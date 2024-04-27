MA7 Ixora MT4

Beschreibung der Arbeit

Der MA7 Ixora-Indikator basiert auf dem Standardindikator Gleitender Durchschnitt. Er zeigt den Schnittpunkt der schnellen und langsamen gleitenden Durchschnitte an.

Detaillierte Informationen über den MA7 Ixora Indikator.


Einstellungen des Indikators

Allgemeine Einstellungen:

Berücksichtigen Sie die Richtung der Kerze.


Einstellungen für den schnellen gleitenden Durchschnitt:

Zeitraum;

Methode;

Anwenden auf.


Einstellungen für den langsamen gleitenden Durchschnitt:

Zeitraum;

Methode;

Anwenden auf;

Zu FMA-Periode hinzufügen - zum schnellen MA hinzufügen (0 - nicht verwendet);

FMA-Periode multiplizieren - schnellen MA multiplizieren (0 - nicht verwendet).


Einstellungen für Nachrichten:

Nachricht an das Endgerät senden (Alert) - Erlaubnis zum Senden von Nachrichten an das Endgerät unter Verwendung der Alert-Funktion;

Nachricht an das mobile Endgerät senden (Push) - Erlaubnis zum Senden von Nachrichten an das mobile Endgerät unter Verwendung von Push-Benachrichtigungen;

Nachricht per E-Mail senden - Erlaubnis zum Senden von Nachrichten per E-Mail;

Zusätzliche Informationen.


Einstellungen der Pfeilanzeige:

Pfeilverschiebung;

Pfeilgröße;

Farbe des Pfeils nach oben;

Farbe des Pfeils nach unten;

Pfeil-nach-oben-Code;

Pfeil abwärts Code.


MA7 Ixora Indikatoren:

MA7 Ixora MT4;

MA7 Ixora MT5.


Expert Advisors, die auf dem Indikator "MA7 Ixora" basieren:

MA7 Ixora C1 MT4;

MA7 Ixora C1 MT5;

MA7 Ixora C2 MT4;

MA7 Ixora C2 MT5.


Abonnieren Sie den MA7 Space Channel, um Benachrichtigungen über neue Programme, Updates und andere Informationen zu erhalten.

Stellen Sie Fragen im Profil auf dem MQL5.

Empfohlene Produkte
QuantumAlert Stoch Navigator MT4
Abhimanyu Hans
Indikatoren
QuantumAlert Stoch Navigator ist ein kostenloser Indikator, der für MT4/MT5-Plattformen verfügbar ist. Seine Aufgabe ist es, "Alarme" zu liefern, wenn sich der Markt in "überkauften und überverkauften" Regionen in Form von "Kauf- oder Verkaufssignalen" befindet. Dieser Indikator verfügt über viele Anpassungsoptionen, die im Abschnitt "Parameter" unten aufgeführt sind. Der Benutzer kann diese Parameter nach Bedarf anpassen. Treten Sie unserer MQL5-Gruppe bei, in der wir wichtige Neuigkeiten und U
FREE
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
Indikatoren
Der Indikator ermöglicht Ihnen den Handel mit binären Optionen. Der empfohlene Zeitrahmen ist М1 und die Verfallszeit ist 1,2,3 Minuten. Der Indikator ist für den automatischen und manuellen Handel geeignet. Ein mögliches Signal wird als ein Pfeil über/unter einer Kerze angegeben. Sie sollten warten, bis die Kerze geschlossen ist! Die Pfeile werden nicht neu gezeichnet Handelssitzungen: TOKYO Abschnitt (Halbjahresende) Währungspaare: USD/JPY Arbeits-Zeitrahmen: M1 Verfallszeit: 1,2,3 Minuten. De
FREE
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
5 (1)
Indikatoren
Smart FVG Indikator MT4 – Fortschrittliche Fair Value Gap-Erkennung für MetaTrader 4 Der Smart FVG Indikator für MetaTrader 4 liefert professionelle Erkennung, Überwachung und Alarmierung von Fair Value Gaps (FVG) direkt in Ihren Charts. Er kombiniert ATR‑basiertes Filtern mit strukturbewusster Logik, um Marktrauschen zu reduzieren, sich an die Liquidität anzupassen und nur die relevantesten Ungleichgewichte für präzise Entscheidungen hervorzuheben. Zentrale Vorteile Präzise FVG-Erkennung: Ide
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Indikatoren
Rainbow MT4 ist ein technischer Indikator, der auf dem gleitenden Durchschnitt mit Periode 34 basiert und sehr einfach zu bedienen ist. Wenn der Preis über dem MA kreuzt und der MA seine Farbe auf grün ändert, ist dies ein Kaufsignal. Wenn der Preis unter dem MA kreuzt und der MA seine Farbe auf rot ändert, ist das ein Signal zum Verkauf. Der Expert Advisor (Rainbow EA MT4), der auf dem Rainbow MT4 Indikator basiert, wie Sie in dem kurzen Video unten sehen können, ist jetzt hier verfügbar.
FREE
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
Indikatoren
Kostenloser informativer Indikator-Helfer. Nützlich für Trader, die mit vielen Symbolen handeln oder Rastersysteme (Averaging oder Martingale) verwenden. Der Indikator zählt den Drawdown in Prozent und die Währung getrennt. Er hat eine Reihe von Einstellungen: Zählen Sie den Drawdown nach dem Equity-Wert und senden Sie eine E-Mail oder eine Benachrichtigung an den Benutzer, wenn der Drawdown höher ist als der eingestellte Wert; Senden einer E-Mail, wenn die maximale Anzahl offener Orders erreich
FREE
QuantumAlert RSI Navigator MT4
Abhimanyu Hans
Indikatoren
QuantumAlert RSI Navigator ist ein kostenloser Indikator, der für MT4/MT5-Plattformen verfügbar ist. Seine Aufgabe ist es, "Alarme" zu liefern, wenn sich der Markt in "überkauften und überverkauften" Regionen in Form von "Kauf- oder Verkaufssignalen" befindet. Dieser Indikator verfügt über viele Anpassungsoptionen, die im Abschnitt "Parameter" unten aufgeführt sind. Der Benutzer kann diese Parameter nach Bedarf anpassen. Treten Sie unserer MQL5-Gruppe bei, in der wir wichtige Neuigkeiten und Upd
FREE
SMA Indicator
Nitu Brijesh Yadav
Indikatoren
Pfeilindikator (Kauf-/Verkaufswarnungen) - ein einfaches, aber leistungsstarkes Tool!             Product Version: 1.01           Indicator Type: Trend Reversal Signals           Timeframes Supported: All (Recommended: H1, H4, D1) Hauptmerkmale: Buy Signal: Green upward arrow () appears below the candle  Verkaufssignal : Roter Abwärtspfeil () erscheint über der Kerze Präzise Erkennung von Trendumkehrsignalen - Basierend auf der bewährten SMA-Strategie. ️ Saubere Chartan
FREE
Multi Divergence Indicator MT4
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indikatoren
Multi-Divergenz-Indikator für MT4 - Benutzerhandbuch Einführung Überblick über den Multi-Divergenz-Indikator und seine Möglichkeiten zur Erkennung von Divergenzen bei mehreren Indikatoren. Bedeutung der Divergenzerfassung für die Verbesserung von Handelsstrategien und Entscheidungsfindung. Liste der Indikatoren RSI CCI MACD STOCHASTIC AWSOME MFI ACCELERATOR OSMA MOMENTUM WPR( Williams %R) RVI Indikator-Merkmale Indikatorauswahl: Aktivieren/Deaktivieren bestimmter Indikatoren (RSI, CCI, MACD usw
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Indikatoren
Wenn Sie dieses Projekt mögen, hinterlassen Sie eine 5-Sterne-Bewertung. Dieser Indikator zieht die offenen, hohen, niedrigen und schließenden Preise für die angegebenen und kann für eine bestimmte Zeitzone eingestellt werden. Dies sind wichtige Ebenen, die von vielen institutionellen und professionellen Händler und kann nützlich sein, um die Orte, wo sie vielleicht mehr aktiv. Die verfügbaren Zeiträume sind: Vorheriger Tag. Vorherige Woche. Vorheriger Monat. Vorheriges Viertel. Vorheriges Jahr
FREE
FRM Half Trend
Noiros Tech
3.5 (2)
Indikatoren
SIE KÖNNEN JETZT KOSTENLOSE VERSIONEN UNSERER KOSTENPFLICHTIGEN INDIKATOREN HERUNTERLADEN. ES IST UNSERE ART DER RÜCKGABE AN DIE GEMEINSCHAFT! >>> HIER GEHT'S ZUM DOWNLOAD Das System ist ein kostenloses Open-Source-Kiefer-Skript, das ursprünglich auf TradingView von everget veröffentlicht wurde . Es wurde von Forex Robot Makers auf Mt4 konvertiert. Dieses System ist ein beliebter Trendindikator, der auf ATR (Average True Range), Moving Averages und dem Donchian Channel basiert. System Hintergr
FREE
Triple RSI
Pablo Leonardo Spata
1 (1)
Indikatoren
LOOK AT THE FOLLOWING STRATEGY   WITH THIS INDICATOR.   Triple RSI   is a tool that uses the classic Relative Strength Indicator, but in several timeframes to find market reversals.    1.  ️ Idea behind the indicator and its strategy: In Trading, be it Forex or any other asset, the ideal is   to keep it simple, the simpler the better . The   triple RSI   strategy is one of the simple strategies that seek market returns. In our experience, where there is more money to always be won, i
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Indikatoren
FOLGEN SIE DER LINIE DIE VOLLVERSION ERHALTEN SIE HIER: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 Dieser Indikator gehorcht der beliebten Maxime, dass: "DER TREND IST DEIN FREUND". Er malt eine GRÜNE Linie für KAUFEN und eine ROTE Linie für VERKAUFEN. Er gibt Alarme und Warnungen aller Art aus. Er wiederholt sich nicht und kann für alle Währungspaare und Zeitrahmen verwendet werden. Ja, so einfach und simpel ist das. Selbst ein Neuling kann damit großartige und zuverlässige Geschäfte machen.
FREE
Super Auto Fibonacci
Muhammed Emin Ugur
Indikatoren
Entdecken Sie mit dem MT4-Indikator "Super Auto Fibonacci " die Kraft der Präzision und Effizienz für Ihren Handel. Dieses hochmoderne Tool wurde sorgfältig entwickelt, um Ihre technische Analyse zu verbessern und Ihnen unschätzbare Erkenntnisse zu liefern, damit Sie fundierte Handelsentscheidungen treffen können. Hauptmerkmale: Automatisierte Fibonacci-Analyse: Verabschieden Sie sich von der mühsamen manuellen Zeichnung von Fibonacci-Retracements und -Erweiterungen. "Super Auto Fibonacci" ident
FREE
DualVWAP
Kourosh Hossein Davallou
Indikatoren
VWAP-Indikator mit zwei Zeitrahmen für MT4 Beschreibung Professioneller VWAP-Indikator, der sowohl **Tages** als auch **Wochen** VWAP gleichzeitig auf Ihrem Chart anzeigt. Merkmale : - Zwei VWAP-Linien: Blau für täglich, Rot für wöchentlich - Konfigurierbare Bänder: Zwei Abweichungsbänder für jeden Zeitrahmen - Sitzungssteuerung: Anpassbare Handelszeiten für Daily VWAP - Saubere Visualisierung: Durchgehende Linien für den Haupt-VWAP, gestrichelt für die Bänder - Optimierbar: Parameter können
MTF Stochastic and RSI
Georgiy Gazaryan
5 (2)
Indikatoren
Ein einfaches, aber effektives Hilfsmittel, mit dem Sie sowohl globale als auch lokale Markttrends verfolgen können. Der Indikator kombiniert die Arbeit von zwei Oszillatoren: Stochastik und RSI. Beide Indikatoren können auf einen beliebigen Zeitrahmen eingestellt werden. Vorteile der Verwendung Multitimeframe - Sie können beide Indikatoren auf die gewünschten Zeitrahmen einstellen. Um die Einstiegspunkte zu erhalten, können Sie das dreifache Bildschirmsystem von Elder verwenden. Hochgradig anp
FREE
Adjustable Consecutive Fractals MT4
Wayne Theo Botha
Indikatoren
Adjustable Consecutive Fractals sucht nach 2 oder mehr Fraktalen in einer Richtung und sendet bei starken Umkehrpunkten einen Alarm auf dem Bildschirm, einen Tonalarm und eine Push-Benachrichtigung. Adjustable Consecutive Fractals zeigt die Fraktale auf dem Chart zusammen mit einem farblich wechselnden Text für Kauf- und Verkaufssignale an, wenn ein oder mehrere Fraktale auf einer Seite des Preises erscheinen. Adjustable Consecutive Fractals basiert auf Bill Williams Fractals. Die Standard-Bill-
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Indikatoren
Sind Sie es leid, bei jeder Analyse von Charts Trendlinien zu zeichnen? Oder wünschen Sie sich mehr Konsistenz in Ihrer technischen Analyse? Dann ist dies genau das Richtige für Sie. Dieser Indikator zeichnet automatisch Trendlinien, wenn er auf einem Chart abgelegt wird. Wie er funktioniert Funktioniert ähnlich wie der Standardabweichungskanal auf mt4 und mt5. Er hat 2 Parameter: 1. Start-Bar 2. Anzahl der Balken für die Berechnung Der Startbalken ist der Balken, mit dem das Zeichnen der Trendl
FREE
MT Scanner
Niravkumar Maganbhai Patel
4 (2)
Indikatoren
Dieser Indikator hilft Ihnen, Symbole zu scannen , die sich im Marktbeobachtungsfenster befinden, und Trends mit Warnungen herauszufiltern. Er basiert auf dem effektiven Indikator "SUPERTREND" , der von vielen Händlern für den Handel verwendet wird: Wenn die Farbe des Kästchens auf "Grün " oder "Rot " wechselt, weist er Sie auf einen Trendwechsel für einen Long- oder Short-Einstieg hin. Außerdem werden Sie auf dem Bildschirm benachrichtigt. Wenn die Farbe auf "Grün " wechselt, bedeutet dies, das
FREE
Unstoppable Signals
Andri Maulana
Indikatoren
Entschlüsseln Sie unaufhaltsame Signale : Ihr Vorteil beim Handel Hören Sie auf zu raten und fangen Sie an, mit Vertrauen zu handeln! Der Indikator Unstoppable Signals (BB-AO-MACD System) ist Ihr All-in-One-Tool, um hochwahrscheinliche Marktbewegungen zu erkennen. Wir haben die Kraft von drei bewährten Indikatoren - Bollinger Bands (BB) , Awesome Oscillator (AO) und MACD - in einem einfachen System vereint, das Ihnen bestätigte, nicht nachmalende Signale direkt auf Ihrem Chart liefert. Warum
FREE
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
Indikatoren
Dieser Indikator wurde entwickelt, um die wahrscheinlichen Umkehrpunkte des Symbolpreises zu finden. Er arbeitet mit einem kleinen Candlestick-Umkehrmuster in Verbindung mit einem Extremwertfilter. Der Indikator wird nicht neu gezeichnet! Wenn der Extremum-Filter deaktiviert ist, zeigt der Indikator alle Punkte an, die ein Muster aufweisen. Wenn der Extremum-Filter aktiviert ist, funktioniert die Bedingung - wenn die Historie Vorherige Balken 1 Kerzen zurück enthält höhere Kerzen und sie sind we
FREE
Dual Timeframe RSI
Davit Beridze
Indikatoren
Schauen Sie sich meine kostenpflichtigen Tools an, sie funktionieren großartig und ich teile Ea's, die auf ihnen basieren, kostenlos bitte bewerten Der Dual Timeframe RSI (Relative Strength Index)-Indikator ist ein neuartiges Handelsinstrument, das es Händlern ermöglicht, RSI-Messwerte aus zwei verschiedenen Zeitrahmen auf einem einzigen Chart zu überwachen. Diese doppelte Perspektive ermöglicht es Händlern, potenzielle Trendbestätigungen und Divergenzen effektiver zu erkennen. So könnte ein Hä
FREE
Pivot Points Daily MT4
Davide Zunino
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator zeigt tägliche Pivot-Punkte an. Es ist möglich, die Anzahl der anzuzeigenden Tage zu bestimmen. Für Forex werden die Daten der Sonntagssitzung nicht berücksichtigt. Es ist möglich, die Farbe, den Stil und die Breite für jede Ebene zu ändern. es ist besser, diesen Indikator mit Zeitrahmen nicht höher als Н1 zu verwenden. 4 Unterstützungs- und Widerstandsniveaus mit Zwischenstufen, die man ausblenden kann.
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der Bars, die Sie in der BarsToScan-Einstellung des Indikators auswählen, aufzeichnet. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
Roman5 Arbitrage Viewer for MT4 Free
Anton Nel
4 (2)
Indikatoren
Dieser Indikator ist ein perfektes Werkzeug, um zu vergleichen, welche Broker die geringere Latenz haben. Es zeigt uns sofort, welche Makler langsamer oder schneller sind. Wenn Sie das Punkt-Symbol auf der Linie sehen, bedeutet dies, dass dieser Broker der schnellere ist und die rote Linie (Broker_A) ist der langsamere. Siehe das Beispiel auf dem Bildschirmfoto. Wie funktioniert er? Dieser Indikator teilt die Kursinformationen in und aus dem gemeinsamen Datenordner. Er vergleicht alle Kurse. De
FREE
SuperTrend Scanner FREE
FXsolutions
5 (2)
Indikatoren
Dieser Scanner zeigt die Trendwerte des bekannten Indikators SuperTrend für bis zu 30 Instrumente und 8 Zeitrahmen an. Sie können sich per MT4, Email und Push-Benachrichtigung alarmieren lassen, sobald sich die Trendrichtung ändert. Dies ist die KOSTENLOSE Version des Indikators: SuperTrend-Scanner Die kostenlose Version funktioniert nur auf EURUSD und GBPUSD! Wichtige Informationen Wie Sie das Potential des Scanners maximieren können, lesen Sie bitte hier: www.mql5.com/en/blogs/post/718074 Mi
FREE
QualifiedEngulfing
Ashkan Hazegh Nikrou
Indikatoren
QualifiedEngulfing - ist die kostenlose Version des ProEngulfing -Indikators. ProEngulfing - ist die kostenpflichtige Version des Advance Engulf-Indikators. Laden Sie ihn hier herunter. Was ist der Unterschied zwischen der kostenlosen und der kostenpflichtigen Version von ProEngulfing ? Die kostenlose Version hat die Einschränkung von einem Signal pro Tag. Vorstellung von QualifiedEngulfing - Ihr professioneller Engulf-Muster-Indikator für MT4 Entfesseln Sie die Kraft der Präzision mit Qualifie
FREE
R 2EMA Color
Rwy Ksyby
5 (2)
Indikatoren
Der R 2EMA Color Indikator für MT4 liefert solide Handelssignale basierend auf dem Crossover von 2 EMAs. Wichtige Punkte Wenn der Preis die beiden grünen EMAs kreuzt und über ihnen schließt, erzeugt dies ein Kaufhandelssignal. Wenn der Preis die beiden roten EMAs kreuzt und über ihnen schließt, entsteht ein Verkaufssignal. Der R 2EMA Color Forex Indikator macht es noch einfacher festzustellen, wann es Zeit zum Kaufen und Verkaufen ist Ein Kaufsignal tritt auf, wenn die 2 EMA-Linien grün werde
FREE
PZ Tick Chart
PZ TRADING SLU
4.5 (2)
Indikatoren
Dieser Indikator zeigt ein komplettes Tick-Chart mit zwei optionalen gleitenden Durchschnitten an und macht die Beachtung von Sub-M1-Kursdaten wirklich einfach. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Preisspitzen leicht erkennen Die blaue Linie ist der Briefkurs Die rote Linie ist der Geldkurs Der Indikator verliert keine Tickdaten, wenn er neu geladen wird Er implementiert zwei optionale gleitende Durchschnitte Der Indikator wird nicht neu gezeichne
FREE
UPD1 Rsi Dots Dashboard
Vitaliy Kuznetsov
5 (2)
Indikatoren
Der Indikator zeigt Signale an, die auf dem Terminal-RSI-Oszillator auf dem Chart basieren. Es ist möglich, wiederholte Signale herauszufiltern. Hier wird der Oszillator verwendet, um nach einem umgekehrten Signal zu suchen. Es wird als Einstiegspunkt in Swing-Strategien und den Handel von Levels empfohlen. Ein Dashboard mit mehreren Währungen ist verfügbar. Damit können Sie problemlos zwischen Diagrammen wechseln. In Produktdiskussionen können Sie einen Algorithmus vorschlagen, in den Sie ei
FREE
Hurst Buy and Sell Mt4
Victor Alfonso Molina Botello
Indikatoren
Hurst Kaufen und Verkaufen Dieser innovative Indikator, der von der xAI Grok-Intelligenz inspiriert wurde, verwendet den Hurst-Exponenten, um die Natur des Marktes zu erkennen und Kauf-/Verkaufssignale zu generieren. Der EA für diesen Indikator (Hurst Razer PRO EA MT5) ist jetzt verfügbar, Sie können ihn sehen, indem Sie hier klicken! https://www.mql5.com/es/market/product/153441?source=Site+Profile+Seller Wenn Sie mehr Signale von dem Indikator erhalten möchten, ändern Sie die Mindestanzahl de
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indikatoren
Trendindikator, bahnbrechende, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100 % nicht neu zu malenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Der Support- und Resistance-Screener-Indikator ist für nur 50 $ und lebenslang verfügbar. (Ursprünglicher Preis 250 $) (Angebot
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indikatoren
3 Exemplare zu $65 übrig, nächster Preis ist $120 SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indikatoren
Currency Strength Wizard ist ein sehr leistungsstarker Indikator, der Ihnen eine Komplettlösung für erfolgreichen Handel bietet. Der Indikator berechnet die Stärke dieses oder jenes Forex-Paares anhand der Daten aller Währungen in mehreren Zeitrahmen. Diese Daten werden in Form von benutzerfreundlichen Währungsindizes und Währungsstärkelinien dargestellt, anhand derer Sie die Stärke dieser oder jener Währung erkennen können. Sie müssen lediglich den Indikator an das Diagramm anhängen, mit dem Si
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Der KATANA Scalper wurde entwickelt, um den Marktlärm mit einer scharfen Klinge wie ein Schwert zu durchschneiden und nur den reinen 'Kern des Momentums', der im Preis verborgen ist, sichtbar zu machen. Der Scalper wurde entwickelt, um nur den reinen "Kern des Momentums" zu visualisieren, der im Preis verborgen ist. Er vereinfacht komplexe Märkte und bietet "Sichtbarkeit" für den Einstieg mit chirurgischer
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indikatoren
Eine Intraday-Strategie, die auf zwei Grundprinzipien des Marktes basiert. Der Algorithmus basiert auf der Analyse von Volumina und Preiswellen mit zusätzlichen Filtern. Der intelligente Algorithmus des Indikators gibt nur dann ein Signal, wenn sich zwei Marktfaktoren zu einem vereinen. Der Indikator berechnet Wellen eines bestimmten Bereichs auf dem M1-Diagramm unter Verwendung der Daten des höheren Zeitrahmens. Und um die Welle zu bestätigen, verwendet der Indikator eine Volumenanalyse. Dieser
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indikatoren
PRO Renko System ist ein hochpräzises Handelssystem, das speziell für den Handel mit RENKO-Charts entwickelt wurde. Dies ist ein universelles System, das auf verschiedene Handelsinstrumente angewendet werden kann. Das System neutralisiert effektiv so genannte Marktgeräusche, die Ihnen Zugang zu genauen Umkehrsignalen geben. Der Indikator ist sehr einfach zu bedienen und hat nur einen Parameter, der für die Signalerzeugung verantwortlich ist. Sie können das Tool einfach an jedes Handelsinstrum
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indikatoren
Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie mit einem statistischen Vorteil zu handeln. Aktienindizes werden nicht wie Forex gehandelt. Sie haben definierte Sitzungen, Overnight-Gaps und folgen vorhersehbaren statistischen Mustern. Dieser Indikator liefert Ihnen die Wahrscheinlichkeitsdaten, die Sie benötigen, um Indizes wie den DAX, S&P 500 und Dow Jones mit Zuversicht zu handeln. Was ihn anders macht Die meisten Indikatoren zeigen Ihnen, was passiert ist. Dieser zeigt Ihnen, was wahrscheinlich als nä
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indikatoren
Day Trader Master ist ein komplettes Handelssystem für Daytrader. Das System besteht aus zwei Indikatoren. Ein Indikator ist ein Pfeilsignal zum Kaufen und Verkaufen. Es ist die Pfeilanzeige, die Sie erhalten. Den zweiten Indikator stelle ich Ihnen kostenlos zur Verfügung. Der zweite Indikator ist ein Trendindikator, der speziell für die Verwendung in Verbindung mit diesen Pfeilen entwickelt wurde. INDIKATOREN WIEDERHOLEN SICH NICHT UND NICHT ZU SPÄT! Die Verwendung dieses Systems ist sehr einfa
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indikatoren
Apollo Secret Trend ist ein professioneller Trendindikator, der verwendet werden kann, um Trends für jedes Paar und jeden Zeitrahmen zu finden. Der Indikator kann leicht zu Ihrem primären Handelsindikator werden, mit dem Sie Markttrends erkennen können, unabhängig davon, welches Paar oder welchen Zeitrahmen Sie bevorzugen. Durch die Verwendung eines speziellen Parameters im Indikator können Sie die Signale an Ihren persönlichen Handelsstil anpassen. Der Indikator bietet alle Arten von Warnungen,
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
Weitere Produkte dieses Autors
MA7 Agave MT4
Andrey Minaev
Indikatoren
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Agave Indikator basiert auf dem Standard-Indikator Average Directional Movement Index. Er zeigt den Schnittpunkt der Linien +DI und -DI an. Detaillierte Informationen über den MA7 Agave Indikator. Einstellungen des Indikators Allgemeine Einstellungen: Zeitraum . MA7 Flax Einstellungen: Zeitraum ; Multiplikator ; Nachfolgende Pfeile entfernen - entfernt nachfolgende Pfeile in eine Richtung. Einstellungen für Nachrichten: Nachricht an das Terminal senden (Alert)
MA7 Flax MT4
Andrey Minaev
Indikatoren
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Flax Indikator basiert auf dem Standard Average True Range Indikator und Kerzendaten. Er zeigt Kerzen an, die im Verhältnis zum ATR-Indikatorwert größer sind. Detaillierte Informationen über den MA7 Flax Indikator. Einstellungen des Indikators Allgemeine Einstellungen: Zeitraum ; Multiplikator ; Nachfolgende Pfeile entfernen - entfernt die nachfolgenden Pfeile in einer Richtung. Einstellungen für Nachrichten: Nachricht an das Endgerät senden (Alert) - Erlaubnis
MA7 Viola MT4
Andrey Minaev
Indikatoren
Beschreibung der Arbeit Der Indikator MA7 Viola basiert auf dem Standardindikator Gleitender Durchschnitt. Er zeigt einen starken Anstieg oder Rückgang des gleitenden Durchschnitts an. Detaillierte Informationen über den MA7 Viola Indikator. Einstellungen des Indikators Allgemeine Einstellungen: Zeitraum ; Methode ; Anwenden auf ; Differenz - Differenz zwischen den letzten beiden MA-Werten; Nachfolgende Pfeile entfernen - entfernt die nachfolgenden Pfeile in einer Richtung. Einstellungen für N
MA7 Galega MT4
Andrey Minaev
Indikatoren
Beschreibung der Arbeit Der Indikator MA7 Galega basiert auf dem Standardindikator Gleitender Durchschnitt. Er zeigt einen Durchschlag des gleitenden Durchschnitts an. Ausführliche Informationen über den MA7 Galega Indikator. Einstellungen des Indikators Allgemeine Einstellungen: Zeitraum ; Methode ; Anwenden auf ; Berücksichtigen Sie die Richtung der Kerze . Einstellungen für Nachrichten: Nachricht an das Terminal senden (Alert) - Erlaubnis zum Senden von Nachrichten an das Terminal unter Ver
MA7 Flax C1 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Flax C1 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Flax Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position, bis sie geschlossen wird. Ausführliche Informationen über den MA7 Flax Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her; Stoploss und Takeprofit werden nicht auf dem Serv
MA7 Hypnum MT4
Andrey Minaev
Indikatoren
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Hypnum Indikator basiert auf dem Standard Commodity Channel Index Indikator. Er zeigt überkaufte und überverkaufte Zonen an. Detaillierte Informationen über den MA7 Hypnum Indikator. Einstellungen des Indikators Allgemeine Einstellungen: Zeitraum ; Anwenden auf ; Obere Ebene ; Untere Ebene . Einstellungen für Nachrichten: Nachricht an das Terminal senden (Alarm) - Erlaubnis zum Senden von Nachrichten an das Terminal unter Verwendung der Alarmfunktion; Nachricht
MA7 Hypnum C1 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Hypnum C1 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Hypnum Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, legt einen Stoploss und Takeprofit fest und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Ausführliche Informationen über den MA7 Hypnum Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her; Stoploss und Takeprofit werden
MA7 Ixora C1 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der Expert Advisor "MA7 Ixora C1" basiert auf dem Indikator "MA7 Ixora". Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position, bis sie geschlossen wird. Ausführliche Informationen über den Indikator MA7 Ixora" . Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit mit Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her; Stoploss und Takeprofit werden nicht auf
MA7 Aster MT4
Andrey Minaev
Indikatoren
Beschreibung der Arbeit Der Indikator MA7 Aster basiert auf dem Standardindikator Gleitender Durchschnitt. Er zeigt die Kursabweichung vom gleitenden Durchschnitt an. Detaillierte Informationen über den MA7 Aster Indikator. Einstellungen des Indikators Allgemeine Einstellungen: Zeitraum ; Methode ; Anwenden auf ; Mindestabstand - Mindestabstand zwischen dem gleitenden Durchschnitt und dem Schlusskurs der Kerze. Einstellungen für Nachrichten: Nachricht an das Terminal senden (Alert) - Erlaubnis
MA7 Viola C1 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der Expert Advisor "MA7 Viola C1" basiert auf dem Indikator "MA7 Viola". Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Ausführliche Informationen über den Indikator MA7 Viola" . Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit mit Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her; Stoploss und Takeprofit
MA7 Flax C2 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der Expert Advisor "MA7 Flax C2" basiert auf dem Indikator "MA7 Flax". Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position, bis sie geschlossen wird. Nach einem Verlust erhöht der Expert Advisor das Volumen. Ausführliche Informationen über den Indikator "MA7 Flax" . Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit mit Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausf
MA7 Galega C1 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der Expert Advisor "MA7 Galega C1" basiert auf dem Indikator "MA7 Galega". Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position, bis sie geschlossen wird. Ausführliche Informationen über den Indikator MA7 Galega" . Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit mit Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her; Stoploss und Takeprofit werden nicht
MA7 Hypnum C2 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der Expert Advisor "MA7 Hypnum C2" basiert auf dem Indikator "MA7 Hypnum". Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position, bis sie geschlossen wird. Nach einem Verlust erhöht der Expert Advisor das Volumen. Ausführliche Informationen über den Indikator "MA7 Hypnum" . Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit mit Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Str
MA7 Clover MT4
Andrey Minaev
Indikatoren
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Clover Indikator basiert auf Kerzenformen. Er zeigt das Kerzenmuster Pin Bar an. Detaillierte Informationen über den MA7 Clover Indikator. Einstellungen des Indikators Allgemeine Einstellungen: Minimale Körpergröße ; Maximale Körpergröße ; Min. Nasengröße ; Maximale Nasengröße ; Minimale Mustergröße ; Maximale Mustergröße ; Analyse der Kerzenrichtung ; Analyse der Position relativ zum MA ; Position relativ zum MA ; Zeitraum . Einstellungen für Nachrichten: Nachr
MA7 Galega C2 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der Expert Advisor "MA7 Galega C2" basiert auf dem Indikator "MA7 Galega". Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position, bis sie geschlossen wird. Nach einem Verlust erhöht der Expert Advisor das Volumen. Ausführliche Informationen über den Indikator "MA7 Galega" . Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stro
MA7 Clover C1 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Clover C1 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Clover Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, legt einen Stoploss und Takeprofit fest und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Ausführliche Informationen über den MA7 Clover Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her; Stoploss und Takeprofit werden
MA7 Aster C1 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Aster C1 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Aster Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und Take-Profit und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Ausführliche Informationen über den MA7 Aster Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her; Stoploss und Takeprofit werden nich
MA7 Moss MT4
Andrey Minaev
Indikatoren
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Moss Indikator basiert auf dem Standard Accelerator Oscillator Indikator. Er zeigt überkaufte und überverkaufte Zonen an. Detaillierte Informationen über den MA7 Moss Indikator. Einstellungen des Indikators Allgemeine Einstellungen: Obere Ebene ; Untere Ebene . Einstellungen für Nachrichten: Nachricht an das Terminal senden (Alarm) - Erlaubnis zum Senden von Nachrichten an das Terminal unter Verwendung der Alarmfunktion; Nachricht an das mobile Endgerät senden (
MA7 Ixora C2 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der Expert Advisor "MA7 Ixora C2" basiert auf dem Indikator "MA7 Ixora". Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position, bis sie geschlossen wird. Nach einem Verlust erhöht der Expert Advisor das Volumen. Ausführliche Informationen über den Indikator "MA7 Ixora" . Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromau
MA7 Moss C1 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Moss C1 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Moss Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, legt einen Stoploss und Takeprofit fest und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Ausführliche Informationen über den MA7 Moss Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit mit Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her; Stoploss und Takeprofit werden nicht
MA7 Aster C2 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Aster C2 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Aster Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Nach einem Verlust erhöht der Expert Advisor das Volumen. Ausführliche Informationen über den Indikator MA7 Aster . Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlic
MA7 Clover C2 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Clover C2 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Clover Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Nach einem Verlust erhöht der Expert Advisor das Volumen. Ausführliche Informationen über den MA7 Clover Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzl
MA7 Moss C2 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Moss C2 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Moss Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Nach einem Verlust erhöht der Expert Advisor das Volumen. Ausführliche Informationen über den MA7 Moss Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen
MA7 Viola C2 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Viola C2 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Viola Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Nach einem Verlust erhöht der Expert Advisor das Volumen. Ausführliche Informationen über den Indikator MA7 Viola . Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlic
MA7 Agave C1 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Agave C1 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Agave Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und Take-Profit und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Ausführliche Informationen über den MA7 Agave Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her; Stoploss und Takeprofit werden nich
MA7 Agave C2 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Agave C2 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Agave Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Nach einem Verlust erhöht der Expert Advisor das Volumen. Ausführliche Informationen über den MA7 Agave Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlich
MA7 Agave C3 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Agave C3 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Agave Indikator. Wenn ein Signal des eingebauten Indikators erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt den Takeprofit und das Niveau für die Eröffnung einer Durchschnittsposition. Wenn das Raster vollständig geöffnet ist, legt der Expertenberater einen Stoploss fest. Detaillierte Informationen über den MA7 Agave Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten
MA7 Aster C3 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Aster C3 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Aster Indikator. Wenn ein Signal des eingebauten Indikators erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt den Takeprofit und das Niveau für die Eröffnung einer Durchschnittsposition. Wenn das Raster vollständig geöffnet ist, setzt der Expert Advisor einen Stop-Loss. Detaillierte Informationen über den MA7 Aster Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im
MA7 Lavender MT4
Andrey Minaev
Indikatoren
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Lavender-Indikator basiert auf dem Standard-Indikator Stochastic Oscillator. Er zeigt den Schnittpunkt der Haupt- und Signallinien in überkauften und überverkauften Zonen an. Detaillierte Informationen über den MA7 Lavender Indikator. Einstellungen des Indikators Allgemeine Einstellungen Diese Gruppe enthält Einstellungen für den Stochastik Oszillator Indikator. Einstellungen für Meldungen Diese Gruppe enthält die Einstellungen für die Benachrichtigung, wenn die
MA7 Agave MT5
Andrey Minaev
Indikatoren
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Agave Indikator basiert auf dem Standard-Indikator Average Directional Movement Index. Er zeigt den Schnittpunkt der Linien +DI und -DI an. Detaillierte Informationen über den MA7 Agave Indikator. Einstellungen des Indikators Allgemeine Einstellungen: Zeitraum . MA7 Flax Einstellungen: Zeitraum ; Multiplikator ; Nachfolgende Pfeile entfernen - entfernt nachfolgende Pfeile in eine Richtung. Einstellungen für Nachrichten: Nachricht an das Terminal senden (Alert)
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension