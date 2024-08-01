MA7 Ixora C1 MT4;

Beschreibung der Arbeit



Der Expert Advisor "MA7 Ixora C1" basiert auf dem Indikator "MA7 Ixora". Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position, bis sie geschlossen wird.

Ausführliche Informationen über den Indikator MA7 Ixora".



Merkmale der Arbeit



Entwickelt für die Arbeit mit Hedge-Konten;

Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her;

Stoploss und Takeprofit werden nicht auf dem Server installiert; der Expert Advisor selbst schließt Positionen, wenn diese Werte erreicht werden.

Hinweis: Bevor Sie den Advisor starten, müssen die Einstellungen für ein bestimmtes Instrument und einen bestimmten Zeitrahmen optimiert werden.

Detaillierte Informationen zu den Einstellungen des Expert Advisors finden Sie im Artikel "Expert Advisors der Klasse C1".



Einstellungen des Expertenberaters



Allgemeine Einstellungen:

Zeitrahmen - Zeitrahmen, aus dem die Signale stammen;

Magie - für die Identifizierung Ihrer Positionen.

Einstellungen für die Geldverwaltung:

Positionsvolumen - Positionsvolumen, Lots;

Mittel für Volumen - Mittel für Positionsvolumen, Einzahlungswährung (0 - nicht verwendet);

Risiko pro Handel - Risiko pro Handel, ein Prozentsatz des Depotsaldos (0 - nicht verwendet).

Einstellungen für die Positionseröffnung:

Maximaler Spread - maximaler Spread, Punkte (0 - nicht verwendet);

Minimum Margin Level - minimales Margin Level, Prozent (0 - nicht verwendet).





MA7 Ixora"-Einstellungen - Einstellungen des "MA7 Ixora"-Indikators:

Berücksichtigen Sie die Richtung der Kerze.

Einstellungen des schnellen gleitenden Durchschnitts:

Periode - MA-Periode;

Methode - MA-Methode;

Anwenden auf - Preistyp.

Einstellungen für den langsamen gleitenden Durchschnitt:

Zeitraum - MA-Periode;

Methode - MA-Methode;

Anwenden auf - Preistyp;

Zu FMA-Periode hinzufügen - zum schnellen MA hinzufügen (0 - nicht verwendet);

FMA-Periode multiplizieren - schnellen MA multiplizieren (0 - nicht verwendet).

Einstellungen für die Positionsschließung:

StopLoss - Abstand zur Verlustbegrenzung, Punkte;

TakeProfit - Abstand zur Gewinnmitnahme, Punkte;

StopLoss - Abstand zur Verlustbegrenzung basierend auf dem ATR-Indikator, coeff (0 - nicht verwendet);

TakeProfit - Abstand zur Gewinnmitnahme auf der Grundlage des ATR-Indikators, Koeffizient (0 - nicht verwendet);

TakeProfit - Abstand zur Gewinnmitnahme basierend auf dem Abstand zum StopLoss, Koeffizient (0 - nicht verwendet);

StopLoss - Abstand zur Verlustbegrenzung auf High/Low für N Kerzen +/- StopLoss in Punkten, Kerzen (0 - nicht verwendet).

Breakeven-Einstellungen:

Aktivierung - Abstand zur Breakeven-Aktivierung, Punkte (0 - nicht verwendet);

Aktivierung - Abstand zur Breakeven-Aktivierung basierend auf dem ATR-Indikator, coeff (0 - nicht verwendet);

Aktivierung - Abstand zur Break-Even-Aktivierung basierend auf dem Abstand zum Take-Profit, perc (0 - nicht verwendet);

Abstand zur Platzierung - Abstand zur Platzierung des Stop-Loss-Levels vom Eröffnungskurs, Punkte (0 - nicht verwendet).

ATR-Einstellungen:

Zeitraum - ATR-Zeitraum;

Zeitrahmen - Zeitrahmen.

Einstellungen der Handelszeit:

Startzeit - Startzeit der Arbeit, Stunden;

Endzeit - Endzeit der Arbeit, Stunden (0 - nicht verwendet).

Einstellungen des Handelsstopps:

Gewinn - Gesamtgewinn, Einzahlungswährung (0 - nicht verwendet);

Verlust - Gesamtverlust, Einzahlungswährung (0 - nicht verwendet).

Einstellungen der Anzeige:

StopLoss-Farbe;

Stil der StopLoss-Linie;

Breite der StopLoss-Linie;

TakeProfit-Farbe;

Stil der TakeProfit-Linie;

Breite der TakeProfit-Linie.

MA7 Ixora' Indikatoren:

MA7 Ixora MT4;

MA7 Ixora MT5.

Auf dem Indikator "MA7 Ixora" basierende Expert Advisors:

MA7 Ixora C1 MT4;

MA7 Ixora C1 MT5.



