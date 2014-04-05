FVG with Volume
- Indicadores
- Israr Hussain Shah
- Versión: 1.3
- Activaciones: 5
Perfil de volumen de FVG (acción del precio institucional)
Descubra la liquidez oculta en los desequilibrios del mercado.
El Perfil de Volumen FVG es un indicador avanzado de Acción de Precios que va más allá de la detección estándar de la Brecha de Valor Justo. Busca dentro de la brecha utilizando datos de plazos inferiores para construir un Perfil de Volumen específico para ese desequilibrio. Esto le ayuda a identificar exactamente dónde el "Dinero Inteligente" está defendiendo posiciones.
Características principales:
-
📊 Perfil de Volumen Interno:Escanea automáticamente los timeframes inferiores (M1/M5) para dibujar histogramas de volumen dentro del cuadro FVG.
-
🎯 Punto de Control (POC):línea distintiva que muestra el nivel de precios con el volumen más alto dentro de la brecha, a menudo actuando como Soporte/Resistencia precisa.
-
🧠 E tiquetas de Acción Inteligente: Muestra texto en negrita "POSIBLE COMPRA" o "POSIBLE VENTA"dentro del cuadro para confirmar la tendencia del mercado.
-
🛡️ Compatibilidad Universal: Incluye un motor de "Volumen Sintético". Si su broker (Crypto/CFDs) proporciona datos de volumen cero, la herramienta calcula el volumen basándose en la volatilidad, asegurando que funciona en cualquier gráfico .
-
⚡ Rendimiento optimizado: Limita los objetos activos para evitar el lag del gráfico.
Cómo funciona:
-
Detección: Identifica los Gaps de Valor Justo válidos basándose en una secuencia de 3 velas y filtra los gaps pequeños e insignificantes utilizando la Desviación Estándar.
-
Extracción de datos: Una vez que se encuentra una brecha, el indicador obtiene datos de marcos temporales inferiores (por ejemplo, si está en H1, examina los datos de M5) para analizar cómo se distribuyó el volumen durante ese movimiento.
-
Proyección: Dibuja el cuadro de brecha, las barras de volumen interno y la línea POC.
-
Mitigación: Si el precio cierra más allá del límite del gap, el FVG se elimina automáticamente para mantener su gráfico limpio.
Cómo utilizarlo:
-
Continuación de la tendencia:
-
Alcista: Espere a que el precio retroceda hasta un FVG verde. Busque una reacción cerca de la línea POC o de la parte inferior del perfil de volumen.
-
Bajista: Esperar un repunte hacia un FVG púrpura. Apunte al POC para entradas cortas.
-
-
Confirmación de entrada: Utilice las etiquetas "POSIBLE COMPRA" o "POSIBLE VENTA"como filtro visual para asegurarse de que está operando en la dirección correcta en relación con el desequilibrio.
-
Colocación del Stop Loss: Un cierre fuera de la casilla FVG suele invalidar la configuración.
Entradas:
-
Auto Timeframe: ( Verdadero/Falso) Selecciona automáticamente el mejor marco temporal inferior para los datos.
-
Filtro dehuecos : Ajusta la sensibilidad para ignorar los huecos pequeños.
-
Ocultar/Mostrar Perfil: Activa o desactiva las barras de volumen.
-
Etiquetas de acción: Alterna las sugerencias de texto de compra/venta.