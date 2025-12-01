ZAR Wave EA

Navegue nas ondas do mercado com o ZAR Wave EA.

O ZAR Wave EA é um Expert Advisor (EA) de ponta, totalmente automatizado, projetado para o MetaTrader 5, aproveitando o poder do indicador FOTSI (Forex Overview True Strength Index), criado e pertencente a Serghey Magalà, para oferecer uma estratégia de trading multimoedas sofisticada. Este EA combina a análise avançada de força de moedas do FOTSI com Médias Móveis Exponenciais (EMA) para negociar em 28 pares de moedas principais com precisão e eficiência. Equipado com uma robusta gestão de riscos, dimensionamento de lotes personalizável e execução inteligente de ordens, o ZAR Wave EA capacita os traders a dominar o mercado Forex com confiança.

Principais Recursos

Trading Multimoedas : Negocia perfeitamente 28 pares de moedas (por exemplo, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD) para uma diversificação de portfólio sem esforço.

: Negocia perfeitamente 28 pares de moedas (por exemplo, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD) para uma diversificação de portfólio sem esforço. Estratégia Alimentada por FOTSI : Utiliza o indicador proprietário FOTSI (Forex Overview True Strength Index) de Serghey Magalà para identificar oportunidades de trading de alta probabilidade com base em tendências de força de moedas.

: Utiliza o indicador proprietário de Serghey Magalà para identificar oportunidades de trading de alta probabilidade com base em tendências de força de moedas. Gestão de Ordens Baseada em EMA : Emprega EMAs de 50 e 100 períodos para confirmar entradas e saídas de ordens, otimizando o desempenho em mercados dinâmicos.

: Emprega EMAs de 50 e 100 períodos para confirmar entradas e saídas de ordens, otimizando o desempenho em mercados dinâmicos. Dimensionamento Flexível de Lotes : Lote Fixo : Define um tamanho de lote constante para um trading previsível. Porcentagem do Saldo : Aloca uma porcentagem do saldo da conta para dimensionamento dinâmico de lotes. Baseado em Risco : Calcula o tamanho do lote com base no stop loss e na porcentagem de risco para um controle preciso.

: Gestão Avançada de Riscos : Opções de Stop Loss : Escolha entre stop loss baseado em pips ou ATR para uma gestão de riscos adaptativa. Take Profit : Garante lucros com níveis de take profit predefinidos. Trailing Stop : Protege ganhos com trailing stops dinâmicos acionados em níveis definidos pelo usuário.

: Proteção contra Perdas Diárias : Limites de perda diária configuráveis (valor fixo ou porcentagem) para proteger seu capital. Proteção contra dias consecutivos de perdas pausa o trading após um número definido de dias com perdas, garantindo a preservação do capital a longo prazo.

: Parâmetros Personalizáveis : Ajuste os níveis de FOTSI, períodos de EMA, configurações de risco e seleção de pares para corresponder ao seu estilo de trading.

: Ajuste os níveis de FOTSI, períodos de EMA, configurações de risco e seleção de pares para corresponder ao seu estilo de trading. Compatibilidade com Corretoras : Suporta corretoras com sufixos personalizados para pares de moedas, garantindo integração perfeita.

: Suporta corretoras com sufixos personalizados para pares de moedas, garantindo integração perfeita. Painel Informativo: Exibe métricas em tempo real, incluindo valores de FOTSI, posições abertas e P&L diário, para total transparência.

Por que Escolher o ZAR Wave EA?

Alimentado por FOTSI : Integra o indicador proprietário FOTSI (Forex Overview True Strength Index) de Serghey Magalà, uma ferramenta poderosa para análise de força de moedas, com um EA totalmente automatizado para execução eficiente de ordens.

: Integra o indicador proprietário de Serghey Magalà, uma ferramenta poderosa para análise de força de moedas, com um EA totalmente automatizado para execução eficiente de ordens. Escalável para Todos os Traders : Ideal para iniciantes e traders experientes, com configurações flexíveis que acomodam diversos perfis de risco e objetivos de trading.

: Ideal para iniciantes e traders experientes, com configurações flexíveis que acomodam diversos perfis de risco e objetivos de trading. Controles Robustos de Risco : Proteja seu capital com recursos avançados, como limites de perda diária e proteção contra dias consecutivos de perdas.

: Proteja seu capital com recursos avançados, como limites de perda diária e proteção contra dias consecutivos de perdas. Eficiência Multimoedas : Negocia múltiplos pares de moedas simultaneamente, respeitando os limites de posições definidos pelo usuário para cada par.

: Negocia múltiplos pares de moedas simultaneamente, respeitando os limites de posições definidos pelo usuário para cada par. Design Amigável: Entradas fáceis de configurar e um painel opcional tornam o monitoramento e a gestão de ordens intuitivos.

Configurações Recomendadas

Timeframe : H1 (padrão) para precisão ideal de sinais e frequência de ordens.

: H1 (padrão) para precisão ideal de sinais e frequência de ordens. Pares de Moedas : Suporta 28 pares (por exemplo, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, etc.) com seleção personalizável.

: Suporta 28 pares (por exemplo, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, etc.) com seleção personalizável. Tamanho da Conta : Adequado para contas a partir de $500 (contas micro) até saldos maiores.

: Adequado para contas a partir de $500 (contas micro) até saldos maiores. Corretora : Compatível com qualquer corretora MT5 (ECN, STP ou Market Maker) que suporte os pares listados.

: Compatível com qualquer corretora MT5 (ECN, STP ou Market Maker) que suporte os pares listados. VPS Recomendado: Para operação 24/5 e desempenho máximo.

Como Funciona

Detecção de Sinais: O indicador proprietário FOTSI, desenvolvido por Serghey Magalà, identifica condições de sobrecompra/sobrevenda e diferenças de força de moedas para gerar sinais de compra/venda de alta probabilidade. Confirmação de Ordens: Cruzamentos de EMA50 e EMA100, combinados com a ação do preço, confirmam entradas e saídas de ordens para maior precisão. Gestão de Posições: Abre posições com tamanhos de lote calculados e aplica stop loss, take profit ou trailing stops com base nas configurações do usuário. Controle de Riscos: Monitora os lucros/perdas diários e aplica limites definidos pelo usuário, pausando o trading se necessário para proteger o capital. Fechamentos Parciais: Fecha 50% de uma posição quando o preço ultrapassa a EMA50 e o restante na EMA100 para otimizar a realização de lucros.

Instalação e Configuração

Certifique-se de que o indicador FOTSI de Serghey Magalà está instalado na sua plataforma MetaTrader 5 (adquirido separadamente). Baixe e anexe o ZAR Wave EA a qualquer gráfico (recomendado H1). Configure os parâmetros de entrada, incluindo: Configurações de FOTSI (níveis de sobrecompra/sobrevenda, diferença absoluta).

Pares de moedas para negociar (ativar/desativar pares específicos).

Configurações de gestão de riscos (tipo de lote, stop loss, take profit, etc.).

Limites de perda diária e proteção contra dias consecutivos de perdas. Ative o trading automático e garanta uma conexão de internet estável ou VPS.

Por que o ZAR Wave EA se Destaca

O ZAR Wave EA combina a força comprovada do indicador FOTSI (Forex Overview True Strength Index) de Serghey Magalà com um sistema de trading totalmente automatizado, oferecendo uma combinação única de análise multimoedas, precisão no acompanhamento de tendências e gestão robusta de riscos. Sua capacidade de negociar múltiplos pares enquanto mantém uma proteção estrita do capital o torna ideal para traders que buscam diversificação e segurança. Testado e otimizado para condições reais de mercado, o ZAR Wave EA se adapta a ambientes dinâmicos enquanto prioriza a preservação do capital.

Comece a Negociar de Forma Mais Inteligente Hoje!

Eleve seu trading no Forex com o ZAR Wave EA, impulsionado pelo indicador proprietário FOTSI de Serghey Magalà. Seja para buscar lucros consistentes ou diversificar em múltiplos pares de moedas, este EA oferece as ferramentas necessárias para o sucesso. Baixe agora e navegue na onda do trading multimoedas automatizado!

Nota: O indicador FOTSI é propriedade intelectual de Serghey Magalà e deve ser adquirido separadamente para uso com este EA. Resultados passados não garantem resultados futuros. Sempre teste o EA em uma conta demo antes de negociar ao vivo e certifique-se de entender os riscos associados ao trading no Forex.