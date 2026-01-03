Price Volume Distribution MT5

Price Volume Distribution - Professionelle Volumenverteilungsanalyse Hochleistungs-Volume-Profile-Analysetool für MetaTrader 5 mit visueller Anzeige und Unterstützung für EA-Integration.

Einführung Price Volume Distribution ist ein Indikator, der die Handelsvolumenverteilung nach Preisniveau analysiert und dabei hilft, Zonen mit hoher Liquidität, den POC (Point of Control) und die Value Area zu identifizieren. Der Indikator verwendet M1-Daten für präzise Berechnungen und zeigt ein visuelles Histogramm mit hoher Anpassbarkeit an.

User Manual : Link 

Hauptmerkmale

Hohe Leistung & Stabilität

  • Latenz unter 10 ms pro Kerze

  • Über 609 optimierte Grafikobjekte (Object Pooling)

  • Kein Repainting (Zero Repaint)

  • Stabiler 24h+ Betrieb ohne Speicherlecks

  • Verbraucht ca. 100 KB RAM pro Instanz

POC & Value Area Analyse

  • Point of Control (POC): Preisniveau mit dem höchsten Handelsvolumen

  • Value Area High (VAH): Obere Grenze des Wertbereichs

  • Value Area Low (VAL): Untere Grenze des Wertbereichs

  • Anpassbares Value-Area-Verhältnis von 50-95% (Standard 70%)

  • Objektive Berechnung basierend auf echten Daten

Unterstützung mehrerer Handelssitzungen

  • D1: Analyse nach Handelstag

  • London Session: 08:00-16:30 GMT

  • New York Session: 13:30-22:00 GMT

  • Asian Session: 22:00-08:00 GMT

  • Custom Range: Anpassbare Start-/Endzeit

  • Gleichzeitige Anzeige von 1-3 Sitzungen

Erkennung von Volumenspitzen (Volume Spike)

  • Gelbe Punkte markieren Kerzen mit abnormalem Volumen

  • Erkennungsschwelle: 1,0-10,0x (Standard 2,0x im Vergleich zum Durchschnitt)

  • Maximale Begrenzung auf 100 Marker zur Leistungsoptimierung

3-Zonen-Signalfiltersystem

  • Zone 1 (Widerstand): Preis über VAH → Verkaufstrend

  • Zone 2 (Value Area): Preis zwischen VAH-VAL → Kontextabhängig

  • Zone 3 (Unterstützung): Preis unter VAL → Kauftrend

Flexible Visualisierung

  • Histogramm mit benutzerdefinierten Farbgradienten

  • Anpassung der Balkenbreite: 1-50 Pixel

  • POC/VAH/VAL-Linien mit separaten Farben

  • Rechtecke zur Markierung des Wertbereichs

  • Beschriftungen für Preis und Volumen

Technische Parameter

Histogramm-Konfiguration

  • Number of Rows: 24-500 Bins (Standard 100)

  • Value Area Percentage: 50-95% (Standard 70%)

  • Histogram Width: 1-50 Pixel

  • Gradient Colors: Anpassung der Von/Bis-Farben

Profil-Modus

  • SESSION: Analyse nach Handelssitzung

  • FIXED_RANGE: Festes Zeitintervall

  • VISIBLE_RANGE: Basierend auf dem sichtbaren Bereich im Chart

Volume Spike Detection

  • Spike Threshold: 1,0-10,0x

  • Max Spike Markers: 100

  • Marker Color: Anpassbar

Multi-Session-Anzeige

  • Sessions to Display: 1-3

  • Session Template: D1/London/NY/Asian/Custom

  • Custom Start/End Time: HH:MM

Verifizierung & Kompatibilität Geprüft auf:

  • XAUUSD (Gold)

  • EURUSD

  • GBPUSD

  • Andere Forex-Paare

Systemanforderungen:

  • MetaTrader 5 Build 3500+

  • Empfohlener Zeitrahmen: M15 oder höher

  • M1-Daten müssen verfügbar sein

Bedienungsanleitung

  1. Installation: Ziehen Sie den Indikator aus dem Navigator auf den Chart

  2. Konfiguration: Wählen Sie eine Sitzungsvorlage oder einen benutzerdefinierten Bereich

  3. Anpassung: Passen Sie Zeilenanzahl, Farben und Breite an

  4. Analyse: Beobachten Sie POC/VAH/VAL und Volumenspitzen

  5. EA-Integration: Verwenden Sie iCustom(), um Buffer auszulesen

Wichtige Hinweise

  • Dieser Indikator ist ein technisches Analysetool, kein Handelssignal

  • Die Wirksamkeit hängt von der Strategie und dem Risikomanagement des Traders ab

  • Backtest auf historischen Daten vor dem Live-Einsatz empfohlen

  • Erfordert vollständige M1-Daten für eine präzise Berechnung

Price Volume Distribution - Professionelles Volumenverteilungs-Analysetool für MetaTrader 5 Trader.


Weitere Produkte dieses Autors
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Visual ATR Candlestick Scanner Pro
Ich Khiem Nguyen
Indikatoren
VISUAL ATR CANDLESTICK SCANNER PRO - Erweiterte Mustererkennung Der Visual ATR Candlestick Scanner Pro ist ein Indikator, der entwickelt wurde, um gängige Kerzenmuster automatisch zu identifizieren und zu filtern, wodurch eine klarere Sicht auf potenzielle Marktumkehrungen oder -fortsetzungen geboten wird. I. Hauptmerkmale und Funktionalität 1. Automatisierte Kerzenmustererkennung Der Indikator erkennt automatisch über 25 professionelle Kerzenmuster, die in klare Gruppen eingeteilt sind: Starke
ChartStyler MT5
Ich Khiem Nguyen
Utilitys
ChartStyler wendet Farbschemata auf Ihre MetaTrader 5-Charts an. Wählen Sie aus vordefinierten Themen oder erstellen Sie Ihre eigene benutzerdefinierte Farbpalette. === FUNKTIONEN === Vordefinierte Themen: Dark: Modernes dunkles Design mit grün/roten Kerzen auf dunklem Hintergrund Dark Muted: Gedämpfte Kerzenfarben für Kompatibilität mit Muster-Indikatoren Light: Sauberer weißer Hintergrund mit klarer Sichtbarkeit der Kerzen Benutzerdefinierter Themenmodus: Hintergrundfarbe Vordergrundfarbe (Tex
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension