orders. Das Dienstprogramm ist universell, verfügt über flexible Einstellungen und eine intuitive Benutzeroberfläche. Es arbeitet mit einem Raster von Orders nicht nur in Richtung Verlust, sondern auch in Richtung steigender Gewinne. Der Händler muss kein Orderraster erstellen und pflegen, all dies wird von "Grid Manual" erledigt. Es genügt, eine Order zu eröffnen und das "Grid Manual" erstellt automatisch ein Orderraster dafür
ChartSync MT5
Alfiya Fazylova
5 (2)
Utilitys
Chart Sync – wurde für die Synchronisierung von Grafikobjekten in Terminalfenstern entwickelt. Kann als Ergänzung zu TradePanel verwendet werden. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demo hier . Um zu funktionieren, installieren Sie den Indikator auf dem Diagramm, aus dem Sie Objekte kopieren möchten. Auf diesem Diagramm erstellte Grafikobjekte werden vom Indikator automatisch in alle Diagramme mit demselben Symbol kopiert. Der Indikator kopiert auch alle Änderunge
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Utilitys
Der   OrderManager , eine revolutionäre Hilfssoftware für den MT5 Verwalten Sie Ihre Trades wie ein Profi mit der brandneuen Order Manager-Hilfssoftware für MetaTrader 5. Entwickelt mit einem Fokus auf Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit, ermöglicht Ihnen der Order Manager, das mit jedem Trade verbundene Risiko mühelos zu definieren und zu visualisieren. So können Sie fundierte Entscheidungen treffen und Ihre Handelsstrategie optimieren. Für weitere Informationen zum OrderManager, konsultiere
Weitere Produkte dieses Autors
Unicorn Ultimate EA
Harifidy Razafindranaivo
Utilitys
KURZE EINFÜHRUNG : Dieses neue Produkt ist eine komplette Anwendung, die entwickelt wurde, um Trader-Handelsaufgaben mit einer modernen, gewinnbringenden Handelsstrategie zu automatisieren. Dieses neue Markenprodukt bietet zwei Arten von Funktionalität, nämlich manuelles und vollautomatisches Trading. Unicorn ist für Multicurrency geeignet. Diese Anwendung verwendet den Moving-Average-Indikator als Marktpreistrend und den Stochastik-Indikator als Preisschwankung. Unicorn besitzt einen automatisc
Algorithmic Trading Panel
Harifidy Razafindranaivo
Utilitys
A - Genesis: Die Neudefinition von Effizienz und Präzision im Handel Genesis ist ein hochmodernes Trading-Panel, das Händlern unübertroffene Präzision und Vielseitigkeit bietet. Es verfügt über zwei grafische Modi: Das Main Window Graph bietet einen umfassenden Überblick über die Dynamik des Marktes, während das Sub Window Graph eine gezielte Analyse spezifischer Indikatoren und Muster bietet. Dank dieser Dual-Mode-Visualisierung können Händler nahtlos zwischen der Makro- und der Mikro-Perspekti
US SP 500 Scalper Panel
Harifidy Razafindranaivo
Utilitys
KURZE EINFÜHRUNG : Dieses Panel ist für die US SP 500 Aktienindizes konzipiert. Es bietet ein ultimatives und vollständiges Auto-Trading mit einer optionalen Geldmanagement-Kontrolle. Diese Anwendung ist ein automatisiertes Panel, das in allen Situationen des Kursmarktes funktioniert. Es ist mit einem automatischen Indikator ausgestattet, der an der Unterseite des Panels angebracht ist. Es gibt weitere Funktionen wie die Martingale-Strategie und eine Range-Sequence-Erkennung , die automatisch
Economic Calendar Trading Panel
Harifidy Razafindranaivo
Utilitys
KURZE EINFÜHRUNG : Bei diesem neuen Produkt handelt es sich um eine vollständige Anwendung, die entwickelt wurde, um die Handelsaufgaben eines Händlers mit modernen Handelsstrategien zu automatisieren. Dieses neue Markenprodukt bietet zwei Arten von Funktionalitäten wie einen manuellen und einen vollautomatischen Handel. Dieses Panel ist für mehrere Währungen geeignet. Diese Anwendung nutzt technische Trend-Indikatoren als Marktpreis Trend Richtung und Oszillator-Indikator als Preis Oszillation
Prop Firm Trading Panel
Harifidy Razafindranaivo
Utilitys
KURZE EINFÜHRUNG : Bei diesem neuen Produkt handelt es sich um eine vollständige Anwendung, die entwickelt wurde, um Handelsaufgaben mit einer modernen Handelsstrategie zu automatisieren. Dieses neue Markenprodukt bietet zwei Arten von Funktionalität, wie zum Beispiel einen manuellen und einen vollautomatischen Handel. Dieses Panel ist an alle FTMO-Währungen angepasst und ist nur für die FTMO-Bewertung auf dem Metatrader 5-Terminal bestimmt. Dieses Panel bietet eine Wirtschaftskalenderstrategie
Manual Spike Catcher
Harifidy Razafindranaivo
Indikatoren
EINLEITUNG : Dieser Indikator wurde entwickelt, um das Vorhandensein eines Spikes zu erkennen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Er arbeitet vorzugsweise mit Crash- und Boom-Index. Dieses System enthält mehrere Ebenen und vier Zonen wie SPIKE ZONE, CONFIRMATION ZONE, UP REJECTION ZONE, DOWN REJECTION ZONE. Zwei Zonen spielen die wichtigste Rolle, um das Vorhandensein einer Spike-Wahrscheinlichkeit zu bestätigen: SPIKE ZONE (rote Levels) und CONFIRMATION ZONE (roter Level). INDIKATORMERK
Bitcoin vs US Dollar panel for Scalping
Harifidy Razafindranaivo
Utilitys
KURZE EINFÜHRUNG : Dieses Panel ist für das Paar BTC/USD konzipiert. Es bietet eine umfassende und vollautomatische Handelslösung mit optionalen Geldmanagement-Kontrollen. Die Anwendung ist ein automatisiertes Panel, das im Strategietester arbeitet und einen eingebauten Indikator am unteren Rand der Schnittstelle enthält. Zu den zusätzlichen Funktionen gehören die Martingale-Strategie und die Erkennung von Kursverläufen, mit deren Hilfe die Nutzer künftige Kursbewegungen vorhersehen und Warnun
Automated Spike Catcher
Harifidy Razafindranaivo
Utilitys
EINFÜHRUNG : Dieses Panel wurde entwickelt, um das Vorhandensein von Spikes zu erkennen und dem Moment zu entgehen, in dem eine plötzliche starke Preisbewegung auftritt, und um automatisch eine Kauf- oder Verkaufstransaktion zu eröffnen, nachdem ein Signal zur Verfügung gestellt wurde, das den Handel autonom steuert. Es ist ein bester Scalper und ein guter Spike Escaper. Es gibt weitere Funktionen wie die Martingale-Strategie und einen Deep Moving Average Indicator , der automatisch ausgelöst
Fundamental and Technical for trading analysis
Harifidy Razafindranaivo
Utilitys
KURZE EINFÜHRUNG : Bei diesem neuen Produkt handelt es sich um eine vollständige Anwendung, die entwickelt wurde, um Trader bei ihren Handelsaufgaben mit einer modernen Handelsstrategie zu unterstützen. Dieses neue Markenprodukt bietet zwei Arten von Funktionalität, wie zum Beispiel einen manuellen und einen vollautomatischen Handel. Dieses Panel ist für mehrere Währungen geeignet. Diese Anwendung nutzt technische Trendindikatoren wie Marktpreis-Trendrichtung und Oszillator-Indikatoren wie Preis
EUR Vs US Dollar Panel for Scalping Tools
Harifidy Razafindranaivo
Utilitys
KURZE EINFÜHRUNG : Dieses Panel ist für das EURUSD-Paar gedacht. Es bietet ein ultimatives und komplettes Trading-Tool mit einer optionalen Geldmanagement-Kontrolle. Diese Anwendung ist ein automatisiertes Panel, das in jeder Situation des Kursmarktes funktioniert. Es ist mit einem automatischen Indikator ausgestattet, der an der Unterseite des Panels angebracht ist. HAUPTMERKMALE: - Martingale-Strategie und Erkennung von Range-Sequenzen - Verbessert die Handelserholung und identifiziert wi
Fully Spike Escaper Automated Robot
Harifidy Razafindranaivo
Utilitys
EINFÜHRUNG : Dieses Panel wurde entwickelt, um das Vorhandensein von Spikes zu erkennen und der Zeit zu entgehen, in der ein Spike auftritt, und um automatisch eine Verkaufs- oder Kauftransaktion zu eröffnen, nachdem ein Signal zur Verfügung gestellt wurde, das den Handel autonom steuert. Es ist ein bester Scalper und ein guter Spike Escaper. Es gibt noch weitere Funktionen wie die Martingale-Strategie und einen Deep-Indikator namens DeepMovingAverage , der automatisch ausgelöst wird, wenn die
SyntX Trading Tools Utility
Harifidy Razafindranaivo
Utilitys
KURZE EINFÜHRUNG : Dieses Panel ist für alle synthetischen Indizes geeignet. Es bietet ein ultimatives und komplettes Panel mit einem optionalen Money Management Controls. Diese Anwendung vereint sowohl manuelles als auch automatisches Trading in einem Panel und funktioniert nur mit WELTRADE Broker . Es ist mit vielen klassischen und anpassbaren Indikatoren ausgestattet, die im Panel implementiert sind. Es gibt weitere Funktionalitäten wie die Martingale-Strategie und eine Range-Sequence-Erken
Trading Panel for Indices Market
Harifidy Razafindranaivo
Utilitys
KURZE EINFÜHRUNG : Bei diesem neuen Produkt handelt es sich um eine vollständige Anwendung, die entwickelt wurde, um Trader bei ihren Handelsaufgaben mit einer modernen Handelsstrategie zu unterstützen. Dieses neue Markenprodukt bietet zwei Arten von Funktionalität, wie zum Beispiel einen manuellen und einen vollautomatischen Handel. Dieses Panel ist für mehrere Währungen geeignet. Diese Anwendung nutzt technische Trend-Indikatoren als Marktpreis Trend Richtung und Oszillator-Indikator als Preis
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension