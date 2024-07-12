MA7 Flax C2 MT4;

Beschreibung der Arbeit

Der Expert Advisor "MA7 Flax C2" basiert auf dem Indikator "MA7 Flax". Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position, bis sie geschlossen wird. Nach einem Verlust erhöht der Expert Advisor das Volumen.

Ausführliche Informationen über den Indikator "MA7 Flax".







Merkmale der Arbeit



Entwickelt für die Arbeit mit Hedge-Konten;

Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her;

Stoploss und Takeprofit werden nicht auf dem Server installiert; der Expert Advisor selbst schließt Positionen, wenn diese Werte erreicht werden.

Hinweis: Bevor Sie den Advisor starten, müssen die Einstellungen für ein bestimmtes Instrument und einen bestimmten Zeitrahmen optimiert werden.

Detaillierte Informationen zu den Einstellungen des Expert Advisors finden Sie im Artikel 'Expert Advisors der Klasse C2'.





Einstellungen des Expertenberaters

Allgemeine Einstellungen:

Zeitrahmen - Zeitrahmen, aus dem die Signale stammen;

Magic - zur Identifizierung Ihrer Positionen.





Einstellungen für die Geldverwaltung:

Positionsvolumen - Positionsvolumen, Lots;

Multiplikator nach Verlust - Multiplikator des Positionsvolumens nach einer Verlustposition;

Verlustanzahl vor Erhöhung des Volumens - Anzahl der Verluste, bevor das Positionsvolumen erhöht wird;

Anzahl der Verluste zum Zurücksetzen des Volumens - Anzahl der Verluste zum Zurücksetzen des Positionsvolumens.





Einstellungen für die Positionseröffnung:

MA7 Flax"-Einstellungen - Einstellungen des "MA7 Flax"-Indikators:

ATR-Periode - ATR-Periode;

ATR-Multiplikator - ATR-Wert-Multiplikator;

Nachfolgende Pfeile entfernen - entfernt nachfolgende Pfeile in eine Richtung.





Einstellungen für die Positionsschließung:

StopLoss - Abstand zur Verlustbegrenzung, Punkte;

TakeProfit - Abstand zur Gewinnmitnahme, Punkte.





Anzeige-Einstellungen:

StopLoss-Farbe;

StopLoss-Linienstil;

StopLoss-Linienbreite;

TakeProfit-Farbe;

Stil der TakeProfit-Linie;

Breite der TakeProfit-Linie.





