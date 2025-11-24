X4O B1 Dollar Trader

x4o B1 Dollar Trader

Heiken Ashi Trend Retest Strategie

Automatisiertes Handelssystem, das die Heiken Ashi-Analyse mit der Retest-Methode des gleitenden Durchschnitts für trendfolgende Einträge auf dem H1-Zeitrahmen kombiniert.

Handelsmethodik

Der EA überwacht zwei gleitende 25-Perioden-Durchschnitte, die auf Hoch- und Tiefstkursen berechnet werden, um die Trendrichtung zu ermitteln. Wenn der Kurs über dem MA High schließt und das Kerzenhoch den gleitenden Durchschnitt übersteigt, wird ein Aufwärtstrend erkannt. Schließt der Kurs unter dem MA Low, wobei das Kerzentief unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, wird ein Abwärtstrend erkannt.

Einstiegssignale erfordern drei Bestätigungsbedingungen. Erstens müssen die Heiken Ashi-Kerzen einen Farbwechsel aufweisen, der eine Schwungverschiebung anzeigt - von Rot zu Grün für Kaufsignale oder von Grün zu Rot für Verkaufssignale. Zweitens muss sich der Kurs dem gleitenden Durchschnitt innerhalb einer konfigurierbaren Schwelle nähern (Standardwert 0,55 % des MA-Werts). Drittens müssen frühere Kerzen die MA-Zone getestet und innerhalb der letzten 3 Kerzen über ihr geschlossen haben, um den Abschluss des Retests zu bestätigen.

Empfohlener Mindestkontostand: $600
Am besten auf dem 1-Stunden-Zeitrahmen (H1) verwendet.

Öffentlicher Gruppenchat

    Empfohlene Produkte
    SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
    Adam Gerasimov
    Experten
    SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
    Triple Precision
    Goyani Piyushbhai
    Experten
    Triple Precision EA: Die ultimative automatisierte Handelslösung Triple Precision EA ist ein hochmoderner Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um unter allen Marktbedingungen eine außergewöhnliche Leistung zu erbringen. Durch die Nutzung der kombinierten Leistung von drei fortschrittlichen Indikatoren , gepaart mit intelligenten Geldmanagementsystemen und dynamischer Risikokontrolle, ist dieser EA Ihr Schlüssel zur Erschließung beständiger Gewinne und zum Schutz Ihres Handelska
    Outside Day Reversal EA
    Munkh Od Jargalsaikhan
    Experten
    Die Outside-Day-Trading-Strategie sucht nach einem bestimmten Muster im Kurschart eines Wertpapiers. Das Muster ist durch eine größere Spanne als am Vortag gekennzeichnet, wobei der Tageshöchstwert höher als der Höchstwert des Vortages und der Tiefstwert des Tages niedriger als der Tiefstwert des Vortages ist. Funktioniert mit vielen Symbolen, wie z.B. BTCUSD, GBPUSD,USDCAD, Öl, Gas, und anderen. BITTE BEWERTEN! Herzlichen Dank! FEATURES: - Echte Strategie - Tägliche Bar-Strategie - Beenden Sie
    FREE
    Crossing Over
    John Signer
    Experten
    Der MA Crossover EA ist ein automatisiertes Handelssystem für MT5, das Trades auf Basis von gleitenden Durchschnittsüberkreuzungen ausführt. Es wurde entwickelt, um mittelfristige Trendwechsel auf dem M12-Zeitrahmen mit klaren Einstiegssignalen und strengem Risikomanagement zu erfassen. Ein wichtiger Aspekt ist, dass es an der NASDAQ trainiert und getestet wurde. Hauptmerkmale Moving Average Crossover Strategy - Verwendet einen schnellen und einen langsamen gleitenden Durchschnitt, um beim Auftr
    Gino Renko EA
    Stephane, Andr Valette
    Experten
    Hier ist ein EA, der auf dem Renko-Indikator basiert. Er kann mit Währungen, Rohstoffen und Forex verwendet werden. Verbinden Sie ihn einfach mit dem entsprechenden Graphen. Der Indikator, der für den EA verwendet wird, ist hier verfügbar, aber es ist nicht notwendig für den Betrieb, es sind 2 unabhängige Produkte: https://www.mql5.com/fr/market/product/87852?source=Site+Market+MT5+Indicator+Search+Rating006%3agino+renko Ich persönlich mag Renko als EA nicht, und ich habe keine Tests durchgef
    Robot Scalping Specialist XAUUSD
    Jinarto
    Experten
    EA351 - Multi-Entry Momentum Scalper (MT5) EA351 ist ein automatisiertes Handelssystem, das für hochfrequentes Scannen und Multi-Positions-Entries auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde und für den Handel mit 0,01 Lots optimiert ist. Der EA scannt kontinuierlich den Markt; wenn alle Bedingungen erfüllt sind, kann er mehrere Positionen eröffnen (Pyramiding), um Momentum-Bewegungen zu maximieren. Wenn der Gewinn wächst, verwaltet der EA den Handel mit Hilfe eines Trailing-Schutzes und kann bei ei
    BB plus RSI
    Sergio Tiscar Ortega
    4 (3)
    Experten
    Der von uns vorgestellte Expert Advisor ist ein automatisiertes Handelsinstrument, das für den Forex-Markt entwickelt wurde und zwei weithin bekannte und angesehene technische Indikatoren verwendet: Bollinger Bänder und der Relative Strength Index (RSI). Bollinger Bands sind ein technisches Analyseinstrument, das aus einem oberen Band, einem unteren Band und einem einfachen gleitenden Durchschnitt in der Mitte besteht. Diese Bänder helfen dabei, die Volatilität und potenzielle Trendumkehrpunkte
    FREE
    MAO Trade X MT5
    Yu Xin Pu
    Experten
    MAO Trade X MT5 ist ein EA, der auf dem Moving Average Oscillator basiert. Parameter des Moving Average Oscillators wie FastEMA, SlowEMA, MACDSMA, BuyShift, BuyValue, SellShift und SellValue können eingestellt werden. MAO Trade X MT5 nutzt die hochmoderne intelligente Technologie von BTN TECHNOLOGY, um Ihnen zu helfen, optimale Ergebnisse für Ihre Trades zu erzielen. Mögen Ihre Träume durch MAO Trade X MT5 wahr werden. Viel Erfolg! === Anfragen === E-Mail:support@btntechfx.com
    Hamster Scalping mt5
    Ramil Minniakhmetov
    4.71 (234)
    Experten
    Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
    Universal MT5 MA
    Volodymyr Hrybachov
    Experten
    Handelsroboter auf dem Moving Average Indikator Vorteile für Experten: Scalping, Martingale, Grid-Trading. Sie können den Handel mit nur einer Order oder einem Orderraster einrichten. Ein hochgradig anpassbares Auftragsraster mit einem dynamischen, festen oder Multiplikatorschritt und einem Handelslot ermöglicht es Ihnen, den Expert Advisor an fast jedes Handelsinstrument anzupassen. Drawdown-Recovery-System, überlappende Verlustaufträge und Saldoschutz Es ist kein Geheimnis, dass der G
    Trade bot Smartic
    Dmytro Merenko
    Experten
    ID Trade_Bot BS - ein effektives Werkzeug für den automatisierten Handel mit RSI Trade_Bot BS ist eine effiziente Lösung für den automatisierten Handel auf Basis des RSI, die eine flexible Anpassung der Parameter und des Risikomanagements ermöglicht. Dank der Möglichkeit, einen Handelsmodus zu wählen, dynamischen Stop-Loss- und Take-Profit-Levels und der Anpassung des Handelsmodus (Kaufen, Verkaufen oder beides), ist er für verschiedene Handelsstrategien geeignet. Hauptmerkmale: Verwend
    Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
    Rodrigo Oliveira Malaquias
    Experten
    Der Inside Bar e ist eine Umkehr-/Fortsetzungskerzenformation und eines der am häufigsten gehandelten Kerzenmuster. Mit Robot F1 können Sie verschiedene Handelsstrategien konfigurieren, Day Trade oder Swing Trade, basierend auf dem Inside Bar als Ausgangspunkt. Für die Ausführung dieses Musters sind nur zwei Kerzen erforderlich. Robot F1 nutzt dieses äußerst effiziente Muster, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Um die Operationen noch effektiver zu gestalten, verfügt er über Indikator
    Nova WDX Trader
    Anita Monus
    Experten
    Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
    SecUnit B22
    Jawad Ait Ali Ouichou
    Experten
    SecUnit B22 ist eine professionelle ATR-Trailing-Stop-Strategie , die speziell für den XAUUSD (Gold) auf dem 4-Stunden-Zeitfenster entwickelt wurde . Sie wurde mit Blick auf die Herausforderungen von Prop-Firmen entwickelt und kombiniert dynamische Trendfolge mit 15 Schichten fortschrittlicher Risikoabsicherung. Überblick über die Strategie Der EA verwendet ein intelligentes ATR-basiertes Trailing-Stop-System, das sich an die Marktvolatilität anpasst. Er geht in den Handel ein, wenn der Kurs die
    FREE
    SuperTrend Signals
    Quang Huy Quach
    Indikatoren
    Der Supertrend-Indikator ist ein trendfolgendes technisches Analyseinstrument, das Händlern helfen soll, die Richtung von Markttrends und potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu erkennen. Er arbeitet auf der Grundlage von Kursdaten und Average True Range (ATR), um eine dynamische Signallinie zu erstellen, die je nach aktuellem Trend die Farbe ändert. Grüne Farbe: Zeigt einen Aufwärtstrend an. Rote Farbe: Zeigt einen Abwärtstrend an. Supertrend ist ein nützlicher Indikator sowohl für den ku
    FREE
    GoldScalperEA
    Samuel Zulu
    Experten
    Der Gold Scalper EA ist ein präzisionsgefertigter Expert Advisor, der den XAUUSD (Gold)-Markt durch intelligentes, auf Unterstützung und Widerstand basierendes Scalping dominieren soll. Gebaut mit einer sauberen, einfachen und minimalistischen Handelslogik ohne überkomplizierten Jargon, mit dem die meisten EAs zu werben versuchen, führt dieser Gold-Scalping-Roboter hochwahrscheinliche Ausbruchsgeschäfte mit chirurgischer Genauigkeit aus, indem er einfaches, grundlegendes Support- und Resistance-
    Universal MT5 RSI
    Volodymyr Hrybachov
    Experten
    Handelsroboter auf dem RSI-Indikator Dies ist eine vereinfachte Version des Handelsroboters, er verwendet nur eine Einstiegsstrategie (die erweiterte Version hat mehr als 10 Strategien) Vorteile für Experten: Scalping, Martingale, Grid-Trading. Sie können den Handel mit nur einer Order oder einem Orderraster einrichten. Ein hochgradig anpassbares Auftragsraster mit einem dynamischen, festen oder Multiplikatorschritt und einem Handelslot ermöglicht es Ihnen, den Expert Advisor an fast jedes
    SmartRisk MA Pro
    Oleg Polyanchuk
    Experten
    SmartRisk MA Pro Strategie-Übersicht: SmartRisk MA Pro ist eine optimierte, risikoorientierte automatisierte Handelsstrategie (Expert Advisor), die für die MetaTrader 5 Plattform entwickelt wurde. Sie wurde entwickelt, um Handelsmöglichkeiten auf der Grundlage von Kursabweichungen von gleitenden Durchschnitten zu identifizieren und beinhaltet ein umfassendes Kapitalmanagementsystem. Der Expert Advisor arbeitet mit einer "New Bar"-Logik, die Stabilität und Vorhersagbarkeit bei der Ausführung von
    Golden Square X
    Huynh Tan Linh N
    4 (9)
    Experten
    Dies ist meine neueste kostenlose Version für Gold. Mit optimierten Parametern und benutzerfreundlichen Funktionen ist diese Version wahrscheinlich sehr einfach zu bedienen und sehr effektiv. Sie können die TP- und SL-Parameter nach Belieben anpassen, aber die Standardeinstellungen sollten für Sie gut funktionieren, ohne dass Sie weitere Anpassungen vornehmen müssen. Diese Version ist für den M5 konzipiert. Diese Version erfordert keine große Kapitalinvestition; nur $100-$200 reichen aus, damit
    FREE
    Heiken
    Andriy Sydoruk
    Experten
    Heiken professional Expert Advisor folgt dem Markt teilweise mit dem i-Heiken_Ashi Indikator (siehe Screenshot). Bei jedem i-Heiken_Ashi-Signal wird eine Position in dessen Richtung eröffnet. Jede neu eröffnete Position wird automatisch von einem Stop Loss, Break Even, Trailing Stop und Take Profit begleitet. Um die Mittel effizient zu diversifizieren, wird empfohlen, den Mehrwährungsmodus zu verwenden, bei dem 10 Währungen ausgewählt werden, während das Risiko um das 10-fache reduziert wird. De
    PSAR Expert Extended MT5
    Alexander Fedosov
    Experten
    Dieser Roboter arbeitet auf der Grundlage des Parabolic SAR Indikators. Version für MetaTrader4 hier . Die erweiterte EA-Version enthält die folgenden Änderungen und Verbesserungen: Das Verhalten des EA wurde auf verschiedenen Kontotypen und unter verschiedenen Bedingungen (Fixed/Floating Spread, ECN/Cent-Konten, etc.) überprüft. Die Funktionalität des EA wurde erweitert. Bessere Flexibilität und Effizienz, bessere Überwachung der offenen Positionen. Funktioniert sowohl auf 4- und 5-stelligen Br
    Twin Price Action 2 Candles 2 EMAs Pending
    Thawinchai Waharam
    Experten
    Preisaktionsstrategie: 2 Kerzen 2 EMAs in der Schwebe 1. Handelssignal: 2 Kerzen 2 EMAs in der Schwebe Dieses System erkennt Umkehrmuster aus zwei aufeinanderfolgenden Kerzen und verwendet zwei EMAs (Fast und Slow), um die Trendrichtung zu bestätigen: Einstieg kaufen: Rote → Grüne Kerze + schließt über schnellem EMA → Kauflimit setzen Einstieg verkaufen: Grün → Rote Kerze + schließt unter dem Fast EMA → Verkaufslimit setzen 2. Signalfilter für Genauigkeit EMA-Trend-Filter: Handel nur in Trendric
    VTech Gold Miracle EA
    Hasmukh B Kholia
    Experten
    Einzigartiger Filter für die Handelsrichtung und intelligentes Handelsmanagement Hauptmerkmale: Direktionale Trades mit hoher Präzision: EA eröffnet Trades in einer eindeutigen Richtung mit fortschrittlicher Volatilitäts- und Momentum-Erkennung und behält nur einen aktiven Trade zur Zeit für maximale Kontrolle. Handelsmanagement-Logik: Einstieg: Erkennt automatisch die genaue Einstiegsrichtung und platziert einen Trade mit dem von Ihnen definierten SL/TP. Trail: Eingebaute Traili
    VR Black Box MT5
    Vladimir Pastushak
    1 (1)
    Experten
    Der VR Black Box-Handelsroboter basiert auf der beliebten und bewährten Trendfolgestrategie. Im Laufe mehrerer Jahre wurde es auf Live-Handelskonten durch regelmäßige Updates und die Einführung neuer Ideen verbessert. Dadurch ist VR Black Box zu einem leistungsstarken und einzigartigen Handelsroboter geworden, der sowohl Anfänger als auch erfahrene Händler beeindrucken kann. Um sich mit dem Roboter vertraut zu machen und seine Wirksamkeit zu bewerten, reicht es aus, ihn auf einem Demokonto zu in
    Dual Switch Grid
    Aldo Farandy Medya
    Experten
    Überblick Dual Switch Grid (DSG) ist ein flexibler Grid Expert Advisor für Händler, die eine vollständige Kontrolle über das Strategieverhalten wünschen. Er bietet zwei verschiedene Einstiegsmodelle - Donchian Trend-Following und Bollinger Band Mean-Reversion - die beide vollständig anpassbar sind. Die Benutzer können die Indikatoreinstellungen und EMA-Filter frei an ihre Strategie anpassen. Darüber hinaus verfügt DSG über ein umfassendes, benutzerkonfigurierbares Grid-Recovery-System , das es d
    Exp Tick Hamster MT5
    Vladislav Andruschenko
    3.59 (17)
    Experten
    Experte mit automatischer Optimierung aller Parameter für jedes Handelssymbol für MetaTrader 5. T rading EA ohne Einstellungen! Tick   Hamster   - Dies ist ein   automatisierter Handelsexperte für Neulinge und Benutzer, die keinen Berater einrichten möchten! Die Handelsstrategie dieses Handelsberaters wurde   7 Jahre lang getestet. Machen Sie den Handel so einfach wie nie zuvor mit unserem automatisierten Handelsexperten, der speziell für Anfänger entwickelt wurde. Verabschieden Sie sich vom müh
    Royal Radiante Basic
    Mr Jeeraphat Lommahadthai
    Experten
    Basisversion mit begrenzten Losgrößen für Tests in der realen Welt. Royal Radiante ist ein automatisierter Scalping-Roboter, der eine sehr fortschrittliche Logik, proprietäre Indikatoren und eine Menge technischer Analysen verwendet. Getestet und bewährt sich auf realen Konten mit einem guten realistischen Risiko-Ertrags-Verhältnis. Die Logik in dieser Strategie ist der Kern der Leistung , auch mit schlechten Optimierung dieser Strategie wird noch sehr profitabel sein! Diese Strategie verwendet
    Grid Scalper MA MT5 EA
    Allan Munene Mutiiria
    4.32 (47)
    Experten
    Grid Scalper MA MT5 EA Begeben Sie sich auf die Überholspur des Devisenhandels mit dem Grid Scalper MA MT5 EA , einem leistungsstarken Expert Advisor für MetaTrader 5, der die Volatilität des Marktes zu Ihrem Spielplatz macht. Dies ist kein durchschnittlicher EA - es ist eine Präzisions-Scalping-Maschine, die von einer dynamischen Grid-Trading-Strategie angetrieben wird, die messerscharfe Moving Average (MA)-Crossover-Signale mit einem robusten Satz anpassbarer Funktionen verbindet. Egal, ob S
    FREE
    Adx rsi orion
    Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
    Experten
    ADX RSI Orion - Smart Trend Alignment Expert Advisor ADX RSI Orion ist ein präzisionsgefertigter Expert Advisor, der zwei der angesehensten Indikatoren im technischen Handel - den Relative Strength Index (RSI) und den Average Directional Movement Index (ADX) - in einem intelligenten und adaptiven Handelssystem kombiniert. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die Klarheit und Automatisierung wünschen, und identifiziert nur dann hochwahrscheinliche Einstiegsmöglichkeiten, wenn sowohl das Mome
    FREE
    Kemet Pro Gold Scaping
    Ibrahim Murad Ibrahim Awad
    5 (4)
    Experten
    KEMET PRO GOLD – MT5 EXPERT ADVISOR Ein automatisierter Scalping-Expert Advisor, der hauptsächlich für den Handel mit Gold (XAUUSD) auf der MetaTrader-5-Plattform entwickelt wurde SYSTEMANFORDERUNGEN Plattform: MetaTrader 5 (MT5) Hauptsymbol: XAUUSD Akzeptiert: XAUUSD (Standard-Digit-Symbol) Nicht getestet: XAUUSD.s, XAUUSDm, XAUUSD., GOLD oder andere modifizierte Symbole Andere Gold-Symbole: Unterstützt, jedoch kann die Performance variieren und ist nicht optimiert Zeitrahm
    FREE
    Käufer dieses Produkts erwarben auch
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.98 (379)
    Experten
    Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
    AI Gold Sniper MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (23)
    Experten
    LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
    Aot
    Thi Ngoc Tram Le
    4.68 (40)
    Experten
    AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
    Zenox
    PETER OMER M DESCHEPPER
    4.63 (19)
    Experten
    Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
    NTRon 2OOO
    Konstantin Freize
    5 (17)
    Experten
    Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
    Quantum King EA
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (88)
    Experten
    Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
    AI Gold Trading MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (11)
    Experten
    LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
    Nova Gold X
    Hicham Chergui
    5 (5)
    Experten
    Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
    Aura Ultimate EA
    Stanislav Tomilov
    4.85 (84)
    Experten
    Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    4.56 (75)
    Experten
    Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
    X Fusion AI
    Chen Jia Qi
    5 (12)
    Experten
    X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.87 (496)
    Experten
    Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
    ABS GoldGrid
    Thi Ngoc Tram Le
    5 (14)
    Experten
    S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
    Syna
    William Brandon Autry
    5 (17)
    Experten
    BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
    Pivot Killer
    Pablo Dominguez Sanchez
    4.6 (20)
    Experten
    Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
    AI Forex Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.44 (64)
    Experten
    AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
    Big Forex Players MT5
    MQL TOOLS SL
    4.74 (129)
    Experten
    Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
    CryonX EA MT5
    Solomon Din
    5 (4)
    Experten
    Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
    Gold vs Bitcoin Arbitrage
    Anton Zverev
    3.25 (4)
    Experten
    Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
    Argos Rage
    Aleksandar Prutkin
    4.58 (26)
    Experten
    Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
    Aura Black Edition MT5
    Stanislav Tomilov
    4.36 (50)
    Experten
    Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
    Golden Hen EA
    Taner Altinsoy
    5 (8)
    Experten
    Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
    The Gold Reaper MT5
    Profalgo Limited
    4.47 (88)
    Experten
    PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
    The ORB Master
    Profalgo Limited
    4.88 (24)
    Experten
    PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
    Remstone
    Remstone
    5 (8)
    Experten
    Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
    Ultimate Breakout System
    Profalgo Limited
    5 (29)
    Experten
    WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
    Golden Synapse
    Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
    3.75 (51)
    Experten
    Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
    Ultimate Pulse
    Clifton Creath
    5 (2)
    Experten
    Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
    Golden Mirage mt5
    Michela Russo
    4.71 (28)
    Experten
    Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
    HTTP ea
    Yury Orlov
    5 (8)
    Experten
    How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
    Weitere Produkte dieses Autors
    SecUnit B22 Premium
    Jawad Ait Ali Ouichou
    Experten
    Professionelles algorithmisches Handelssystem, das vier unabhängige Strategien kombiniert Warum vier Strategien Die Märkte bewegen sich in verschiedenen Phasen: starke Trends, Seitwärtsbewegungen, hohe Volatilität und ruhige Phasen. Das Problem: Eine einzelne Strategie funktioniert in einer Saison und versagt in einer anderen. Die Lösung: Vier integrierte Strategien: SuperTrend Reversal - für Trendumkehr mit 3 Filtern (ADX, ATR, MA) Smart Money BOS - für Break of Structure Signale Market Struct
    FREE
    SecUnit B22
    Jawad Ait Ali Ouichou
    Experten
    SecUnit B22 ist eine professionelle ATR-Trailing-Stop-Strategie , die speziell für den XAUUSD (Gold) auf dem 4-Stunden-Zeitfenster entwickelt wurde . Sie wurde mit Blick auf die Herausforderungen von Prop-Firmen entwickelt und kombiniert dynamische Trendfolge mit 15 Schichten fortschrittlicher Risikoabsicherung. Überblick über die Strategie Der EA verwendet ein intelligentes ATR-basiertes Trailing-Stop-System, das sich an die Marktvolatilität anpasst. Er geht in den Handel ein, wenn der Kurs die
    FREE
    Murderbot B2 for prop firms
    Jawad Ait Ali Ouichou
    Experten
    Murderbot - Smart Money Breakout Automatisiertes Breakout-Handelssystem für den Swing-Handel auf dem GBPUSD H1-Zeitrahmen. Dieser EA überwacht die Preisbewegung um Pivot-Punkte und geht Positionen ein, wenn die Ausbruchsbedingungen mit Volatilitätsfiltern bestätigt werden. Kern-Handelslogik Der EA identifiziert Swing-Hochs und Swing-Tiefs mithilfe konfigurierbarer Rückblickzeiträume und überwacht dann den Preis auf Ausbrüche über diese Niveaus hinaus. Einstiegssignale erfordern eine Kursbewegun
    FREE
    SecUnit B12
    Jawad Ait Ali Ouichou
    Experten
    System, das starken Trends folgt. Das Grundprinzip basiert auf einem einfachen, aber wirkungsvollen Konzept: Identifizieren Sie starke Trends und bleiben Sie in ihnen, bis der Markt ein klares Signal für eine Veränderung gibt. Jeder Handel wird mit einem automatisch berechneten Stop-Loss eröffnet. Was Sie erhalten Zwei unabhängige Strategien , die zusammen oder getrennt aktiviert werden können, je nach Ihren Vorlieben: Strategie Eins - SuperTrend Classic Verwendet den ATR-Indikator, um die Tre
    FREE
    Auswahl:
    Keine Bewertungen
    Antwort auf eine Rezension