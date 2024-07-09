MA7 Hypnum C2 MT4

Beschreibung der Arbeit

Der Expert Advisor "MA7 Hypnum C2" basiert auf dem Indikator "MA7 Hypnum". Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position, bis sie geschlossen wird. Nach einem Verlust erhöht der Expert Advisor das Volumen.


Ausführliche Informationen über den Indikator "MA7 Hypnum".


Merkmale der Arbeit

Entwickelt für die Arbeit mit Hedge-Konten;

Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her;

Stoploss und Takeprofit werden nicht auf dem Server installiert; der Expert Advisor selbst schließt Positionen, wenn diese Werte erreicht werden.


Hinweis: Bevor Sie den Advisor starten, müssen die Einstellungen für ein bestimmtes Instrument und einen bestimmten Zeitrahmen optimiert werden.

Detaillierte Informationen zu den Einstellungen des Expert Advisors finden Sie im Artikel 'Expert Advisors der Klasse 'C2''.


Einstellungen des Expertenberaters

Allgemeine Einstellungen:

Zeitrahmen - Zeitrahmen, aus dem die Signale stammen;

Magic - zur Identifizierung Ihrer Positionen.


Einstellungen für die Geldverwaltung:

Positionsvolumen - Positionsvolumen, Lots;

Multiplikator nach Verlust - Multiplikator des Positionsvolumens nach einer Verlustposition.

Verlustzahl vor Erhöhung des Volumens - Anzahl der Verluste, bevor das Positionsvolumen erhöht wird;

Anzahl der Verluste zum Zurücksetzen des Volumens - Anzahl der Verluste zum Zurücksetzen des Positionsvolumens.


Einstellungen für die Positionseröffnung:

MA7 Hypnum" Einstellungen:

ATR Periode - Periode des Average True Range Indikators;

ATR-Multiplikator - Multiplikator des Average True Range Indikatorwertes;

Nachfolgende Pfeile entfernen - entfernt die nachfolgenden Pfeile in einer Richtung.


Einstellungen für die Positionsschließung:

StopLoss - Abstand zur Verlustbegrenzung, Punkte;

TakeProfit - Abstand zur Gewinnmitnahme, Punkte.


Anzeige-Einstellungen:

StopLoss-Farbe;

StopLoss-Linienstil;

StopLoss-Linienbreite;

TakeProfit-Farbe;

Stil der TakeProfit-Linie;

Breite der TakeProfit-Linie.


Die 'MA7 Hypnum' Indikatoren:

MA7 Hypnum MT4;

MA7 Hypnum MT5.


Auf dem Indikator "MA7 Hypnum" basierende Expert Advisors:

MA7 Hypnum C1 MT4;

MA7 Hypnum C1 MT5;

MA7 Hypnum C2 MT4;

MA7 Hypnum C2 MT5.


Abonnieren Sie den MA7 Space Channel, um Benachrichtigungen über neue Programme, Updates und andere Informationen zu erhalten.

Stellen Sie Fragen im Profil auf dem MQL5.

Empfohlene Produkte
MA7 Flax C1 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Flax C1 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Flax Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position, bis sie geschlossen wird. Ausführliche Informationen über den MA7 Flax Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her; Stoploss und Takeprofit werden nicht auf dem Serv
MA7 Hypnum C1 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Hypnum C1 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Hypnum Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, legt einen Stoploss und Takeprofit fest und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Ausführliche Informationen über den MA7 Hypnum Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her; Stoploss und Takeprofit werden
MA7 Ixora C1 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der Expert Advisor "MA7 Ixora C1" basiert auf dem Indikator "MA7 Ixora". Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position, bis sie geschlossen wird. Ausführliche Informationen über den Indikator MA7 Ixora" . Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit mit Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her; Stoploss und Takeprofit werden nicht auf
MA7 Viola C1 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der Expert Advisor "MA7 Viola C1" basiert auf dem Indikator "MA7 Viola". Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Ausführliche Informationen über den Indikator MA7 Viola" . Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit mit Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her; Stoploss und Takeprofit
MA7 Flax C2 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der Expert Advisor "MA7 Flax C2" basiert auf dem Indikator "MA7 Flax". Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position, bis sie geschlossen wird. Nach einem Verlust erhöht der Expert Advisor das Volumen. Ausführliche Informationen über den Indikator "MA7 Flax" . Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit mit Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausf
MA7 Galega C1 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der Expert Advisor "MA7 Galega C1" basiert auf dem Indikator "MA7 Galega". Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position, bis sie geschlossen wird. Ausführliche Informationen über den Indikator MA7 Galega" . Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit mit Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her; Stoploss und Takeprofit werden nicht
MA7 Galega C2 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der Expert Advisor "MA7 Galega C2" basiert auf dem Indikator "MA7 Galega". Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position, bis sie geschlossen wird. Nach einem Verlust erhöht der Expert Advisor das Volumen. Ausführliche Informationen über den Indikator "MA7 Galega" . Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stro
MA7 Clover C1 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Clover C1 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Clover Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, legt einen Stoploss und Takeprofit fest und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Ausführliche Informationen über den MA7 Clover Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her; Stoploss und Takeprofit werden
MA7 Aster C1 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Aster C1 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Aster Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und Take-Profit und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Ausführliche Informationen über den MA7 Aster Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her; Stoploss und Takeprofit werden nich
MA7 Ixora C2 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der Expert Advisor "MA7 Ixora C2" basiert auf dem Indikator "MA7 Ixora". Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position, bis sie geschlossen wird. Nach einem Verlust erhöht der Expert Advisor das Volumen. Ausführliche Informationen über den Indikator "MA7 Ixora" . Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromau
MA7 Aster C2 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Aster C2 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Aster Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Nach einem Verlust erhöht der Expert Advisor das Volumen. Ausführliche Informationen über den Indikator MA7 Aster . Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlic
MA7 Clover C2 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Clover C2 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Clover Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Nach einem Verlust erhöht der Expert Advisor das Volumen. Ausführliche Informationen über den MA7 Clover Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzl
MA7 Viola C2 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Viola C2 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Viola Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Nach einem Verlust erhöht der Expert Advisor das Volumen. Ausführliche Informationen über den Indikator MA7 Viola . Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlic
MA7 Agave C1 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Agave C1 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Agave Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und Take-Profit und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Ausführliche Informationen über den MA7 Agave Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her; Stoploss und Takeprofit werden nich
MA7 Agave C2 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Agave C2 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Agave Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Nach einem Verlust erhöht der Expert Advisor das Volumen. Ausführliche Informationen über den MA7 Agave Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlich
Mathematical Pattern
Sergey Makarkin
Experten
Expert Mathematical Pattern ist ein Multi-Währungs-Roboter, der auf der M30-Periode handelt. Handelsstrategie: Der Experte arbeitet auf der M30-Periode. Der Experte verwendet Muster in seiner Arbeit. Das Muster bezeichnet eine regelmäßige Regelmäßigkeit. Ein Experte in der Geschichte zeigt die Muster des Marktes, an welchen Tagen und zu welcher Zeit der Markt seine Bewegung in die eine oder andere Richtung wiederholt. Dieser Experte benötigt keine zusätzliche Optimierung. Er wird während
Night Rocker EA
Sergey Sobakin
1 (1)
Experten
Night Rocker EA ist ein Nachtscalper, der über ein System zur Bewertung der Marktvolatilität verfügt und während einer Periode, in der die Preise flach sind, handelt. Darüber hinaus gibt es einen eingebauten Filter von Spread und Slippage. Jeder offene Auftrag hat einen Stop-Loss und einen Take-Profit. Außerdem schließt das System zur Bewertung der Marktvolatilität Aufträge, wenn sich die Marktbedingungen in eine für den Händler negative Richtung verändern. Der Expert Advisor arbeitet mit den Pa
Swing Climber EurUsd H1
Marco Bortolamasi
5 (1)
Experten
EURUSD H1 Einfaches Martingale, das auf täglichen Swing-Levels arbeitet, niedrige DD, TP und SL, die auf der Grundlage bestimmter voreingestellter Berechnungen im Algorithmus definiert sind, führt jeweils einen Handel aus, wöchentlicher Handel, keine Übernachtung am Wochenende, Möglichkeit, individuelle Ausstiegszeiten festzulegen, Möglichkeit der individuellen Geldverwaltung. durchschnittliche Rendite von 7,92% pro Jahr mit den Werkseinstellungen der V1, es wird immer ständig aktualisiert, es
FREE
TrendLines And Volumes
Alexander Nikolaev
Experten
Dieser Expert Advisor handelt sowohl auf der Grundlage von Trendlinien als auch auf der Basis von Volumenanalysen. Die Volumina werden anhand von Minutenbalken berechnet, um festzustellen, ob sie auf- oder absteigend waren. Die Trendlinien werden auf der Grundlage von Höchst- und Tiefstständen in der Handelshistorie gezeichnet. Außerdem gibt es zusätzliche Indikatoren. Kauf- oder Verkaufssignale hängen von all diesen Faktoren ab. Dies ermöglicht es dem EA, den Markt mit größerer Genauigkeit zu b
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experten
Magic Grid ist ein indikatorfreier Advisor, der eine Grid-Strategie verwendet. Die Strategie basiert auf der automatischen Wiedereröffnung von Grid Pending Orders nach dem Schließen ihrer Marktpositionen (durch Take-Profit, Stop-Loss oder manuell). Pending Orders werden mit einem bestimmten Schritt von den Anfangspreisen platziert, die manuell eingegeben oder automatisch generiert werden können (einmal zu Beginn des Handels ). Der Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, auf jedem Währungspaar, auf m
FREE
Forex Gangster PRT
Irina Cherkashina
Experten
FOREX GANGSTER is a unique Expert Advisor created by a professional prop trader and financial asset manager with many years of experience. This is a solution for those who strive for stable profits without constant control over each transaction or monitoring the work of a trading advisor. Created for optimal conservative trading and investing through exchange instruments with long-term regular profits and minimal risks. The Expert Advisor algorithm is based on a deep understanding of market pat
Ilanis
Mikhail Sergeev
4.74 (27)
Experten
Ilanis ist ein Expert Advisor für den Aktienhandel und kann für den Handel auf dem Forex und anderen Märkten, einschließlich Rohstoffen, Metallen und Indexmärkten, verwendet werden. Um den Markteintritt zu bestimmen, verwendet der EA den modernen und ultraleichten adaptiven Indikator FourAverage. Das Prinzip der Positionserhaltung ähnelt dem des beliebten Forex-Roboters Ilan, der Mittelwertbildung verwendet. Aber im Gegensatz zu Ilan verwendet Ilanis einen genauen Einstieg in den Markt. Der Robo
EA211 Reversal Scalp
Jose Francisco Flores Rojas
Experten
Clear Reversal Scalper EA Dieser Expert Advisor wurde entwickelt, um scharfe Marktumkehrgelegenheiten zu erkennen, indem er eine vordefinierte Anzahl von aufeinanderfolgenden bullischen oder bearischen Kerzen erkennt, die eine mögliche Erschöpfung des aktuellen Trends signalisieren. Sobald das Umkehrmuster erkannt wird, geht der EA einen Handel in Richtung der großen Umkehrkerze ein und nutzt das Momentum für einen schnellen Scalp. Diese Strategie funktioniert am besten in volatilen Sitzungen.
Reversepro Smartsma ea mt4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
ReversePro SmartSMA EA - Eine vollständig anpassbare gleitende Durchschnittsstrategie Der ReversePro SmartSMA EA ist ein fortschrittliches, vollständig anpassbares Trading-Tool, das für Trader entwickelt wurde, die eine Feinabstimmung ihrer Strategien bevorzugen. Dieser Expert Advisor (EA) ist nicht voroptimiert, so dass Sie die Flexibilität haben, seine Einstellungen an Ihren Handelsstil, Ihre Risikomanagementpräferenzen und die Marktbedingungen anzupassen. Wie er funktioniert Dieser EA basier
Pattern Nest
Yriy Doronin
Experten
Der Roboter basiert auf dreißig der 30 populärsten Muster. Sie können mit allen Mustern und verschiedenen Währungspaaren gleichzeitig arbeiten. Es wird empfohlen, die Arbeit mit einem minimalen Lot zu beginnen, um die größte Anzahl von Mustern und Tools abzudecken. Sie können die Vorlagen Ihrer Wahl deaktivieren. Es besteht auch die Möglichkeit, jede Vorlage zu ändern. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handel P.S. Nest.
Ichimoku 3D
Anton Karabeinikov
Experten
Ichimoku 3D Dieser Berater basiert auf dem Indikator Ichimoku mit dem Prinzip der 3-Bildschirme Elder gebaut. In diesem Berater 4 Arten der Eröffnung von Transaktionen: 1 ist, wenn auf 3 Zeitrahmen das gleiche Signal für den Kauf oder Verkauf ist 2-Das ist, wenn 2 Zeitrahmen das gleiche Signal für den Kauf und 1 Zeitrahmen für den Verkauf oder Umgekehrt 3 ist, wenn 1 Zeitrahmen Signal für den Kauf und 2 Zeitrahmen für den Verkauf oder Umgekehrt 4-Das ist, wenn 1 Zeitrahmen Kaufsignal für
Moving Average Crossover EA
Genesis Hafalla
5 (1)
Experten
Wie funktioniert das? Dieser EA handelt mit Fast MA und Slow MA Crossovers. Der Wert des gleitenden Durchschnitts basiert auf dem aktuellen Zeitrahmen. Erlaubt nur einen offenen Handel zur Zeit. Zwei Strategien zur Auswahl, Crossover und Trendfolge. Optimieren Sie die Risikomanagement-Einstellungen für Losgröße und Martingal. Strategie: Überkreuzung Eröffnet eine Kaufposition, wenn der Slow MA unter dem Fast MA kreuzt . Eröffnet eine Verkaufsposition, wenn der Slow MA über den Fast MA kreuzt. Tr
Hamster Gold Trading
Nguyen Hang Hai Ha
Experten
Expert Advisor Hamster Gold Trading ist ein automatischer Handelsroboter, der mit exklusiven und einzigartigen Algorithmen programmiert wurde. Der EA ist für den Goldmarkt optimiert. Die Strategie des EA wendet Bewegungsmuster zusammen mit dem Preismomentum an, um zuverlässige und genaue Signale zu erhalten. Die Signale werden auch mit der intelligenten Momentum-Trap-Methode eingegeben, bei der Stop-Orders oft storniert werden, wenn das Momentum nicht erreicht wird. Trades werden schnell durch
Diamond Seeker Pro
Segundo Calvo Munoz
Experten
Ausgehend vom Diamant-Trend-Indikator gibt es eine neue Strategie, die durch einen neuen Expert Advisor verwendet wird , der Positionen auf den aktuellen Trend eröffnet. Es wird empfohlen , 1:500 oder mehr zu verwenden, um die typischen Margin-Ausfallrisiken zu mindern. Funktioniert in jedem Zeitrahmen... Für bessere und konsistente Ergebnisse empfehle ich, ihn als Marathonläufer mit mehreren und kollaborativen Instanzen statt als eine Sprinterinstanz zu verwenden... Dieser EA verwendet ein klas
Stochastic Crossover EA
Genesis Hafalla
5 (5)
Experten
Wie funktioniert das? Dieser EA handelt mit Stochastic Signal Line und Base Line Crossovers. Die Stochastik basiert ihren Wert auf dem aktuellen Zeitrahmen. Erlaubt nur einen offenen Handel zur Zeit. Zwei Strategien stehen zur Auswahl: Crossover und Trendfolge. Optimieren Sie die Risikomanagement-Einstellungen für Losgröße und Martingal. Strategie: Überkreuzung Eröffnet eine Kaufposition , wenn die Signallinie sich unter der Basislinie und die Basislinie unter dem Crossover-Niveau Buy below lieg
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experten
Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Experten
Der Trend Ai EA ist für die Zusammenarbeit mit dem Trend Ai-Indikator konzipiert. Dieser führt seine eigene Marktanalyse durch, indem er Trenderkennung mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert und alle Signale des Indikators vollautomatisch übernimmt! Der EA enthält eine Reihe von externen Parametern, die vollständig anpassbar sind und es dem Händler ermöglichen, den Experten nach seinen Wünschen anzupassen. Sobald der grüne Punkt erscheint, bereitet sich der EA auf eine
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und eignet sich für alle Forex-Währungspaare sowie Gold (XAUUSD) . Die beste Performance wird auf ECN-Konten mit Spreads un
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experten
Javier Gold Scalper: Unsere Technologie an Ihrer Seite! Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Konfigurationsdateien zu erhalten Preis: Der Preis steigt je nach Anzahl der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 5 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Vermögenswerte auf dem Finanzmarkt, erfordert höchste Präzision, gründliche Analyse und ein äußerst effektives Risikomanagement. Der Javier Gold Scalper wurde entwickelt, um genau diese
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experten
Der Expert Advisor ist ein System zur Wiederherstellung unrentabler Positionen. Der Algorithmus des Autors sperrt eine Verlustposition, teilt sie in viele separate Teile und schließt jeden von ihnen separat. Einfache Einrichtung, verzögerter Start im Falle eines Drawdowns, Sperren, Deaktivieren anderer Expert Advisors, Mittelwertbildung mit Trendfilterung und teilweises Schließen einer Verlustposition sind in einem Tool integriert Es ist die Verwendung von Schließungsverlusten in Teilen, die es
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Experten
Scalp Unscalp ist ein kurzfristiges, bidirektionales Scalping-System, das versucht, durch sehr präzise Einstiege schnell Gewinne zu erzielen. Scalp Unscalp Live-Signal kommt bald! Der aktuelle Preis wird erhöht. Begrenzter Aktionspreis 99 USD Kein Grid, kein Martingale. Jeder Trade wird einzeln ausgeführt Fester Stoploss verfügbar, mit virtuellem dynamischen Trailing-Stop-System Interaktives Handels-Panel und präzise Lotgrößeneinstellungen Empfohlen Chart: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zeitrah
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experten
AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Experten
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Nur noch wenige Exemplare zu $129. Nächster Preis ist $399 Live-Signal Überwachung MT5-Version Lernen Sie Ihren zuverlässigen Assistenten für den Kryptomarkt kennen - Bitcoin Scalper Pro. Dies ist die perfekte Lösung für alle, die Bitcoin professionell und effizient handeln wollen! Dieser einzigartige Trading Advisor wurde speziell für den Bitcoin-Hande
DCA CycleMax
Jin Sangun
Experten
Einführung in DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Überblick DCA CYCLEMAX ist ein leistungsstarkes halbautomatisches Grid-Trading-Programm (EA), das für Vermögenswerte optimiert wurde, die im Markt starke einseitige Trends aufweisen. Es ist besonders effektiv für Vermögenswerte mit hoher Volatilität und stabilen, einseitigen Trends, wie Gold (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) und Kryptowährunge
Kaufman Smart Regime EA
Davit Beridze
Experten
Standardeinstellungen für den Gold (Gold M15) Test ab dem Jahr 2024 Kaufman Smart Regime EA: Adaptive Marktintelligenz SPEZIELLES EINFÜHRUNGSANGEBOT: Die Leistungsfähigkeit des Smart Regime EA wird zu einem Bruchteil seines wahren Wertes freigegeben. Sichern Sie sich Ihre Lizenz jetzt für $50 , bevor der Preis schrittweise auf den Endwert von $500 erhöht wird. Dies ist eine Investition in eine beispiellose Marktlogik. Nutzen Sie die Kraft des adaptiven algorithmischen Handels. Der Kaufman Smart
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experten
////// THEHRANTO V3 /////// **** Wichtig ****** Dieser Roboter ist mit einem professionellen Nachrichtenfilter ausgestattet. Während der Backtests werden alle wichtigen Wirtschaftsereignisse erkannt und die Trades werden vor und nach wichtigen Nachrichten gefiltert. Backtests zeigen zwar ein reduziertes Risiko während der Nachrichtenveröffentlichungen, aber der beste Weg, um die tatsächliche Leistung zu überprüfen, sind Live-Signale https://www.nxfx.ca/ Live Signal = Signale Ein Experte auf Ba
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Experten
Ziwox Fundamental Trader Ziwox Fundamental Trader ist ein Handelsassistent, der Finanzmarkthändlern hilft, intelligente Entscheidungen zu treffen, die auf den EA-Informationsdaten basieren. Dieser EA verwendet Online-Quellen, um alle notwendigen Informationen wie die fundamentale Ausrichtung von Währungen, die Stimmung des Echtzeit-Einzelhändlerverhältnisses zu einem Paar, Banken- und Institutsprognosen, COT-Berichtsdaten und andere Daten in einem komplexen EA-Panel zu erfassen. Kurz gesagt, es
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experten
CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Experten
Exp-TickSniper ist ein schneller Tick-Scalper, der automatisch Parameter für jedes Währungspaar separat auswählt. Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Der EA führt kurzfristige Trades mit Smart Trailing Stop aus und basiert auf den aktuellen Währungspaardaten, deren Quotes, Spezifikationen und Spreads. Die Mittelungsstrategie wird verwendet, um Verluste zu verhindern, die durch den Signalerkennungsalgorithmus verurs
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experten
KonokaSystemNEO ist eine der drei Schwestern ( NEO, JOY, FUN ) von KonokaSystem mit einer neuen Persönlichkeit und ist ein origineller EA. Der Handelsstil ist Daytrading und zielt auf Mitternacht bis Mittag japanischer Zeit ab. Das Währungspaar ist "USDJPY" und der Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs von M5. Jede der drei Schwestern hat eine andere Logik und ist mit zwei Arten von Einstiegen und zwei Arten von Ausstiegen ausgestattet. Es wird keine Grid- oder Martingale-Logik verwendet. Die int
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Experten
Titan AI — Automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation Titan AI ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, entwickelt vom Expertenteam von MX Robots . Es kombiniert fortschrittliche künstliche Intelligenz mit tiefem Finanzwissen. Dieses EA wurde mit hochwertigen Marktdaten trainiert, darunter Real Tick , MBP (Market by Price) und MBO (Market by Order) – denselben Daten, die institutionelle Handelssysteme verwenden. Dadurch kann Titan AI konsistente und intelligente
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Forex Diamond EA mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ih
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Experten
Advisor AW Double Grids MT4  – ist ein aggressiver, vollautomatischer Grid-Advisor mit einem Informationshandelspanel und einfacher Einrichtung. Die Strategie besteht aus gleichzeitiger Arbeit in beide Richtungen, wobei das Volumen einer Richtung multipliziert wird. Es sind integrierte automatische Lot-Berechnungen, verschiedene Variationen zur Erhöhung des Positionsvolumens und andere Funktionen implementiert. Anleitungen -> HIER  /  Problemlösung ->  HIER   / MT5 Version ->  HIER So handelt
SNeox AI
Anastasiya Morozova
Experten
SNeox AI   ist ein automatisierter Multi-Währungs-Handelsroboter für stabiles, langfristiges Trading auf dem Forex-Markt. Der Berater wurde unter Verwendung bewährter Algorithmen zur Analyse von Marktpreisen und Volatilität entwickelt und konzentriert sich auf umsichtiges Trading mit kontrollierten Risiken. ACHTUNG!   Neujahrsaktion: Die ersten 15 Käufe kosten nur 99 $. Die nächsten 15 - 159 $ Endpreis: 229 $ Nutzen Sie dieses Angebot schnell! MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/prod
Weitere Produkte dieses Autors
MA7 Agave MT4
Andrey Minaev
Indikatoren
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Agave Indikator basiert auf dem Standard-Indikator Average Directional Movement Index. Er zeigt den Schnittpunkt der Linien +DI und -DI an. Detaillierte Informationen über den MA7 Agave Indikator. Einstellungen des Indikators Allgemeine Einstellungen: Zeitraum . MA7 Flax Einstellungen: Zeitraum ; Multiplikator ; Nachfolgende Pfeile entfernen - entfernt nachfolgende Pfeile in eine Richtung. Einstellungen für Nachrichten: Nachricht an das Terminal senden (Alert)
MA7 Flax MT4
Andrey Minaev
Indikatoren
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Flax Indikator basiert auf dem Standard Average True Range Indikator und Kerzendaten. Er zeigt Kerzen an, die im Verhältnis zum ATR-Indikatorwert größer sind. Detaillierte Informationen über den MA7 Flax Indikator. Einstellungen des Indikators Allgemeine Einstellungen: Zeitraum ; Multiplikator ; Nachfolgende Pfeile entfernen - entfernt die nachfolgenden Pfeile in einer Richtung. Einstellungen für Nachrichten: Nachricht an das Endgerät senden (Alert) - Erlaubnis
MA7 Viola MT4
Andrey Minaev
Indikatoren
Beschreibung der Arbeit Der Indikator MA7 Viola basiert auf dem Standardindikator Gleitender Durchschnitt. Er zeigt einen starken Anstieg oder Rückgang des gleitenden Durchschnitts an. Detaillierte Informationen über den MA7 Viola Indikator. Einstellungen des Indikators Allgemeine Einstellungen: Zeitraum ; Methode ; Anwenden auf ; Differenz - Differenz zwischen den letzten beiden MA-Werten; Nachfolgende Pfeile entfernen - entfernt die nachfolgenden Pfeile in einer Richtung. Einstellungen für N
MA7 Galega MT4
Andrey Minaev
Indikatoren
Beschreibung der Arbeit Der Indikator MA7 Galega basiert auf dem Standardindikator Gleitender Durchschnitt. Er zeigt einen Durchschlag des gleitenden Durchschnitts an. Ausführliche Informationen über den MA7 Galega Indikator. Einstellungen des Indikators Allgemeine Einstellungen: Zeitraum ; Methode ; Anwenden auf ; Berücksichtigen Sie die Richtung der Kerze . Einstellungen für Nachrichten: Nachricht an das Terminal senden (Alert) - Erlaubnis zum Senden von Nachrichten an das Terminal unter Ver
MA7 Ixora MT4
Andrey Minaev
Indikatoren
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Ixora-Indikator basiert auf dem Standardindikator Gleitender Durchschnitt. Er zeigt den Schnittpunkt der schnellen und langsamen gleitenden Durchschnitte an. Detaillierte Informationen über den MA7 Ixora Indikator. Einstellungen des Indikators Allgemeine Einstellungen: Berücksichtigen Sie die Richtung der Kerze . Einstellungen für den schnellen gleitenden Durchschnitt: Zeitraum ; Methode ; Anwenden auf . Einstellungen für den langsamen gleitenden Durchschnitt:
MA7 Flax C1 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Flax C1 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Flax Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position, bis sie geschlossen wird. Ausführliche Informationen über den MA7 Flax Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her; Stoploss und Takeprofit werden nicht auf dem Serv
MA7 Hypnum MT4
Andrey Minaev
Indikatoren
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Hypnum Indikator basiert auf dem Standard Commodity Channel Index Indikator. Er zeigt überkaufte und überverkaufte Zonen an. Detaillierte Informationen über den MA7 Hypnum Indikator. Einstellungen des Indikators Allgemeine Einstellungen: Zeitraum ; Anwenden auf ; Obere Ebene ; Untere Ebene . Einstellungen für Nachrichten: Nachricht an das Terminal senden (Alarm) - Erlaubnis zum Senden von Nachrichten an das Terminal unter Verwendung der Alarmfunktion; Nachricht
MA7 Hypnum C1 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Hypnum C1 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Hypnum Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, legt einen Stoploss und Takeprofit fest und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Ausführliche Informationen über den MA7 Hypnum Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her; Stoploss und Takeprofit werden
MA7 Ixora C1 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der Expert Advisor "MA7 Ixora C1" basiert auf dem Indikator "MA7 Ixora". Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position, bis sie geschlossen wird. Ausführliche Informationen über den Indikator MA7 Ixora" . Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit mit Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her; Stoploss und Takeprofit werden nicht auf
MA7 Aster MT4
Andrey Minaev
Indikatoren
Beschreibung der Arbeit Der Indikator MA7 Aster basiert auf dem Standardindikator Gleitender Durchschnitt. Er zeigt die Kursabweichung vom gleitenden Durchschnitt an. Detaillierte Informationen über den MA7 Aster Indikator. Einstellungen des Indikators Allgemeine Einstellungen: Zeitraum ; Methode ; Anwenden auf ; Mindestabstand - Mindestabstand zwischen dem gleitenden Durchschnitt und dem Schlusskurs der Kerze. Einstellungen für Nachrichten: Nachricht an das Terminal senden (Alert) - Erlaubnis
MA7 Viola C1 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der Expert Advisor "MA7 Viola C1" basiert auf dem Indikator "MA7 Viola". Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Ausführliche Informationen über den Indikator MA7 Viola" . Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit mit Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her; Stoploss und Takeprofit
MA7 Flax C2 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der Expert Advisor "MA7 Flax C2" basiert auf dem Indikator "MA7 Flax". Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position, bis sie geschlossen wird. Nach einem Verlust erhöht der Expert Advisor das Volumen. Ausführliche Informationen über den Indikator "MA7 Flax" . Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit mit Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausf
MA7 Galega C1 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der Expert Advisor "MA7 Galega C1" basiert auf dem Indikator "MA7 Galega". Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position, bis sie geschlossen wird. Ausführliche Informationen über den Indikator MA7 Galega" . Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit mit Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her; Stoploss und Takeprofit werden nicht
MA7 Clover MT4
Andrey Minaev
Indikatoren
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Clover Indikator basiert auf Kerzenformen. Er zeigt das Kerzenmuster Pin Bar an. Detaillierte Informationen über den MA7 Clover Indikator. Einstellungen des Indikators Allgemeine Einstellungen: Minimale Körpergröße ; Maximale Körpergröße ; Min. Nasengröße ; Maximale Nasengröße ; Minimale Mustergröße ; Maximale Mustergröße ; Analyse der Kerzenrichtung ; Analyse der Position relativ zum MA ; Position relativ zum MA ; Zeitraum . Einstellungen für Nachrichten: Nachr
MA7 Galega C2 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der Expert Advisor "MA7 Galega C2" basiert auf dem Indikator "MA7 Galega". Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position, bis sie geschlossen wird. Nach einem Verlust erhöht der Expert Advisor das Volumen. Ausführliche Informationen über den Indikator "MA7 Galega" . Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stro
MA7 Clover C1 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Clover C1 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Clover Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, legt einen Stoploss und Takeprofit fest und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Ausführliche Informationen über den MA7 Clover Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her; Stoploss und Takeprofit werden
MA7 Aster C1 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Aster C1 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Aster Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und Take-Profit und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Ausführliche Informationen über den MA7 Aster Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her; Stoploss und Takeprofit werden nich
MA7 Moss MT4
Andrey Minaev
Indikatoren
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Moss Indikator basiert auf dem Standard Accelerator Oscillator Indikator. Er zeigt überkaufte und überverkaufte Zonen an. Detaillierte Informationen über den MA7 Moss Indikator. Einstellungen des Indikators Allgemeine Einstellungen: Obere Ebene ; Untere Ebene . Einstellungen für Nachrichten: Nachricht an das Terminal senden (Alarm) - Erlaubnis zum Senden von Nachrichten an das Terminal unter Verwendung der Alarmfunktion; Nachricht an das mobile Endgerät senden (
MA7 Ixora C2 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der Expert Advisor "MA7 Ixora C2" basiert auf dem Indikator "MA7 Ixora". Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position, bis sie geschlossen wird. Nach einem Verlust erhöht der Expert Advisor das Volumen. Ausführliche Informationen über den Indikator "MA7 Ixora" . Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromau
MA7 Moss C1 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Moss C1 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Moss Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, legt einen Stoploss und Takeprofit fest und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Ausführliche Informationen über den MA7 Moss Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit mit Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her; Stoploss und Takeprofit werden nicht
MA7 Aster C2 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Aster C2 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Aster Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Nach einem Verlust erhöht der Expert Advisor das Volumen. Ausführliche Informationen über den Indikator MA7 Aster . Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlic
MA7 Clover C2 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Clover C2 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Clover Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Nach einem Verlust erhöht der Expert Advisor das Volumen. Ausführliche Informationen über den MA7 Clover Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzl
MA7 Moss C2 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Moss C2 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Moss Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Nach einem Verlust erhöht der Expert Advisor das Volumen. Ausführliche Informationen über den MA7 Moss Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen
MA7 Viola C2 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Viola C2 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Viola Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Nach einem Verlust erhöht der Expert Advisor das Volumen. Ausführliche Informationen über den Indikator MA7 Viola . Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlic
MA7 Agave C1 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Agave C1 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Agave Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und Take-Profit und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Ausführliche Informationen über den MA7 Agave Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her; Stoploss und Takeprofit werden nich
MA7 Agave C2 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Agave C2 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Agave Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Nach einem Verlust erhöht der Expert Advisor das Volumen. Ausführliche Informationen über den MA7 Agave Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlich
MA7 Agave C3 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Agave C3 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Agave Indikator. Wenn ein Signal des eingebauten Indikators erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt den Takeprofit und das Niveau für die Eröffnung einer Durchschnittsposition. Wenn das Raster vollständig geöffnet ist, legt der Expertenberater einen Stoploss fest. Detaillierte Informationen über den MA7 Agave Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten
MA7 Aster C3 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Aster C3 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Aster Indikator. Wenn ein Signal des eingebauten Indikators erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt den Takeprofit und das Niveau für die Eröffnung einer Durchschnittsposition. Wenn das Raster vollständig geöffnet ist, setzt der Expert Advisor einen Stop-Loss. Detaillierte Informationen über den MA7 Aster Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im
MA7 Lavender MT4
Andrey Minaev
Indikatoren
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Lavender-Indikator basiert auf dem Standard-Indikator Stochastic Oscillator. Er zeigt den Schnittpunkt der Haupt- und Signallinien in überkauften und überverkauften Zonen an. Detaillierte Informationen über den MA7 Lavender Indikator. Einstellungen des Indikators Allgemeine Einstellungen Diese Gruppe enthält Einstellungen für den Stochastik Oszillator Indikator. Einstellungen für Meldungen Diese Gruppe enthält die Einstellungen für die Benachrichtigung, wenn die
MA7 Agave MT5
Andrey Minaev
Indikatoren
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Agave Indikator basiert auf dem Standard-Indikator Average Directional Movement Index. Er zeigt den Schnittpunkt der Linien +DI und -DI an. Detaillierte Informationen über den MA7 Agave Indikator. Einstellungen des Indikators Allgemeine Einstellungen: Zeitraum . MA7 Flax Einstellungen: Zeitraum ; Multiplikator ; Nachfolgende Pfeile entfernen - entfernt nachfolgende Pfeile in eine Richtung. Einstellungen für Nachrichten: Nachricht an das Terminal senden (Alert)
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension