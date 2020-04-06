Robot trading 002
- Experten
- Omar Talaoutou
- Version: 0.2
- Aktivierungen: 20
"Erleben Sie mühelos die Macht des intelligenten Handels! Seien Sie dem Markt immer einen Schritt voraus und profitieren Sie von automatischen Gewinnen. Schließen Sie sich denjenigen an, die ihren Handelsstil geändert und mühelos Einkommen erzielt haben. Verabschieden Sie sich von Komplikationen und betreten Sie die Welt der einfachen Gewinne! Eine automatische Lösung verwaltet Ihre Trades und sorgt dafür, dass Sie immer in Führung bleiben. Intelligentes Handeln beginnt jetzt! Marktwissen steht Ihnen ohne komplexe Daten zur Verfügung - einfach aktivieren und loslegen."
Empfohlene Einstellungen:
-
Mindestguthaben: 500 $
-
Mit der Option, den Handel von 21:00 Uhr GMT bis 6 oder 7 Uhr morgens GMT zu starten
-
Mit der Einstellung, dass der Take Profit (TP) auf 210 gesetzt wird, wenn mehr als 4 oder 5 Trades auf dem Chart erreicht werden.
-
Anfängliche Losgröße: 0,01
-
Los-Multiplikator: 2,3
-
Abstand zwischen den Levels: 230, 23 oder 2300 Punkte, abhängig von Ihrem Broker
-
Take-Profit-Punkte: Wie oben - 23, 230 oder 2300, je nach Ihrem Broker
-
Genießen Sie die Gewinne!