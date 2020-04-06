MA7 Aster C3 MT4

Beschreibung der Arbeit

Der MA7 Aster C3 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Aster Indikator. Wenn ein Signal des eingebauten Indikators erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt den Takeprofit und das Niveau für die Eröffnung einer Durchschnittsposition. Wenn das Raster vollständig geöffnet ist, setzt der Expert Advisor einen Stop-Loss.

Detaillierte Informationen über den MA7 Aster Indikator.





Merkmale der Arbeit

Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten;

Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her;

Es kann nur ein Raster auf dem Markt geöffnet werden.

Stoploss und Takeprofit werden nicht auf dem Server installiert; der Expert Advisor selbst schließt die Positionen, wenn diese Werte erreicht werden.





Hinweis: Bevor Sie den Expert Advisor einrichten, müssen die Einstellungen für ein bestimmtes Finanzinstitut und einen bestimmten Zeitrahmen optimiert werden.

Detaillierte Informationen zu den Einstellungen des Expert Advisors finden Sie im Artikel Expert Advisors der Klasse C3.





Einstellungen des Expert Advisors

Allgemeine Einstellungen:

Zeitrahmen - Zeitrahmen, aus dem die Signale stammen; Magie - für die Identifizierung Ihrer Positionen.





Einstellungen für die Geldverwaltung:

Positionsvolumen - Positionsvolumen.





Einstellungen für die Positionseröffnung:

MA7 Aster Einstellungen - Einstellungen des MA7 Aster Indikators: Zeitraum; Methode; Anwenden auf; Mindestabstand.





Einstellungen der Positionsschließung:

StopLoss - Abstand zur Verlustbegrenzung; TakeProfit - Abstand zur Gewinnmitnahme.





Raster-Einstellungen:

Positionen gesamt - Anzahl der offenen Positionen im Raster; Abstand zwischen Positionen - Abstand zwischen den Positionen im Raster.





Anzeige-Einstellungen:

StopLoss-Farbe; StopLoss-Linienstil; StopLoss-Linienbreite; TakeProfit-Farbe; Stil der TakeProfit-Linie; TakeProfit-Linienbreite; Farbe des Positionspreises; Stil der Positionspreislinie; Breite der Positionspreislinie.





