MA7 Galega C2 MT4;

Beschreibung der Arbeit

Der Expert Advisor "MA7 Galega C2" basiert auf dem Indikator "MA7 Galega". Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position, bis sie geschlossen wird. Nach einem Verlust erhöht der Expert Advisor das Volumen.

Ausführliche Informationen über den Indikator "MA7 Galega".





Merkmale der Arbeit

Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten;

Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her;

Stoploss und Takeprofit werden nicht auf dem Server installiert; der Expert Advisor selbst schließt die Positionen, wenn diese Werte erreicht werden.





Hinweis: Bevor Sie den Advisor starten, müssen die Einstellungen für ein bestimmtes Instrument und einen bestimmten Zeitrahmen optimiert werden.

Detaillierte Informationen zu den Einstellungen des Expert Advisors finden Sie im Artikel 'Expert Advisors der Klasse C2'.





Einstellungen des Expertenberaters

Allgemeine Einstellungen:

Zeitrahmen - Zeitrahmen, aus dem die Signale stammen;

Magic - zur Identifizierung Ihrer Positionen.





Einstellungen für die Geldverwaltung:

Positionsvolumen - Positionsvolumen, Lots;

Multiplikator nach Verlust - Multiplikator des Positionsvolumens nach einer Verlustposition;

Verlustanzahl vor Erhöhung des Volumens - Anzahl der Verluste, bevor das Positionsvolumen erhöht wird;

Anzahl der Verluste zum Zurücksetzen des Volumens - Anzahl der Verluste zum Zurücksetzen des Positionsvolumens.





Einstellungen für die Positionseröffnung:

MA7 Galega"-Einstellungen - Einstellungen des "MA7 Galega"-Indikators:

Zeitraum - MA-Zeitraum;

Methode - MA-Methode;

Anwenden auf - Preistyp;

Berücksichtigen Sie die Richtung der Kerze.





Einstellungen für die Positionsschließung:

StopLoss - Abstand zur Verlustbegrenzung, Punkte;

TakeProfit - Abstand zur Gewinnmitnahme, Punkte.





Anzeige-Einstellungen:

StopLoss-Farbe;

StopLoss-Linienstil;

StopLoss-Linienbreite;

TakeProfit-Farbe;

Stil der TakeProfit-Linie;

Breite der TakeProfit-Linie.





