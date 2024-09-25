MA7 Clover MT4
- Indikatoren
- Andrey Minaev
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 25 September 2024
- Aktivierungen: 5
Beschreibung der Arbeit
Der MA7 Clover Indikator basiert auf Kerzenformen. Er zeigt das Kerzenmuster Pin Bar an.
Detaillierte Informationen über den MA7 Clover Indikator.
Einstellungen des Indikators
Allgemeine Einstellungen:
Minimale Körpergröße;
Maximale Körpergröße;
Min. Nasengröße;
Maximale Nasengröße;
Minimale Mustergröße;
Maximale Mustergröße;
Analyse der Kerzenrichtung;
Analyse der Position relativ zum MA;
Position relativ zum MA;
Zeitraum.
Einstellungen für Nachrichten:
Nachricht an das Terminal senden (Alert) - Erlaubnis zum Senden von Nachrichten an das Terminal unter Verwendung der Alert-Funktion;
Nachricht an das mobile Endgerät senden (Push) - Erlaubnis zum Senden von Nachrichten an das mobile Endgerät unter Verwendung von Push-Benachrichtigungen;
Nachricht per E-Mail senden - Erlaubnis zum Senden von Nachrichten per E-Mail;
Zusätzliche Informationen.
Einstellungen der Pfeilanzeige:
Pfeilverschiebung;
Pfeilgröße;
Farbe des Pfeils nach oben;
Farbe des Pfeils nach unten;
Pfeil-nach-oben-Code;
Pfeil abwärts Code.
