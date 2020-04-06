MA7 Aster C3 MT4

This Expert Advisor is based on Japan Candle Sticks and RSI indicator. Combines with some indicators to get opportunities to entry. * Features - Spreads protection, - Japan Candle Sticks - DCA until get profit * Setting - Start Lots Size = 0.01 for 2000$: - Minimal Lots Size = 0.01 - Maximal spread to entry (PiP) = 2 (in pips) - Stoploss (PiP) = 150 pips - TakeProfit (PiP) = 2 pipss * Recommendations - Broker : Tickmill, Darwinex, ... (ECN account with low spreads) - Pairs : XAUUSD