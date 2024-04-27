Beschreibung der Arbeit

Der MA7 Ixora-Indikator basiert auf dem Standardindikator Gleitender Durchschnitt. Er zeigt den Schnittpunkt der schnellen und langsamen gleitenden Durchschnitte an.

Detaillierte Informationen über den MA7 Ixora Indikator.





Einstellungen des Indikators

Allgemeine Einstellungen:

Berücksichtigen Sie die Richtung der Kerze.





Einstellungen für den schnellen gleitenden Durchschnitt:

Zeitraum; Methode; Anwenden auf.





Einstellungen für den langsamen gleitenden Durchschnitt:

Zeitraum; Methode; Anwenden auf; Zu FMA-Periode hinzufügen - zum schnellen MA hinzufügen (0 - nicht verwendet); FMA-Periode multiplizieren - schnellen MA multiplizieren (0 - nicht verwendet).





Einstellungen für Nachrichten:

Nachricht an das Endgerät senden (Alert) - Erlaubnis zum Senden von Nachrichten an das Endgerät unter Verwendung der Alert-Funktion; Nachricht an das mobile Endgerät senden (Push) - Erlaubnis zum Senden von Nachrichten an das mobile Endgerät unter Verwendung von Push-Benachrichtigungen; Nachricht per E-Mail senden - Erlaubnis zum Senden von Nachrichten per E-Mail; Zusätzliche Informationen.





Einstellungen der Pfeilanzeige:

Pfeilverschiebung; Pfeilgröße; Farbe des Pfeils nach oben; Farbe des Pfeils nach unten; Pfeil-nach-oben-Code; Pfeil abwärts Code.





MA7 Ixora Indikatoren:

MA7 Ixora MT4;

MA7 Ixora MT5.





Expert Advisors, die auf dem Indikator "MA7 Ixora" basieren:

MA7 Ixora C1 MT4;

MA7 Ixora C1 MT5;

MA7 Ixora C2 MT4;

MA7 Ixora C2 MT5.



