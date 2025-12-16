SP2L Poursamadi Strategy Indicator MT5

El indicador SP2L Poursamadi Strategy es una estrategia de negociación profesional desarrollada para MetaTrader 5, basada en los conceptos de movimientos de precios en espiga y el patrón de dos piernas AB=CD. Proporciona señales precisas de compra y venta, optimizadas específicamente para entornos de negociación a corto plazo.

Este indicador está diseñado para operadores de acción de precios, scalpers y fast scalpers, y ofrece puntos de entrada muy precisos en los marcos temporales de 1 minuto (M1) y 5 minutos (M5). Su estructura lo hace especialmente adecuado para estrategias de negociación rápidas y de alta eficiencia.

Las principales funciones de la estrategia SP2L incluyen el cálculo automático del precio de entrada, el stop loss (SL) y el take profit (TP) directamente en el gráfico. Además, envía alertas en tiempo real cuando aparecen señales de negociación y muestra visualmente las posiciones de negociación abiertas, mejorando significativamente tanto la velocidad de ejecución como la precisión analítica.

Mediante el uso de la estrategia SP2L, los operadores pueden identificar fuertes movimientos impulsivos del mercado y ejecutar operaciones rápidas y bien estructuradas en los mercados de divisas y criptomonedas, con el apoyo de una gestión de riesgos profesional integrada.

Indicador SP2L Poursamadi Strategy - Tabla general

Categoría

Detalles

Nombre del Indicador

Indicador de estrategia SP2L Poursamadi

Plataforma

MetaTrader 5 (MT5)

Nivel de habilidad

Intermedio

Plazos

M1 - M5

Estilos de negociación

Scalping, Scalping Rápido, Day Trading

Mercados

Divisas, Criptodivisas, Índices

Conceptos básicos

Velas Spike, Patrón AB=CD

Gestión del Riesgo

SL y TP automáticos (1:1 R:R)

Indicador SP2L Poursamadi Strategy - Concepto clave

El indicador SP2L Poursamadi Strategy se basa en dos elementos fundamentales:

  1. Velas Spike
  2. Patrón de precios AB=CD

En primer lugar, el indicador identifica una vela de pico válida. Una vez confirmada, define la entrada en la operación basándose en la ruptura de la vela. El movimiento impulsivo inicial se etiqueta como Onda A, y el stop loss (SL) se coloca en este punto.

La distancia entre el punto de entrada y el stop loss se utiliza entonces para calcular automáticamente el take profit (TP), aplicando una relación fija de riesgo-recompensa de 1:1.

Definición de Vela de Pico

Una vela pico está formada por una estructura de tres velas alineadas con las siguientes características:

  • El patrón consiste en tres velas consecutivas alineadas
  • La vela central representa un fuerte desequilibrio e impulso
  • Aparece un hueco visible entre la primera y la tercera vela
  • Suele formarse tras una fase de consolidación

Reglas de validación de los picos

Para que una vela de pico se considere válida:

  • Su tamaño debe superar el Tamaño del Pico definido en los ajustes del indicador
  • El cuerpo de la vela debe representar al menos el 65% del rango total de la vela.

Una vez que se detecta un pico válido, se trata como una onda AB. Tras un retroceso del precio, la ruptura de la vela del pico confirma el punto de entrada. El movimiento de continuación forma entonces la onda CD, que se utiliza como objetivo de beneficios.

Al asignar automáticamente la estructura AB=CD, el indicador SP2L identifica configuraciones de negociación de alta probabilidad con reglas claras de entrada y salida.

Esta estrategia está optimizada exclusivamente para los marcos temporales M1 y M5, lo que la hace muy eficaz para las estrategias de scalping.

Cómo obtener el código de licencia

Para activar el indicador de estrategia SP2L Poursamadi, los operadores deben solicitar un código de licencia al equipo de soporte.

Las solicitudes de licencia pueden enviarse a través de:

  • El chat en línea del sitio web
  • Plataformas de mensajería como WhatsApp o Telegram

Introducción del código de licencia

Después de adjuntar el Indicador Estratégico SP2L Poursamadi al gráfico, el panel de control principal aparece automáticamente.

Dentro de este panel, localice el campo "Su Licencia" e introduzca cuidadosamente el código de licencia exactamente como se proporciona, asegurándose de que no hay espacios adicionales antes de ejecutar el indicador.

Ejemplo: Escenario alcista

En el gráfico de 5 minutos del XAU/USD, el indicador SP2L Poursamadi Strategy identifica una configuración de compra válida.

En primer lugar, se forma un fuerte pico alcista. Después de un retroceso correctivo, una ruptura por encima de la última vela del pico confirma la condición de entrada y se genera una señal de compra.

  • Stop Loss (SL): Situado en el punto más bajo del pico (onda A).
  • Take Profit (TP): Calculado automáticamente utilizando una relación riesgo-recompensa de 1:1

Esta configuración permite a los operadores de acción del precio entrar en operaciones con un riesgo reducido mientras se benefician de los movimientos correctivos dentro de la estructura AB=CD.

Ejemplo: Escenario bajista

En el gráfico de 1 minuto del EUR/USD, se detecta un pico bajista. Cuando el precio rompe por debajo de la vela final del pico, el indicador emite una señal de venta.

El indicador SP2L capta eficazmente los movimientos bruscos del mercado y define entradas de venta precisas basadas en el patrón AB=CD.

Características del panel de información

El panel de información incorporado muestra:

  • Tiempo restante hasta el cierre de la vela actual
  • Número total de señales detectadas
  • Número de oportunidades de compra y venta
  • Valor del tamaño del pico (en puntos o pips)

Al comparar el movimiento de la vela actual con el tamaño de pico predefinido, los operadores pueden validar rápidamente las formaciones de pico genuinas y filtrar las configuraciones de baja calidad.

Ajustes del indicador de estrategia SP2L Poursamadi

Configuración Categoría

Descripción

Su Clave

Introduzca el código de licencia exactamente como se proporciona

Enviar Alerta

Activar o desactivar las alertas en pantalla

Enviar notificación

Activar o desactivar las notificaciones push

Enviar correo electrónico

Activar o desactivar las alertas por correo electrónico

Vela para Spike MA

Número de velas utilizadas para calcular el movimiento medio del pico

Distribución del tamaño del pico

Umbral porcentual para la validación de velas de spike

Conclusión

El indicador de estrategia SP2L Poursamadi es una solución de scalping especializada diseñada para marcos temporales M1 y M5, por lo que es ideal para operadores profesionales de divisas y criptomonedas.

Al identificar automáticamente los puntos de entrada, los niveles de stop loss y los objetivos de take profit con una relación riesgo-recompensa fija de 1:1, este indicador agiliza la ejecución de las operaciones y el control del riesgo.

Basada en los movimientos de picos y en el patrón AB=CD, la estrategia SP2L ofrece oportunidades de negociación estructuradas y de alta probabilidad, respaldadas por una gestión del riesgo disciplinada y profesional.

