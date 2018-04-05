Vortex Turbo EA

Vortex Turbo — « Maîtrisez la tempête — contrôlez le Vortex »



Vortex Turbo représente la prochaine étape de l'évolution du trading intelligent : une solution unique qui fusionne une architecture d'IA de pointe, une logique de marché adaptative et un contrôle précis des risques. Reposant sur des principes algorithmiques éprouvés, elle intègre de multiples stratégies au sein d'un écosystème unifié à haute vitesse, alimenté par une intelligence prédictive d'un niveau inédit. Conçue comme une solution experte pour le scalping sur l'or (XAUUSD(GOLD)), Vortex Turbo utilise une martingale contrôlée et une grille de moyenne, chaque position étant entièrement protégée par un Stop-Loss intégré , garantissant ainsi un équilibre parfait entre puissance, précision et sécurité.

C'est très important ! Veuillez m'envoyer un message privé après votre achat. Je vous enverrai des instructions et toutes les recommandations nécessaires.

Les 20 premiers exemplaires sont disponibles à 375 $, puis à 455 $ (Prix final : 1999 $). En achetant le conseiller expert Vortex Turbo , vous aurez la possibilité de recevoir une licence gratuite pour l'un de mes autres conseillers experts , lié à trois numéros de compte de trading de votre choix (les conseillers experts bonus sont envoyés directement sous forme de fichier au format .ex). Veuillez poser vos questions concernant les conditions par message privé : https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685

Consultez les résultats en direct ici : Risque normal https://www.mql5.com/en/signals/2351471 Compte réel de 10 000 $ https://www.mql5.com/en/signals/2345752 ICMarkets https://www.mql5.com/en/signals/2345754 Veuillez demander le lien vers le signal MyFx-book par message privé (il ne peut pas être publié ici). MANUEL (Instructions)

Technologies de base

Logique neuronale à trois couches — intègre la reconnaissance de la dynamique, la cartographie de la volatilité et le filtrage adaptatif pour détecter les opportunités à court terme et les micro-mouvements de l'or avant qu'ils ne se forment sur le graphique. Véritable moteur de scalping multicouche — construit autour d'un cadre de scalping pour XAUUSD, combinant une moyenne contrôlée et une structure de martingale mesurée pour maximiser le potentiel de récupération tout en maintenant une discipline stratégique. Protection contre les risques définis — bien que le système utilise la logique de la moyenne et de la martingale, chaque position est protégée par un ordre stop-loss clairement défini. Les intervalles de stop-loss sont relativement larges afin de garantir un fonctionnement stable et de laisser aux positions une marge de manœuvre suffisante en période de volatilité. Filtres à adaptation automatique — l’expert ajuste en permanence ses paramètres internes en fonction des variations de liquidité, de volatilité et de dynamique de session, maintenant ainsi des performances optimales dans toutes les phases du marché. Configuration Plug-and-Play — comprend des profils de risque pré-optimisés et des paramètres utilisateur simplifiés.



Ce qui rend Vortex Turbo unique