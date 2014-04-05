Market Volume Profile Modes
- Indikatoren
- Zhen Yu Zheng
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Market Volume Profile Modes ist ein leistungsstarker MT5-Volumenverteilungsindikator, der mehrere Volumenprofilvarianten integriert. Benutzer können durch eine einfache Menüauswahl zwischen verschiedenen Analysemodi wechseln. Dieser Indikator hilft Händlern, wichtige Kursniveaus, Unterstützungs- und Widerstandszonen sowie die Verteilung des Marktvolumens zu identifizieren.
Dieser Indikator unterstützt 8 verschiedene Volumenprofil-Modi, die für verschiedene Handelsstile und Analyseanforderungen geeignet sind:
|Modus Name
|Beschreibung
|Verwendung
|Fester Bereich (VPFR)
|Manuelles Ziehen eines Rechtecks zur Auswahl eines beliebigen Bereichs
|Klicken Sie auf die Schaltfläche "+ Bereich hinzufügen", um ein Rechteck zu erstellen, und ziehen Sie es zum Anpassen.
|Sichtbarer Bereich (VRVP)
|Berechnet automatisch den aktuell sichtbaren Chartbereich
|Aktualisiert sich automatisch beim Scrollen und Zoomen des Charts
|Session (Täglich)
|Anzeige eines separaten Profils für jeden Handelstag
|Automatische Aufteilung nach Datum, zeigt die tägliche Volumenverteilung
|Wöchentlich
|Anzeige eines separaten Profils für jede Woche
|Aufteilung nach Woche, geeignet für wöchentliche Analysen
|Monatlich
|Anzeige eines separaten Profils für jeden Monat
|Aufgeteilt nach Monaten, geeignet für monatliche Analysen
|Stündlich
|Anzeige eines separaten Profils für jede Stunde
|Geeignet für Intraday-Scalping-Händler
|4-stündlich
|Anzeige eines separaten Profils alle 4 Stunden
|Geeignet für kurz- bis mittelfristige Trader
|Benutzerdefiniert(N Bars)
|Benutzerdefinierte Anzahl von Balken pro Periode
|Einstellung über den Parameter Custom Mode: Parameter Anzahl der Balken
Parameter-Einstellungen
Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Beschreibung aller konfigurierbaren Parameter:
|Parameter Name
|Beschreibung
|Standardwert
|Volumenprofil-Modus
|Auswahl des Profilberechnungsmodus
|Sitzung (täglich)
|Benutzerdefinierter Modus: Anzahl der Balken
|Anzahl der Balken für den benutzerdefinierten Modus
|20
|Max. anzuzeigende Profile
|Maximale Anzahl von Profilen, die angezeigt werden
|10
|Profil-Position
|Position der Profilanzeige (Links/Rechts)
|Links
|Anzahl der Zeilen
|Anzahl der Profilreihen (Genauigkeit)
|24
|Profilbreite (%)
|Profilbreite in Prozent der Periode
|40.0
|Balkenlücke (%)
|Lückenprozentsatz zwischen benachbarten Reihen
|5.0
|Farbe für zinsbullisches Volumen
|Farbe für bullisches Volumen
|DodgerBlue
|Farbe für bärisches Volumen
|Farbe für bärisches Volumen
|ScharfRosa
|POC-Linie anzeigen
|Ob die POC-Linie angezeigt werden soll
|wahr
|POC Farbe/Breite/Stil
|Farbe, Breite und Stil der POC-Linie
|Weiß / 2 / Vollton
|VAH-Linie anzeigen
|Anzeige der Value Area High-Linie
|wahr
|VAH Farbe/Breite/Stil
|VAH-Linienfarbe, -breite, -stil
|Rot / 1 / Punkt
|VAL-Linie anzeigen
|Anzeige der Linie "Value Area Low
|wahr
|VAL Farbe/Breite/Stil
|VAL-Linienfarbe, -breite, -stil
|Limone / 1 / Punkt
|Wertbereich %
|Wert Fläche in Prozent
|70.0
|Bereich Rechteckfarbe
|Rechteckfarbe (Modus Fester Bereich)
|Gelb
|Range Rectangle Width
|Breite der Rechtecklinie
|1
|Bereich Rechteckstil
|Rechteckiger Linienstil
|Gedankenstrich
|Sitzungstrennlinie anzeigen
|Ob Trennlinien für Zeiträume angezeigt werden sollen
|wahr
|Farbe des Sitzungsteilers
|Farbe der Trennlinie
|Grau
- Nachdem Sie den Indikator zum Chart hinzugefügt haben, setzen Sie den Volume Profile Mode auf "Fixed Range (VPFR)".
- Die Schaltflächen "+ Add Range" und "Clear All" werden in der oberen linken Ecke angezeigt.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "+ Add Range", um ein gelb gestricheltes Rechteck im sichtbaren Chartbereich zu erstellen.
- Ziehen Sie die Ecken oder Kanten des Rechtecks, um den Analysebereich anzupassen.
- Das Volumenprofil wird automatisch innerhalb des Rechtecks gezeichnet.
- Sie können mehrere Rechtecke für die Analyse mehrerer Bereiche erstellen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Alle löschen", um alle Rechtecke und Profile zu entfernen.
- Wählen Sie den entsprechenden Modus (z. B. Sitzung)
- Der Indikator wird automatisch nach Zeiträumen aufgeteilt und zeichnet Profile.
- Steuern Sie die Anzeigemenge über den Parameter Max Profiles to Display
- Graue gepunktete Linien zeigen Periodenunterteilungen an (kann über den Parameter deaktiviert werden)
- POC-Levels bilden typischerweise starke Unterstützung oder Widerstand
- VAH und VAL bilden Wertbereichsgrenzen; der Preis neigt dazu, innerhalb dieses Bereichs zu schwanken
- Low Volume Nodes (Bereiche mit geringem Volumen) - der Kurs neigt dazu, sich schnell durch diese Zonen zu bewegen
- Erwägen Sie den Einstieg, wenn der Kurs den POC erneut testet
- Das Durchbrechen des VAH/VAL und das erneute Testen des Kurses können als Einstiegssignal dienen.
- Bestätigung durch andere technische Indikatoren (z. B. Candlestick-Muster, Momentum-Indikatoren)
- Der Stop Loss kann unter VAL (Long) oder über VAH (Short) gesetzt werden.
- Der Take Profit kann sich auf die POC- oder VA-Grenzen des nächsten Volumenprofils beziehen