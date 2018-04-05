Vortex Turbo EA
- エキスパート
- Stanislav Tomilov
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 10
Vortex Turbo — 「嵐を操り、Vortexを制する」
Vortex Turboは、最先端のAIアーキテクチャ、適応型市場ロジック、そして精密なリスク管理を融合した独自の開発技術であり、インテリジェントトレーディングの新たな進化段階を体現しています。実績のあるアルゴリズム原理に基づき、複数の戦略を、新たなレベルの予測インテリジェンスを備えた統合型高速エコシステムに統合します。金（XAUUSD(GOLD)）のスキャルピングエキスパートとして設計されたVortex Turboは、制御されたマーチンゲール法と平均化グリッドを採用し、各 ポジションは内蔵のストップロスによって完全に保護されています 。これにより、パワー、精度、安全性の完璧なバランスが確保されています。
非常に重要です！エキスパートをご購入後、プライベートメッセージをお送りください。必要な推奨事項をすべて記載した説明書をお送りします。
最初の 20 部は 375 ドル、次の価格は 455 ドル (最終価格は 1999 ドル) です。
Vortex Turbo Expert Advisorを 購入すると、選択した 3つの取引口座番号 にリンクされた 他のEAのいずれかの無料ライセンス を受け取る機会が得られます （ボーナスエキスパートは、.ex形式でファイルとして直接送信されます）。
プライベートメッセージで条件を尋ねてください https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685
ライブ結果はここでご覧ください:
通常リスク https://www.mql5.com/en/signals/2351471
10,000ドルのリアルアカウント https://www.mql5.com/en/signals/2345752
ICマーケット https://www.mql5.com/ja/signals/2345754
MyFx-book シグナルへのリンクをプライベート メッセージでリクエストしてください (ここでは公開できません)。
コアテクノロジー
3 層ニューラル ロジック — モメンタム認識、ボラティリティ マッピング、適応フィルタリングを統合し、チャート上に現れる前に金の短期的なチャンスと微小な動きを検出します。
真のマルチレイヤー スキャルピング エンジン — XAUUSD のスキャルピング フレームワークを中心に構築され、制御された平均化と測定されたマーチンゲール構造を組み合わせることで、戦略的規律を維持しながら回復の可能性を最大化します。
明確なリスク保護 — システムは平均化とマーチンゲール法を採用していますが、すべてのポジションは明確に定義されたストップロスによって保護されています。ストップロスの幅は比較的広く設定されており、安定した運用を確保し、ボラティリティの高い状況でも取引に十分な余裕を持たせています。
自動適応フィルター - エキスパートは流動性、ボラティリティ、セッションダイナミクスの変化に応じて内部パラメータを継続的に調整し、すべての市場フェーズで最適なパフォーマンスを維持します。
プラグアンドプレイ構成 - 事前に最適化されたリスク プロファイル、簡素化されたユーザー パラメータが含まれます。
Vortex Turboのユニークな点
Aura Ultimate は 、以前のバージョンとは異なり、単なる改良版ではありません。 マルチコンテキスト パターン認識 を通じて市場行動を認識できるように根本から再設計された 新しいニューラル フレームワーク です 。
|コアフォーカス
|高度なニューラル スキャルピング インテリジェンスは、制御された平均化と中程度のマーチンゲール構造を使用して、効率的なポジション回復を実現し、 XAUUSD の短期的な動きとマイクロトレンドを活用するように設計されています。
| 建築
| ディープラーニング、パターン認識、ボラティリティ マッピングを組み合わせた多層ハイブリッド ニューラル アンサンブルにより、正確で適応性の高い取引タイミングを実現し ます 。
| 戦略エンジン
| 階層化されたリスク管理と同時に動作するデュアル コア スキャルピング システム 。エントリー精度とトレード回復ロジックをさらに強化するために、現在開発中の第 3 の適応モードを搭載しています。
| 市場範囲
| 金 (XAUUSD ) 向けに最適化されており 、穏やかで狭い範囲から急激なブレイクアウト段階まで、さまざまなボラティリティ体制に動的に適応します。
| リスク管理
| 各取引は固定のストップロス によって保護され 、元本が確実に保護されます。EAは 平均化とマーチンゲール法 を採用していますが、ストップロスの幅は意図的に 広く 設定されており、ボラティリティの高い取引でも必要な余裕が確保されます。
| 自己最適化
| 継続的な 自己学習メカニズム により、流動性、ボラティリティ、セッションアクティビティの変化に応じて内部パラメータが再調整され、長期にわたって安定性と一貫性が維持されます。
| 実行速度
| 高速実行と安定性を実現するために構築された 超軽量の 非同期アーキテクチャ。
| 柔軟性
| 事前定義された リスク プロファイル (保守的、バランス型、積極的) により、トレーダーは Vortex Turbo のロジックをあらゆる取引スタイルや資本管理計画に適応させることができます。
| 統合準備完了
|新しい予測レイヤー、ボラティリティ モデル、外部 AI モジュールを進化に合わせて統合するように設計された、将来を見据えたニューラル フレームワークです。
| 透明性
|すべての取引決定は記録され、追跡可能です。隠されたロジックはなく、検証可能なニューラル分析とリアルタイムの取引の透明性のみです。
Vortex Turbo は、ニューラルネットワークアルゴリズムを搭載し、長期にわたる信頼性の高いパフォーマンスを実現するように設計されています。 革新的な設計により、リスクの高い戦略を排除し、自動取引の安全な選択肢となります。
情報：
- 取引可能なペア ： XAUUSD(GOLD)
- 時間枠: H1
- 推奨最低入金額: 1000ドル以上
- 最小レバレッジ 1:30（低リスク取引のみ）
- 推奨レバレッジ 1:100以上
- どのブローカーでも機能しますが、ECN低スプレッドブローカーが推奨されます。
特徴：
- すべての取引において、ハードストップロスとテイクプロフィットを設定する
- 99.9% の質の高い見積もりで安定した結果
- ほとんどのブローカーで動作しますが、速度と精度を高めるには、スプレッドの低い ECN ブローカーを使用すると最も効果的です。
- インストールと使用が簡単
- FIFOルールに準拠
購入前の重要事項:
- ストップロスは 戦略の正常かつ不可欠な要素であり、エラーではありません。このシステムはマーチンゲールグリッドを使用していますが、これは制限付きで完全に保護されたグリッドです。追加のポジションを保有しますが、グリッドには上限が設定され、リスクは管理されており、従来のマーチンゲールシステムのように無制限のドローダウンにさらされることはありません。
- したがって、ストップロスを一切設定せずに取引したいと考えている方には、このEAは適していません。 損失は発生しますが、これはストップロス保護機能を備えた安全なグリッド取引の一部です。
- パフォーマンスは、数日間ではなく、 常に 1 か月以上にわたって評価する必要があります。
- 短期的な損失や2～3日間の取引停止は正常です。EA には取引が行われない期間がありますが 、これは意図的なものです。モデルが不確実性や不安定な市場構造を検知すると、EAは待機状態になります。
- バックテストではなく、実際のシグナルに頼ることが重要 です 。ストラテジーテスターは最適化のみに使用され、将来のパフォーマンスを予測するものではありません。
- 中程度のリスクの場合、推奨される最低 入金額は1,000ドルです。
- オンラインサポートはございません。24時間以内に返信いたしますが、週末は最大48時間かかる場合がございます。そのため、リアルタイムのオンラインサポートが必要な場合は、残念ながらご提供できかねます。
価格ポリシー:
専門家の独占性を保つため、販売数は限定されます。
リスクに関する警告：過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。損失を免れる取引システムはありません。バックテストと過去のパフォーマンスは参考用です。適切なリスク管理を行い、EAを本番環境に導入する前にデモ版でテストしてください。