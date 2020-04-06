MA7 Agave C3 MT4

Beschreibung der Arbeit

Der MA7 Agave C3 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Agave Indikator. Wenn ein Signal des eingebauten Indikators erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt den Takeprofit und das Niveau für die Eröffnung einer Durchschnittsposition. Wenn das Raster vollständig geöffnet ist, legt der Expertenberater einen Stoploss fest.

Detaillierte Informationen über den MA7 Agave Indikator.





Merkmale der Arbeit

Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten;

Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her;

Es kann nur ein Grid auf dem Markt geöffnet werden;

Stoploss und Takeprofit werden nicht auf dem Server installiert; der Expert Advisor selbst schließt die Positionen, wenn diese Werte erreicht werden.





Hinweis: Bevor Sie den Expert Advisor einrichten, müssen die Einstellungen für ein bestimmtes Finanzinstitut und einen bestimmten Zeitrahmen optimiert werden.

Detaillierte Informationen zu den Einstellungen des Expert Advisors finden Sie im Artikel Expert Advisors der Klasse C3.





Einstellungen des Expert Advisors

Allgemeine Einstellungen:

Zeitrahmen - Zeitrahmen, aus dem die Signale stammen; Magie - für die Identifizierung Ihrer Positionen.





Einstellungen für die Geldverwaltung:

Positionsvolumen - Positionsvolumen.





Einstellungen für die Positionseröffnung:

MA7 Agave Einstellungen - Einstellungen des MA7 Agave Indikators: Zeitraum.





MA7 Flax Einstellungen - Einstellungen des MA7 Flax Indikators: Zeitraum; Methode; Anwenden auf; Folgepfeile entfernen - entfernt Folgepfeile in einer Richtung.





Einstellungen der Positionsschließung:

StopLoss - Abstand zur Verlustbegrenzung; TakeProfit - Abstand zur Gewinnmitnahme.





Raster-Einstellungen:

Positionen gesamt - Anzahl der offenen Positionen im Raster; Abstand zwischen Positionen - Abstand zwischen den Positionen im Raster.





Anzeige-Einstellungen:

StopLoss-Farbe; StopLoss-Linienstil; StopLoss-Linienbreite; TakeProfit-Farbe; Stil der TakeProfit-Linie; TakeProfit-Linienbreite; Farbe des Positionspreises; Stil der Positionspreislinie; Breite der Positionspreislinie.





MA7 Agave Indikatoren

MA7 Agave MT4

MA7 Agave MT5





Expert Advisors, die auf dem MA7 Agave Indikator basieren

MA7 Agave C1 MT4

MA7 Agave C1 MT5

MA7 Agave C2 MT4

MA7 Agave C2 MT5

MA7 Agave C3 MT4

MA7 Agave C3 MT5



