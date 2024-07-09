MA7 Hypnum C2 MT4;

Beschreibung der Arbeit



Der Expert Advisor "MA7 Hypnum C2" basiert auf dem Indikator "MA7 Hypnum". Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position, bis sie geschlossen wird. Nach einem Verlust erhöht der Expert Advisor das Volumen.

Ausführliche Informationen über den Indikator "MA7 Hypnum".



Merkmale der Arbeit



Entwickelt für die Arbeit mit Hedge-Konten;

Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her;

Stoploss und Takeprofit werden nicht auf dem Server installiert; der Expert Advisor selbst schließt Positionen, wenn diese Werte erreicht werden.

Hinweis: Bevor Sie den Advisor starten, müssen die Einstellungen für ein bestimmtes Instrument und einen bestimmten Zeitrahmen optimiert werden.

Detaillierte Informationen zu den Einstellungen des Expert Advisors finden Sie im Artikel 'Expert Advisors der Klasse 'C2''.



Einstellungen des Expertenberaters



Allgemeine Einstellungen:

Zeitrahmen - Zeitrahmen, aus dem die Signale stammen;

Magic - zur Identifizierung Ihrer Positionen.

Einstellungen für die Geldverwaltung:

Positionsvolumen - Positionsvolumen, Lots;

Multiplikator nach Verlust - Multiplikator des Positionsvolumens nach einer Verlustposition.

Verlustzahl vor Erhöhung des Volumens - Anzahl der Verluste, bevor das Positionsvolumen erhöht wird;

Anzahl der Verluste zum Zurücksetzen des Volumens - Anzahl der Verluste zum Zurücksetzen des Positionsvolumens.

Einstellungen für die Positionseröffnung:

MA7 Hypnum" Einstellungen:

ATR Periode - Periode des Average True Range Indikators;

ATR-Multiplikator - Multiplikator des Average True Range Indikatorwertes;

Nachfolgende Pfeile entfernen - entfernt die nachfolgenden Pfeile in einer Richtung.

Einstellungen für die Positionsschließung:

StopLoss - Abstand zur Verlustbegrenzung, Punkte;

TakeProfit - Abstand zur Gewinnmitnahme, Punkte.

Anzeige-Einstellungen:

StopLoss-Farbe;

StopLoss-Linienstil;

StopLoss-Linienbreite;

TakeProfit-Farbe;

Stil der TakeProfit-Linie;

Breite der TakeProfit-Linie.

Die 'MA7 Hypnum' Indikatoren:

MA7 Hypnum MT4;

MA7 Hypnum MT5.

Auf dem Indikator "MA7 Hypnum" basierende Expert Advisors:

MA7 Hypnum C1 MT4;

MA7 Hypnum C1 MT5;

MA7 Hypnum C2 MT4;

MA7 Hypnum C2 MT5.