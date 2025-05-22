Scalper Investor

4.67

Hallo, Trader!

Wenn du nach einem Expert Advisor suchst, der nicht einfach nur wahllos Trades eröffnet, sondern eine durchdachte und strategisch saubere Handelslogik verfolgt – dann solltest du dir den Scalper Investor EA genauer anschauen.
Dieser Multi-Währungs-EA ist bereits mit einer starken Reversal-Strategie ausgestattet und wird in naher Zukunft ein kostenloses Update mit einer Trendfolgestrategie erhalten.

Reversal-Strategie – einsatzbereit

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ist der EA vollständig auf den Reversal-Handel ausgelegt. Die Strategie basiert auf dem Keltner-Kanal und nutzt eine moderne Kombination aus Filtern, um Marktumkehrpunkte gezielt zu erkennen.
Keine blinden Ein- oder Ausstiege – nur klare, logisch geprüfte Setups mit technischem Fundament.

Grundlage ist das Traden von Rücksetzern innerhalb des Kanals. Dabei werden Signale anhand von Volatilität, Trendrichtung, Signalstärke, Spread, Slippage und weiteren Faktoren gefiltert. Zusätzlich ist der EA so konzipiert, dass er während marktarmer Zeiten (z. B. Rollover-Phasen) keine Positionen eröffnet.

HINWEIS: Verwenden Sie im Strategietester standardmäßig M15 EURNZD

Live signal on H1 - https://www.mql5.com/en/signals/2309354?source=Site+Profile+Seller

Live signal on M15 - https://www.mql5.com/en/signals/2311036?source=Site+Profile+Seller

Instructions - https://www.mql5.com/de/blogs/post/762931

Was die Reversal-Strategie bietet:

  • Unterstützt 11 Währungspaare: AUDCAD, AUDSGD, AUDUSD, EURAUD, EURCAD, EURNZD, EURUSD, NZDCAD, NZDUSD, USDSGD, EURGBP
  • Zwei wählbare Zeitrahmen: M15 oder H1
  • Jeder Trade ist mit einem Stop-Loss abgesichert
  • Kein Martingale, kein Grid – sauberes Risikomanagement
  • Dynamischer Stop-Loss zur flexiblen Absicherung
  • Maximales Risiko (z. B. max. 5 % Drawdown) einstellbar
  • Nur ein Trade pro Symbol gleichzeitig – kein Overtrading
  • Geeignet für Prop-Firm-Trading und private Konten
  • Empfohlenes Mindestkapital: 500 USD
  • Empfohlener Mindesthebel: ab 1:30
  • Empfohlene Kontotypen: RAW, ECN, PRO, ZERO oder ähnliche Konten mit niedrigem Spread und direkter Marktausführung (Name variiert je nach Broker)

Was als Nächstes kommt: Trend-Strategie (in Entwicklung)

Aktuell kaufst du den Scalper Investor EA mit der Reversal-Strategie. Die zweite – die Trendfolgestrategie – ist derzeit in Entwicklung und wird in 1–2 Monaten als kostenloses Update veröffentlicht. Mit diesem Upgrade wird der EA in der Lage sein, stabile Trends zu erkennen und im Trendverlauf zu handeln – ideal für volatile Instrumente wie Gold (XAUUSD), JPY-Paare, BTC und andere trendstarke Assets.

Wichtig: Derzeit bezahlst du nur für die Reversal-Strategie. Sobald das Update mit der Trend-Strategie live ist, wird sich der Preis des EAs verdoppeln (ausgehend vom aktuellen Preis zur Veröffentlichungszeit).
Frühzeitig einzusteigen bedeutet also: mehr Funktionen zum günstigeren Einstiegspreis. 

Der Scalper Investor EA ist kein generischer Bot mit recycelten Algorithmen. Es handelt sich um ein langfristig ausgerichtetes Projekt mit echtem Entwicklungspotenzial. Neue Strategien, Portfolio-Erweiterungen, Performance-Optimierungen – all das ist in Planung. Und mit jeder Weiterentwicklung wird auch der Preis Schritt für Schritt steigen.

Die Frage ist: Steigst du jetzt ein – oder zahlst du später mehr?

Bewertungen 18
Jenny Yuen Ha Lau
633
Jenny Yuen Ha Lau 2025.09.05 10:36 
 

I have all 4 Ihor's EAs since the very beginning. And Scalper Investor is my favorite; high win rate and average holding time is relatively short. Ihor is very helpful and responsive; therefore, I would recommend his EAs to you and even my friends.

pamas
139
pamas 2025.09.04 15:56 
 

3-Month Honest Review:-

I want to leave a heartfelt thank you to this great seller. I have been using this robot for over three months now, and here are my personal statistics: Winning trades: 134, Trades that hit stop loss: 3,

Trades closed early with very small losses: 10.

This gives the system an overall win rate of about 90%. The robot has been consistently profitable, and I am extremely satisfied with the results. I highly recommend it to anyone seeking a reliable trading system that consistently delivers steady profits. I am confident you will enjoy this system just as much as I do. Mr. Igor offers the best customer service, with prompt responses, and goes above and beyond to help. He is a great gentleman who genuinely wants to help other traders. I highly recommend you buy his products.

NickKearsley
76
NickKearsley 2025.09.04 14:57 
 

Easy to install and I like the fact that there are individual set files for each currency setting. No grid or Martingale here. Trades slowly and surely so far. It's still early days but 12 winning trades with no losses in just under a week is a great start!

Empfohlene Produkte
One Man Army
Ihor Otkydach
4.75 (8)
Experten
Ohne Übertreibung und ohne unnötiges Risiko. Mit minimalem Drawdown: One Man Army ist ein multiwährungsfähiges Handelssystem, entwickelt sowohl für den persönlichen Handel als auch für Prop-Firm-Trading. Es folgt einer Scalping-Strategie, die auf kurz- und mittelfristigen Markt-Korrekturen und -Umkehrungen basiert, und handelt über ausstehende Limit-Orders. Dieser Trading-Bot rät nicht – er steigt mit höchster Präzision an den besten Marktlevels ein. Genau so, wie du es magst. Jetzt gehen wir in
PipPro
Faithful Kelechukwu Onyiriuka
Experten
PipPro ist ein leistungsstarker, intelligenter und anpassbarer Handelsroboter, der für hochpräzises Trading entwickelt wurde. Durch die Integration von zwei gleitenden Durchschnitten der Oszillatoren für Einstiege sowie Kerzenmuster, Bollinger-Bändern und dem Stochastik-Indikator für Ausstiege gewährleistet er einen systematischen und datengestützten Ansatz für den Handel. Mit integrierter Risikomanagement-Funktion, automatisierter Auftragsausführung und anpassbaren Funktionen ist PipPro ideal f
Evogue
Habeeb Babatunde Bello
Experten
BITTE LESEN SIE DIE EINFÜHRUNG UND DIE GEBRAUCHSANWEISUNG SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DEN EA TESTEN UND STELLEN SIE SICHER, DASS SIE DAS SETFILE NUR FÜR GOLD HERUNTERLADEN. Einführung in EVOGUE EA: Revolutionierung des Goldhandels mit Orderflow, Marktstruktur und Preisaktion In der schnelllebigen Welt des Devisen- und Rohstoffhandels, in der Volatilität an erster Stelle steht, ist die Suche nach einem zuverlässigen Expert Advisor (EA), der beständige Gewinne liefert, ohne Ihr Kapital unnötigen R
CRT Master Theory
VALU VENTURES LTD
Experten
CRT Master Theory - Multi-Pattern Trading System Professional multi-strategy EA designed for H1 timeframe across all symbols. Combines 5 proven price action patterns with advanced filtering and risk management. Trading Strategies: False Breakout - Trades failed breakouts with optional candle range TP Inside Bar - Breakout strategy from consolidation patterns Pin Bar - Reversal signals from rejection wicks Engulfing - Momentum continuation patterns Support/Resistance - Bounce trades from key lev
Obor Pawai V75
Suharmoko
Experten
Obor Pawai V75 - Expert Advisor für den Goldhandel Obor Pawai V75 ist ein Expert Advisor (EA) der nächsten Generation, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Er verfügt über ein proprietäres Breakout-Finder-System und eine Reihe von fortschrittlichen Indikatoren und bietet sowohl automatisierte als auch anpassbare Handelsstrategien für Breakout-, Swing- und Scalping-Szenarien. Wichtigste Merkmale Breakout Finder Erkennt mit Hilfe der integrierten Logik von DeMarker, MACD, RS
PipChart
Faithful Kelechukwu Onyiriuka
Experten
In den schnelllebigen Devisenmärkten von heute sind Präzision und Strategie entscheidend für den Erfolg. PipChart ist ein fortschrittlicher Handelsroboter, der entwickelt wurde, um die Ausführung von Trades zu automatisieren, die Genauigkeit zu verbessern und das Risikomanagement mit einer leistungsstarken Kombination technischer Indikatoren zu optimieren. Im Gegensatz zu grundlegenden Handelsbots integriert PipChart den Moving Average of Oscillators (MAO), RSI, ADX und CCI, um Einstiegsposition
Pink Gold
Roland Aimua Akenuwa
Experten
Pink Gold EA - Handeln Sie Gold und Devisen mit Präzision Pink Gold EA ist ein 100% automatisierter Expert Advisor , der entwickelt wurde, um den Goldmarkt (XAUUSD) zu dominieren und gleichzeitig die wichtigsten Devisenpaare mit Vertrauen zu handeln. Angetrieben durch Multi-Timeframe-Analyse (1H & 4H) und Überkauft/Überverkauft-Erkennung , identifiziert es hochwahrscheinliche Einträge und verwaltet das Risiko wie ein professioneller Händler. Egal, ob Sie mit Prop-Firm-Konten , Standard-Brokern o
Boom and Crash Indices Killer EA
Joseph Wonder Obasi
Experten
Einführung des Boom and Crash Indices Killer EA für MT5 Willkommen bei der nächsten Evolutionsstufe des Handels mit dem Boom and Crash Indices Killer EA, der speziell für MetaTrader 5 (MT5) entwickelt wurde. Dieser Expert Advisor (EA) wurde entwickelt, um Boom- und Crash-Indizes mit unvergleichlicher Präzision zu handeln, indem er fortschrittliche Preisaktionsstrategien einsetzt. Hier finden Sie einen umfassenden Überblick darüber, was diesen EA zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Händler mach
SpeedScalper AI MT5
Ankitbhai Radadiya
1 (1)
Experten
SpeedScalper AI MT5 ist ein Scalping-Roboter der nächsten Generation, der von einem sehr erfahrenen Team in den Bereichen Trading und Coding entwickelt wurde. Er ist für Scalping auf einem der beliebtesten Krypto-Paare BTCUSD konzipiert. Erschließen Sie die Möglichkeiten des automatisierten Handels mit diesem fortschrittlichen SpeedScalper AI MT5 , der speziell für das Paar BTCUSD entwickelt wurde. Egal, ob Sie auf dem 1-Minuten- oder 4-Stunden-Chart handeln, dieser Bot passt sich an jeden Zeitr
Quantum Pro Gold
Ahmed Mohammd H Alharbi
Experten
Quantum Pro Gold Scalper ist Ihre Elite-KI-Engine für XAUUSD auf dem H4-Zeitrahmen - gebaut, um nur die hochwertigsten Bewegungen auf Gold mit rücksichtsloser Disziplin und messerscharfer Risikokontrolle zu jagen. VERWENDEN SIE ES NUR 30MIN ODER 4H ZEITRAHMEN AUF GOLD VERWENDEN SIE DAS SET IM KOMMENTARBEREICH FÜR DAS BESTE ERGEBNIS! Treffen Sie Quantum Pro - den Goldspezialisten Hallo, Trader! Quantum Pro Gold Scalper ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der ausschließlich für GOLD
DemsFx BC Entry EA
Desmond Ebimobowei Dogubo
Experten
1. Der Expert Adviser ist mit einer grundlegenden, einfachen und stabilen Handelsstrategie mit i-Touch oder Price-Action-Prinzip, die sehr effektiv und genau mit einem Scharfschützen-Eintrag System für eine gute Geld-Management ist gebaut. 2. Der Expert Advisor funktioniert am besten ab 15 Minuten Zeitrahmen und über .... 3. Der Expert Advisor arbeitet mit allen Brokern, allen Währungspaaren und synthetischen Indizes... 4. Verwenden Sie eine angemessene Losgröße und die richtigen Einstellungen,
FREE
Prism Scalper
VALU VENTURES LTD
Experten
Prism Scalper Basic v16.0 Prism Scalper Basic v16.0 is a sophisticated MetaTrader Expert Advisor designed for high-frequency scalping across multiple markets, including Forex, Gold, and Cryptocurrency. This trading system employs a proven mean reversion strategy to maximize profit potential while maintaining strict risk management protocols. Key Features Single Strategy Focus:   Specialized mean reversion system for clear and consistent performance. Multi-Asset Optimization:   Automatically ada
FREE
EA Forex Expert
Ion Ghitun
Experten
Dieser leistungsstarke Expert Advisor (EA) wurde entwickelt, um die Handelsleistung für die wichtigsten Devisenpaare zu optimieren, indem er fortschrittliche Indikatoren der technischen Analyse wie gleitende Durchschnitte, RSI, MACD, Stochastik-Oszillator und Bollinger-Bänder nutzt. Der EA ist auf Präzision ausgelegt und kann Stop-Loss- (SL) und Take-Profit-Levels (TP) unter Verwendung der ATR (Average True Range) für ein verbessertes Risikomanagement dynamisch anpassen. Mit einem intuitiven Ans
EMAGapCtrend
Eadvisors Software Inc.
Experten
Der EMAGap Trader Robot macht kurzfristige Trades auf dem 1min Zeitrahmen und sucht nach kleinen Marktschwankungen im Instrument: Mini-Index (B3), verwendet neue Handelstechnologie, die Ergebnisse auf Intraday sind unglaublich. Exklusive Version für die Instrumente WIN$ und IND$ (B3 Mini-Index). Verwendete Strategie: gleitender Durchschnitt und Volatilität. Anfangslot: Mini-Index Version, ab 1 Lot. Version Bra50, ab 0,05 Mini-Lots. Einstellbarer StopLoss und Take Profit. Risikomanagement: (%)
Martingale EA Trading Forex
Ba Tinh Ho
Experten
IKAN MFX In der volatilen Welt der Finanzmärkte ist es für jeden Anleger immer eine große Herausforderung, die besten Handelsmöglichkeiten zu finden und die Risiken zu minimieren. Aus diesem Grund haben wir IKAN (Intelligent Knowledge Automated Navigator) entwickelt, ein fortschrittliches automatisches Handelssystem. IKAN ist nicht nur ein Tool, sondern eine perfekte Kombination aus künstlicher Intelligenz und jahrelanger Handelserfahrung. Mit der Fähigkeit, Millionen von Datenpunkten pro Sekund
DemsFx TrendSniper Master EA
Desmond Ebimobowei Dogubo
Experten
1. Der Expert Adviser ist mit einem grundlegenden, einfachen und stabilen Breakout-Handelsstrategie mit einem Hauch von Price Action Muster, die sehr effektiv mit über 80% genaue Eintrag auf Scalping und Trend nach Handelsmuster ist gebaut. Kontaktieren Sie mich, um die aktualisierte Version zu testen, die genauer funktioniert. Ich konnte sie nicht auf MQL5 hochladen, weil EA mit einem benutzerdefinierten Indikator gebaut ist. 2. Der EA hat ein gutes Geld-Management-System mit einem niedrigen Dr
SMC Candlestick Trader 5 Framework XAUUSD
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Experten
Signal Page: https: //www.mql5.com/en/signals/2345199 https://trenddaytrader.com/smc-candlestick-trader-5-framework-xauusd-gold-live-trading/ 50% Rabatt ($600) bis zum 1. Januar 2026, danach $1.200. Beispiel . set-Datei für XAUUSD 5 Minute ist im Kommentarbereich. Ein kompaktes, kampferprobtes, auf Gold (XAUUSD) abgestimmtes Money-Management-Gehirn mit einem übersichtlichen HUD, Challenge-Tracking und zuverlässigem Positionsmanagement. SMC CT5F automatisiert das Positionsmanagement für XAUUSD,
Pipsophilia
Sami Triki
Experten
PIPSOPHILIA ist eine modulare, hochfrequente Scalping-Strategie, die für eine extrem niedrige Latenzzeit und konsistente Profitabilität bei den wichtigsten Forex-Paaren entwickelt wurde. Sie arbeitet auf dem 1-Minuten-Zeitrahmen und nutzt Mikrobewegungen und kurzlebige Preisineffizienzen mit chirurgischer Präzision aus. Kernattribute: - Multi-Pair-Anpassungsfähigkeit: Bewährte Performance in USDCHF, AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY und USDCAD, mit maßgeschneiderter Logik für jeden Vermögenswer
Equity BotTrader
Chinonso Chizoba Eke
Experten
Der Equity BotTrader verwendet grundsätzlich eine Absicherungsmethode, erhöht jedoch das Volumen der Gewinnposition um die von Ihnen angegebene inkrementelle Zahl. Sein übergeordnetes Ziel besteht darin, das Eigenkapital des Kontos um den angegebenen Betrag zu erhöhen und alle offenen Positionen oder ausstehenden Aufträge zu schließen , und fangen Sie neu an, bis Sie der reichste Mensch der Welt sind. Dies funktioniert bitte nur mit MT5. Z.B. Beginn mit einer Kaufposition von 5 Lots Eröffn
BoBiXAU Pro
Manfred Tochukwu Orjioke
Experten
BobiXAU Pro v3.0 - Konservatives Trendfolgesystem Professioneller Gold Trading EA mit Echtzeit-Telegrammsignalen BobiXAU Pro ist ein spezialisierter Expert Advisor, der ausschließlich für den Handel mit XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Mit einem bewährten konservativen Trendfolge-Ansatz mit Multi-Timeframe-Bestätigung fängt dieser EA die konsistenten Richtungsbewegungen von Gold ein, während er ein Risikomanagement auf institutionellem Niveau beibehält. ️ GOLD SPECIALIST - NUR XAUUSD Dieser EA
GoldCrusher V2
Bob Sulaiman
Experten
GoldCrusher V2 : Expert Advisor für XAUUSD Breakout Dominance UNÜBERTROFFENE PERFORMANCE-HIGHLIGHTS METRIC LETZTES ERGEBNIS (V2.47) KOMMENTAR Gewinnfaktor (PF) 3.51 Außergewöhnlich! Zeigt eine sehr hohe Gewinneffizienz im Verhältnis zu den Verlusten an. Maximaler Drawdown (DD) 2.14% Hohe Kapitalstabilität. Minimales Risiko dank strenger Verwaltung. Gewonnene Trades 77.14% Hohe Gewinnrate, bestätigt durch das Duale Filtersystem. Ziel R:R 1:3.4 Hervorragendes Risiko-Ertrags-Verhältnis für ag
Forex crypto Fully Customizable Grid EA
Dobromir Tsolov
Experten
- Was macht es ? Eröffnet KAUF- (oder VERKAUFS-) Aufträge automatisch alle X Pips, die Sie festlegen. Schließt jeden Handel zu Ihrem persönlichen TP. Funktioniert mit jedem Symbol: SP500, NAS100, GOLD, EURUSD, BTC... 100 % IHRE EINSTELLUNGEN Was können Sie in den Einstellungen eingeben? - Handelsrichtung: Kaufen oder Verkaufen - Einstiegslevel - Einstiegsvolumen - Maximale Anzahl von Kaufaufträgen - Maximale Anzahl von Verkaufsaufträgen - Erforderliche Pips für jeden neuen Einstieg - Pips zur Ge
Exponential Miracle
Suwanon Kosiri
Experten
Exponentielles Wunder BEGRENZTES EINFÜHRUNGSANGEBOT: PREISERHÖHUNG IN KÜRZE! Aktueller Preis: $500 (Early Adopter) Nächste Woche: $1,500 Endgültiger Preis: $2,000 Hinweis: Um die Liquidität und Exklusivität der Strategie zu schützen, werde ich mich strikt an diesen Preisplan halten. "Der Zinseszins ist das achte Weltwunder. Wer ihn versteht, verdient ihn." Exponential Miracle ist ein hochentwickeltes algorithmisches Handelssystem, das mit einem einzigen Ziel entwickelt wurde: Mathematische Ve
Pip Titan Euro Swinger Pro
Gabriel Oreoluwa James
Experten
Pip Titan Euro Swinger Pro 2.0 ist ein leistungsstarker Expert Advisor (EA), der für EUR/USD Swing Trader entwickelt wurde. Durch die Kombination fortschrittlicher Algorithmen mit robusten Schutzfunktionen bietet dieser EA Präzision, Sicherheit und Anpassungsfähigkeit an dynamische Devisenmärkte. Egal, ob Sie ein Profi oder ein Anfänger sind, Euro Swinger Pro gibt Ihnen die Möglichkeit, die volle Kontrolle über Ihre Handelsreise zu übernehmen. Hauptmerkmale : Optimiert für EUR/USD : Maßgeschnei
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Experten
BlueBird EA - Dynamisches adaptives Grid-Hedge-System BlueBird EA repräsentiert eine neue Ära der gitterbasierten Automatisierung - eine Kombination aus Volatilitätsbewusstsein, adaptiver Trendverfolgung und intelligentem Kapitalmanagement. Wenn Sie ein völlig autonomes, dynamisches Grid-System suchen , das sowohl Trends als auch Korrekturen erfassen kann , ist BlueBird EA Ihr ultimativer Handelsbegleiter. Überblick BlueBird EA ist ein adaptives Grid-Handelssystem der nächsten Generation, das f
EAVIE Bot Trading
Trong Nguyen Le
Experten
Dashboard in Echtzeit Konto-Informationen : Server, ID, Eigenkapital Marktpreise : Echtzeit Bid, Ask, Spread Tick-Volumen : Aktuelles Kerzenvolumen mit trendbasierter Einfärbung Positions-Statistik : Anzahl der offenen Kauf-/Verkaufsaufträge Gesamte Lots pro Richtung Echtzeit-Gewinn/Verlust pro Richtung Tägliche Statistiken : Heutiger Gewinn, Gewinn/Verlust-Verhältnis Kerzen-Countdown : Verbleibende Zeit bis zum Kerzenschluss ️ Break Even Auto (Automatischer Break-Even) Berechnet automatis
AutoSmartPro MT5
Alexandru Chirila
5 (1)
Experten
Unser Expert Advisor (EA) revolutioniert den Handel auf dem Forex-Markt, indem er zwei leistungsstarke Strategien - Scaling und Averaging - in einen dynamischen und anpassungsfähigen Rahmen integriert. Dieser EA wurde für die MetaTrader4/5-Plattform entwickelt und setzt innovative Techniken ein, um die Handelsergebnisse unter verschiedenen Marktbedingungen zu optimieren. Metatrader4 Version | Auto Smart Pro MT5 Live-Ergebnisse | Alle Produkte | Kontakt Skalierungsstrategie: Die Scaling-Strategi
STFX Binary Technologies
Abigail Refiati
Experten
EA STFX BINÄRE TECHNOLOGIEN EA STFX Binary Technologies wurde speziell für Binary MT5 Produkte mit Volatilitätsindex 75 und 100 entwickelt. Der Expert Advisor kann für den vollautomatischen und halbautomatischen Handel verwendet werden. EA STFX hat verschiedene Strategien wie z.B.: Day Trade, Averagging , Martingale, Anti Martingale und oder kombinieren Sie die beiden Handelspositionen können mit Hilfe von Panels wie "Nur Gewinn schließen", "Kauf schließen", "Verkauf schließen" oder "Alle Trans
PowerFxMLE MT5
Felipe Camargo Zamudio
Experten
Powerful EA führt wenige monatliche Operationen mit einem hohen Prozentsatz an Effektivität aus. Ein Handel pro Woche, sobald Sie diese Methode ausprobieren, werden Sie in der Lage sein, die Charge nach Ihren Erwartungen zu ändern. Dieser EA basiert auf drei Hauptindikatoren, RSI, Stochastic, MACD. Vorheriger Preis 120 Promoción Preis 210, 15 Kopien übrig Nächster Preis 300 USD Backtesting: Für beste Ergebnisse wurde diese Technik erstellt, um ab Januar 2021 zu arbeiten, unter den aktuellen Mar
BitRocket EA
Abderrahmane Benali
Experten
Professioneller Handelsexperte, der speziell für den Handel mit Bitcoin auf der MetaTrader 5 Plattform entwickelt wurde und sich auf die Stärke des Bollinger Bands Indikators verlässt, um die Marktvolatilität mit hoher Genauigkeit auszunutzen. Wichtigste Vorteile: - Arbeitet effizient auf einem 15-minütigen Zeitrahmen (M15). - Intelligenter Einstieg, wenn der Preis die Bollinger-Bänder durchdringt. - Ein Dashboard, das den aktuellen Saldo, den P/L der offenen Position und den P/L der heutige
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
Experten
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Die bisher fortschrittlichste Version unseres EAs, komplett neu entwickelt mit KI-gestützter Entscheidungsfindung , Multi-KI-Abstimmung und dynamischer Handelslogik . Der EA ist nun nicht mehr nur für XAUUSD (Gold) im M1 ausgelegt, sondern unterstützt auch BTCUSD und ETHUSD mit Hochfrequenzeinstiegen, intelligentem Risikomanagement und voller Anpassungsfähigkeit. Dieser EA kombiniert kostenlose OpenRouter-verbundene KIs mit erweiterten Filtern für präzisen Handel unt
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Experten
BLACK FRIDAY 50% RABATT - NANO MACHINE GPT Regulärer Preis: $997 bis Black Friday: $498.50 (Der reduzierte Preis wird während der Aktion angezeigt.) Verkaufsstart: 27. November 2025 - zeitlich begrenztes Black Friday Event. Black Friday Verlosung: Alle Nano Machine GPT Käufer während des Black Friday Events können an einer Zufallsverlosung für folgende Preise teilnehmen: 1 x Syna Aktivierung 1 x AiQ Aktivierung 1 x Mean Machine GPT Aktivierung Teilnahmebedingungen: 1) Nach Ihrem Kauf senden S
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.5 (26)
Experten
Aria Connector EA – V4 (Lernmaschine + XGBoost-Lernmodell +112 Bezahlte & Kostenlose KIs + Abstimmungssystem + Externe & Bearbeitbare Prompts) Während die meisten EAs auf dem Markt behaupten, "KI" oder "neuronale Netzwerke" zu verwenden, aber in Wirklichkeit nur grundlegende Skripte ausführen, definiert Aria Connector EA V4 neu, was wahrer KI-getriebener Handel bedeutet. Dies ist keine Theorie, kein Marketing-Hype, es ist eine direkte, überprüfbare Verbindung zwischen Ihrer MetaTrader 5-Plattf
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experten
Quantum Bitcoin EA   : Unmöglich ist nichts. Man muss nur herausfinden, wie es geht! Treten Sie ein in die Zukunft des   Bitcoin   -Handels mit   Quantum Bitcoin EA   , dem neuesten Meisterwerk eines der Top-MQL5-Verkäufer. Quantum Bitcoin wurde für Händler entwickelt, die Leistung, Präzision und Stabilität verlangen, und definiert neu, was in der volatilen Welt der Kryptowährung möglich ist. WICHTIG!   Bitte senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch un
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
4.25 (8)
Experten
Price: 606$ -> 808$ Leitfaden :  Manual ENEA mt5 – Regime-Switching + GPT5 mit Hidden Markov Models (HMMs) ENEA mt5 ist ein hochmoderner, vollautomatischer Trading-Algorithmus, der die Leistungsfähigkeit von künstlicher Intelligenz in Form von ChatGPT-5 mit der präzisen statistischen Analyse eines Hidden Markov Models (HMM) kombiniert. Er überwacht den Markt in Echtzeit, identifiziert dabei selbst komplexe und schwer erkennbare Marktzustände (Regime) und passt seine Handelsstrategie dynamisch
AI Map
Saeid Soleimani
3.75 (4)
Experten
AI MAP Handelssystem AI MAP Handelssystem AI MAP ist ein automatisierter Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Marktbedingungen zu analysieren und Trades basierend auf algorithmischer Logik auszuführen. Das System nutzt ein mehrschichtiges analytisches Framework zur Bewertung von Preisbewegungen, Volumen und Marktstimmung ohne manuelle Eingriffe. Live-Überwachung (+ 3 Monate)    || Chat-Gruppe    Systemarchitektur Der EA integriert spezialisierte Verarbeitungsmodule zur Handhabung verschied
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Experten
Der XG Gold Robot MT5 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Experten
Der Bitcoin Robot MT5 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicher Effizienz und Präzision auszuführen. Unser Bitcoin Robot wurde von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern entwickelt und verwendet einen ausgeklügelten algorithmischen Ansatz (Preisaktion, Trend sowie zwei personalisierte Indikatoren), um den Markt zu analysieren und Trades schnell mit dem M5-Zeitrahmen auszuführen, um sicherzustellen, dass Sie keine lukrativen Gelegenheiten verpassen. Kein Raster, kein
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Experten
AIQ Version 5.0 - Autonome Intelligenz Durch Institutionelle Architektur Die Evolution von regelbasierter Automatisierung zu echter autonomer Intelligenz repräsentiert die natürliche Weiterentwicklung des algorithmischen Handels. Was institutionelle quantitative Desks vor über einem Jahrzehnt zu erforschen begannen, ist zu praktischer Implementierung gereift. AIQ Version 5.0 verkörpert diese Reifung: ausgeklügelte Multi-Modell-KI-Analyse, unabhängige Validierungsarchitektur und kontinuierliche
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Experten
Bonnitta EA basiert auf der Pending-Position-Strategie (PPS) und einem sehr fortschrittlichen geheimen Handelsalgorithmus. Die Strategie von Bonnitta EA ist eine Kombination aus einem geheimen benutzerdefinierten Indikator, Trendlinien, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (Preisaktion) und dem wichtigsten oben erwähnten geheimen Handelsalgorithmus. KAUFEN SIE KEINEN EA OHNE ECHTEN GELDTEST VON LÄNGER ALS 3 MONATE, ICH HABE MEHR ALS 100 WOCHEN (MEHR ALS 2 JAHRE) GEBRAUCHT, UM BONNITTA EA MIT
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experten
EA hat eine Live-Erfolgsbilanz mit 4,5 Jahren stabilem Handel mit geringem Drawdown: Live-Leistung Die MT4-Version finden Sie hier Waka Waka ist das fortschrittliche Grid-System , das bereits seit Jahren auf echten Konten funktioniert. Anstatt das System so anzupassen, dass es historische Daten widerspiegelt (wie es die meisten Leute tun), wurde es entwickelt, um bestehende Marktineffizienzen auszunutzen. Es handelt sich also nicht um ein einfaches "Hit-and-Miss"-System, das nur durch die Nutzun
Weitere Produkte dieses Autors
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4 (5)
Experten
Echte Überwachung. Ehrliche Tests. Kein Hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Bevor wir zu den technischen Details kommen, gibt es zwei Dinge, die du wissen musst: PipsHunter wird durch ein echtes Monitoring-Signal mit realem Geld bestätigt. Der EA läuft seit mehreren Monaten auf einem echten Konto (Pepperstone), und das Monitoring ist vollständig öffentlich. Keine Simulationen, keine versteckten Konten, keine „perfekten Backtests“ – echte Handelsergebnisse bestätigen die tatsächliche Performan
One Man Army
Ihor Otkydach
4.75 (8)
Experten
Ohne Übertreibung und ohne unnötiges Risiko. Mit minimalem Drawdown: One Man Army ist ein multiwährungsfähiges Handelssystem, entwickelt sowohl für den persönlichen Handel als auch für Prop-Firm-Trading. Es folgt einer Scalping-Strategie, die auf kurz- und mittelfristigen Markt-Korrekturen und -Umkehrungen basiert, und handelt über ausstehende Limit-Orders. Dieser Trading-Bot rät nicht – er steigt mit höchster Präzision an den besten Marktlevels ein. Genau so, wie du es magst. Jetzt gehen wir in
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.63 (67)
Experten
Ich stelle dir einen richtig starken EA vor, aufgebaut auf meinem manuellen Handelssystem — Algo Pumping . Ich habe diese Strategie ordentlich getunt, wichtige Features, Filter und neue Technologien reingepackt, und jetzt bringe ich diesen Trading-Bot an den Start, der: Mit dem fortschrittlichen Algo Pumping Swing Trading-Algorithmus die Märkte rockt, Stets Stop-Loss-Orders setzt, um dein Kapital abzusichern, Perfekt geeignet ist für "Prop Firm Trading" und "Personal Trading", Ohne Martingale un
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
3.82 (17)
Experten
Ich präsentiere Ihnen einen Expert Advisor, den ich auf vielfachen Wunsch der Nutzer meiner eigenen Handelsstrategie und meines Indikators „Divergence Bomber“ entwickelt habe. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Ich habe den Expert Advisor „Bomber Corporation“ auf Basis meines eigenen Algorithmus zur Erkennung und zum Handel von MACD-Divergenzen entwickelt. Dieses algorithmische Handelssystem bietet folgende Eigenschaften: Entspricht den
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.75 (20)
Indikatoren
PUMPING STATION – Ihre persönliche „All-inclusive“-Strategie Wir präsentieren Ihnen PUMPING STATION – einen revolutionären Forex-Indikator, der Ihr Trading in eine spannende und effektive Erfahrung verwandeln wird. Es handelt sich nicht nur um ein Hilfsmittel, sondern um ein vollwertiges Handelssystem mit leistungsstarken Algorithmen, die Ihnen helfen, stabiler zu traden. Beim Kauf dieses Produkts erhalten Sie KOSTENLOS: Exklusive Set-Dateien: Für automatische Einrichtung und maximale Leistung.
Algo Pumping MT4
Ihor Otkydach
4.69 (16)
Indikatoren
PUMPING STATION – Ihre persönliche „All-inclusive“-Strategie Wir präsentieren Ihnen PUMPING STATION – einen revolutionären Forex-Indikator, der Ihr Trading in eine spannende und effektive Erfahrung verwandeln wird. Es handelt sich nicht nur um ein Hilfsmittel, sondern um ein vollwertiges Handelssystem mit leistungsstarken Algorithmen, die Ihnen helfen, stabiler zu traden. Beim Kauf dieses Produkts erhalten Sie KOSTENLOS: Exklusive Set-Dateien: Für automatische Einrichtung und maximale Leistung.
Grabber System
Ihor Otkydach
5 (2)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Enslaver
Ihor Otkydach
3.6 (5)
Experten
Nur noch 6 Exemplare für 399 USD verfügbar Nächster Preis: 499 USD Die Installations- und Einrichtungshinweise findest du hier –  https://www.mql5.com/de/blogs/post/763487 Warum ich den Enslaver EA mag – und warum er dir auch gefallen könnte: Jeder Trade ist durch einen Stop Loss abgesichert Kann für Prop Firm Trading verwendet werden Der EA wartet nicht darauf, dass der Stop Loss erreicht wird – er verlässt den Markt frühzeitig, wenn der Preis zum Durchschnitt zurückkehrt, egal ob mit Gewinn od
Auswahl:
ken2pa
449
ken2pa 2025.12.10 23:49 
 

It is currently experiencing a drawdown large enough to wipe out several months of profits. There is a strong suspicion of overfitting. However, there is an even more serious issue. The author has removed the H1 signal. No matter how many times I ask for the reason, the author ignores the question. In the past, the same author also removed the Enslavor signal after its performance deteriorated. Poor performance might be something that could potentially be improved, but the author’s response is extremely poor and not something that can be trusted. In addition, the author claims that new set files will be provided within one month, but this statement has been displayed for over six months, and no new set files have been provided so far. This constitutes false and misleading information. I own three of his EAs, which makes this especially disappointing.

Jenny Yuen Ha Lau
633
Jenny Yuen Ha Lau 2025.09.05 10:36 
 

I have all 4 Ihor's EAs since the very beginning. And Scalper Investor is my favorite; high win rate and average holding time is relatively short. Ihor is very helpful and responsive; therefore, I would recommend his EAs to you and even my friends.

pamas
139
pamas 2025.09.04 15:56 
 

3-Month Honest Review:-

I want to leave a heartfelt thank you to this great seller. I have been using this robot for over three months now, and here are my personal statistics: Winning trades: 134, Trades that hit stop loss: 3,

Trades closed early with very small losses: 10.

This gives the system an overall win rate of about 90%. The robot has been consistently profitable, and I am extremely satisfied with the results. I highly recommend it to anyone seeking a reliable trading system that consistently delivers steady profits. I am confident you will enjoy this system just as much as I do. Mr. Igor offers the best customer service, with prompt responses, and goes above and beyond to help. He is a great gentleman who genuinely wants to help other traders. I highly recommend you buy his products.

NickKearsley
76
NickKearsley 2025.09.04 14:57 
 

Easy to install and I like the fact that there are individual set files for each currency setting. No grid or Martingale here. Trades slowly and surely so far. It's still early days but 12 winning trades with no losses in just under a week is a great start!

Simon Daniel Wright
583
Simon Daniel Wright 2025.08.02 19:50 
 

Working well so far for me. I like the diversifed strategy approach . I will return an update this review with more stats after three months. Thanks Ihor for the ea and the no BS explaniations about the realities of the markets!

Shark Tank
210
Shark Tank 2025.07.25 01:28 
 

Stable and reliable. Since using this EA for two months, it has generated over a 10% growth. Just one SL has happened, but it doesn't matter.

Alex Quino
373
Alex Quino 2025.07.17 10:14 
 

Slowly but surely. I bought the EA 3 weeks ago and I can see already how it performs and bring some profits on my small account. Lhor's products are reliable and his support is just superb. Hoping that this EA continuously giving positive profits, will update this review in the next few months.

Joshua Michael Hudson
789
Joshua Michael Hudson 2025.07.16 16:43 
 

Its no accident that this developers page is littered with 4 and 5 star products. Entry logic is good.

duiweboer
36
duiweboer 2025.07.16 07:36 
 

Very Goof EA from a Very Goof Author! Consistent small profits from multiple currency pairs and works even on small accounts!

Poh Leng Lim
1979
Poh Leng Lim 2025.07.16 07:08 
 

This EA works silently behind the scenes to generate consistent green pips—it’s not a get-rich-quick scheme, but a reliable, steady pips generator.

AF Z
267
AF Z 2025.07.16 06:22 
 

Profitable EA overall so far and easy to setup. Looking forward to see it's progress in a couple of months. Using low lot sizes and achieving good trades overall.

haisheng12345
213
haisheng12345 2025.07.16 06:00 
 

I have been using this EA for three weeks. Due to the recent high market volatility, several transactions have suffered losses, but overall, it is still in a profitable state.

Segio Bugay
191
Segio Bugay 2025.07.04 17:58 
 

I really appreciate the author's approach to the product. I was also impressed by the extensive supportive materials provided-everything from guides to tutorials is top-notch and super helpful; it's clear that a lot of thought and care went into his development.

cyberryder
1195
cyberryder 2025.07.03 22:21 
 

Observed strategy: Pullback. EA seems to have very similar entries than SwingMaster EA from same author. Just enters some M15 candles earlier/later. However closing is much earlier, which means avg. Win pips is much less, while max SL is nearly the same = worser R/R. We ran into the same issues like with SwingMaster: On heavy trending pairs, it can go into heavy DD with no intelligent strategy yet to manage it. On the pro side, it is optimized for some further pairs vs. SwingMaster.

Rubén P. E.
198
Rubén P. E. 2025.06.30 15:16 
 

I bought Scalper Investor because I really liked how Swing Master works. Like the other EA, I recovered my investment very quickly. Excellent risk management with a high success rate. Superb!

shahbaz112
258
shahbaz112 2025.06.14 17:21 
 

Scalper Investor EA is an impressive automated trading system that stands out for its consistent and reliable performance. It operates efficiently across multiple currency pairs, offering solid diversification and minimizing exposure to risk. Unlike many scalping EAs, it avoids high-risk tactics, focusing instead on precise, calculated entries and exits. Users have reported steady profits and low drawdowns, with some experiencing significant account growth in a relatively short period. The setup process is user-friendly, and the accompanying documentation is clear, making it accessible even for those new to automated trading. Scalper Investor EA’s strategy is centered on capturing short-term market opportunities while maintaining strong risk management. Both live results and back testing data support its adaptability and effectiveness in various market environments. The developer, Ihor, is highly responsive and regularly updates the EA, reflecting a genuine commitment to ongoing improvement. What sets Scalper Investor EA apart is its focus on sustainable, long-term gains rather than chasing quick wins. Thank you to Ihor for his dedication and hard work in creating such a dependable and well-balanced trading solution.

terry lee
252
terry lee 2025.06.09 14:57 
 

Ihor Otkydach's products are very stable.

Ihor Otkydach's services are complete, fast, reliable, modest, and practical.

Ihor Otkydach's products have clear logic and good risk control.

Range reversal products only use range reversal strategies.

Trend breakthrough products only use trend breakthrough strategies.

Most normal brokers' low-cost accounts can use Ihor Otkydach's products normally.

Even if you use a broker account different from the SIGNAL account, the signals are more than 90% the same.

(Brokerage quotations are slightly different, and there will be slight differences in entry and exit, which everyone understands)

Ihor Otkydach himself is a successful manual trader.

The products developed by Ihor Otkydach are naturally competitive,

because he is a trading program seller who understands trading logic.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tuesday, June 24, 2025,

I want to update my review,

Scalper Investor EA,

The performance slope curve is steadily upward,

For every 10000USD, only 0.1 lots are placed, and the floating loss is less than 10%,

All of the above are excellent,

Tuesday, June 24, 2025,

It can even lock the long and short orders of the same currency against NZDUSD,

Directly lock the floating loss,

This EA is too stable, thank Ihor Otkydach for making such a stable EA.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

I want to update my comment.

The trading results are basically the same as those of the Signal account.

On Thursday, June 26, 2025,

The NZDUSD that was originally locked with long and short orders actually closed and made a profit.

Banlance increased, and the ability to resist risks was improved.

For the same currency pair, long and short orders are locked,

But long and short orders can each have profitability.

The performance slope curve has become more stable.

Starting from Monday, June 9, 2025,

For every 10000 USD, only 0.1 lot is placed, and the maximum floating loss is currently about 5%.

There will be no psychological pressure of high floating losses.

I am looking forward to the next update of the trend trading function of Scalper Investor EA.

Thanks to Ihor Otkydach for making such a stable and profitable Scalper Investor EA.

devgabriel300
177
devgabriel300 2025.05.30 00:09 
 

Great EA! so far it has been 100% accuracy. No loosing trades. Even though the EA makes fewer trades daily, the trades are with precision. For the past 3 days it made only 7 trades, however, my account has increased by 3%. This advisor gives me rest of mind. I go to bed in peace and wake up in peace. Thanks Ihor. Please keep up the great work. I look forward for more EA from you.

Antwort auf eine Rezension