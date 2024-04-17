MA7 Flax MT4;

Der MA7 Flax Indikator basiert auf dem Standard Average True Range Indikator und Kerzendaten. Er zeigt Kerzen an, die im Verhältnis zum ATR-Indikatorwert größer sind.

Detaillierte Informationen über den MA7 Flax Indikator.

Allgemeine Einstellungen:

Nachfolgende Pfeile entfernen - entfernt die nachfolgenden Pfeile in einer Richtung.

Einstellungen für Nachrichten:

Nachricht an das Endgerät senden (Alert) - Erlaubnis zum Senden von Nachrichten an das Endgerät unter Verwendung der Alert-Funktion;

Nachricht an das mobile Endgerät senden (Push) - Erlaubnis zum Senden von Nachrichten an das mobile Endgerät unter Verwendung von Push-Benachrichtigungen;

Nachricht per E-Mail senden - Erlaubnis zum Senden von Nachrichten per E-Mail;

Zusätzliche Informationen.