MA7 Viola MT4;

Der Indikator MA7 Viola basiert auf dem Standardindikator Gleitender Durchschnitt. Er zeigt einen starken Anstieg oder Rückgang des gleitenden Durchschnitts an.

Detaillierte Informationen über den MA7 Viola Indikator.

Allgemeine Einstellungen:

Nachfolgende Pfeile entfernen - entfernt die nachfolgenden Pfeile in einer Richtung.

Differenz - Differenz zwischen den letzten beiden MA-Werten;

Einstellungen für Nachrichten:

Nachricht an das Terminal senden (Alert) - Erlaubnis zum Senden von Nachrichten an das Terminal unter Verwendung der Alert-Funktion;

Nachricht an das mobile Endgerät senden (Push) - Erlaubnis zum Senden von Nachrichten an das mobile Endgerät über Push-Benachrichtigungen;

Nachricht per E-Mail senden - Erlaubnis zum Senden von Nachrichten per E-Mail;

Zusätzliche Informationen.