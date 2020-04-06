MA7 Aster C3 MT4
- Эксперты
- Andrey Minaev
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Описание работы
Советник MA7 Aster C3 основан на индикаторе MA7 Aster. При появлении сигнала от встроенного индикатора советник открывает позицию устанавливает тейкпрофит и уровень для открытия усредняющей позиции. При полном открытии сетки советник устанавливает стоплосс.
Подробная информация о индикаторе MA7 Aster.
Особенности работы
Предназначен для работы на хедж-счетах;
Восстанавливает свои данные при внезапном отключении электричества;
В рынке может быть открыта только одна сетка;
Стоплосс и тейкпрофит не устанавливаются на сервер, советник сам закрывает позиции при достижении этих уровней.
Примечание: перед работой советника, настройки нужно оптимизировать под конкретный финансовый инструмент и таймфрейм.
Подробная информация о настройках советника можно узнать в статье Советники класса C3.
Настройки советника
General settings – общие настройки:
Timeframe – таймфрейм с которого приходят сигналы;
Magic – предназначен для идентификации своих позиций.
Money management settings – настройки манименеджмента:
Position volume – объем позиции.
Position opening settings – настройки открытия позиции:
MA7 Aster settings – настройки индикатора MA7 Aster:
Period – период;
Method– метод;
Apply toto – применить к;
Minimum distance – минимальное расстояние от скользящие средней до цены закрытия свечи.
Position closing settings – настройки закрытия позиции:
StopLoss – расстояние до ограничения убытка;
TakeProfit – расстояние до фиксации прибыли;
Grid settings – настройки сетки
Positions total – количество открытых позиций в сетке;
Distance between positions – расстояние между позициями в сетке;
Display settings – настройки отображения:
StopLoss color – цвет линии стоплосс;
StopLoss line style – стиль линии стоплосс;
StopLoss line width – ширина линии стоплосс;
TakeProfit color – цвет линии тейкпрофит;
TakeProfit line style – стиль линии тейкпрофит;
TakeProfit line width – ширина линии тейкпрофит;
Position price color – цвет линии следующей позиции;
Position price line style – стиль линии позиции;
Position price line width – ширина линии позиции.