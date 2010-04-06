Msx AI Scalper Pro
- Experten
- Som Prakash Gehlot
- Version: 8.0
- Aktivierungen: 5
MSX AI Scalper Pro
Intelligente - adaptive - autonome Handelsmaschine
🌐 Überblick
MSX AI Scalper Pro ist ein fortschrittliches automatisiertes Handelssystem, das für BTCUSD im M5-Zeitrahmen entwickelt wurde.
Im Gegensatz zu vielen Robotern, die von strengen Zeitfiltern, Nachrichtenblöcken oder manueller Kontrolle abhängen, ist dieses System so konzipiert, dass es kontinuierlich rund um die Uhr handelt und sich der Marktvolatilität in Echtzeit anpasst - ohne externe Filter oder manuelles Babysitting.
🧠 Arbeitsprinzip (kurze Theorie)
Der EA kombiniert:
-
Geglättete HMA-Trendrichtung - um saubere bullische oder bearische Phasen zu erkennen
-
AI-basierter ATR-Trendfilter - zur Klassifizierung des aktuellen Volatilitätsregimes (ruhig, normal, aggressiv)
-
ADX-Stärkefilter - um schwache, richtungslose Kursbewegungen zu vermeiden
Wenn Trend- und Volatilitätsbedingungen übereinstimmen, eröffnet MSX AI Scalper Pro eine einzige, hochwertige Position pro Trend, mit adaptivem ATR-basiertem SL/TP, Break-even, Step-Trailing und optionalem Partial Close.
Wenn der Markt unruhig, flach oder zu eng wird, blockieren die ATR + ADX-Filter automatisch neue Positionen.
All dies läuft unter striktem Kapitalschutz, so dass das System langfristig überleben und Einzahlungen/Abhebungen verarbeiten kann, ohne seine Sicherheitslogik zu verletzen.
🔥 Was es anders macht
Die meisten Handelsroboter sind nur in Trendmärkten gut und bluten dann bei chaotischen Bedingungen aus.
MSX AI Scalper Pro ist für beides gebaut:
✔ Erkennt, wenn sich der Markt im Trend befindet, indem er geglättete HMA verwendet
✔ Bestätigt die Trendqualität mit einem AI-basierten ATR-Trendfilter (Volatilitätsregime)
✔ Filtert Seitwärts-/Abhackelzonen mit ATR + ADX-Bedingungen heraus
✔ Verzögert den Einstieg, wenn der Preis zu nahe an instabilen Zonen ist
Während viele EA's sich auf Grid, Martingale oder überoptimierte Muster verlassen, nutzt MSX AI Scalper Pro die Trend- und Volatilitätsstruktur um zu entscheiden:
-
Wann zu handeln ist
-
Wann man zur Seite gehen sollte
-
Wie viel zu riskieren
-
Wie viel Losgröße
-
Wann Gewinne zu sichern sind
Dies schafft eine langfristig sichere und skalierbare Handelsumgebung, die für den professionellen Einsatz geeignet ist.
⚙️ Hauptmerkmale
|Funktion
|Verfügbar
|Vollautomatischer 24/7 BTC-Scalper (M5)
|✅
|Geglättete HMA-Trend-Engine
|✅
|AI-basierter ATR-Trendfilter (Volatilitätsregimefilter)
|✅
|ADX-Trendstärkefilter (Vermeidung schwacher Trends)
|✅
|Stoppt den Handel bei Choppy/Range-Bedingungen
|✅
|Ein Handel pro Trend - kein Stacking
|✅
|Adaptiver ATR SL/TP mit Volatilitätserkennung
|✅
|Break-even- und Step-Trailing-System
|✅
|Teilweise Gewinnautomatisierung beim Schließen
|✅
|Aktienbasierte Losgröße oder festes Los
|✅
|Spread + Slippage-Schutz
|✅
|Verlustsicherung pro Handel
|✅
|Täglicher Verlust/Gewinn/Drawdown-Schutz
|✅
|Total Drawdown-Schutz mit automatischer Rücksetzung nach Einzahlung/Abhebung
|✅
|Manueller ResetProtection-Schalter für erweiterte Kontrolle
|✅
🛡 Kapitalschutzsystem (eingebaut)
Es gibt:
-
❌ Kein Martingal
-
❌ Keine Gitterstapelung
-
❌ Keine Mittelwertbildungsspiralen
-
❌ Keine unbegrenzten Drawdown-Tricks
Stattdessen verwendet MSX AI Scalper Pro:
-
Per-Trade-Notfall-Verlustschutz (max. Verlust % pro Trade, Kill Switch)
-
Tägliche Verlust/Gewinn/Drawdown-Limits
-
Total Drawdown Shutdown zum Schutz des Kontos
-
Automatischer Reset der Equity Baseline nach Einzahlungen/Abhebungen (v8.11)
-
Manueller Rücksetzungseingang (ResetProtection) für volle Kontrolle über Master-Konten
Dieses Design macht es geeignet für:
-
Prop-Firmen & Finanzierungstests
-
Professionelle Einzelhändler
-
Copy-Trading Master-Konten
-
Signal- und Social-Trading-Infrastruktur
-
Broker's Partnerprogramm/Referral/provisionsbasierte Volumenmodelle (HFT mit Safe-Secure und Kapitalschutz)
-
Langfristige algorithmische Portfolios
📈 Hohes Handelsvolumen bei kontrolliertem Risiko (gut für IB/Referral-Modelle/Partnerprogramm)
Der EA ist so aufgebaut, dass er:
-
Aktiv zu handeln, wenn die Trend- und Volatilitätsbedingungen günstig sind
-
den Handel zu verlangsamen oder zu stoppen, wenn der Markt zu flach oder unruhig ist
-
Alle Kapitalschutzregeln in jeder Phase zu respektieren
Ergebnis:
✔ Konsistentes Handelsvolumen
✔ Kontrolliertes Risiko pro Position und pro Tag
✔ Starker Lot-Umsatz (gut für IB/Referral-Modelle/Partnerprogramm, mehr sicheres Handelsvolumen - mehr Maklerprovision)
✔ Saubere, überprüfbare Handelshistorie für Berichte und Überwachung
📍 Empfohlenes Setup
-
Symbol: BTCUSD
-
Zeitrahmen: M5
-
Mindestguthaben: ab $500
-
Kontotyp: ECN/Raw Spread bevorzugt
-
Plattform: MetaTrader 5 (Absicherung oder Netting)
🎯 Entwickelt für ernsthafte Benutzer
Dieses System ist nicht für Zocker oder einwöchige "get rich quick" Erwartungen gemacht.
Es ist gedacht für:
-
Trader, die professionelle automatisierte Systeme betreiben
-
Signal- und Copy-Trading-Anbieter
-
Prop-Firmen und Bewertungskonten
-
Langfristiges Kapitalwachstum und referralbasierte Geschäftsmodelle
📌 Wichtige Hinweise
🚫 Kein Raster
🚫 Kein Martingal
🚫 Keine Zeit-/Sessionssperre
🚫 Keine Nachrichten-/Kalenderfilter erforderlich
🚫 Keine "Blackbox"-Filter für hochwirksame Nachrichten
Das gesamte Risikomanagement und die Handelskontrolle werden von der Trend-, Volatilitäts- und Aktienschutzlogik innerhalb des EA selbst übernommen .
Nächster Schritt
Laden Sie MSX AI Scalper Pro herunter und testen Sie ihn.
Beurteilen Sie, wie er zu Ihrem Handelsmodell, Ihrem Workflow und Ihren langfristigen Automatisierungszielen passt.
🧪 Andere Symbole & Zeitrahmen
Der EA besteht die MQL5-Marktvalidierungstests für mehrere Symbole und Zeitrahmen (z. B. EURUSD, XAUUSD und andere Majors), aber:
Die wichtigste empfohlene Konfiguration ist BTCUSD auf M5 mit $500 low spread Pro Konto.Dateien:Msx_AI_Scalper_Pro_Default.set (Bitte klicken Sie zum Herunterladen auf den angehängten Link)
🔐 Wie man die Browser-Blockierung für Käufer vermeidet
Empfohlene Schritte:📌So laden Sie das Preset (.set) herunter 1. Klicken Sie mit der rechten Maustasteauf den Dateinamen2. Klicken Sie auf"Link speichern unter"3. Speichern SiealsMsx_AI_Scalper_Pro_Default.set4.Wenn der Browser blockiert: - Klicken Sie auf"Behalten" - Klicken Sie auf"Trotzdem behalten"5. Voreinstellungin MT5 laden: - Strategy Tester → Inputs → LoadDateien:
Schnellstart
-
"Schnellstart - Installation & Einrichtung"
-
Aufzählungspunkte mit:
-
Wie man EA anbringt
-
Empfohlenes Symbol/Zeitrahmen
-
Vollständiges Benutzerhandbuch und Voreinstellungen im Reiter "Kommentare".
⚠ Wichtiger Hinweis zu Strategy Tester vs. Real-Market Testing
Viele Trader verlassen sich auf den MetaTrader Strategy Tester, um einen Expert Advisor vor dem Kauf zu testen. Während der Strategy Tester für die grundlegende Validierung nützlich ist, hat er bei fortgeschrittenen, schutzintensiven Handelssystemen wie MSX AI Scalper Pro erhebliche Einschränkungen.
❌ Einschränkungen des Strategy Testers (CONS)
Der Strategy Tester simuliert nicht genau:
-
Spread-Schwankungen in Echtzeit
-
Nachrichten- und Volatilitätsfilter
-
Session-basierte Handelslogik (London / New York Timing)
-
Aktienbasierte Schutzmechanismen und eine Logik für den Peak-Capital-Drawdown
-
Dynamisches Handelsmanagement (Break-even-, Trailing-, Partial-Logik, die auf den Live-Kursverlauf reagiert)
-
Broker-Ausführungsverhalten (Requotes, Slippage, Liquiditätslücken)
Aufgrund dieser Einschränkungen spiegeln die Backtest-Ergebnisse möglicherweise nicht das tatsächliche Verhalten des EA unter Live- oder Demo-Marktbedingungen wider. Dies kann dazu führen, dass ein robuster EA in historischen Tests unterdurchschnittlich abschneidet oder inkonsistent erscheint, obwohl er im Terminhandel korrekt funktioniert.
✅ Warum Miet-/Demo-Forward-Tests empfohlen werden (PROS)
MSX Plug And Play Scalper ist für den Betrieb mit realen Marktdaten konzipiert:
-
Live-Spreads und -Ausführung
-
Reales Volatilitätsverhalten
-
Dynamische Risiko- und Kapitalschutzlogik
-
Session Awareness und Kontrolle der Handelsfrequenzen
Aus diesem Grund bietet das Testen auf einem Demokonto (über eine kurzfristige Miete) eine weitaus realistischere und aussagekräftigere Bewertung als die Ergebnisse des Strategy Testers.
Wir empfehlen Händlern, die eine faire Bewertung wünschen, dringend, die 1-monatige Mietoption auf einem Demokonto mit Broker-Bedingungen zu nutzen, die ihrer geplanten Handelsumgebung ähneln.
Dieser EA ist kein "festes SL/TP"- oder kurvenangepasstes System - er ist eine live-adaptive Handelsmaschine.
Vorwärtstests zeigen seine wahren Stärken.
⚠ Wichtiger Risikohinweis
-
Dieser EA gibtkeine Gewinngarantie .
-
Gewinn und Drawdown hängen von den Marktbedingungen, der Qualität des Brokers, der Slippage, der Latenzzeit und den Benutzereinstellungen ab.
-
Hohe Hebelwirkung und aggressive Risikoeinstellungen können zu schnellen Verlusten führen.
-
Testen Sie immer zuerst mit einerkostenlosenDemo/Monatsmiete und erhöhen Sie das Risiko schrittweise.
-
Die Leistung der Screenshots in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
📌 Schutz nach Abhebungen oder Einzahlungen zurücksetzen
Wenn Sie Geld zu Ihrem Handelskonto hinzufügen oder von ihm abheben (Abhebung, Einzahlung, interner Transfer oder Saldoanpassung), verwendet der EA möglicherweise weiterhin die vorherige Aktienbasis für den täglichen und den Gesamt-Drawdown-Schutz.
So setzen Sie die Schutzwerte zurück und ermöglichen wieder den normalen Handel:
-
Entfernen Sie den EA aus dem Chart.
-
Drücken Sie F3 im MetaTrader, um die globalen Variablen zu öffnen.
-
Löschen Sie alle Einträge, die mit:
MSXAI_BTC_v8_
(oder das entsprechende Präfix für Ihr Symbol).
-
Schließen Sie das Fenster und schließen Sie den EA erneut an.
Der EA erkennt automatisch den neuen Kontostand und erstellt eine neue Schutz-Baseline auf der Grundlage der aktuellen Aktien.
Benutzerhandbuch & Voreinstellungen - MSX AI Scalper Pro
📌 FAQ - MSX AI Scalper Pro (v8.11)
Q1 - Mit welchem Symbol und Zeitrahmen handelt dieser EA?
Der EA ist optimiert und entwickelt für:
-
Symbol: BTCUSD
-
Zeitrahmen: M5
-
Plattform: MetaTrader 5
Es wird nicht empfohlen, ihn für andere Paare oder Zeitrahmen zu verwenden, es sei denn, Sie optimieren und testen ihn unabhängig.
Q2 - Welches Mindestguthaben benötige ich?
Empfohlenes Startguthaben:
-
Minimum: $500
-
Optimal: $1.000-$5.000
Je nach Prop-Firma oder Skalierungsstrategie können Sie ein höheres Eigenkapital verwenden.
F3 - Verwendet der EA Grid, Martingale, Hedge Loops oder Position Stacking?
❌ Nein - niemals.
Der EA eröffnet nur einen Handel pro bestätigtem Trend und schützt so das Kapital zu jeder Zeit.
F4 - Stoppt der EA den Handel während unruhiger, seitwärts laufender oder unsicherer Märkte?
Ja - der EA unterbricht automatisch den Handel, wenn die Bedingungen schlecht sind.
Verwendung:
-
AI-basierter ATR-Trendfilter
-
ADX-Trendstärke-Validierung
-
Preisabstand von der HMA-Trendstruktur
Nur hochwertige Bedingungen lösen einen Handel aus.
F5 - Kann der EA 24/7 ohne manuelle Überwachung laufen?
Ja - das System ist speziell für den kontinuierlichen Handel konzipiert:
✔ Keine Nachrichtenfilter erforderlich
✔ Keine Session-Filter erforderlich
✔ Kein manuelles Umschalten
✔ Funktioniert während Volatilitätsspitzen und Perioden mit geringem Volumen
✔ Automatische Steuerung von Einstieg, Ausstieg und Schutz
F6 - Was passiert, wenn ich Geld abhebe oder einzahle, während der EA läuft?
Seit Version 8.11 erkennt der EA:
-
Erkennt Gleichgewichtsoperationen (Einzahlung/Abhebung/Gutschrift)
-
setzt automatisch die Aktien-Baselines zurück
-
hebt Limits wie Total Drawdown und Daily Protection auf
Dadurch wird sichergestellt, dass der EA den Handel nach legitimen Kontostandsänderungen NICHT stoppt.
F7 - Was ist die Eingabe "ResetProtection"? Muss ich ihn verwenden?
-
Nein, normalerweise nicht.
-
Diese Einstellung ist nur für manuelle Kontrollszenarien gedacht, wie z. B. die erweiterte Abstimmung von Prop Firm.
Wenn sie auf true gesetzt ist, wird der EA:
➡ Setzt die Tageslimits zurück
➡ Setzt die Limits für den Gesamtdrawdown zurück
➡ Berechnet die Equity Baselines neu
Nach dem Zurücksetzen schaltet der EA das interne Reset-Flag automatisch aus.
F8 - Erhöht der EA die Losgröße automatisch?
Ja - wenn der automatische Risikomodus aktiviert ist.
Die Losgröße wird berechnet auf der Grundlage von:
-
Eigenkapital
-
Stop-Loss-Abstand
-
Risikoprozentsatz (% pro Handel)
Alternativ können Sie auch ein festes Lot verwenden.
F9 - Benötigt dieser EA ein VPS-Hosting?
Empfohlen:
-
Für den Live-Handel: JA
-
Für Tests/Demos: optional
Niedrige Latenz verbessert die Ausführung und vermeidet verpasste Einträge.
F10 - Kann dieser EA für Copy Trading, Prop-Firmen oder Signale verwendet werden?
Ja - der EA wurde speziell für folgende Zwecke entwickelt:
-
Signaldienste
-
Copy-Trading-Master
-
Prop-Trading-Umgebungen
-
Empfehlungsbasierte Volumenmodelle
Die neue Schutzlogik der Version 8.11 gewährleistet einen reibungslosen Handel auch bei Aktienanpassungen.
F11 - Wie oft handelt der EA?
Die Handelsfrequenz hängt ab von:
-
Trendstärke
-
Volatilitätsbedingungen
-
Spread und Ausführungsumgebung
Erwarten Sie einen langsameren Handel während seitwärts tendierender Märkte und mehr Aktivität während starker Richtungsbewegungen.
F12 - Muss ich die Einstellungen optimieren?
Für BTCUSD M5 ist keine Optimierung erforderlich.
Die Standardeinstellungen sind vorkonfiguriert für:
✔ Trenderkennung
✔ ATR-Filterung
✔ Risikomanagement
✔ Intelligente Trailing- und Exit-Logik
F13 - Kann ich es nach dem Kauf auf mehreren Konten verwenden?
Nein - es gelten die MQL5-Lizenzierungsregeln.
Sie erhalten Aktivierungen entsprechend den Regeln der Plattform.
Für unbegrenzte Installationen sollten Sie Miet- oder Kaufoptionen auf Lebenszeit für Ihre persönlichen Geräte oder VPS in Betracht ziehen.
Zusammenfassung:
Dieser EA ist:
-
Automatisiert
-
Selbstanpassend
-
Trendgesteuert
-
Volatilitätsabhängig
-
Kapitalgeschützt
-
Abhebungs-/Einzahlungsfreundlich (neu in v8.11)
Sie können es 24/7 mit Vertrauen betreiben - kein Mikromanagement erforderlich.