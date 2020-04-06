Entdecken Sie den Goldmarkt mit Golden Dome, einem Expert Advisor für MT4!

Wir stellen Ihnen Golden Dome vor - Ihren persönlichen automatisierten Trader, der speziell für die MetaTrader 4 Plattform entwickelt wurde. Golden Dome nutzt bewährte Standardindikatoren und klassische Preismuster, die eine solide Grundlage für den erfolgreichen Handel bilden. Dieser EA kann für alle handelbaren Vermögenswerte, Futures, Aktien, Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen und Indizes verwendet werden.



- Er basiert ausschließlich auf bewährten Standardindikatoren und klassischen Preismustern, die von professionellen Händlern auf der ganzen Welt verwendet werden.

- Einfache Einstellungen ermöglichen Ihnen die problemlose Anpassung an Ihren Handelsstil und Ihre Präferenzen.

- Die Möglichkeit, Risikoniveaus und Gewinnziele anzupassen, gewährleistet maximale Sicherheit für Ihre Investitionen.

- Ein integrierter Nachrichtenfilter, der den Handel während der Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsdaten vorübergehend unterbricht und so die Auswirkungen der Volatilität auf die Ergebnisse minimiert.



Was erhalten Sie mit Golden Dome?



24/7 automatisierter Handel: Golden Dome arbeitet rund um die Uhr, überwacht Markttrends und tätigt Trades, auch wenn Sie gerade beschäftigt sind.



Intelligente Analyse: Der Expert Advisor verwendet eine Kombination beliebter Indikatoren wie gleitende Durchschnitte, Relative Strength Index (RSI), MACD und Bollinger Bands, um optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu bestimmen.



Spezielle Einstellung für XAUUSD: "Golden Dome" ist für den Goldhandel optimiert und berücksichtigt dessen Volatilität und spezifische Marktcharakteristika.



Flexible Einstellungen: Passen Sie den Expert Advisor an Ihren Handelsstil und Ihr Risikoniveau an. Passen Sie die Losgröße, die Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus sowie die Indikatorparameter an.



Einfach zu installieren und zu verwenden: Die Installation von Golden Dome dauert nur wenige Minuten, und die intuitive Benutzeroberfläche macht die Anwendung einfach.



Backtest: Bewerten Sie die Leistung von Golden Dome mit Backtesting auf Basis historischer Daten.



Vorteile von "Golden Dome":



Minimierung emotionaler Entscheidungen: Algorithmischer Handel eliminiert den Einfluss von Emotionen und erhöht die Stabilität und Rationalität.



Optimierung der Handelsmöglichkeiten: Golden Dome nutzt jede profitable Gelegenheit, auch wenn Sie nicht anwesend sind.



Risikomanagement: Klare Kapitalmanagement-Mechanismen reduzieren mögliche Verluste.







Warnung! Der Handel an den Finanzmärkten birgt das Risiko eines Kapitalverlustes. Wir empfehlen, den Advisor auf einem Demokonto zu testen.



