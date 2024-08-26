MA7 Flax C1 MT4;

Beschreibung der Arbeit

Der MA7 Flax C1 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Flax Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position, bis sie geschlossen wird.

Ausführliche Informationen über den MA7 Flax Indikator.





Merkmale der Arbeit

Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten;

Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her;

Stoploss und Takeprofit werden nicht auf dem Server installiert; der Expert Advisor selbst schließt Positionen, wenn diese Werte erreicht werden.





Hinweis: Bevor Sie den Advisor starten, müssen die Einstellungen für ein bestimmtes Instrument und einen bestimmten Zeitrahmen optimiert werden.

Detaillierte Informationen über die Einstellungen des Expert Advisors finden Sie im Artikel "Expert Advisors der Klasse C1".





Einstellungen des Expertenberaters

Allgemeine Einstellungen:

Zeitrahmen - Zeitrahmen, aus dem die Signale stammen;

Magic - für die Identifizierung Ihrer Positionen.





Einstellungen für die Geldverwaltung:

Positionsvolumen - Positionsvolumen, Lots;

Mittel für Volumen - Mittel für Positionsvolumen, Einzahlungswährung (0 - nicht verwendet);

Risiko pro Handel - Risiko pro Handel, ein Prozentsatz des Depotsaldos (0 - nicht verwendet).





Einstellungen für die Positionseröffnung:

Maximaler Spread - maximaler Spread, Punkte (0 - nicht verwendet);

Minimales Margin-Level - minimales Margin-Level, Prozent (0 - nicht verwendet).





MA7 Flax Einstellungen - Einstellungen des MA7 Flax Indikators:

ATR-Periode - ATR-Periode;

ATR-Multiplikator - ATR-Wert-Multiplikator;

Nachfolgende Pfeile entfernen - entfernt nachfolgende Pfeile in einer Richtung.





Einstellungen für die Positionsschließung:

StopLoss - Abstand zur Verlustbegrenzung, Punkte;

TakeProfit - Abstand zur Gewinnmitnahme, Punkte;

StopLoss - Abstand zur Verlustbegrenzung basierend auf dem ATR-Indikator, Koeff (0 - nicht verwendet);

TakeProfit - Abstand zur Gewinnmitnahme auf der Grundlage des ATR-Indikators, Koeffizient (0 - nicht verwendet);

TakeProfit - Abstand zur Gewinnmitnahme basierend auf dem Abstand zum StopLoss, Koeffizient (0 - nicht verwendet);

StopLoss - Abstand zur Verlustbegrenzung auf High/Low für N Kerzen +/- StopLoss in Punkten, Kerzen (0 - nicht verwendet);

Number of candles - Anzahl der Kerzen bis zur Schließung der Position, pcs (0 wird nicht verwendet).





Breakeven-Einstellungen:

Aktivierung - Abstand zur Breakeven-Aktivierung, Punkte (0 - nicht verwendet);

Aktivierung - Abstand bis zur Breakeven-Aktivierung auf der Grundlage des ATR-Indikators, coeff (0 - wird nicht verwendet);

Aktivierung - Abstand zur Break-Even-Aktivierung basierend auf dem Abstand zum Take-Profit, perc (0 - nicht verwendet);

Abstand zur Platzierung - Abstand zur Platzierung des Stop-Loss-Levels vom Eröffnungskurs, Punkte (0 - nicht verwendet).





ATR-Einstellungen:

Zeitraum - ATR-Zeitraum;

Zeitrahmen - Zeitrahmen.





Einstellungen der Handelszeit:

Startzeit - Startzeit der Arbeit, Stunden;

Endzeit - Endzeit der Arbeit, Stunden (0 - nicht verwendet).





Einstellungen des Handelsstopps:

Gewinn - Gesamtgewinn, Einzahlungswährung (0 - nicht verwendet);

Verlust - Gesamtverlust, Einzahlungswährung (0 - nicht verwendet).





Einstellungen der Anzeige:

StopLoss-Farbe;

Stil der StopLoss-Linie;

Breite der StopLoss-Linie;

TakeProfit-Farbe;

Stil der TakeProfit-Linie;

Breite der TakeProfit-Linie.





MA7 Flax Indikatoren:

MA7 Flax MT4;

MA7 Flax MT5.





Auf dem MA7 Flax Indikator basierende Expert Advisors:

MA7 Flax C1 MT4;

MA7 Flax C1 MT5;

MA7 Flax C2 MT4;

MA7 Flax C2 MT5.



