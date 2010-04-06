MSX AI Scalper Pro

Intelligente - adaptive - autonome Handelsmaschine

🌐 Überblick

MSX AI Scalper Pro ist ein fortschrittliches automatisiertes Handelssystem, das für BTCUSD im M5-Zeitrahmen entwickelt wurde.

Im Gegensatz zu vielen Robotern, die von strengen Zeitfiltern, Nachrichtenblöcken oder manueller Kontrolle abhängen, ist dieses System so konzipiert, dass es kontinuierlich rund um die Uhr handelt und sich der Marktvolatilität in Echtzeit anpasst - ohne externe Filter oder manuelles Babysitting.

🧠 Arbeitsprinzip (kurze Theorie)

Der EA kombiniert:

Geglättete HMA-Trendrichtung - um saubere bullische oder bearische Phasen zu erkennen

AI-basierter ATR-Trendfilter - zur Klassifizierung des aktuellen Volatilitätsregimes (ruhig, normal, aggressiv)

ADX-Stärkefilter - um schwache, richtungslose Kursbewegungen zu vermeiden

Wenn Trend- und Volatilitätsbedingungen übereinstimmen, eröffnet MSX AI Scalper Pro eine einzige, hochwertige Position pro Trend, mit adaptivem ATR-basiertem SL/TP, Break-even, Step-Trailing und optionalem Partial Close.

Wenn der Markt unruhig, flach oder zu eng wird, blockieren die ATR + ADX-Filter automatisch neue Positionen.

All dies läuft unter striktem Kapitalschutz, so dass das System langfristig überleben und Einzahlungen/Abhebungen verarbeiten kann, ohne seine Sicherheitslogik zu verletzen.

🔥 Was es anders macht

Die meisten Handelsroboter sind nur in Trendmärkten gut und bluten dann bei chaotischen Bedingungen aus.

MSX AI Scalper Pro ist für beides gebaut:

✔ Erkennt, wenn sich der Markt im Trend befindet, indem er geglättete HMA verwendet

✔ Bestätigt die Trendqualität mit einem AI-basierten ATR-Trendfilter (Volatilitätsregime)

✔ Filtert Seitwärts-/Abhackelzonen mit ATR + ADX-Bedingungen heraus

✔ Verzögert den Einstieg, wenn der Preis zu nahe an instabilen Zonen ist

Während viele EA's sich auf Grid, Martingale oder überoptimierte Muster verlassen, nutzt MSX AI Scalper Pro die Trend- und Volatilitätsstruktur um zu entscheiden:

Wann zu handeln ist

Wann man zur Seite gehen sollte

Wie viel zu riskieren

Wie viel Losgröße

Wann Gewinne zu sichern sind

Dies schafft eine langfristig sichere und skalierbare Handelsumgebung, die für den professionellen Einsatz geeignet ist.





⚙️ Hauptmerkmale

Funktion Verfügbar Vollautomatischer 24/7 BTC-Scalper (M5) ✅ Geglättete HMA-Trend-Engine ✅ AI-basierter ATR-Trendfilter (Volatilitätsregimefilter) ✅ ADX-Trendstärkefilter (Vermeidung schwacher Trends) ✅ Stoppt den Handel bei Choppy/Range-Bedingungen ✅ Ein Handel pro Trend - kein Stacking ✅ Adaptiver ATR SL/TP mit Volatilitätserkennung ✅ Break-even- und Step-Trailing-System ✅ Teilweise Gewinnautomatisierung beim Schließen ✅ Aktienbasierte Losgröße oder festes Los ✅ Spread + Slippage-Schutz ✅ Verlustsicherung pro Handel ✅ Täglicher Verlust/Gewinn/Drawdown-Schutz ✅ Total Drawdown-Schutz mit automatischer Rücksetzung nach Einzahlung/Abhebung ✅ Manueller ResetProtection-Schalter für erweiterte Kontrolle ✅





🛡 Kapitalschutzsystem (eingebaut)

Es gibt:

❌ Kein Martingal

❌ Keine Gitterstapelung

❌ Keine Mittelwertbildungsspiralen

❌ Keine unbegrenzten Drawdown-Tricks

Stattdessen verwendet MSX AI Scalper Pro:

Per-Trade-Notfall-Verlustschutz (max. Verlust % pro Trade, Kill Switch)

Tägliche Verlust/Gewinn/Drawdown-Limits

Total Drawdown Shutdown zum Schutz des Kontos

Automatischer Reset der Equity Baseline nach Einzahlungen/Abhebungen (v8.11)

Manueller Rücksetzungseingang (ResetProtection) für volle Kontrolle über Master-Konten

Dieses Design macht es geeignet für:

Prop-Firmen & Finanzierungstests

Professionelle Einzelhändler

Copy-Trading Master-Konten

Signal- und Social-Trading-Infrastruktur

Broker's Partnerprogramm/Referral/provisionsbasierte Volumenmodelle (HFT mit Safe-Secure und Kapitalschutz)

Langfristige algorithmische Portfolios

📈 Hohes Handelsvolumen bei kontrolliertem Risiko (gut für IB/Referral-Modelle/Partnerprogramm)

Der EA ist so aufgebaut, dass er:

Aktiv zu handeln, wenn die Trend- und Volatilitätsbedingungen günstig sind

den Handel zu verlangsamen oder zu stoppen, wenn der Markt zu flach oder unruhig ist

Alle Kapitalschutzregeln in jeder Phase zu respektieren

Ergebnis:

✔ Konsistentes Handelsvolumen

✔ Kontrolliertes Risiko pro Position und pro Tag

✔ Starker Lot-Umsatz (gut für IB/Referral-Modelle/Partnerprogramm, mehr sicheres Handelsvolumen - mehr Maklerprovision)

✔ Saubere, überprüfbare Handelshistorie für Berichte und Überwachung

📍 Empfohlenes Setup

Symbol: BTCUSD

Zeitrahmen: M5

Mindestguthaben: ab $500

Kontotyp: ECN/Raw Spread bevorzugt

Plattform: MetaTrader 5 (Absicherung oder Netting)

🎯 Entwickelt für ernsthafte Benutzer

Dieses System ist nicht für Zocker oder einwöchige "get rich quick" Erwartungen gemacht.

Es ist gedacht für:

Trader, die professionelle automatisierte Systeme betreiben

Signal- und Copy-Trading-Anbieter

Prop-Firmen und Bewertungskonten

Langfristiges Kapitalwachstum und referralbasierte Geschäftsmodelle

📌 Wichtige Hinweise

🚫 Kein Raster

🚫 Kein Martingal

🚫 Keine Zeit-/Sessionssperre

🚫 Keine Nachrichten-/Kalenderfilter erforderlich

🚫 Keine "Blackbox"-Filter für hochwirksame Nachrichten

Das gesamte Risikomanagement und die Handelskontrolle werden von der Trend-, Volatilitäts- und Aktienschutzlogik innerhalb des EA selbst übernommen .

🧪 Andere Symbole & Zeitrahmen

Der EA besteht die MQL5-Marktvalidierungstests für mehrere Symbole und Zeitrahmen (z. B. EURUSD, XAUUSD und andere Majors), aber:

Die wichtigste empfohlene Konfiguration ist BTCUSD auf M5 mit $500 low spread Pro Konto. Dateien: Msx_AI_Scalper_Pro_Default.set (Bitte klicken Sie zum Herunterladen auf den angehängten Link)

⚠ Wichtiger Hinweis zu Strategy Tester vs. Real-Market Testing Viele Trader verlassen sich auf den MetaTrader Strategy Tester, um einen Expert Advisor vor dem Kauf zu testen. Während der Strategy Tester für die grundlegende Validierung nützlich ist, hat er bei fortgeschrittenen, schutzintensiven Handelssystemen wie MSX AI Scalper Pro erhebliche Einschränkungen. ❌ Einschränkungen des Strategy Testers (CONS) Der Strategy Tester simuliert nicht genau: Spread-Schwankungen in Echtzeit

Nachrichten- und Volatilitätsfilter

Session-basierte Handelslogik (London / New York Timing)

Aktienbasierte Schutzmechanismen und eine Logik für den Peak-Capital-Drawdown

Dynamisches Handelsmanagement (Break-even-, Trailing-, Partial-Logik, die auf den Live-Kursverlauf reagiert)

Broker-Ausführungsverhalten (Requotes, Slippage, Liquiditätslücken) Aufgrund dieser Einschränkungen spiegeln die Backtest-Ergebnisse möglicherweise nicht das tatsächliche Verhalten des EA unter Live- oder Demo-Marktbedingungen wider. Dies kann dazu führen, dass ein robuster EA in historischen Tests unterdurchschnittlich abschneidet oder inkonsistent erscheint, obwohl er im Terminhandel korrekt funktioniert. ✅ Warum Miet-/Demo-Forward-Tests empfohlen werden (PROS) MSX Plug And Play Scalper ist für den Betrieb mit realen Marktdaten konzipiert: Live-Spreads und -Ausführung

Reales Volatilitätsverhalten

Dynamische Risiko- und Kapitalschutzlogik

Session Awareness und Kontrolle der Handelsfrequenzen Aus diesem Grund bietet das Testen auf einem Demokonto (über eine kurzfristige Miete) eine weitaus realistischere und aussagekräftigere Bewertung als die Ergebnisse des Strategy Testers. Wir empfehlen Händlern, die eine faire Bewertung wünschen, dringend, die 1-monatige Mietoption auf einem Demokonto mit Broker-Bedingungen zu nutzen, die ihrer geplanten Handelsumgebung ähneln. Dieser EA ist kein "festes SL/TP"- oder kurvenangepasstes System - er ist eine live-adaptive Handelsmaschine.

Vorwärtstests zeigen seine wahren Stärken.



⚠ Wichtiger Risikohinweis Dieser EA gibt keine Gewinngarantie .

Gewinn und Drawdown hängen von den Marktbedingungen, der Qualität des Brokers, der Slippage, der Latenzzeit und den Benutzereinstellungen ab.

Hohe Hebelwirkung und aggressive Risikoeinstellungen können zu schnellen Verlusten führen.

Testen Sie immer zuerst mit einer kostenlosen Demo/Monatsmiete und erhöhen Sie das Risiko schrittweise.

Die Leistung der Screenshots in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.



📌 Schutz nach Abhebungen oder Einzahlungen zurücksetzen