MA7 Flax MT4

Beschreibung der Arbeit

Der MA7 Flax Indikator basiert auf dem Standard Average True Range Indikator und Kerzendaten. Er zeigt Kerzen an, die im Verhältnis zum ATR-Indikatorwert größer sind.

Detaillierte Informationen über den MA7 Flax Indikator.


Einstellungen des Indikators

Allgemeine Einstellungen:

Zeitraum;

Multiplikator;

Nachfolgende Pfeile entfernen - entfernt die nachfolgenden Pfeile in einer Richtung.


Einstellungen für Nachrichten:

Nachricht an das Endgerät senden (Alert) - Erlaubnis zum Senden von Nachrichten an das Endgerät unter Verwendung der Alert-Funktion;

Nachricht an das mobile Endgerät senden (Push) - Erlaubnis zum Senden von Nachrichten an das mobile Endgerät unter Verwendung von Push-Benachrichtigungen;

Nachricht per E-Mail senden - Erlaubnis zum Senden von Nachrichten per E-Mail;

Zusätzliche Informationen.


Einstellungen der Pfeilanzeige:

Pfeilverschiebung;

Pfeilgröße;

Farbe des Pfeils nach oben;

Farbe des Pfeils nach unten;

Pfeil-nach-oben-Code;

Pfeil abwärts Code.


MA7 Flax Indikatoren:

MA7 Flax MT4;

MA7 Flax MT5.


Auf dem MA7 Flax-Indikator basierende Expert Advisors:

MA7 Flax C1 MT4;

MA7 Flax C1 MT5;

MA7 Flax C2 MT4;

MA7 Flax C2 MT5.


Abonnieren Sie den MA7 Space-Kanal, um Benachrichtigungen über neue Programme, Updates und andere Informationen zu erhalten.

Stellen Sie Fragen im Profil auf dem MQL5.

Empfohlene Produkte
Smart Exit Profit Line
Mansuri Parvez
Indikatoren
Bitte kontaktieren Sie mich auf Telegramm https://t.me/smartforex7 Nach dem Kauf von SmartForex Indicator dann verwenden Sie diesen Indikator...................... SMART EXIT PROFIT LINE Indicator ist sehr hilfreich mit SmartForex Indicator ........................................ SMART EXIT PROFIT LINE Indikator mit SmartForex Indikator anhängen, nachdem die rote Linie den Kaufgewinn und die grüne Linie den Verkaufsgewinn anzeigt................
FREE
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
Indikatoren
Kostenloser informativer Indikator-Helfer. Nützlich für Trader, die mit vielen Symbolen handeln oder Rastersysteme (Averaging oder Martingale) verwenden. Der Indikator zählt den Drawdown in Prozent und die Währung getrennt. Er hat eine Reihe von Einstellungen: Zählen Sie den Drawdown nach dem Equity-Wert und senden Sie eine E-Mail oder eine Benachrichtigung an den Benutzer, wenn der Drawdown höher ist als der eingestellte Wert; Senden einer E-Mail, wenn die maximale Anzahl offener Orders erreich
FREE
Daily Volatility Tracker
Suvashish Halder
Indikatoren
Daily Volatility Tracker ist ein praktischer und leichtgewichtiger Indikator, der Händlern hilft, die Marktvolatilität auf der Grundlage historischer täglicher Kursbewegungen zu überwachen und zu analysieren. Egal, ob Sie Daytrader, Swingtrader oder Scalper sind, es ist wichtig zu verstehen, wie viel sich ein Markt pro Tag bewegt: Auswahl der richtigen Paare für den Handel Festlegung genauer Stop-Loss- und Take-Profit-Levels Anpassung an sich ändernde Marktbedingungen MT5-Version - https://www.m
FREE
ForexWolrd
phuongcei
Experten
** I am currently providing this great EA for free in a limit time. Please download while it is still free ** Haben Sie genug von emotionalen Handelsentscheidungen? Live-Überwachung: TBD Wir stellen Ihnen unseren mql4 Expert Advisor vor, der mit Hilfe einer wirklich intelligenten Dollar-Cost Averaging (DCA)-Methode für stabile Gewinne bei akzeptablem Risiko entwickelt wurde. Dies ist nicht nur ein weiterer EA; es ist eine langjährig getestete Lösung, die entwickelt wurde, um die Forex-Märkt
FREE
MT Scanner
Niravkumar Maganbhai Patel
4 (2)
Indikatoren
Dieser Indikator hilft Ihnen, Symbole zu scannen , die sich im Marktbeobachtungsfenster befinden, und Trends mit Warnungen herauszufiltern. Er basiert auf dem effektiven Indikator "SUPERTREND" , der von vielen Händlern für den Handel verwendet wird: Wenn die Farbe des Kästchens auf "Grün " oder "Rot " wechselt, weist er Sie auf einen Trendwechsel für einen Long- oder Short-Einstieg hin. Außerdem werden Sie auf dem Bildschirm benachrichtigt. Wenn die Farbe auf "Grün " wechselt, bedeutet dies, das
FREE
Triple SuperTrend Indicator
Eko Baskoro
4.5 (2)
Indikatoren
SuperTrend ist einer der besten Trendindikatoren in Metatrader 4 (MT4). Triple SuperTrend-Indikator ist ein Indikator, der aus drei Super-Trend-Indikator, die angeordnet werden können, bestehen. Dieser Indikator ist von mql4 Sprache gebaut und nicht von MT4-Plattform zur Verfügung gestellt. Wir empfehlen Ihnen, den EMA SuperTrend Strategy Indicator zu verwenden, wenn Sie ein besseres Ergebnis erzielen wollen : https://www.mql5.com/en/market/product/91664 Dieser Indikator ist einfach zu bediene
FREE
Account Info Free for MT4
Denis Zyatkevich
Utilitys
Übersicht Das Skript zeigt Informationen über das Handelskonto an: Konto - Kontonummer und Kontotyp (Real oder Demo); Name - Name des Kontoinhabers; Firma - Name der Firma, die den Zugang zum Handel ermöglicht; Server - Name des Handelsservers; Verbindungsstatus - Verbindungsstatus; Erlaubter Handel - zeigt an, ob der Handel auf dem Konto im Moment erlaubt ist; Saldo - Kontostand; Eigenkapital - Eigenkapital des Kontos; Guthaben - Höhe des Guthabens; Gewinn - Gewinnhöhe; Freie Marge - freie Marg
FREE
Breakout Box
Claus Dietrich
4.33 (24)
Indikatoren
BREAKOUT-SESSION-BOX LONDON EU US ASIA Open Achten Sie auf die Erwartung einer volatilen Bewegung über oder unter der Eröffnungsspanne Wir nehmen das Hoch der Spanne als Einstieg für einen Long-Handel und SL wird das Tief der Spanne sein und umgekehrt das Tief der Spanne als Einstieg für einen Short-Handel und das Hoch als SL Die Größe der Spanne ist der Abstand zum TP (Take Profit) Die Spanne der Eröffnungsstunden sollte nicht größer als 1/3 der durchschnittlichen Tagesspanne sein 4 Ausbruchs
FREE
MQLTrend
Mohammad Reza Aghaei
Indikatoren
Dieses Tool hilft Ihnen, die Situation zu anderen Zeiten zu kontrollieren und sie bei der Analyse des Marktes in Ihre Trades einzubeziehen Dieses Tool scannt den Markt und meldet die Bewegung des Marktes zu verschiedenen Zeiten Mit Hilfe dieses Tools können Sie viele falsche Analysen verhindern Mit Hilfe dieses Tools können Sie sich in kürzester Zeit einen Überblick über den Markt verschaffen und Ihre Zeit sparen
FREE
Magic SMMA
Imre Heli
Indikatoren
Der Magic SMMA Indikator ist eine große Hilfe bei der Bestimmung der Trendrichtung. Es kann eine hervorragende Ergänzung zu Ihrer bestehenden Strategie oder die Grundlage für eine neue sein. Wir Menschen können bessere Entscheidungen treffen, wenn wir visuell besser sehen. Also haben wir es so gestaltet, dass es für steigende und fallende Trends eine andere Farbe anzeigt. Jeder kann dies so anpassen, wie es ihm am besten passt. Indem wir den Trendzeitraum festlegen, können wir ihn für längere o
FREE
Tulips
Kun Jiao
3.75 (8)
Experten
Beschreibung der Tulpen-EA-Strategie Kernstrategie Trendfolge : Mit Stop-Loss-Schutz, ohne risikoreiche Strategien wie Martingale oder Grid. Unabhängige Long/Short-Positionen : Analyse von Candlestick-Mustern für Einstiege zu Trendbeginn. Parameter Parameter Standardwert / Beschreibung Stabilitätsparameter 5 (Standard) Handelsinstrument Gold (XAUUSD) Stop Loss/Take Profit SL 0,3%, TP 1,2% Losgröße 0,01 (Standard) Autom. Kapitalmanagement 0,01 Lot pro 10.000$ Kontostand Zeiteinheit Empfohlen M5
FREE
Megalodon EA MT4
Jan Isaac Rodriguez Castro
Experten
Einführung von Megalodon EA - Eine neue Ära des intelligenten automatisierten Handels Megalodon EA ist nicht einfach nur ein weiterer Expert Advisor - es ist ein revolutionäres Handelskonzept , das für die neue Generation von Devisenhändlern entwickelt wurde, die Präzision, Geschwindigkeit, Kontrolle und konsistente Leistung wünschen. Megalodon EA wurde für MetaTrader 4 entwickelt und kombiniert: Hochpräzise Scalping-Logik Unabhängige Buy/Sell-Systeme Dynamisches Risikomanagement u
Currency StrengtT
Hafis Mohamed Yacine
Indikatoren
Was ist ein Währungsstärkeindikator ? Ein Währungsstärkeindikator ist ein grafisches Instrument, das die Stärke einer Währung anzeigt. Gängige Indikatoren zeigen in der Regel die Stärke einer Währung im Verhältnis zu einer anderen Währung an, mit einigen Berechnungen ist es jedoch möglich, die absolute Stärke jeder einzelnen Währung zu ermitteln. Daher ist ein Währungsstärkematrix-Indikator (oder -Zähler) ein Instrument, das versucht, die absolute Stärke einer Währung auszudrücken, so dass Sie
Screener demo
Patrick Chalindar
Utilitys
Finden Sie Paare, die gut zu handeln sind. Diese Demoversion ist unbegrenzt und kann mit allen Funktionalitäten genutzt werden, zeigt aber nur maximal 3 Ergebnisse an. Bis zu 4 Kriterien. Candlestick-Muster. Erstellen Sie Ihren eigenen Screener mit OR/AND-Bedingungen. Beispiel: (Bedingung 1 ODER Bedingung 2) UND (Bedingung 3 ODER Bedingung 4). Klicken Sie im Ergebnis einfach auf die Paarbezeichnung, um das Symbol in allen vorhandenen Charts anzuzeigen. Laden Sie Ihre eigene Paarliste. Standardmä
FREE
Odie Trade Manager
Joaquin Nicolas Metayer
Utilitys
Odie Trade Manager EA is a simple semi-automatic (two in one) assistant for a manual trader, when having a losing trade the EA begins its work in the form of a martingale or hedging (recovery zone) to leave it in breakeven or positive, it depends on its configuration. Für professionelle Trader und Glücksspieler . Passen Sie es an Ihre Strategie an, verwalten Sie Ihr Risiko richtig und alle Ihre Operationen werden positiv sein. TESTEN SIE AUF DEM STRATEGIETESTER MIT IHRER STRATEGIE UND ERSTEL
FREE
Parabolic SAR extreme
Teng Qi Sheng Joshua
5 (1)
Experten
Parabolic SAR extrem Wenn der Parabolic SAR-Wert einen Aufwärts- oder Abwärtstrend anzeigt, eröffnet der EA einen Kauf- bzw. Verkaufshandel, vorausgesetzt, alle anderen Kriterien sind erfüllt Mit diesem EA können Sie bis zu 21 separate Parabolic SAR-Kriterien festlegen, mit denen der EA arbeiten soll Es gibt 3 Eingabeparameter-Sets (SAR1, SAR2 und SAR3) Für jedes Set können Sie die Parameter (z. B. Schritt und Maximalschritt) festlegen. Und innerhalb jedes Sets können Sie bis zu 7 Zeitrahmen an
FREE
Time Levels
Yurij Izyumov
4.38 (8)
Indikatoren
Der Indikator ist für die Anzeige der folgenden Kursniveaus auf dem Diagramm vorgesehen: Hoch und Tief des Vortages. Höchst- und Tiefststand der Vorwoche. Höchst- und Tiefststand des Vormonats. Jeder der Niveautypen ist anpassbar. In den Einstellungen des Indikators können Sie den Linienstil, die Linienfarbe und die Aktivierung bzw. Deaktivierung der einzelnen Niveaus festlegen. Die Version des exakt gleichen Indikators, aber nur mit akustischen Warnungen - Time Levels with Alerts . Konfigurati
FREE
NIGHTCrusher Lite FREE
Christian Opperskalski
4.5 (2)
Experten
NIGHTCRUSHER ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der für das Scalping in ruhigen Marktsituationen entwickelt wurde. Die Lite - Version ist auf minimale Lots pro Paar beschränkt und verfügt nicht über Lot-Multiplikatoren und dynamische Funktionen Sie können auch verschiedene Strategien wie Swing Trading oder Grid ausführen verschiedene Trade Entry-Signale verschiedene Exit-Strategien enthalten (MA Cut / Signal Change / Trailing TP) Cleveres Risiko- und Geldmanagement - Balance basiert - Lon
FREE
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
5 (1)
Indikatoren
Smart FVG Indikator MT4 – Fortschrittliche Fair Value Gap-Erkennung für MetaTrader 4 Der Smart FVG Indikator für MetaTrader 4 liefert professionelle Erkennung, Überwachung und Alarmierung von Fair Value Gaps (FVG) direkt in Ihren Charts. Er kombiniert ATR‑basiertes Filtern mit strukturbewusster Logik, um Marktrauschen zu reduzieren, sich an die Liquidität anzupassen und nur die relevantesten Ungleichgewichte für präzise Entscheidungen hervorzuheben. Zentrale Vorteile Präzise FVG-Erkennung: Ide
FREE
MACD Scanner With Alerts
Niravkumar Maganbhai Patel
4 (2)
Indikatoren
MACD Dashboard-Panel Mit diesem Indikator können Sie die Symbole im Market Watch-Fenster scannen und einen Trend nach MACD herausfiltern. Der MACD (Moving Average Convergence Divergence) ist ein trendfolgender Momentum-Indikator, der die Beziehung zwischen zwei gleitenden Durchschnitten des Kurses eines Wertpapiers anzeigt. Der MACD wird berechnet, indem der Exponential Moving Average (EMA) der 26-Periode vom EMA der 12-Periode subtrahiert wird. Das Ergebnis dieser Berechnung ist die MACD-Lini
FREE
Volume MA
Amirhossein Ghasemi Moroodi
Indikatoren
Nach 7 Jahren habe ich beschlossen, einige meiner eigenen Indikatoren und EAs kostenlos zu veröffentlichen. Wenn Sie sie nützlich finden, zeigen Sie bitte Ihre Unterstützung mit einer 5-Sterne-Bewertung! Euer Feedback sorgt dafür, dass die kostenlosen Tools weiterhin zur Verfügung stehen! Sehen Sie sich auch meine anderen kostenlosen Tools an: _________________________________ Volume Moving Average (Volume MA) Indikator für fortgeschrittene Forex Marktanalyse Ich stelle Ihnen den In
FREE
RBCI hist
Sergey Zhukov
Indikatoren
Der RBCI hist-Indikator ist ein adaptives Trend-Histogramm, das das Rauschen mit Hilfe eines Tiefpassfilters eliminiert, der die niedrigen Frequenzen durchlässt und die hohen Frequenzen der Kursschwankungen abschneidet. Das Signal (je nach der vom Händler gewählten Strategie) ist der Schnittpunkt der Nulllinie durch den Indikator sowie die Veränderung der Histogrammfarbe. Die Änderung der Histogrammfarbe dient als frühzeitiges Signal für die Eröffnung von Positionen in Richtung des Trends. Die P
Element 8
Vladimir Deryagin
Experten
Der Berater arbeitet auf der Grundlage einer Umkehrung der Position hinter dem Trend. Die Einstellungen des Beraters sind intuitiv. Sie können diesen Berater für jedes Währungspaar verwenden, indem Sie die Einstellungen mithilfe von Tests auswählen. Expert Advisor-Einstellungen, Beschreibung: (Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday) – Wählen Sie den Tag der Handelswoche oder die Stunde an diesem Tag, bis zu dem Sie handeln können. Magic-eine einzigartige Anzahl von offe
EA Four Indicators
Andrey Shvecov
Experten
Ein Experte für den Indikatortyp. Um den Einstiegspunkt in den Markt zu bestimmen, kann der Experte die Indikatoren von vier Indikatoren verwenden. Zwei Indikatoren sind Standardindikatoren, die in jedem MT4-Terminal verfügbar sind, und zwei benutzerdefinierte Indikatoren die unter folgendem Link heruntergeladen werden können . Diese Indikatoren müssen nur im Ordner \MQL4\Indicators abgelegt werden. Alle vier Indikatoren können zur Bestimmung des Einstiegspunktes verwendet werden, ebenso wie j
Adaptive Flow MAs
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Adaptive Flow MAs ist ein gleitender Durchschnittsindikator, der sich auf natürliche Weise den Marktbewegungen anpasst. Im Gegensatz zu herkömmlichen Durchschnittswerten passt er seine Perioden dynamisch an die jüngste Volatilität und den aktuellen Trend an. Der EMA folgt raschen Kursschwankungen, um jeden Impuls zu erfassen, während der SMA glatter bleibt und eine stabile und zuverlässige Referenz darstellt. Mit einer übersichtlichen Anzeige der aktuellen adaptiven Perioden hilft dieses Tool d
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Indikatoren
Rainbow MT4 ist ein technischer Indikator, der auf dem gleitenden Durchschnitt mit Periode 34 basiert und sehr einfach zu bedienen ist. Wenn der Preis über dem MA kreuzt und der MA seine Farbe auf grün ändert, ist dies ein Kaufsignal. Wenn der Preis unter dem MA kreuzt und der MA seine Farbe auf rot ändert, ist das ein Signal zum Verkauf. Der Expert Advisor (Rainbow EA MT4), der auf dem Rainbow MT4 Indikator basiert, wie Sie in dem kurzen Video unten sehen können, ist jetzt hier verfügbar.
FREE
Mathematician EA MQLSquare MT4
Maziar Safaeinajafabadi
Experten
Mathematician EA MQLSquare ist nicht nur ein weiteres Trading-Tool, sondern eine High-End-Lösung, die Händlern außergewöhnliche Präzision und unerschütterliches Vertrauen in der dynamischen Welt der Finanzmärkte bietet. Ausgestattet mit fortschrittlichen Algorithmen und mathematischen Modellen bietet diese hochmoderne Software Händlern, sowohl erfahrenen Profis als auch Neueinsteigern, einen gewaltigen Vorteil, um fundierte Entscheidungen zu treffen und ihre Handelsstrategien zu optimieren. Hau
FREE
MQLTA Candle Timer
MQL4 Trading Automation
5 (1)
Indikatoren
MQLTA Candle Timer ist ein Indikator, der Ihnen die Details über ein Symbol/Paar zeigt und Sie vor dem Schließen einer Kerze warnt. Er wird nicht nur im Swing-Trading verwendet, sondern kann Ihnen helfen, Ihre Strategien zu kennen und vor dem Schließen einer Kerze bereit zu sein. Wie funktioniert es? Fügen Sie den Indikator einfach zum Chart hinzu und legen Sie die Benachrichtigungsoptionen fest. Sie können eine minimalistische Schnittstelle oder eine vollständige Schnittstelle laden. Der Alarm
FREE
Skan
Niravkumar Maganbhai Patel
4.75 (4)
Indikatoren
SKAN Dieser Indikator hilft Ihnen, alle Symbole, die sich im Market Watch-Fenster befinden, zu scannen und einen Trend mit Warnungen herauszufiltern. Er arbeitet mit den fünf effektivsten Indikatoren, die von den meisten Händlern für den Handel verwendet werden: Gleitender Durchschnitt Super Trend (ST) Bolinger Band (BB) OPRC BFD Es werden zwei Balken zum Scannen berechnet. Wenn die Farbe der Box auf korallen- oder königsblau wechselt, weist sie Sie auf einen Trendwechsel für einen Long- oder Sh
FREE
StatsBar
Maksim Kalachev
Utilitys
StatBar 1.6 Indikator, der den Saldo und das Ergebnis für heute, gestern und vorgestern anzeigt. Der Indikator zeigt auch an: - Server; - GMT; - Server-Zeit; - Schultern; - Spanne. Beschreibung der Variablen: extern int Magic = "-1"; // Magie für Statistik -1 = alle 0 = manuell extern string Symboll = "-1"; // Symbol für Statistik -1 = alle 0 = aktuell EURUSD = für EURUSD
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indikatoren
Trendindikator, bahnbrechende, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100 % nicht neu zu malenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Der Support- und Resistance-Screener-Indikator ist für nur 50 $ und lebenslang verfügbar. (Ursprünglicher Preis 250 $) (Angebot
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indikatoren
3 Exemplare zu $65 übrig, nächster Preis ist $120 SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indikatoren
Currency Strength Wizard ist ein sehr leistungsstarker Indikator, der Ihnen eine Komplettlösung für erfolgreichen Handel bietet. Der Indikator berechnet die Stärke dieses oder jenes Forex-Paares anhand der Daten aller Währungen in mehreren Zeitrahmen. Diese Daten werden in Form von benutzerfreundlichen Währungsindizes und Währungsstärkelinien dargestellt, anhand derer Sie die Stärke dieser oder jener Währung erkennen können. Sie müssen lediglich den Indikator an das Diagramm anhängen, mit dem Si
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Der KATANA Scalper wurde entwickelt, um den Marktlärm mit einer scharfen Klinge wie ein Schwert zu durchschneiden und nur den reinen 'Kern des Momentums', der im Preis verborgen ist, sichtbar zu machen. Der Scalper wurde entwickelt, um nur den reinen "Kern des Momentums" zu visualisieren, der im Preis verborgen ist. Er vereinfacht komplexe Märkte und bietet "Sichtbarkeit" für den Einstieg mit chirurgischer
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indikatoren
Eine Intraday-Strategie, die auf zwei Grundprinzipien des Marktes basiert. Der Algorithmus basiert auf der Analyse von Volumina und Preiswellen mit zusätzlichen Filtern. Der intelligente Algorithmus des Indikators gibt nur dann ein Signal, wenn sich zwei Marktfaktoren zu einem vereinen. Der Indikator berechnet Wellen eines bestimmten Bereichs auf dem M1-Diagramm unter Verwendung der Daten des höheren Zeitrahmens. Und um die Welle zu bestätigen, verwendet der Indikator eine Volumenanalyse. Dieser
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indikatoren
PRO Renko System ist ein hochpräzises Handelssystem, das speziell für den Handel mit RENKO-Charts entwickelt wurde. Dies ist ein universelles System, das auf verschiedene Handelsinstrumente angewendet werden kann. Das System neutralisiert effektiv so genannte Marktgeräusche, die Ihnen Zugang zu genauen Umkehrsignalen geben. Der Indikator ist sehr einfach zu bedienen und hat nur einen Parameter, der für die Signalerzeugung verantwortlich ist. Sie können das Tool einfach an jedes Handelsinstrum
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indikatoren
Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie mit einem statistischen Vorteil zu handeln. Aktienindizes werden nicht wie Forex gehandelt. Sie haben definierte Sitzungen, Overnight-Gaps und folgen vorhersehbaren statistischen Mustern. Dieser Indikator liefert Ihnen die Wahrscheinlichkeitsdaten, die Sie benötigen, um Indizes wie den DAX, S&P 500 und Dow Jones mit Zuversicht zu handeln. Was ihn anders macht Die meisten Indikatoren zeigen Ihnen, was passiert ist. Dieser zeigt Ihnen, was wahrscheinlich als nä
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indikatoren
Day Trader Master ist ein komplettes Handelssystem für Daytrader. Das System besteht aus zwei Indikatoren. Ein Indikator ist ein Pfeilsignal zum Kaufen und Verkaufen. Es ist die Pfeilanzeige, die Sie erhalten. Den zweiten Indikator stelle ich Ihnen kostenlos zur Verfügung. Der zweite Indikator ist ein Trendindikator, der speziell für die Verwendung in Verbindung mit diesen Pfeilen entwickelt wurde. INDIKATOREN WIEDERHOLEN SICH NICHT UND NICHT ZU SPÄT! Die Verwendung dieses Systems ist sehr einfa
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indikatoren
Apollo Secret Trend ist ein professioneller Trendindikator, der verwendet werden kann, um Trends für jedes Paar und jeden Zeitrahmen zu finden. Der Indikator kann leicht zu Ihrem primären Handelsindikator werden, mit dem Sie Markttrends erkennen können, unabhängig davon, welches Paar oder welchen Zeitrahmen Sie bevorzugen. Durch die Verwendung eines speziellen Parameters im Indikator können Sie die Signale an Ihren persönlichen Handelsstil anpassen. Der Indikator bietet alle Arten von Warnungen,
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
Weitere Produkte dieses Autors
MA7 Agave MT4
Andrey Minaev
Indikatoren
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Agave Indikator basiert auf dem Standard-Indikator Average Directional Movement Index. Er zeigt den Schnittpunkt der Linien +DI und -DI an. Detaillierte Informationen über den MA7 Agave Indikator. Einstellungen des Indikators Allgemeine Einstellungen: Zeitraum . MA7 Flax Einstellungen: Zeitraum ; Multiplikator ; Nachfolgende Pfeile entfernen - entfernt nachfolgende Pfeile in eine Richtung. Einstellungen für Nachrichten: Nachricht an das Terminal senden (Alert)
MA7 Viola MT4
Andrey Minaev
Indikatoren
Beschreibung der Arbeit Der Indikator MA7 Viola basiert auf dem Standardindikator Gleitender Durchschnitt. Er zeigt einen starken Anstieg oder Rückgang des gleitenden Durchschnitts an. Detaillierte Informationen über den MA7 Viola Indikator. Einstellungen des Indikators Allgemeine Einstellungen: Zeitraum ; Methode ; Anwenden auf ; Differenz - Differenz zwischen den letzten beiden MA-Werten; Nachfolgende Pfeile entfernen - entfernt die nachfolgenden Pfeile in einer Richtung. Einstellungen für N
MA7 Galega MT4
Andrey Minaev
Indikatoren
Beschreibung der Arbeit Der Indikator MA7 Galega basiert auf dem Standardindikator Gleitender Durchschnitt. Er zeigt einen Durchschlag des gleitenden Durchschnitts an. Ausführliche Informationen über den MA7 Galega Indikator. Einstellungen des Indikators Allgemeine Einstellungen: Zeitraum ; Methode ; Anwenden auf ; Berücksichtigen Sie die Richtung der Kerze . Einstellungen für Nachrichten: Nachricht an das Terminal senden (Alert) - Erlaubnis zum Senden von Nachrichten an das Terminal unter Ver
MA7 Ixora MT4
Andrey Minaev
Indikatoren
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Ixora-Indikator basiert auf dem Standardindikator Gleitender Durchschnitt. Er zeigt den Schnittpunkt der schnellen und langsamen gleitenden Durchschnitte an. Detaillierte Informationen über den MA7 Ixora Indikator. Einstellungen des Indikators Allgemeine Einstellungen: Berücksichtigen Sie die Richtung der Kerze . Einstellungen für den schnellen gleitenden Durchschnitt: Zeitraum ; Methode ; Anwenden auf . Einstellungen für den langsamen gleitenden Durchschnitt:
MA7 Flax C1 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Flax C1 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Flax Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position, bis sie geschlossen wird. Ausführliche Informationen über den MA7 Flax Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her; Stoploss und Takeprofit werden nicht auf dem Serv
MA7 Hypnum MT4
Andrey Minaev
Indikatoren
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Hypnum Indikator basiert auf dem Standard Commodity Channel Index Indikator. Er zeigt überkaufte und überverkaufte Zonen an. Detaillierte Informationen über den MA7 Hypnum Indikator. Einstellungen des Indikators Allgemeine Einstellungen: Zeitraum ; Anwenden auf ; Obere Ebene ; Untere Ebene . Einstellungen für Nachrichten: Nachricht an das Terminal senden (Alarm) - Erlaubnis zum Senden von Nachrichten an das Terminal unter Verwendung der Alarmfunktion; Nachricht
MA7 Hypnum C1 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Hypnum C1 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Hypnum Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, legt einen Stoploss und Takeprofit fest und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Ausführliche Informationen über den MA7 Hypnum Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her; Stoploss und Takeprofit werden
MA7 Ixora C1 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der Expert Advisor "MA7 Ixora C1" basiert auf dem Indikator "MA7 Ixora". Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position, bis sie geschlossen wird. Ausführliche Informationen über den Indikator MA7 Ixora" . Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit mit Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her; Stoploss und Takeprofit werden nicht auf
MA7 Aster MT4
Andrey Minaev
Indikatoren
Beschreibung der Arbeit Der Indikator MA7 Aster basiert auf dem Standardindikator Gleitender Durchschnitt. Er zeigt die Kursabweichung vom gleitenden Durchschnitt an. Detaillierte Informationen über den MA7 Aster Indikator. Einstellungen des Indikators Allgemeine Einstellungen: Zeitraum ; Methode ; Anwenden auf ; Mindestabstand - Mindestabstand zwischen dem gleitenden Durchschnitt und dem Schlusskurs der Kerze. Einstellungen für Nachrichten: Nachricht an das Terminal senden (Alert) - Erlaubnis
MA7 Viola C1 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der Expert Advisor "MA7 Viola C1" basiert auf dem Indikator "MA7 Viola". Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Ausführliche Informationen über den Indikator MA7 Viola" . Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit mit Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her; Stoploss und Takeprofit
MA7 Flax C2 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der Expert Advisor "MA7 Flax C2" basiert auf dem Indikator "MA7 Flax". Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position, bis sie geschlossen wird. Nach einem Verlust erhöht der Expert Advisor das Volumen. Ausführliche Informationen über den Indikator "MA7 Flax" . Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit mit Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausf
MA7 Galega C1 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der Expert Advisor "MA7 Galega C1" basiert auf dem Indikator "MA7 Galega". Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position, bis sie geschlossen wird. Ausführliche Informationen über den Indikator MA7 Galega" . Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit mit Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her; Stoploss und Takeprofit werden nicht
MA7 Hypnum C2 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der Expert Advisor "MA7 Hypnum C2" basiert auf dem Indikator "MA7 Hypnum". Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position, bis sie geschlossen wird. Nach einem Verlust erhöht der Expert Advisor das Volumen. Ausführliche Informationen über den Indikator "MA7 Hypnum" . Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit mit Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Str
MA7 Clover MT4
Andrey Minaev
Indikatoren
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Clover Indikator basiert auf Kerzenformen. Er zeigt das Kerzenmuster Pin Bar an. Detaillierte Informationen über den MA7 Clover Indikator. Einstellungen des Indikators Allgemeine Einstellungen: Minimale Körpergröße ; Maximale Körpergröße ; Min. Nasengröße ; Maximale Nasengröße ; Minimale Mustergröße ; Maximale Mustergröße ; Analyse der Kerzenrichtung ; Analyse der Position relativ zum MA ; Position relativ zum MA ; Zeitraum . Einstellungen für Nachrichten: Nachr
MA7 Galega C2 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der Expert Advisor "MA7 Galega C2" basiert auf dem Indikator "MA7 Galega". Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position, bis sie geschlossen wird. Nach einem Verlust erhöht der Expert Advisor das Volumen. Ausführliche Informationen über den Indikator "MA7 Galega" . Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stro
MA7 Clover C1 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Clover C1 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Clover Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, legt einen Stoploss und Takeprofit fest und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Ausführliche Informationen über den MA7 Clover Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her; Stoploss und Takeprofit werden
MA7 Aster C1 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Aster C1 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Aster Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und Take-Profit und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Ausführliche Informationen über den MA7 Aster Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her; Stoploss und Takeprofit werden nich
MA7 Moss MT4
Andrey Minaev
Indikatoren
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Moss Indikator basiert auf dem Standard Accelerator Oscillator Indikator. Er zeigt überkaufte und überverkaufte Zonen an. Detaillierte Informationen über den MA7 Moss Indikator. Einstellungen des Indikators Allgemeine Einstellungen: Obere Ebene ; Untere Ebene . Einstellungen für Nachrichten: Nachricht an das Terminal senden (Alarm) - Erlaubnis zum Senden von Nachrichten an das Terminal unter Verwendung der Alarmfunktion; Nachricht an das mobile Endgerät senden (
MA7 Ixora C2 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der Expert Advisor "MA7 Ixora C2" basiert auf dem Indikator "MA7 Ixora". Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position, bis sie geschlossen wird. Nach einem Verlust erhöht der Expert Advisor das Volumen. Ausführliche Informationen über den Indikator "MA7 Ixora" . Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromau
MA7 Moss C1 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Moss C1 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Moss Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, legt einen Stoploss und Takeprofit fest und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Ausführliche Informationen über den MA7 Moss Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit mit Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her; Stoploss und Takeprofit werden nicht
MA7 Aster C2 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Aster C2 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Aster Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Nach einem Verlust erhöht der Expert Advisor das Volumen. Ausführliche Informationen über den Indikator MA7 Aster . Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlic
MA7 Clover C2 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Clover C2 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Clover Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Nach einem Verlust erhöht der Expert Advisor das Volumen. Ausführliche Informationen über den MA7 Clover Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzl
MA7 Moss C2 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Moss C2 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Moss Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Nach einem Verlust erhöht der Expert Advisor das Volumen. Ausführliche Informationen über den MA7 Moss Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen
MA7 Viola C2 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Viola C2 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Viola Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Nach einem Verlust erhöht der Expert Advisor das Volumen. Ausführliche Informationen über den Indikator MA7 Viola . Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlic
MA7 Agave C1 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Agave C1 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Agave Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und Take-Profit und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Ausführliche Informationen über den MA7 Agave Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her; Stoploss und Takeprofit werden nich
MA7 Agave C2 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Agave C2 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Agave Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Nach einem Verlust erhöht der Expert Advisor das Volumen. Ausführliche Informationen über den MA7 Agave Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlich
MA7 Agave C3 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Agave C3 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Agave Indikator. Wenn ein Signal des eingebauten Indikators erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt den Takeprofit und das Niveau für die Eröffnung einer Durchschnittsposition. Wenn das Raster vollständig geöffnet ist, legt der Expertenberater einen Stoploss fest. Detaillierte Informationen über den MA7 Agave Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten
MA7 Aster C3 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Aster C3 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Aster Indikator. Wenn ein Signal des eingebauten Indikators erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt den Takeprofit und das Niveau für die Eröffnung einer Durchschnittsposition. Wenn das Raster vollständig geöffnet ist, setzt der Expert Advisor einen Stop-Loss. Detaillierte Informationen über den MA7 Aster Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im
MA7 Lavender MT4
Andrey Minaev
Indikatoren
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Lavender-Indikator basiert auf dem Standard-Indikator Stochastic Oscillator. Er zeigt den Schnittpunkt der Haupt- und Signallinien in überkauften und überverkauften Zonen an. Detaillierte Informationen über den MA7 Lavender Indikator. Einstellungen des Indikators Allgemeine Einstellungen Diese Gruppe enthält Einstellungen für den Stochastik Oszillator Indikator. Einstellungen für Meldungen Diese Gruppe enthält die Einstellungen für die Benachrichtigung, wenn die
MA7 Agave MT5
Andrey Minaev
Indikatoren
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Agave Indikator basiert auf dem Standard-Indikator Average Directional Movement Index. Er zeigt den Schnittpunkt der Linien +DI und -DI an. Detaillierte Informationen über den MA7 Agave Indikator. Einstellungen des Indikators Allgemeine Einstellungen: Zeitraum . MA7 Flax Einstellungen: Zeitraum ; Multiplikator ; Nachfolgende Pfeile entfernen - entfernt nachfolgende Pfeile in eine Richtung. Einstellungen für Nachrichten: Nachricht an das Terminal senden (Alert)
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension