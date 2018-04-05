Vortex Turbo EA

Vortex Turbo — « Maîtrisez la tempête — contrôlez le Vortex »

Vortex Turbo représente la prochaine étape de l'évolution du trading intelligent : une solution unique qui fusionne une architecture d'IA de pointe, une logique de marché adaptative et un contrôle précis des risques. Reposant sur des principes algorithmiques éprouvés, elle intègre de multiples stratégies au sein d'un écosystème unifié à haute vitesse, alimenté par une intelligence prédictive d'un niveau inédit. Conçue comme une solution experte pour le scalping sur l'or (XAUUSD(GOLD)), Vortex Turbo utilise une martingale contrôlée et une grille de moyenne, chaque  position étant entièrement protégée par un Stop-Loss intégré  , garantissant ainsi un équilibre parfait entre puissance, précision et sécurité.

C'est très important ! Veuillez m'envoyer un message privé après votre achat. Je vous enverrai des instructions et toutes les recommandations nécessaires.

Les 20 premiers exemplaires sont disponibles à 375 $, puis à 455 $ (Prix final : 1999 $).

En achetant le  conseiller expert  Vortex Turbo , vous aurez la possibilité de recevoir une  licence gratuite pour l'un de mes autres conseillers experts  , lié à  trois numéros de compte de trading   de votre choix (les conseillers experts bonus sont envoyés directement sous forme de fichier au format .ex). 

Veuillez poser vos questions concernant les conditions par message privé  : https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685  

Consultez les résultats en direct ici :

Risque normal   https://www.mql5.com/en/signals/2351471

Compte réel de 10 000 $   https://www.mql5.com/en/signals/2345752

ICMarkets   https://www.mql5.com/en/signals/2345754

Veuillez demander le lien vers le signal MyFx-book par message privé (il ne peut pas être publié ici).

MANUEL (Instructions)

Technologies de base

Logique neuronale à trois couches  — intègre la reconnaissance de la dynamique, la cartographie de la volatilité et le filtrage adaptatif pour détecter les opportunités à court terme et les micro-mouvements de l'or avant qu'ils ne se forment sur le graphique.

Véritable moteur de scalping multicouche  — construit autour d'un cadre de scalping pour XAUUSD, combinant une moyenne contrôlée et une structure de martingale mesurée pour maximiser le potentiel de récupération tout en maintenant une discipline stratégique.

Protection contre les risques définis  — bien que le système utilise la logique de la moyenne et de la martingale, chaque position est protégée par un ordre stop-loss clairement défini. Les intervalles de stop-loss sont relativement larges afin de garantir un fonctionnement stable et de laisser aux positions une marge de manœuvre suffisante en période de volatilité.

Filtres à adaptation automatique  — l’expert ajuste en permanence ses paramètres internes en fonction des variations de liquidité, de volatilité et de dynamique de session, maintenant ainsi des performances optimales dans toutes les phases du marché.

Configuration Plug-and-Play  — comprend des profils de risque pré-optimisés et des paramètres utilisateur simplifiés.


Ce qui rend Vortex Turbo unique

Contrairement à ses prédécesseurs,  Aura Ultimate  n'est pas simplement une version améliorée, mais un  nouveau cadre neuronal  , entièrement repensé pour percevoir le comportement du marché grâce à  la reconnaissance de modèles multicontextuels  .        

Objectif principal               Intelligence de scalping neuronal avancée conçue pour exploiter les mouvements à court terme et les micro-tendances sur  XAUUSD  , utilisant une moyenne contrôlée et une structure de martingale modérée pour une récupération de position efficace.                
Architecture
Un  ensemble neuronal hybride multicouche  combinant apprentissage profond, reconnaissance de formes et cartographie de la volatilité pour obtenir un timing de trading précis et adaptatif.
Moteur de stratégie
Un  système de scalping à double cœur  fonctionnant simultanément avec un contrôle des risques à plusieurs niveaux — avec un troisième mode adaptatif actuellement en développement pour améliorer encore la précision d'entrée et la logique de récupération des transactions.
Étendue du marché
Optimisé pour  l'or (XAUUSD  )  , s'adaptant dynamiquement à différents régimes de volatilité — des plages calmes et étroites aux phases de rupture brutale.
Contrôle des risques
Chaque transaction est protégée par un  ordre stop-loss fixe  , garantissant ainsi la sécurité du capital. Bien que le robot de trading utilise les  mécanismes de lissage et de martingale  , les distances de stop-loss sont volontairement  plus larges  afin de laisser aux transactions la marge de manœuvre nécessaire en période de volatilité.
Auto-optimisation
Un mécanisme d'auto-apprentissage  continu  recalibre les paramètres internes en fonction des variations de liquidité, de volatilité et d'activité de la session, assurant ainsi la stabilité et la cohérence au fil du temps.
Vitesse d'exécution
Architecture asynchrone  ultra-légère  conçue pour une exécution à haute vitesse et une grande stabilité.
Flexibilité
Les profils de risque  prédéfinis  (conservateur, équilibré, agressif) permettent aux traders d'adapter la logique de Vortex Turbo à tout style de trading ou plan de gestion de capital.
Prêt pour l'intégration
Un cadre neuronal évolutif conçu pour intégrer de nouvelles couches prédictives, des modèles de volatilité et des modules d'IA externes au fur et à mesure de leur évolution.
Transparence
Chaque décision de trading est enregistrée et traçable — aucune logique cachée, seulement une analyse neuronale vérifiable et une transparence des transactions en temps réel.

Vortex Turbo   est conçu pour offrir des performances fiables et durables grâce à ses algorithmes de réseaux neuronaux.   Sa conception innovante garantit l'absence de stratégies risquées, ce qui en fait une option sûre pour le trading automatisé. 

Info :

  • Paires de trading actives  :   XAUUSD (OR)
  • Période : S1
  • Dépôt minimum recommandé : 1 000 $ et plus
  • Effet de levier minimum de 1:30 (réservé aux transactions à faible risque) 
  • Effet de levier recommandé :   1:100 et plus
  • Compatible avec tous les courtiers, mais un courtier ECN à faibles spreads est recommandé.

Caractéristiques:

  • Un ordre stop loss et un ordre take profit stricts pour chaque transaction
  • Résultats stables avec des devis de qualité à 99,9 %
  • Fonctionne avec la plupart des courtiers, mais offre de meilleures performances avec les courtiers ECN à faible spread pour une vitesse et une précision accrues.
  • Facile à installer et à utiliser
  • Conforme aux règles FIFO 

Remarques importantes avant l'achat :

  • Un ordre stop loss  est une composante normale et essentielle de la stratégie ; il ne s’agit pas d’une erreur. Le système utilise une grille de martingale, mais une version limitée et entièrement protégée : elle ouvre des positions supplémentaires, mais la grille est plafonnée et contrôlée, le risque est maîtrisé et le compte n’est pas exposé à une perte illimitée comme dans les systèmes de martingale classiques.
  • Si vous envisagez de trader sans aucun stop loss, ce robot de trading n'est pas adapté.  Des pertes sont inévitables : c'est le propre du trading sécurisé avec protection SL.
  • Les performances doivent toujours être évaluées sur un mois entier, voire plus  , et non pas en se basant sur quelques jours.
  • Des pertes à court terme ou des interruptions de trading de 2 à 3 jours sont normales ;   les EA (Expert Advisors) connaissent des périodes sans transactions  , et c’est intentionnel. Le modèle attend de détecter une incertitude ou une structure de marché instable. 
  • Il est  important de se fier aux signaux réels, et non aux résultats de la simulation rétrospective  . Le testeur de stratégie sert uniquement à l'optimisation, et non à la prédiction des performances futures.
  • Pour un risque modéré, le dépôt  minimum recommandé est de 1 000 $.
  • Je ne propose pas d'assistance en ligne. Je réponds sous 24 heures. Le week-end, le délai peut atteindre 48 heures. Par conséquent, si vous avez besoin d'une assistance en ligne en temps réel, je ne peux malheureusement pas vous la fournir.

    Politique tarifaire :

    Le nombre d'exemplaires mis en vente sera limité, afin de préserver l'exclusivité de l'expert ! 

    Avertissement relatif aux risques : Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Aucun système de trading n’est à l’abri des pertes. Les backtests et les performances historiques sont fournis à titre indicatif uniquement. Appliquez une gestion des risques appropriée et testez le conseiller expert sur un compte démo avant de l’utiliser en conditions réelles.


