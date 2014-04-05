Übersicht

Market Volume Profile Modes ist ein leistungsstarker MT5-Volumenverteilungsindikator, der mehrere Volumenprofilvarianten integriert. Benutzer können durch eine einfache Menüauswahl zwischen verschiedenen Analysemodi wechseln. Dieser Indikator hilft Händlern, wichtige Kursniveaus, Unterstützungs- und Widerstandszonen sowie die Verteilung des Marktvolumens zu identifizieren.



Kernkonzepte

- POC (Point of Control): Das Preisniveau mit der höchsten Volumenkonzentration, das den vom Markt akzeptierten Bereich des "fairen Wertes" darstellt

- VAH (Value Area High): Obere Grenze des Wertbereichs, die normalerweise als Widerstandsreferenz verwendet wird

- VAL (Value Area Low): Untere Grenze des Wertbereichs, wird in der Regel als Unterstützungsreferenz verwendet