MA7 Hypnum MT4
- Indikatoren
- Andrey Minaev
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Beschreibung der Arbeit
Der MA7 Hypnum Indikator basiert auf dem Standard Commodity Channel Index Indikator. Er zeigt überkaufte und überverkaufte Zonen an.
Detaillierte Informationen über den MA7 Hypnum Indikator.
Einstellungen des Indikators
Allgemeine Einstellungen:
Zeitraum;
Anwenden auf;
Obere Ebene;
Untere Ebene.
Einstellungen für Nachrichten:
Nachricht an das Terminal senden (Alarm) - Erlaubnis zum Senden von Nachrichten an das Terminal unter Verwendung der Alarmfunktion;
Nachricht an das mobile Endgerät senden (Push) - Erlaubnis zum Senden von Nachrichten an das mobile Endgerät über Push-Benachrichtigungen;
Nachricht per E-Mail senden - Erlaubnis zum Senden von Nachrichten per E-Mail;
Zusätzliche Informationen.
Einstellungen der Pfeilanzeige:
Pfeilverschiebung;
Pfeilgröße;
Farbe des Pfeils nach oben;
Farbe des Pfeils nach unten;
Pfeil-nach-oben-Code;
Pfeil abwärts Code.
MA7 Hypnum Indikatoren:
Expert Advisors, die auf dem Indikator "MA7 Hypnum" basieren: