Price Volume Distribution MT5
- Indikatoren
- Ich Khiem Nguyen
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Price Volume Distribution - Professionelle Volumenverteilungsanalyse Hochleistungs-Volume-Profile-Analysetool für MetaTrader 5 mit visueller Anzeige und Unterstützung für EA-Integration.
Einführung Price Volume Distribution ist ein Indikator, der die Handelsvolumenverteilung nach Preisniveau analysiert und dabei hilft, Zonen mit hoher Liquidität, den POC (Point of Control) und die Value Area zu identifizieren. Der Indikator verwendet M1-Daten für präzise Berechnungen und zeigt ein visuelles Histogramm mit hoher Anpassbarkeit an.
Hauptmerkmale
Hohe Leistung & Stabilität
-
Latenz unter 10 ms pro Kerze
-
Über 609 optimierte Grafikobjekte (Object Pooling)
-
Kein Repainting (Zero Repaint)
-
Stabiler 24h+ Betrieb ohne Speicherlecks
-
Verbraucht ca. 100 KB RAM pro Instanz
POC & Value Area Analyse
-
Point of Control (POC): Preisniveau mit dem höchsten Handelsvolumen
-
Value Area High (VAH): Obere Grenze des Wertbereichs
-
Value Area Low (VAL): Untere Grenze des Wertbereichs
-
Anpassbares Value-Area-Verhältnis von 50-95% (Standard 70%)
-
Objektive Berechnung basierend auf echten Daten
Unterstützung mehrerer Handelssitzungen
-
D1: Analyse nach Handelstag
-
London Session: 08:00-16:30 GMT
-
New York Session: 13:30-22:00 GMT
-
Asian Session: 22:00-08:00 GMT
-
Custom Range: Anpassbare Start-/Endzeit
-
Gleichzeitige Anzeige von 1-3 Sitzungen
Erkennung von Volumenspitzen (Volume Spike)
-
Gelbe Punkte markieren Kerzen mit abnormalem Volumen
-
Erkennungsschwelle: 1,0-10,0x (Standard 2,0x im Vergleich zum Durchschnitt)
-
Maximale Begrenzung auf 100 Marker zur Leistungsoptimierung
3-Zonen-Signalfiltersystem
-
Zone 1 (Widerstand): Preis über VAH → Verkaufstrend
-
Zone 2 (Value Area): Preis zwischen VAH-VAL → Kontextabhängig
-
Zone 3 (Unterstützung): Preis unter VAL → Kauftrend
Flexible Visualisierung
-
Histogramm mit benutzerdefinierten Farbgradienten
-
Anpassung der Balkenbreite: 1-50 Pixel
-
POC/VAH/VAL-Linien mit separaten Farben
-
Rechtecke zur Markierung des Wertbereichs
-
Beschriftungen für Preis und Volumen
Technische Parameter
Histogramm-Konfiguration
-
Number of Rows: 24-500 Bins (Standard 100)
-
Value Area Percentage: 50-95% (Standard 70%)
-
Histogram Width: 1-50 Pixel
-
Gradient Colors: Anpassung der Von/Bis-Farben
Profil-Modus
-
SESSION: Analyse nach Handelssitzung
-
FIXED_RANGE: Festes Zeitintervall
-
VISIBLE_RANGE: Basierend auf dem sichtbaren Bereich im Chart
Volume Spike Detection
-
Spike Threshold: 1,0-10,0x
-
Max Spike Markers: 100
-
Marker Color: Anpassbar
Multi-Session-Anzeige
-
Sessions to Display: 1-3
-
Session Template: D1/London/NY/Asian/Custom
-
Custom Start/End Time: HH:MM
Verifizierung & Kompatibilität Geprüft auf:
-
XAUUSD (Gold)
-
EURUSD
-
GBPUSD
-
Andere Forex-Paare
Systemanforderungen:
-
MetaTrader 5 Build 3500+
-
Empfohlener Zeitrahmen: M15 oder höher
-
M1-Daten müssen verfügbar sein
Bedienungsanleitung
-
Installation: Ziehen Sie den Indikator aus dem Navigator auf den Chart
-
Konfiguration: Wählen Sie eine Sitzungsvorlage oder einen benutzerdefinierten Bereich
-
Anpassung: Passen Sie Zeilenanzahl, Farben und Breite an
-
Analyse: Beobachten Sie POC/VAH/VAL und Volumenspitzen
-
EA-Integration: Verwenden Sie iCustom(), um Buffer auszulesen
Wichtige Hinweise
-
Dieser Indikator ist ein technisches Analysetool, kein Handelssignal
-
Die Wirksamkeit hängt von der Strategie und dem Risikomanagement des Traders ab
-
Backtest auf historischen Daten vor dem Live-Einsatz empfohlen
-
Erfordert vollständige M1-Daten für eine präzise Berechnung
Price Volume Distribution - Professionelles Volumenverteilungs-Analysetool für MetaTrader 5 Trader.