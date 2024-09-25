MA7 Clover MT4

Beschreibung der Arbeit

Der MA7 Clover Indikator basiert auf Kerzenformen. Er zeigt das Kerzenmuster Pin Bar an.

Detaillierte Informationen über den MA7 Clover Indikator.


Einstellungen des Indikators

Allgemeine Einstellungen:

Minimale Körpergröße;

Maximale Körpergröße;

Min. Nasengröße;

Maximale Nasengröße;

Minimale Mustergröße;

Maximale Mustergröße;

Analyse der Kerzenrichtung;

Analyse der Position relativ zum MA;

Position relativ zum MA;

Zeitraum.


Einstellungen für Nachrichten:

Nachricht an das Terminal senden (Alert) - Erlaubnis zum Senden von Nachrichten an das Terminal unter Verwendung der Alert-Funktion;

Nachricht an das mobile Endgerät senden (Push) - Erlaubnis zum Senden von Nachrichten an das mobile Endgerät unter Verwendung von Push-Benachrichtigungen;

Nachricht per E-Mail senden - Erlaubnis zum Senden von Nachrichten per E-Mail;

Zusätzliche Informationen.


Einstellungen der Pfeilanzeige:

Pfeilverschiebung;

Pfeilgröße;

Farbe des Pfeils nach oben;

Farbe des Pfeils nach unten;

Pfeil-nach-oben-Code;

Pfeil abwärts Code.


MA7 Clover Indikatoren:

MA7 Kleeblatt MT4;

MA7 Kleeblatt MT5.


Auf dem MA7 Clover Indikator basierende Expert Advisors:

MA7 Clover C1 MT4;

MA7 Kleeblatt C1 MT5;

MA7 Klee C2 MT4;

MA7 Kleeblatt C2 MT5.


Abonnieren Sie den MA7 Space Channel, um Benachrichtigungen über neue Programme, Updates und andere Informationen zu erhalten.

Stellen Sie Fragen im Profil auf dem MQL5.

