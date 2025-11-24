x4o B1 Dollar Trader

Heiken Ashi Trend Retest Strategie



Automatisiertes Handelssystem, das die Heiken Ashi-Analyse mit der Retest-Methode des gleitenden Durchschnitts für trendfolgende Einträge auf dem H1-Zeitrahmen kombiniert.

Handelsmethodik

Der EA überwacht zwei gleitende 25-Perioden-Durchschnitte, die auf Hoch- und Tiefstkursen berechnet werden, um die Trendrichtung zu ermitteln. Wenn der Kurs über dem MA High schließt und das Kerzenhoch den gleitenden Durchschnitt übersteigt, wird ein Aufwärtstrend erkannt. Schließt der Kurs unter dem MA Low, wobei das Kerzentief unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, wird ein Abwärtstrend erkannt.

Einstiegssignale erfordern drei Bestätigungsbedingungen. Erstens müssen die Heiken Ashi-Kerzen einen Farbwechsel aufweisen, der eine Schwungverschiebung anzeigt - von Rot zu Grün für Kaufsignale oder von Grün zu Rot für Verkaufssignale. Zweitens muss sich der Kurs dem gleitenden Durchschnitt innerhalb einer konfigurierbaren Schwelle nähern (Standardwert 0,55 % des MA-Werts). Drittens müssen frühere Kerzen die MA-Zone getestet und innerhalb der letzten 3 Kerzen über ihr geschlossen haben, um den Abschluss des Retests zu bestätigen.