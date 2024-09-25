MA7 Clover MT4

Der MA7 Clover Indikator basiert auf Kerzenformen. Er zeigt das Kerzenmuster Pin Bar an.

Detaillierte Informationen über den MA7 Clover Indikator.

Allgemeine Einstellungen:

Analyse der Position relativ zum MA ;

Einstellungen für Nachrichten:

Nachricht an das Terminal senden (Alert) - Erlaubnis zum Senden von Nachrichten an das Terminal unter Verwendung der Alert-Funktion;

Nachricht an das mobile Endgerät senden (Push) - Erlaubnis zum Senden von Nachrichten an das mobile Endgerät unter Verwendung von Push-Benachrichtigungen;

Nachricht per E-Mail senden - Erlaubnis zum Senden von Nachrichten per E-Mail;

Zusätzliche Informationen.