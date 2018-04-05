Vortex Turbo — 「嵐を操り、Vortexを制する」



Vortex Turboは、最先端のAIアーキテクチャ、適応型市場ロジック、そして精密なリスク管理を融合した独自の開発技術であり、インテリジェントトレーディングの新たな進化段階を体現しています。実績のあるアルゴリズム原理に基づき、複数の戦略を、新たなレベルの予測インテリジェンスを備えた統合型高速エコシステムに統合します。金（XAUUSD(GOLD)）のスキャルピングエキスパートとして設計されたVortex Turboは、制御されたマーチンゲール法と平均化グリッドを採用し、各 ポジションは内蔵のストップロスによって完全に保護されています 。これにより、パワー、精度、安全性の完璧なバランスが確保されています。

非常に重要です！エキスパートをご購入後、プライベートメッセージをお送りください。必要な推奨事項をすべて記載した説明書をお送りします。

最初の 20 部は 375 ドル、次の価格は 455 ドル (最終価格は 1999 ドル) です。 Vortex Turbo Expert Advisorを 購入すると、選択した 3つの取引口座番号 にリンクされた 他のEAのいずれかの無料ライセンス を受け取る機会が得られます （ボーナスエキスパートは、.ex形式でファイルとして直接送信されます）。 プライベートメッセージで条件を尋ねてください https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685

コアテクノロジー

3 層ニューラル ロジック — モメンタム認識、ボラティリティ マッピング、適応フィルタリングを統合し、チャート上に現れる前に金の短期的なチャンスと微小な動きを検出します。 真のマルチレイヤー スキャルピング エンジン — XAUUSD のスキャルピング フレームワークを中心に構築され、制御された平均化と測定されたマーチンゲール構造を組み合わせることで、戦略的規律を維持しながら回復の可能性を最大化します。 明確なリスク保護 — システムは平均化とマーチンゲール法を採用していますが、すべてのポジションは明確に定義されたストップロスによって保護されています。ストップロスの幅は比較的広く設定されており、安定した運用を確保し、ボラティリティの高い状況でも取引に十分な余裕を持たせています。 自動適応フィルター - エキスパートは流動性、ボラティリティ、セッションダイナミクスの変化に応じて内部パラメータを継続的に調整し、すべての市場フェーズで最適なパフォーマンスを維持します。 プラグアンドプレイ構成 - 事前に最適化されたリスク プロファイル、簡素化されたユーザー パラメータが含まれます。



Vortex Turboのユニークな点