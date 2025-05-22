Scalper Investor
- Experten
- Ihor Otkydach
- Version: 1.6
- Aktualisiert: 18 November 2025
- Aktivierungen: 10
Hallo, Trader!
Wenn du nach einem Expert Advisor suchst, der nicht einfach nur wahllos Trades eröffnet, sondern eine durchdachte und strategisch saubere Handelslogik verfolgt – dann solltest du dir den Scalper Investor EA genauer anschauen.
Dieser Multi-Währungs-EA ist bereits mit einer starken Reversal-Strategie ausgestattet und wird in naher Zukunft ein kostenloses Update mit einer Trendfolgestrategie erhalten.
Reversal-Strategie – einsatzbereit
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ist der EA vollständig auf den Reversal-Handel ausgelegt. Die Strategie basiert auf dem Keltner-Kanal und nutzt eine moderne Kombination aus Filtern, um Marktumkehrpunkte gezielt zu erkennen.
Keine blinden Ein- oder Ausstiege – nur klare, logisch geprüfte Setups mit technischem Fundament.
Grundlage ist das Traden von Rücksetzern innerhalb des Kanals. Dabei werden Signale anhand von Volatilität, Trendrichtung, Signalstärke, Spread, Slippage und weiteren Faktoren gefiltert. Zusätzlich ist der EA so konzipiert, dass er während marktarmer Zeiten (z. B. Rollover-Phasen) keine Positionen eröffnet.
HINWEIS: Verwenden Sie im Strategietester standardmäßig M15 EURNZD
Live signal on H1 - https://www.mql5.com/en/signals/2309354?source=Site+Profile+Seller
Live signal on M15 - https://www.mql5.com/en/signals/2311036?source=Site+Profile+Seller
Instructions - https://www.mql5.com/de/blogs/post/762931
Was die Reversal-Strategie bietet:
- Unterstützt 11 Währungspaare: AUDCAD, AUDSGD, AUDUSD, EURAUD, EURCAD, EURNZD, EURUSD, NZDCAD, NZDUSD, USDSGD, EURGBP
- Zwei wählbare Zeitrahmen: M15 oder H1
- Jeder Trade ist mit einem Stop-Loss abgesichert
- Kein Martingale, kein Grid – sauberes Risikomanagement
- Dynamischer Stop-Loss zur flexiblen Absicherung
- Maximales Risiko (z. B. max. 5 % Drawdown) einstellbar
- Nur ein Trade pro Symbol gleichzeitig – kein Overtrading
- Geeignet für Prop-Firm-Trading und private Konten
- Empfohlenes Mindestkapital: 500 USD
- Empfohlener Mindesthebel: ab 1:30
- Empfohlene Kontotypen: RAW, ECN, PRO, ZERO oder ähnliche Konten mit niedrigem Spread und direkter Marktausführung (Name variiert je nach Broker)
Was als Nächstes kommt: Trend-Strategie (in Entwicklung)
Aktuell kaufst du den Scalper Investor EA mit der Reversal-Strategie. Die zweite – die Trendfolgestrategie – ist derzeit in Entwicklung und wird in 1–2 Monaten als kostenloses Update veröffentlicht. Mit diesem Upgrade wird der EA in der Lage sein, stabile Trends zu erkennen und im Trendverlauf zu handeln – ideal für volatile Instrumente wie Gold (XAUUSD), JPY-Paare, BTC und andere trendstarke Assets.
Wichtig: Derzeit bezahlst du nur für die Reversal-Strategie. Sobald das Update mit der Trend-Strategie live ist, wird sich der Preis des EAs verdoppeln (ausgehend vom aktuellen Preis zur Veröffentlichungszeit).
Frühzeitig einzusteigen bedeutet also: mehr Funktionen zum günstigeren Einstiegspreis.
Der Scalper Investor EA ist kein generischer Bot mit recycelten Algorithmen. Es handelt sich um ein langfristig ausgerichtetes Projekt mit echtem Entwicklungspotenzial. Neue Strategien, Portfolio-Erweiterungen, Performance-Optimierungen – all das ist in Planung. Und mit jeder Weiterentwicklung wird auch der Preis Schritt für Schritt steigen.
Die Frage ist: Steigst du jetzt ein – oder zahlst du später mehr?
I have all 4 Ihor's EAs since the very beginning. And Scalper Investor is my favorite; high win rate and average holding time is relatively short. Ihor is very helpful and responsive; therefore, I would recommend his EAs to you and even my friends.