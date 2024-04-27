MA7 Ixora MT4
- Indikatoren
- Andrey Minaev
- Version: 1.2
- Aktualisiert: 27 April 2024
- Aktivierungen: 5
Beschreibung der Arbeit
Der MA7 Ixora-Indikator basiert auf dem Standardindikator Gleitender Durchschnitt. Er zeigt den Schnittpunkt der schnellen und langsamen gleitenden Durchschnitte an.
Einstellungen des Indikators
Allgemeine Einstellungen:
Berücksichtigen Sie die Richtung der Kerze.
Einstellungen für den schnellen gleitenden Durchschnitt:
Zeitraum;
Methode;
Anwenden auf.
Einstellungen für den langsamen gleitenden Durchschnitt:
Zeitraum;
Methode;
Anwenden auf;
Zu FMA-Periode hinzufügen - zum schnellen MA hinzufügen (0 - nicht verwendet);
FMA-Periode multiplizieren - schnellen MA multiplizieren (0 - nicht verwendet).
Einstellungen für Nachrichten:
Nachricht an das Endgerät senden (Alert) - Erlaubnis zum Senden von Nachrichten an das Endgerät unter Verwendung der Alert-Funktion;
Nachricht an das mobile Endgerät senden (Push) - Erlaubnis zum Senden von Nachrichten an das mobile Endgerät unter Verwendung von Push-Benachrichtigungen;
Nachricht per E-Mail senden - Erlaubnis zum Senden von Nachrichten per E-Mail;
Einstellungen der Pfeilanzeige:
Pfeilverschiebung;
Pfeilgröße;
Farbe des Pfeils nach oben;
Farbe des Pfeils nach unten;
Pfeil-nach-oben-Code;
Pfeil abwärts Code.
