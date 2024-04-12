MA7 Galega MT4
- Indikatoren
- Andrey Minaev
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 12 April 2024
- Aktivierungen: 5
Beschreibung der Arbeit
Der Indikator MA7 Galega basiert auf dem Standardindikator Gleitender Durchschnitt. Er zeigt einen Durchschlag des gleitenden Durchschnitts an.
Ausführliche Informationen über den MA7 Galega Indikator.
Einstellungen des Indikators
Allgemeine Einstellungen:
Zeitraum;
Methode;
Anwenden auf;
Berücksichtigen Sie die Richtung der Kerze.
Einstellungen für Nachrichten:
Nachricht an das Terminal senden (Alert) - Erlaubnis zum Senden von Nachrichten an das Terminal unter Verwendung der Alert-Funktion;
Nachricht an das mobile Endgerät senden (Push) - Erlaubnis zum Senden von Nachrichten an das mobile Endgerät unter Verwendung von Push-Benachrichtigungen;
Nachricht per E-Mail senden - Erlaubnis zum Senden von Nachrichten per E-Mail;
Zusätzliche Informationen.
Einstellungen der Pfeilanzeige:
Pfeilverschiebung;
Pfeilgröße;
Farbe des Pfeils nach oben;
Farbe des Pfeils nach unten;
Pfeil-nach-oben-Code;
Pfeil abwärts Code.
