MA7 Moss MT4
- Indikatoren
- Andrey Minaev
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Beschreibung der Arbeit
Der MA7 Moss Indikator basiert auf dem Standard Accelerator Oscillator Indikator. Er zeigt überkaufte und überverkaufte Zonen an.
Detaillierte Informationen über den MA7 Moss Indikator.
Einstellungen des Indikators
Allgemeine Einstellungen:
Obere Ebene;
Untere Ebene.
Einstellungen für Nachrichten:
Nachricht an das Terminal senden (Alarm) - Erlaubnis zum Senden von Nachrichten an das Terminal unter Verwendung der Alarmfunktion;
Nachricht an das mobile Endgerät senden (Push) - Erlaubnis zum Senden von Nachrichten an das mobile Endgerät über Push-Benachrichtigungen;
Nachricht per E-Mail senden - Erlaubnis zum Senden von Nachrichten per E-Mail;
Zusätzliche Informationen.
Einstellungen der Pfeilanzeige:
Pfeilverschiebung;
Pfeilgröße;
Farbe des Pfeils nach oben;
Farbe des Pfeils nach unten;
Pfeil-nach-oben-Code;
Pfeil abwärts Code.
