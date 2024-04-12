MA7 Galega MT4

Beschreibung der Arbeit

Der Indikator MA7 Galega basiert auf dem Standardindikator Gleitender Durchschnitt. Er zeigt einen Durchschlag des gleitenden Durchschnitts an.

Ausführliche Informationen über den MA7 Galega Indikator.


Einstellungen des Indikators

Allgemeine Einstellungen:

Zeitraum;

Methode;

Anwenden auf;

Berücksichtigen Sie die Richtung der Kerze.


Einstellungen für Nachrichten:

Nachricht an das Terminal senden (Alert) - Erlaubnis zum Senden von Nachrichten an das Terminal unter Verwendung der Alert-Funktion;

Nachricht an das mobile Endgerät senden (Push) - Erlaubnis zum Senden von Nachrichten an das mobile Endgerät unter Verwendung von Push-Benachrichtigungen;

Nachricht per E-Mail senden - Erlaubnis zum Senden von Nachrichten per E-Mail;

Zusätzliche Informationen.


Einstellungen der Pfeilanzeige:

Pfeilverschiebung;

Pfeilgröße;

Farbe des Pfeils nach oben;

Farbe des Pfeils nach unten;

Pfeil-nach-oben-Code;

Pfeil abwärts Code.


MA7 Galega Indikatoren:

MA7 Galega MT4;

MA7 Galega MT5.


Expert Advisors, die auf dem MA7 Galega Indikator basieren:

MA7 Galega C1 MT4;

MA7 Galega C1 MT5;

MA7 Galega C2 MT4;

MA7 Galega C2 MT5.


Abonnieren Sie den MA7 Space Channel, um Benachrichtigungen über neue Programme, Updates und andere Informationen zu erhalten.

Stellen Sie Fragen im Profil auf dem MQL5.

Empfohlene Produkte
MA7 Aster MT4
Andrey Minaev
Indikatoren
Beschreibung der Arbeit Der Indikator MA7 Aster basiert auf dem Standardindikator Gleitender Durchschnitt. Er zeigt die Kursabweichung vom gleitenden Durchschnitt an. Detaillierte Informationen über den MA7 Aster Indikator. Einstellungen des Indikators Allgemeine Einstellungen: Zeitraum ; Methode ; Anwenden auf ; Mindestabstand - Mindestabstand zwischen dem gleitenden Durchschnitt und dem Schlusskurs der Kerze. Einstellungen für Nachrichten: Nachricht an das Terminal senden (Alert) - Erlaubnis
UPD1 Impulse Candle
Vitaliy Kuznetsov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator sucht nach Impulskerzen und zeigt sie auf dem Chart an. Er enthält einen Schattenfilter. Er findet auch Ausbruchsniveaus von Bollinger Bands. In den Einstellungen können Sie das Dashboard für mehrere Währungen aktivieren. Bei der Alarmierung können Sie zwischen dem aktuellen Chart oder der gesamten Liste wählen. Blog-Link -  Retest and Fake Breakout with UPD1 Handelsmuster: Trendwiederholung. Falscher Ausbruch. Andere. EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, ... M15, M30, H1. Eingabeparameter.
Super Candle Close Timer with volume control
Marta Rodriguez Ruiz
Indikatoren
Kerzenschluss-Countdown-Indikator. Fast alle Indikatoren arbeiten mit Ticks und hören daher auf zu zählen, wenn der Preis in Momenten geringer Volatilität stoppt. Dieser Indikator stoppt nicht und bleibt mit der Uhr des Brokers synchronisiert. Er verfügt auch über andere Funktionen, die dem Händler helfen können. Alle Funktionen sind konfigurierbar und Sie können wählen, ob Sie sie nutzen möchten oder nicht: - Volumenkontrolle: Der Zähler ändert seine Farbe, wenn die aktuelle Kerze ein höheres V
OsMA Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex Indikator HTF OsMA Oszillator für MT4. - Der HTF OsMA ist einer der besten Trendindikatoren auf dem Markt. HTF steht für „Higher Time Frame“ (höherer Zeitrahmen). - Dieser Indikator eignet sich hervorragend für Multi-Timeframe-Handelssysteme mit Price-Action-Einstiegen oder in Kombination mit anderen Indikatoren. - Mit dem HTF OsMA Indikator können Sie den OsMA eines höheren Zeitrahmens in Ihren aktuellen Chart einfügen – ein professioneller Handelsansatz. // Hervorragende Tradin
IVolX 2 DPOC
Denis Chebatarev
Indikatoren
Vol 2 DPOC-Volumen vol 2 DOC - dynamischer horizontaler Volumenindikator für beliebige Zeiträume Haupteinstellungen des Indikators: Volumenquelle - Auswahl der Daten für das Volumen (Tick oder Real) DPOCOn-Aktivierung/Deaktivierung des Indikators DPOCFrom-Berechnungsstartdatum DPOCTo - Enddatum der Abrechnung Der Indikator ermöglicht es Ihnen, manuell Bereiche auf dem Diagramm auszuwählen, um Veränderungen des maximalen Volumens im Laufe der Zeit zu analysieren. Dazu können Sie vertikale Lini
Technical Indicator MTF
HITESH ARORA
Indikatoren
Kontaktieren Sie uns für jede kundenspezifische Bestellung, CodeYourTrade.com . Mit dem Technischen Indikator Multi-Timeframe können Sie leicht die überverkauften/überkauften Niveaus oder Kauf-/Verkaufsniveaus auf mehreren verschiedenen Zeitrahmen mit nur einem Chart identifizieren. Sie können kurzfristige Trades durch höhere Timeframe-Levels bestätigen. Es unterstützt 4 technische Indikatoren wie Stochastic, RSI, Parabolic SAR und Heiken Ashi. Nachdem Sie den Indikator an einen Chart angehängt
Abiroid Sharkfin Scanner
Abir Pathak
Indikatoren
Merkmale: Sharkfin-Warnungen Mehrere Zeitrahmen Mehrere Währungen SM TDI: Zur Anzeige von TDI-Linien mit Sharkfin-Levels Zigzag MTF: Zur Anzeige des Trends im höheren Zeitrahmen Ausführlicher Blogbeitrag und Extras: https://www.mql5.com/en/blogs/post/759138 Arrows funktioniert auf einem einzigen Zeitrahmen und einer einzigen Währung. Aber es ist visuell hilft sehen, dass sharkfins. Sie können auch die einfachen Pfeile von mql5 Website Produkt: https://www.mql5.com/en/market/product/42405 Über
Williams VIX Fix Indicator MT4
Mykola Khandus
Indikatoren
Überblick Der Williams VIX Fix-Indikator ist ein MetaTrader 4-Tool, das Händlern helfen soll, potenzielle Höchst- und Tiefststände des Marktes zu erkennen. Durch die Analyse von Preisextremen im Verhältnis zu den jüngsten Höchst- und Tiefstständen hebt er überkaufte und überverkaufte Bedingungen mithilfe von zwei Histogrammen hervor, die in einem separaten Fenster angezeigt werden. Der Indikator kombiniert die Berechnung des Williams VIX Fix mit Bollinger Bands und Schwellenwerten auf Perzentilb
RealWaves
Mikhail Reva
2 (1)
Indikatoren
Der Indikator zeigt die realen Wellen an, die auf den sich abwechselnden oberen und unteren Extremen des Preisdiagramms basieren, und zeigt so die Wellenstruktur des Marktes an. Bei der Verwendung dieses Indikators ist es nicht notwendig, den Wellenaufschlag für den aktuellen Zeitrahmen manuell anzuwenden. Die Relevanz der Extremwerte wird bei ihrer Berechnung ermittelt, ungültige Extremwerte werden nicht berücksichtigt. Obere Extremwerte werden anhand der Höchststände der Balken berechnet, währ
MACD Level Alert MT4
Prafull Manohar Nikam
Indikatoren
Dies ist ein einfaches Pfeilsystem, das auf den MACD-Indikatoren Haupt-/Basislinie und MACD-Levels basiert. Es gibt Ihnen Warnungen, wenn die MACD-Hauptlinie ein bestimmtes Niveau über-/unterschreitet. Welche Arten von Alarmen sind verfügbar? 1. Es malt auf dem Chart Auf/Ab-Pfeile. 2. Popup-Meldung und akustischer Alarm im Trading-Terminal-Fenster. 3. Push-Benachrichtigung oder Alert auf Ihrem Android- und iOS-Handy (erfordert MT4 oder MT5 App installiert!)
Trend Histogram ms
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „TREND-Histogramm“ für MT4, kein Repainting erforderlich. – Das TREND-Histogramm ist deutlich sensitiver und effizienter als herkömmliche gleitende Durchschnitte. – Der Indikator kann in zwei Farben dargestellt werden: Gelb (Gold) für einen rückläufigen Trend und Grün für einen Aufwärtstrend (Farben können in den Einstellungen geändert werden). – Das TREND-Histogramm verfügt über integrierte Warnmeldungen für Mobilgeräte und PCs. – Dieser Indikator lässt sich ideal mit a
Icarus BolliBand Change Display Indicator
James D Scuderi
Indikatoren
Der Icarus Bolli-Band Change Display(TM)-Indikator ist ein einfaches, aber höchst effektives Instrument zur visuellen Identifizierung von Bereichen, in denen sich die wichtigen Bollinger-Band-Werte in einem Zustand der Expansion, Kontraktion oder keinem von beiden befinden. Die traditionellen Bollinger-Bänder werden seit ihrer Erfindung durch John Bollinger vor mehreren Jahrzehnten weltweit auf Trading-Charts angewendet. Eine der Einschränkungen der traditionellen Bollinger-Bänder ist die Fähigk
Rira VWAP Bands
Vitor Palmeira Abbehusen
Indikatoren
VWAP Bands zeigt Ihnen den regulären volumengewichteten Durchschnittspreis und auch die Abweichungsbänder an. Verwenden Sie diesen Indikator, um das mögliche Ausmaß der Marktbewegung zu erkennen, Unterstützungs- und Widerstandslinien zu finden, gute Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu finden, und das wichtigste Merkmal ist, mögliche Pivot-Punkte zu finden. Dieser Indikator wurde vom Rira-Team mathematisch verbessert. Die Berechnung beginnt zu Beginn eines jeden Handelstages
Final neutral bottom pro
Saqr Mohammad Yousef Almasarweh
Indikatoren
Der Final Neutral Bottom-Indikator von saqr studio ist ein leistungsstarkes technisches Analysewerkzeug für den MetaTrader 4 (MT4). Er analysiert akribisch die Kursentwicklung innerhalb einer aktuellen Handelsspanne, um starke Momentumverschiebungen zu identifizieren und liefert klare, umsetzbare Handelssignale mit vorberechneten Risikomanagementzonen. Hauptmerkmale Momentum-Analyse-Box: Der Indikator zeichnet automatisch einen Rahmen um eine benutzerdefinierte Anzahl aktueller Kerzen, um die a
BDB Trade Chaos system of Bill Williams for MT4
Pavel Valentov
Indikatoren
PAX BDB Trade Chaos System von Bill Williams (Bearish/Bullish divergent bar) Eines der Signale des "Trade Chaos"-Systems von Bill Williams. (Erster Wiseman) Wenn sich der Balken vom "Alligator"-Indikator wegbewegt und der Awesome Oscillator-Indikator eine Divergenz aufweist, zeigt dies einen potenziellen Punkt für eine Bewegungsänderung an. Er basiert auf der Eröffnung/Schließung des Balkens, der Position relativ zu den vorherigen, dem Alligator und dem AO. Beim Handel erfolgt der Einstieg am
XOATRHIST
Ainur Sharipov
4.83 (6)
Indikatoren
Dies ist einer meiner ersten Indikatoren. Geringfügig verbessert. Der Indikator basiert auf einem Point and Figure Chart, aber die Periode entspricht den Werten des ATR Indikators. Parameter: ATRPeriod - ATR-Periode für die Berechnung der Schritte. XOPips - manueller Pararmetr, ATR ignorierend. Hinweis: Der Indikator verwendet die Schlusskurse, daher wird empfohlen, abgeschlossene Bars zu berücksichtigen. Es gibt eine mehr visuelle, mit der Anzeige von Linien auf dem Chart und Warnungen, bezahlt
FREE
BBandsEx
Andrej Nikitin
Indikatoren
Erweiterter Bollinger Bands (BB) Indikator. Der Standard-Bands.mq4-Indikator wurde um eine Reihe von oberen/unteren Bändern und Signale für mögliche Umkehrungen ergänzt. Parameter: BandsPeriod - Zeitraum des Indikators. BandsRange - Periode der Bestimmung des Bereichs. BandsDeviations - Anzahl der Standardabweichungen. Averaging Fast Period - schnelle Periode der Mittelwertbildung. Averaging Slow Period - langsamer Zeitraum für die Mittelwertbildung. Puffer-Indizes: 0 - Mittlere Linie, 1 - Ob
Drawing Pack
John Louis Fernando Diamante
4 (1)
Indikatoren
Dieser Indikator bietet mehrere Zeichenwerkzeuge, die bei verschiedenen Methoden der Chartanalyse helfen. Die Zeichnungen behalten ihre Proportionen (entsprechend ihrer Griff-Trendlinie) über verschiedene Chart-Skalen hinweg bei, werden in Echtzeit aktualisiert und es werden mehrere Zeichnungen unterstützt. # Zeichnung Option Beschreibung 1 Rasterbox Ziehbares Gitter, Benutzer definiert Zeilen und Spalten, diagonale Strahlenoption 2 Raster Teil- oder Vollbildraster, Größe durch Griffleiste fes
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indikatoren
Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie mit einem statistischen Vorteil zu handeln. Aktienindizes werden nicht wie Forex gehandelt. Sie haben definierte Sitzungen, Overnight-Gaps und folgen vorhersehbaren statistischen Mustern. Dieser Indikator liefert Ihnen die Wahrscheinlichkeitsdaten, die Sie benötigen, um Indizes wie den DAX, S&P 500 und Dow Jones mit Zuversicht zu handeln. Was ihn anders macht Die meisten Indikatoren zeigen Ihnen, was passiert ist. Dieser zeigt Ihnen, was wahrscheinlich als nä
CounterTrend 4
Antony Augustine
Indikatoren
Der Indikator zeigt Kauf- und Verkaufssignale an. Der "CounterTrend 4 " wurde entwickelt, um profitable Gegentrendmuster in Ihrem Chart zu erkennen. Merkmale: Der CounterTrend 4 ist ein Counter-Trend Trading mit einfachem Range Exhaustion System. Die Signale basieren auf der täglichen Handelsspanne. Der Indikator berechnet die Handelsspanne der letzten Tage und vergleicht die Kursbewegungen in kurzen Zeitintervallen und generiert kurzfristige Umkehrpunkte. Dies ist ein führender Indikator. Er fu
Triple MA Scanner
Reza Aghajanpour
5 (3)
Indikatoren
** Alle Symbole x Alle Zeitrahmen scannen nur durch Drücken der Scanner-Taste ** ***Kontaktieren Sie mich, damit ich Ihnen eine Anleitung sende und Sie in die "Triple MA Scanner-Gruppe" aufnehme, um Erfahrungen mit anderen Benutzern zu teilen oder zu sehen. Einführung: Die Strategie des dreifachen gleitenden Durchschnitts beinhaltet die Planung von drei verschiedenen gleitenden Durchschnitten, um Kauf- und Verkaufssignale zu generieren. Der dritte gleitende Durchschnitt wird in Kombination mit
FREE
DayLevelsSignalPro
Vladimir Chebonenko
Indikatoren
Der MT4 "DayLevelsSignalPro " Indikator . Signal Indikator - generiert die genauesten Kauf/Verkauf Signale . Rausch Filterung Indikator - reduziert falsche Signale . Signalinformationen mit einer klaren , verständlichen und visuell angenehmen Ansicht . Benutzerfreundliche grafische Schnittstelle (Farben , Sound Benachrichtigungen , Anpassungsmöglichkeiten ) . - Generierung eines Signals für signifikante Spitzenwerte des aktuellen Tages . - Generierung eines Signals für die Aufschlüsselung des Pe
Ultimum Signal
Filip Maurice Daelman
Indikatoren
Ultimum Signal Indicator enthält die stärksten Kauf-, Verkaufs- und Ausstiegssignale. Sie können alle separat ein- und ausgeschaltet werden, so dass Sie entscheiden, was auf dem Chart angezeigt werden soll! Dies ist mein ultimativer Indikator, der ohne Verzögerung und ohne Nachbesserung funktioniert! Signale : Zielkursniveaus : Liquiditätspools (Liquiditätslücken, wichtige Angebots-/Nachfragezonen und Preisdiskrepanzen) Liquiditätspools Vorhersage Projektion Marktumkehrungen : Reversal-Blöcke Pi
Trend Sim
Ivan Simonika
Indikatoren
Dies ist ein professioneller Trend Sim Indikator. Der intelligente Algorithmus des Trend-Sim-Indikators erkennt den Trend genau, filtert Marktgeräusche heraus und generiert Eingangssignale und Ausstiegsniveaus. Funktionen mit fortschrittlichen statistischen Berechnungsregeln verbessern die Gesamtleistung des Indikators. Der Indikator zeigt Signale in einer einfachen und zugänglichen Form in Form von Pfeilen an (wann zu kaufen und wann zu verkaufen). Für jeden Devisenhändler ist es sehr wichtig
Entry Point
Thushara Dissanayake
Indikatoren
Wir stellen den   Entry Point   vor, einen leistungsstarken technischen Indikator, der Kauf-/Verkaufsbenachrichtigungen liefert. Dieser Indikator analysiert 5 gleitende Durchschnitte, CCI, RSI, Stochastic, Bill Williams und Volumenindikatoren über 3 verschiedene Zeitrahmen, um genaue Signale zu generieren. Es bietet unbegrenzte Anpassungsmöglichkeiten für professionelle Händler, sodass sie den Indikator basierend auf ihrer Erfahrung und ihren Strategien anpassen können. Der Einstiegspunkt sendet
AI Trade Analyzer MT4
Sergey Batudayev
Utilitys
AI Trade Analyzer ist ein intelligentes Marktanalysetool, das im Indikatorformat implementiert ist. Das Programm visualisiert Signale auf dem Chart und hilft dem Händler, die Marktsituation anhand von technischen Indikatoren und Nachrichten zu bewerten. Alle Signale und Kursniveaus dienen nur zur Orientierung und sollten mit Ihrer eigenen Handelsstrategie und Ihrem Risikomanagement abgeglichen werden. Unterstützte Modelle: Kompatibel mit den neuesten ChatGPT-Versionen - GPT-5.1 , GPT-4o , GPT-4
Triple SuperTrend Indicator
Eko Baskoro
4.5 (2)
Indikatoren
SuperTrend ist einer der besten Trendindikatoren in Metatrader 4 (MT4). Triple SuperTrend-Indikator ist ein Indikator, der aus drei Super-Trend-Indikator, die angeordnet werden können, bestehen. Dieser Indikator ist von mql4 Sprache gebaut und nicht von MT4-Plattform zur Verfügung gestellt. Wir empfehlen Ihnen, den EMA SuperTrend Strategy Indicator zu verwenden, wenn Sie ein besseres Ergebnis erzielen wollen : https://www.mql5.com/en/market/product/91664 Dieser Indikator ist einfach zu bediene
FREE
Cloud Power
Andriy Sydoruk
Indikatoren
Implementierung der Anzeige der Trendbewegung mit Momenten für mögliche Stopps im Cloud Power Indikator. Der Übergang zum Schatten warnt vor einer möglichen Umkehr. Der Eintritt des Preises innerhalb des Schattens deutet auf eine flache Bewegung hin. Der Indikator verfolgt den Markttrend mit unübertroffener Zuverlässigkeit und ignoriert starke Marktschwankungen und Rauschen um den Durchschnittspreis. Einfache, visuelle und effiziente Anwendung. Der Indikator wird nicht neu gezeichnet und hinkt
The 4 headed dragon MT4
Marta Gonzalez
Indikatoren
Der 4-köpfige Drache ist ein Indikator, der zwei Funktionen hat. 1) Legen Sie den Hintergrundtrend fest. 2) Markiert den vorherrschenden Trend. Durch die Kombination dieser beiden Indikator-Signale, werden wir in der Lage sein, für oder gegen den Trend zu handeln, die Anpassung der Signale an Ihre Lesung des Marktes. Sie können die Demo herunterladen und sie selbst testen. 1) Legen Sie den Hintergrundtrend fest . Definieren Sie vier Möglichkeiten des Trends, die die vier Köpfe des Drachens
Mega Dashboard MT4
Paul Anscombe
4.71 (7)
Indikatoren
Das ultimative Armaturenbrett Sparen Sie jetzt $10 - Normalpreis $79 Indikatoren sind nützlich für Händler, aber wenn man sie in ein Dashboard einbindet, das 28 Symbole auf einmal scannen kann, werden sie noch besser, und wenn Sie auch noch verschiedene Indikatoren und Zeitrahmen kombinieren können, um Ihnen synchronisierte Warnungen zu geben, dann werden sie fantastisch. Dieses einfach zu bedienende Dashboard bietet Ihnen 23 führende Indikatoren, die Sie einzeln oder zusammen verwenden können
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indikatoren
Trendindikator, bahnbrechende, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100 % nicht neu zu malenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Der Support- und Resistance-Screener-Indikator ist für nur 50 $ und lebenslang verfügbar. (Ursprünglicher Preis 250 $) (Angebot
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indikatoren
3 Exemplare zu $65 übrig, nächster Preis ist $120 SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indikatoren
Currency Strength Wizard ist ein sehr leistungsstarker Indikator, der Ihnen eine Komplettlösung für erfolgreichen Handel bietet. Der Indikator berechnet die Stärke dieses oder jenes Forex-Paares anhand der Daten aller Währungen in mehreren Zeitrahmen. Diese Daten werden in Form von benutzerfreundlichen Währungsindizes und Währungsstärkelinien dargestellt, anhand derer Sie die Stärke dieser oder jener Währung erkennen können. Sie müssen lediglich den Indikator an das Diagramm anhängen, mit dem Si
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Der KATANA Scalper wurde entwickelt, um den Marktlärm mit einer scharfen Klinge wie ein Schwert zu durchschneiden und nur den reinen 'Kern des Momentums', der im Preis verborgen ist, sichtbar zu machen. Der Scalper wurde entwickelt, um nur den reinen "Kern des Momentums" zu visualisieren, der im Preis verborgen ist. Er vereinfacht komplexe Märkte und bietet "Sichtbarkeit" für den Einstieg mit chirurgischer
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indikatoren
Eine Intraday-Strategie, die auf zwei Grundprinzipien des Marktes basiert. Der Algorithmus basiert auf der Analyse von Volumina und Preiswellen mit zusätzlichen Filtern. Der intelligente Algorithmus des Indikators gibt nur dann ein Signal, wenn sich zwei Marktfaktoren zu einem vereinen. Der Indikator berechnet Wellen eines bestimmten Bereichs auf dem M1-Diagramm unter Verwendung der Daten des höheren Zeitrahmens. Und um die Welle zu bestätigen, verwendet der Indikator eine Volumenanalyse. Dieser
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indikatoren
PRO Renko System ist ein hochpräzises Handelssystem, das speziell für den Handel mit RENKO-Charts entwickelt wurde. Dies ist ein universelles System, das auf verschiedene Handelsinstrumente angewendet werden kann. Das System neutralisiert effektiv so genannte Marktgeräusche, die Ihnen Zugang zu genauen Umkehrsignalen geben. Der Indikator ist sehr einfach zu bedienen und hat nur einen Parameter, der für die Signalerzeugung verantwortlich ist. Sie können das Tool einfach an jedes Handelsinstrum
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indikatoren
Day Trader Master ist ein komplettes Handelssystem für Daytrader. Das System besteht aus zwei Indikatoren. Ein Indikator ist ein Pfeilsignal zum Kaufen und Verkaufen. Es ist die Pfeilanzeige, die Sie erhalten. Den zweiten Indikator stelle ich Ihnen kostenlos zur Verfügung. Der zweite Indikator ist ein Trendindikator, der speziell für die Verwendung in Verbindung mit diesen Pfeilen entwickelt wurde. INDIKATOREN WIEDERHOLEN SICH NICHT UND NICHT ZU SPÄT! Die Verwendung dieses Systems ist sehr einfa
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indikatoren
Apollo Secret Trend ist ein professioneller Trendindikator, der verwendet werden kann, um Trends für jedes Paar und jeden Zeitrahmen zu finden. Der Indikator kann leicht zu Ihrem primären Handelsindikator werden, mit dem Sie Markttrends erkennen können, unabhängig davon, welches Paar oder welchen Zeitrahmen Sie bevorzugen. Durch die Verwendung eines speziellen Parameters im Indikator können Sie die Signale an Ihren persönlichen Handelsstil anpassen. Der Indikator bietet alle Arten von Warnungen,
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indikatoren
Bei diesem Indikator handelt es sich um einen Indikator für die automatische Wellenanalyse, der sich perfekt für den praktischen Handel eignet! Fall... Hinweis:   Ich bin es nicht gewohnt, westliche Namen für die Welleneinstufung zu verwenden. Aufgrund des Einflusses der Namenskonvention von Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen) habe ich die Grundwelle als   Stift   und das sekundäre Wellenband als   Segment   bezeichnet Gleichzeitig hat das Segment die   Trendrichtung   benannt (diese Benennungsmeth
Weitere Produkte dieses Autors
MA7 Agave MT4
Andrey Minaev
Indikatoren
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Agave Indikator basiert auf dem Standard-Indikator Average Directional Movement Index. Er zeigt den Schnittpunkt der Linien +DI und -DI an. Detaillierte Informationen über den MA7 Agave Indikator. Einstellungen des Indikators Allgemeine Einstellungen: Zeitraum . MA7 Flax Einstellungen: Zeitraum ; Multiplikator ; Nachfolgende Pfeile entfernen - entfernt nachfolgende Pfeile in eine Richtung. Einstellungen für Nachrichten: Nachricht an das Terminal senden (Alert)
MA7 Flax MT4
Andrey Minaev
Indikatoren
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Flax Indikator basiert auf dem Standard Average True Range Indikator und Kerzendaten. Er zeigt Kerzen an, die im Verhältnis zum ATR-Indikatorwert größer sind. Detaillierte Informationen über den MA7 Flax Indikator. Einstellungen des Indikators Allgemeine Einstellungen: Zeitraum ; Multiplikator ; Nachfolgende Pfeile entfernen - entfernt die nachfolgenden Pfeile in einer Richtung. Einstellungen für Nachrichten: Nachricht an das Endgerät senden (Alert) - Erlaubnis
MA7 Viola MT4
Andrey Minaev
Indikatoren
Beschreibung der Arbeit Der Indikator MA7 Viola basiert auf dem Standardindikator Gleitender Durchschnitt. Er zeigt einen starken Anstieg oder Rückgang des gleitenden Durchschnitts an. Detaillierte Informationen über den MA7 Viola Indikator. Einstellungen des Indikators Allgemeine Einstellungen: Zeitraum ; Methode ; Anwenden auf ; Differenz - Differenz zwischen den letzten beiden MA-Werten; Nachfolgende Pfeile entfernen - entfernt die nachfolgenden Pfeile in einer Richtung. Einstellungen für N
MA7 Ixora MT4
Andrey Minaev
Indikatoren
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Ixora-Indikator basiert auf dem Standardindikator Gleitender Durchschnitt. Er zeigt den Schnittpunkt der schnellen und langsamen gleitenden Durchschnitte an. Detaillierte Informationen über den MA7 Ixora Indikator. Einstellungen des Indikators Allgemeine Einstellungen: Berücksichtigen Sie die Richtung der Kerze . Einstellungen für den schnellen gleitenden Durchschnitt: Zeitraum ; Methode ; Anwenden auf . Einstellungen für den langsamen gleitenden Durchschnitt:
MA7 Flax C1 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Flax C1 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Flax Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position, bis sie geschlossen wird. Ausführliche Informationen über den MA7 Flax Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her; Stoploss und Takeprofit werden nicht auf dem Serv
MA7 Hypnum MT4
Andrey Minaev
Indikatoren
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Hypnum Indikator basiert auf dem Standard Commodity Channel Index Indikator. Er zeigt überkaufte und überverkaufte Zonen an. Detaillierte Informationen über den MA7 Hypnum Indikator. Einstellungen des Indikators Allgemeine Einstellungen: Zeitraum ; Anwenden auf ; Obere Ebene ; Untere Ebene . Einstellungen für Nachrichten: Nachricht an das Terminal senden (Alarm) - Erlaubnis zum Senden von Nachrichten an das Terminal unter Verwendung der Alarmfunktion; Nachricht
MA7 Hypnum C1 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Hypnum C1 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Hypnum Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, legt einen Stoploss und Takeprofit fest und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Ausführliche Informationen über den MA7 Hypnum Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her; Stoploss und Takeprofit werden
MA7 Ixora C1 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der Expert Advisor "MA7 Ixora C1" basiert auf dem Indikator "MA7 Ixora". Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position, bis sie geschlossen wird. Ausführliche Informationen über den Indikator MA7 Ixora" . Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit mit Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her; Stoploss und Takeprofit werden nicht auf
MA7 Aster MT4
Andrey Minaev
Indikatoren
Beschreibung der Arbeit Der Indikator MA7 Aster basiert auf dem Standardindikator Gleitender Durchschnitt. Er zeigt die Kursabweichung vom gleitenden Durchschnitt an. Detaillierte Informationen über den MA7 Aster Indikator. Einstellungen des Indikators Allgemeine Einstellungen: Zeitraum ; Methode ; Anwenden auf ; Mindestabstand - Mindestabstand zwischen dem gleitenden Durchschnitt und dem Schlusskurs der Kerze. Einstellungen für Nachrichten: Nachricht an das Terminal senden (Alert) - Erlaubnis
MA7 Viola C1 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der Expert Advisor "MA7 Viola C1" basiert auf dem Indikator "MA7 Viola". Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Ausführliche Informationen über den Indikator MA7 Viola" . Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit mit Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her; Stoploss und Takeprofit
MA7 Flax C2 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der Expert Advisor "MA7 Flax C2" basiert auf dem Indikator "MA7 Flax". Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position, bis sie geschlossen wird. Nach einem Verlust erhöht der Expert Advisor das Volumen. Ausführliche Informationen über den Indikator "MA7 Flax" . Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit mit Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausf
MA7 Galega C1 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der Expert Advisor "MA7 Galega C1" basiert auf dem Indikator "MA7 Galega". Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position, bis sie geschlossen wird. Ausführliche Informationen über den Indikator MA7 Galega" . Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit mit Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her; Stoploss und Takeprofit werden nicht
MA7 Hypnum C2 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der Expert Advisor "MA7 Hypnum C2" basiert auf dem Indikator "MA7 Hypnum". Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position, bis sie geschlossen wird. Nach einem Verlust erhöht der Expert Advisor das Volumen. Ausführliche Informationen über den Indikator "MA7 Hypnum" . Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit mit Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Str
MA7 Clover MT4
Andrey Minaev
Indikatoren
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Clover Indikator basiert auf Kerzenformen. Er zeigt das Kerzenmuster Pin Bar an. Detaillierte Informationen über den MA7 Clover Indikator. Einstellungen des Indikators Allgemeine Einstellungen: Minimale Körpergröße ; Maximale Körpergröße ; Min. Nasengröße ; Maximale Nasengröße ; Minimale Mustergröße ; Maximale Mustergröße ; Analyse der Kerzenrichtung ; Analyse der Position relativ zum MA ; Position relativ zum MA ; Zeitraum . Einstellungen für Nachrichten: Nachr
MA7 Galega C2 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der Expert Advisor "MA7 Galega C2" basiert auf dem Indikator "MA7 Galega". Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position, bis sie geschlossen wird. Nach einem Verlust erhöht der Expert Advisor das Volumen. Ausführliche Informationen über den Indikator "MA7 Galega" . Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stro
MA7 Clover C1 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Clover C1 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Clover Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, legt einen Stoploss und Takeprofit fest und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Ausführliche Informationen über den MA7 Clover Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her; Stoploss und Takeprofit werden
MA7 Aster C1 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Aster C1 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Aster Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und Take-Profit und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Ausführliche Informationen über den MA7 Aster Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her; Stoploss und Takeprofit werden nich
MA7 Moss MT4
Andrey Minaev
Indikatoren
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Moss Indikator basiert auf dem Standard Accelerator Oscillator Indikator. Er zeigt überkaufte und überverkaufte Zonen an. Detaillierte Informationen über den MA7 Moss Indikator. Einstellungen des Indikators Allgemeine Einstellungen: Obere Ebene ; Untere Ebene . Einstellungen für Nachrichten: Nachricht an das Terminal senden (Alarm) - Erlaubnis zum Senden von Nachrichten an das Terminal unter Verwendung der Alarmfunktion; Nachricht an das mobile Endgerät senden (
MA7 Ixora C2 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der Expert Advisor "MA7 Ixora C2" basiert auf dem Indikator "MA7 Ixora". Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position, bis sie geschlossen wird. Nach einem Verlust erhöht der Expert Advisor das Volumen. Ausführliche Informationen über den Indikator "MA7 Ixora" . Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromau
MA7 Moss C1 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Moss C1 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Moss Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, legt einen Stoploss und Takeprofit fest und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Ausführliche Informationen über den MA7 Moss Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit mit Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her; Stoploss und Takeprofit werden nicht
MA7 Aster C2 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Aster C2 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Aster Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Nach einem Verlust erhöht der Expert Advisor das Volumen. Ausführliche Informationen über den Indikator MA7 Aster . Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlic
MA7 Clover C2 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Clover C2 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Clover Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Nach einem Verlust erhöht der Expert Advisor das Volumen. Ausführliche Informationen über den MA7 Clover Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzl
MA7 Moss C2 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Moss C2 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Moss Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Nach einem Verlust erhöht der Expert Advisor das Volumen. Ausführliche Informationen über den MA7 Moss Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen
MA7 Viola C2 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Viola C2 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Viola Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Nach einem Verlust erhöht der Expert Advisor das Volumen. Ausführliche Informationen über den Indikator MA7 Viola . Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlic
MA7 Agave C1 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Agave C1 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Agave Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und Take-Profit und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Ausführliche Informationen über den MA7 Agave Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her; Stoploss und Takeprofit werden nich
MA7 Agave C2 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Agave C2 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Agave Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Nach einem Verlust erhöht der Expert Advisor das Volumen. Ausführliche Informationen über den MA7 Agave Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlich
MA7 Agave C3 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Agave C3 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Agave Indikator. Wenn ein Signal des eingebauten Indikators erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt den Takeprofit und das Niveau für die Eröffnung einer Durchschnittsposition. Wenn das Raster vollständig geöffnet ist, legt der Expertenberater einen Stoploss fest. Detaillierte Informationen über den MA7 Agave Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten
MA7 Aster C3 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Aster C3 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Aster Indikator. Wenn ein Signal des eingebauten Indikators erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt den Takeprofit und das Niveau für die Eröffnung einer Durchschnittsposition. Wenn das Raster vollständig geöffnet ist, setzt der Expert Advisor einen Stop-Loss. Detaillierte Informationen über den MA7 Aster Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im
MA7 Lavender MT4
Andrey Minaev
Indikatoren
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Lavender-Indikator basiert auf dem Standard-Indikator Stochastic Oscillator. Er zeigt den Schnittpunkt der Haupt- und Signallinien in überkauften und überverkauften Zonen an. Detaillierte Informationen über den MA7 Lavender Indikator. Einstellungen des Indikators Allgemeine Einstellungen Diese Gruppe enthält Einstellungen für den Stochastik Oszillator Indikator. Einstellungen für Meldungen Diese Gruppe enthält die Einstellungen für die Benachrichtigung, wenn die
MA7 Agave MT5
Andrey Minaev
Indikatoren
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Agave Indikator basiert auf dem Standard-Indikator Average Directional Movement Index. Er zeigt den Schnittpunkt der Linien +DI und -DI an. Detaillierte Informationen über den MA7 Agave Indikator. Einstellungen des Indikators Allgemeine Einstellungen: Zeitraum . MA7 Flax Einstellungen: Zeitraum ; Multiplikator ; Nachfolgende Pfeile entfernen - entfernt nachfolgende Pfeile in eine Richtung. Einstellungen für Nachrichten: Nachricht an das Terminal senden (Alert)
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension