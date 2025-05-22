Hallo, Trader!

Wenn du nach einem Expert Advisor suchst, der nicht einfach nur wahllos Trades eröffnet, sondern eine durchdachte und strategisch saubere Handelslogik verfolgt – dann solltest du dir den Scalper Investor EA genauer anschauen.

Dieser Multi-Währungs-EA ist bereits mit einer starken Reversal-Strategie ausgestattet und wird in naher Zukunft ein kostenloses Update mit einer Trendfolgestrategie erhalten.

Reversal-Strategie – einsatzbereit



Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ist der EA vollständig auf den Reversal-Handel ausgelegt. Die Strategie basiert auf dem Keltner-Kanal und nutzt eine moderne Kombination aus Filtern, um Marktumkehrpunkte gezielt zu erkennen.

Keine blinden Ein- oder Ausstiege – nur klare, logisch geprüfte Setups mit technischem Fundament.

Grundlage ist das Traden von Rücksetzern innerhalb des Kanals. Dabei werden Signale anhand von Volatilität, Trendrichtung, Signalstärke, Spread, Slippage und weiteren Faktoren gefiltert. Zusätzlich ist der EA so konzipiert, dass er während marktarmer Zeiten (z. B. Rollover-Phasen) keine Positionen eröffnet.

Was die Reversal-Strategie bietet:

Unterstützt 11 Währungspaare: AUDCAD, AUDSGD, AUDUSD, EURAUD, EURCAD, EURNZD, EURUSD, NZDCAD, NZDUSD, USDSGD, EURGBP

Zwei wählbare Zeitrahmen: M15 oder H1

Jeder Trade ist mit einem Stop-Loss abgesichert

Kein Martingale, kein Grid – sauberes Risikomanagement

Dynamischer Stop-Loss zur flexiblen Absicherung

Maximales Risiko (z. B. max. 5 % Drawdown) einstellbar

Nur ein Trade pro Symbol gleichzeitig – kein Overtrading

Geeignet für Prop-Firm-Trading und private Konten

Empfohlenes Mindestkapital: 500 USD

Empfohlener Mindesthebel: ab 1:30

Empfohlene Kontotypen: RAW, ECN, PRO, ZERO oder ähnliche Konten mit niedrigem Spread und direkter Marktausführung (Name variiert je nach Broker)

Was als Nächstes kommt: Trend-Strategie (in Entwicklung)



Aktuell kaufst du den Scalper Investor EA mit der Reversal-Strategie. Die zweite – die Trendfolgestrategie – ist derzeit in Entwicklung und wird in 1–2 Monaten als kostenloses Update veröffentlicht. Mit diesem Upgrade wird der EA in der Lage sein, stabile Trends zu erkennen und im Trendverlauf zu handeln – ideal für volatile Instrumente wie Gold (XAUUSD), JPY-Paare, BTC und andere trendstarke Assets.