Sessions and Bar Time
- Indikatoren
- Tran Vinh Vu
- Version: 3.10
Der Sessions- und Bar Time-Indikator ist ein professionelles Hilfsmittel, das Ihr Trading-Bewusstsein und Ihre Timing-Präzision auf jedem Chart verbessert. Er kombiniert zwei Schlüsselfunktionen, die jeder Trader braucht - die Visualisierung der Marktsession und den Echtzeit-Bar-Countdown - in einer übersichtlichen, effizienten Anzeige.
Hauptmerkmale:
- Kerzen-Countdown-Timer - Zeigt die verbleibende Zeit bis zum Schließen der aktuellen Kerze an und hilft Ihnen, neue Balkenformationen vorauszusehen.
- Marktsitzungsanzeige - Hebt automatisch die vier wichtigsten Handelssitzungen (Sydney, Tokio, London und New York) direkt auf Ihrem Chart hervor.
- Automatische Broker GMT-Erkennung - Passt die Sitzungszeiten automatisch an die Zeitzone Ihres Brokers an.
- Flexibles Layout - Wählen Sie, ob die Sitzungsblöcke oben oder unten im Chart erscheinen sollen.
- Leichtgewichtig und nicht aufdringlich - Entwickelt für Klarheit und Leistung; verlangsamt Ihren Chart nicht.
- Visuelle Warnungen - Farbige Sitzungsblöcke mit klaren Beschriftungen machen es einfach zu erkennen, welche Sitzung gerade aktiv ist.
- Identifizieren Sie sich überschneidende Marktsitzungen, in denen die Volatilität typischerweise zunimmt (z. B. Überschneidungen zwischen London und New York).
- Überwachen Sie die Schlusszeiten der Balken, um das Timing für den Ein- und Ausstieg zu optimieren.
- Verbessern Sie die Chart-Sichtbarkeit für Scalping, Day-Trading oder sitzungsbasierte Strategien.
Am besten geeignet für
Devisenhändler, Scalper und algorithmische Händler, die beim Handel mit Instrumenten wie XAUUSD, EURUSD oder wichtigen Devisenpaaren Wert auf zeitliche Präzision und Sitzungsbewusstsein legen.