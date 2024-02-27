MA7 Viola MT4
- Indikatoren
- Andrey Minaev
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 27 Februar 2024
- Aktivierungen: 5
Beschreibung der Arbeit
Der Indikator MA7 Viola basiert auf dem Standardindikator Gleitender Durchschnitt. Er zeigt einen starken Anstieg oder Rückgang des gleitenden Durchschnitts an.
Einstellungen des Indikators
Allgemeine Einstellungen:
Zeitraum;
Methode;
Anwenden auf;
Differenz - Differenz zwischen den letzten beiden MA-Werten;
Nachfolgende Pfeile entfernen - entfernt die nachfolgenden Pfeile in einer Richtung.
Einstellungen für Nachrichten:
Nachricht an das Terminal senden (Alert) - Erlaubnis zum Senden von Nachrichten an das Terminal unter Verwendung der Alert-Funktion;
Nachricht an das mobile Endgerät senden (Push) - Erlaubnis zum Senden von Nachrichten an das mobile Endgerät über Push-Benachrichtigungen;
Nachricht per E-Mail senden - Erlaubnis zum Senden von Nachrichten per E-Mail;
Einstellungen der Pfeilanzeige:
Pfeilverschiebung;
Pfeilgröße;
Farbe des Pfeils nach oben;
Farbe des Pfeils nach unten;
Pfeil-nach-oben-Code;
Pfeil abwärts Code.
