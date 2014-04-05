Market Volume Profile Modes

Übersicht

Market Volume Profile Modes ist ein leistungsstarker MT5-Volumenverteilungsindikator, der mehrere Volumenprofilvarianten integriert. Benutzer können durch eine einfache Menüauswahl zwischen verschiedenen Analysemodi wechseln. Dieser Indikator hilft Händlern, wichtige Kursniveaus, Unterstützungs- und Widerstandszonen sowie die Verteilung des Marktvolumens zu identifizieren.


Kernkonzepte
- POC (Point of Control): Das Preisniveau mit der höchsten Volumenkonzentration, das den vom Markt akzeptierten Bereich des "fairen Wertes" darstellt
- VAH (Value Area High): Obere Grenze des Wertbereichs, die normalerweise als Widerstandsreferenz verwendet wird
- VAL (Value Area Low): Untere Grenze des Wertbereichs, wird in der Regel als Unterstützungsreferenz verwendet
- Wertbereich: Der Preisbereich, der einen bestimmten Prozentsatz (Standardwert 70 %) des Gesamtvolumens enthält

Modus-Beschreibungen

Dieser Indikator unterstützt 8 verschiedene Volumenprofil-Modi, die für verschiedene Handelsstile und Analyseanforderungen geeignet sind:

Modus Name Beschreibung Verwendung
Fester Bereich (VPFR) Manuelles Ziehen eines Rechtecks zur Auswahl eines beliebigen Bereichs Klicken Sie auf die Schaltfläche "+ Bereich hinzufügen", um ein Rechteck zu erstellen, und ziehen Sie es zum Anpassen.
Sichtbarer Bereich (VRVP) Berechnet automatisch den aktuell sichtbaren Chartbereich Aktualisiert sich automatisch beim Scrollen und Zoomen des Charts
Session (Täglich) Anzeige eines separaten Profils für jeden Handelstag Automatische Aufteilung nach Datum, zeigt die tägliche Volumenverteilung
Wöchentlich Anzeige eines separaten Profils für jede Woche Aufteilung nach Woche, geeignet für wöchentliche Analysen
Monatlich Anzeige eines separaten Profils für jeden Monat Aufgeteilt nach Monaten, geeignet für monatliche Analysen
Stündlich Anzeige eines separaten Profils für jede Stunde Geeignet für Intraday-Scalping-Händler
4-stündlich Anzeige eines separaten Profils alle 4 Stunden Geeignet für kurz- bis mittelfristige Trader
Benutzerdefiniert(N Bars) Benutzerdefinierte Anzahl von Balken pro Periode Einstellung über den Parameter Custom Mode: Parameter Anzahl der Balken


Parameter-Einstellungen

Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Beschreibung aller konfigurierbaren Parameter:

Parameter Name Beschreibung Standardwert
Volumenprofil-Modus Auswahl des Profilberechnungsmodus Sitzung (täglich)
Benutzerdefinierter Modus: Anzahl der Balken Anzahl der Balken für den benutzerdefinierten Modus 20
Max. anzuzeigende Profile Maximale Anzahl von Profilen, die angezeigt werden 10
Profil-Position Position der Profilanzeige (Links/Rechts) Links
Anzahl der Zeilen Anzahl der Profilreihen (Genauigkeit) 24
Profilbreite (%) Profilbreite in Prozent der Periode 40.0
Balkenlücke (%) Lückenprozentsatz zwischen benachbarten Reihen 5.0
Farbe für zinsbullisches Volumen Farbe für bullisches Volumen DodgerBlue
Farbe für bärisches Volumen Farbe für bärisches Volumen ScharfRosa
POC-Linie anzeigen Ob die POC-Linie angezeigt werden soll wahr
POC Farbe/Breite/Stil Farbe, Breite und Stil der POC-Linie Weiß / 2 / Vollton
VAH-Linie anzeigen Anzeige der Value Area High-Linie wahr
VAH Farbe/Breite/Stil VAH-Linienfarbe, -breite, -stil Rot / 1 / Punkt
VAL-Linie anzeigen Anzeige der Linie "Value Area Low wahr
VAL Farbe/Breite/Stil VAL-Linienfarbe, -breite, -stil Limone / 1 / Punkt
Wertbereich % Wert Fläche in Prozent 70.0
Bereich Rechteckfarbe Rechteckfarbe (Modus Fester Bereich) Gelb
Range Rectangle Width Breite der Rechtecklinie 1
Bereich Rechteckstil Rechteckiger Linienstil Gedankenstrich
Sitzungstrennlinie anzeigen Ob Trennlinien für Zeiträume angezeigt werden sollen wahr
Farbe des Sitzungsteilers Farbe der Trennlinie Grau

Tutorial zur Verwendung
Verwendung des Fixed Range Modus
  1. Nachdem Sie den Indikator zum Chart hinzugefügt haben, setzen Sie den Volume Profile Mode auf "Fixed Range (VPFR)".
  2. Die Schaltflächen "+ Add Range" und "Clear All" werden in der oberen linken Ecke angezeigt.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "+ Add Range", um ein gelb gestricheltes Rechteck im sichtbaren Chartbereich zu erstellen.
  4. Ziehen Sie die Ecken oder Kanten des Rechtecks, um den Analysebereich anzupassen.
  5. Das Volumenprofil wird automatisch innerhalb des Rechtecks gezeichnet.
  6. Sie können mehrere Rechtecke für die Analyse mehrerer Bereiche erstellen.
  7. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Alle löschen", um alle Rechtecke und Profile zu entfernen.
Verwendung der Modi Sitzung/Woche/Monat
  1. Wählen Sie den entsprechenden Modus (z. B. Sitzung)
  2. Der Indikator wird automatisch nach Zeiträumen aufgeteilt und zeichnet Profile.
  3. Steuern Sie die Anzeigemenge über den Parameter Max Profiles to Display
  4. Graue gepunktete Linien zeigen Periodenunterteilungen an (kann über den Parameter deaktiviert werden)
Handelsanwendungen
Identifizierung von Unterstützungen und Widerständen
  • POC-Levels bilden typischerweise starke Unterstützung oder Widerstand
  • VAH und VAL bilden Wertbereichsgrenzen; der Preis neigt dazu, innerhalb dieses Bereichs zu schwanken
  • Low Volume Nodes (Bereiche mit geringem Volumen) - der Kurs neigt dazu, sich schnell durch diese Zonen zu bewegen
Einstiegs-Strategien
  • Erwägen Sie den Einstieg, wenn der Kurs den POC erneut testet
  • Das Durchbrechen des VAH/VAL und das erneute Testen des Kurses können als Einstiegssignal dienen.
  • Bestätigung durch andere technische Indikatoren (z. B. Candlestick-Muster, Momentum-Indikatoren)
Stop-Loss- und Take-Profit-Einstellungen
  • Der Stop Loss kann unter VAL (Long) oder über VAH (Short) gesetzt werden.
  • Der Take Profit kann sich auf die POC- oder VA-Grenzen des nächsten Volumenprofils beziehen




