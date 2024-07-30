MA7 Ixora C2 MT4;

Beschreibung der Arbeit



Der Expert Advisor "MA7 Ixora C2" basiert auf dem Indikator "MA7 Ixora". Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position, bis sie geschlossen wird. Nach einem Verlust erhöht der Expert Advisor das Volumen.

Ausführliche Informationen über den Indikator "MA7 Ixora".



Merkmale der Arbeit



Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten;

Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her;

Stoploss und Takeprofit werden nicht auf dem Server installiert; der Expert Advisor selbst schließt die Positionen, wenn diese Werte erreicht werden.

Hinweis: Bevor Sie den Advisor starten, müssen die Einstellungen für ein bestimmtes Instrument und einen bestimmten Zeitrahmen optimiert werden.

Detaillierte Informationen zu den Einstellungen des Expert Advisors finden Sie im Artikel'Expert Advisors der Klasse 'C2''.



Einstellungen des Expertenberaters



Allgemeine Einstellungen:

Zeitrahmen - Zeitrahmen, aus dem die Signale stammen;

Magic - zur Identifizierung Ihrer Positionen.

Einstellungen für die Geldverwaltung:

Positionsvolumen - Positionsvolumen, Lots;

Multiplikator nach Verlust - Multiplikator des Positionsvolumens nach einer Verlustposition;

Verlustzahl vor Erhöhung des Volumens - Anzahl der Verluste, bevor das Positionsvolumen erhöht wird;

Anzahl der Verluste zum Zurücksetzen des Volumens - Anzahl der Verluste zum Zurücksetzen des Positionsvolumens.





Einstellungen für die Positionseröffnung:

MA7 Ixora"-Einstellungen - Einstellungen des "MA7 Ixora"-Indikators:

Berücksichtigen Sie die Richtung der Kerze.

Einstellungen des schnellen gleitenden Durchschnitts:

Periode - MA-Periode;

Methode - MA-Methode;

Anwenden auf - Preistyp.

Einstellungen für den langsamen gleitenden Durchschnitt:

Zeitraum - MA-Periode;

Methode - MA-Methode;

Anwenden auf - Preistyp;

Zu FMA-Periode hinzufügen - zum schnellen MA hinzufügen (0 - nicht verwendet);

FMA-Periode multiplizieren - schnellen MA multiplizieren (0 - nicht verwendet).





Einstellungen für die Positionsschließung:

StopLoss - Abstand zur Verlustbegrenzung, Punkte;

TakeProfit - Abstand zur Gewinnmitnahme, Punkte.

Anzeige-Einstellungen:

StopLoss-Farbe;

StopLoss-Linienstil;

StopLoss-Linienbreite;

TakeProfit-Farbe;

Stil der TakeProfit-Linie;

Breite der TakeProfit-Linie.

MA7 Ixora' Indikatoren:

MA7 Ixora MT4;

MA7 Ixora MT5.





Auf dem Indikator "MA7 Ixora" basierende Expert Advisors:

MA7 Ixora C1 MT4;

MA7 Ixora C1 MT5.

MA7 Ixora C2 MT4;

MA7 Ixora C2 MT5.



