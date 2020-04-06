MA7 Clover C2 MT4

Beschreibung der Arbeit

Der MA7 Clover C2 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Clover Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Nach einem Verlust erhöht der Expert Advisor das Volumen.

Ausführliche Informationen über den MA7 Clover Indikator.





Merkmale der Arbeit

Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten;

Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her;

Stoploss und Takeprofit werden nicht auf dem Server installiert; der Expert Advisor selbst schließt Positionen, wenn diese Werte erreicht werden.





Hinweis: Bevor Sie den Expert Advisor starten, müssen die Einstellungen für ein bestimmtes Finanzinstrument und einen bestimmten Zeitrahmen optimiert werden.

Detaillierte Informationen über die Einstellungen des Expert Advisors finden Sie im Artikel "Expert Advisors der Klasse C2".





Einstellungen des Expert Advisors

Allgemeine Einstellungen:

Zeitrahmen - Zeitrahmen, aus dem die Signale stammen;

Magie - für die Identifizierung Ihrer Positionen.





Einstellungen für die Geldverwaltung:

Positionsvolumen - Positionsvolumen, Lots;

Multiplikator nach Verlust - Multiplikator des Positionsvolumens nach einer Verlustposition;

Verlustanzahl vor Erhöhung des Volumens - Anzahl der Verluste, bevor das Positionsvolumen erhöht wird;

Anzahl der Verluste zum Zurücksetzen des Volumens - Anzahl der Verluste zum Zurücksetzen des Positionsvolumens.





Einstellungen für die Positionseröffnung:

MA7-Klee-Einstellungen - Einstellungen des MA7-Klee-Indikators:

Min. Körpergröße;

Maximale Körpergröße;

Min. Nasengröße;

Max. Nasengröße.





Einstellungen der Positionsschließung:

StopLoss - Abstand zur Verlustbegrenzung, Punkte;

TakeProfit - Abstand zur Gewinnmitnahme, Punkte;





Anzeige-Einstellungen:

StopLoss-Farbe;

StopLoss-Linienstil;

StopLoss-Linienbreite;

TakeProfit-Farbe;

Stil der TakeProfit-Linie;

Breite der TakeProfit-Linie.





MA7 Clover Indikatoren:

MA7 Kleeblatt MT4;

MA7 Kleeblatt MT5.





Expert Advisors, die auf dem MA7 Clover Indikator basieren:

MA7 Clover C1 MT4;

MA7 Kleeblatt C1 MT5.



