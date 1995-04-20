MA7 Aster MT4
- Indikatoren
- Andrey Minaev
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Beschreibung der Arbeit
Der Indikator MA7 Aster basiert auf dem Standardindikator Gleitender Durchschnitt. Er zeigt die Kursabweichung vom gleitenden Durchschnitt an.
Detaillierte Informationen über den MA7 Aster Indikator.
Einstellungen des Indikators
Allgemeine Einstellungen:
Zeitraum;
Methode;
Anwenden auf;
Mindestabstand - Mindestabstand zwischen dem gleitenden Durchschnitt und dem Schlusskurs der Kerze.
Einstellungen für Nachrichten:
Nachricht an das Terminal senden (Alert) - Erlaubnis zum Senden von Nachrichten an das Terminal unter Verwendung der Alert-Funktion;
Nachricht an das mobile Endgerät senden (Push) - Erlaubnis zum Senden von Nachrichten an das mobile Endgerät unter Verwendung von Push-Benachrichtigungen;
Nachricht per E-Mail senden - Erlaubnis zum Senden von Nachrichten per E-Mail;
Zusätzliche Informationen.
Einstellungen der Pfeilanzeige:
Pfeilverschiebung;
Pfeilgröße;
Farbe des Pfeils nach oben;
Farbe des Pfeils nach unten;
Pfeil-nach-oben-Code;
Pfeil abwärts Code.
