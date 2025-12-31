Gelber Ziegelstein EA (Gold Scalper)

Der Yellow Brick EA ist ein Hochfrequenz-Handelsroboter, der speziell für Gold ( XAUUSD ) entwickelt wurde. Die Strategie des EA basiert auf der Erkennung kurzfristiger Marktineffizienzen und Mikropreisbewegungen in Zeiten hoher Liquidität.

Trotz der hohen Handelsfrequenz hält sich der Berater an ein striktes konservatives Risikomanagementmodell und legt den Schwerpunkt auf den mathematischen Vorteil und die Geschwindigkeit der Ausführung.

Hauptmerkmale:

Spezialisierung: Tiefgreifende Optimierung für Goldvolatilität und Spreads.

One-at-a-Time-Modell: Es befindet sich immer nur ein Auftrag auf dem Markt. Dies eliminiert das Risiko von lawinenartigen Drawdowns, wie sie für Grid-Systeme typisch sind.

Häufiges Scalping: Der Algorithmus führt eine große Anzahl von Geschäften aus, wobei bei jedem ein kleiner Gewinn erzielt wird und die Zeit, die in einer Position verbracht wird, minimiert wird.

Kapitalschutz: Jeder Handel wird mit einem strengen "versteckten" oder festen Stop-Loss eröffnet. Kein Martingal, keine Mittelwertbildung, kein Aussitzen von Verlusten.

Handelslogik:

Der Yellow Brick EA verwendet eine Kombination aus proprietären Volatilitätsindikatoren und Preiskanälen. Der Einstieg erfolgt, wenn der Preis die Gleichgewichtszone verlässt:

Impuls-Scalping: Der Roboter fängt schnelle Preisspitzen ab, die durch Ungleichgewichte zwischen Angebot und Nachfrage verursacht werden. Adaptive Gewinnmitnahme: Das System passt die Ziele automatisch an die aktuelle Marktgeschwindigkeit an (Volatility Tracking). Breakeven: Der Roboter verschiebt den Handel schnell in die Breakeven-Zone, wenn der festgelegte Gewinn erreicht ist, und schützt so den aufgelaufenen Gewinn.

Vorteile:

Hohe Aktivität: Ideal für Händler, die jeden Tag Ergebnisse sehen wollen.

Kompatibilität mit Prop Trading Firmen: Da es keine Raster und strenge Risikolimits pro Handel gibt, übersteht der EA die Limits der meisten Prop-Trading-Firmen.

Slippage-Widerstand: Der Algorithmus ist für die Ausführung unter realen Marktbedingungen optimiert.

Empfehlungen für die Einrichtung:

Zeitrahmen: M1 - M5 (für die Analyse von Mikrotrends) oder H1 (für ruhigeres Trading).

Kontotyp: Raw Spread, ECN mit minimalem Spread und schneller Ausführung.

Einzahlung: Ab $100.

Ping: Es wird dringend empfohlen, einen VPS mit einer minimalen Antwortzeit zum Server des Brokers zu verwenden.

Yellow Brick EA ist ein "goldener Ziegelstein" im Fundament Ihres Anlageportfolios, der die Aggressivität des Scalping mit der Sicherheit des klassischen Risikomanagements verbindet.

Warnung! Der Goldhandel birgt hohe Risiken. Wir empfehlen, den EA mindestens zwei Wochen lang auf einem Demokonto zu testen, bevor Sie auf einem Live-Konto handeln.