Dieser EA wurde nicht entwickelt, um viele Märkte, viele Stile oder viele Ideen gleichzeitig zu handeln. Er wurde entwickelt, um eine Sache äußerst gut zu tun. Handel nur EURUSD mit mehrschichtigem Entscheidungsfindungslogik statt Single-Condition-Logik. EURUSD ist der liquideste Markt in Forex, aber diese Liquidität kommt mit Komplexität. Lärm, Fake-Moves, algorithmische Fallen und endlose Mikro-Rotationen zerstören die meisten Systeme, die sich auf einfache Indikatoren oder statische Regeln verlassen. Dieser EA wurde entwickelt, um über diesem Lärm zu operieren. Er handelt EURUSD ausschließlich und muss auf EURUSD im H1-Zeitrahmen angehängt werden. Jede Komponente seiner Logik nimmt diese Umgebung an. Keine anderen Symbole. Keine niedrigeren Zeitrahmen. Keine Kompromisse. Dies ist kein reaktives System. Dies ist ein Entscheidungssystem.

Das Drei-Schichten-KI-Konzept

Dieser EA arbeitet mit drei unabhängigen KI-Schichten, von denen jede eine andere Verantwortung hat. Ein Trade ist nur erlaubt, wenn alle drei Schichten zustimmen. Wenn selbst eine Schicht nicht zustimmt, tut das System nichts. Das Ziel ist nicht, mehr zu handeln. Das Ziel ist, nur dann zu handeln, wenn der Markt auf mehreren Ebenen ausgerichtet ist.

Wie die drei Schichten zusammenarbeiten

  • Die erste Schicht bewertet den Marktkontext und das Regime und identifiziert, ob EURUSD im Trend, in Rotation oder im Übergang ist
  • Die zweite Schicht analysiert das Preisverhalten und die Struktur und filtert Lärm, falsche Ausbrüche und minderwertige Bewegungen heraus
  • Die dritte Schicht bestätigt das Ausführungs-Timing und validiert, ob aktuelle Bedingungen die Kapitaleinführung rechtfertigen
  • Trades sind nur erlaubt, wenn alle drei Schichten in die gleiche Richtung ausgerichtet sind
  • Wenn sich die Bedingungen während des Prozesses verschlechtern, steht das System bereit
  • Kein einzelnes Signal kann einen Trade erzwingen
  • Untätigkeit ist ein gültiger und erwarteter Zustand
  • Ausrichtung ist wichtiger als Häufigkeit

Dieser mehrschichtige Ansatz reduziert impulsive Einträge dramatisch und verhindert, dass der EA auf kurzlebige Schwankungen reagiert, die das intratägliche Verhalten von EURUSD dominieren. Das System versucht nicht, Tops oder Bottoms vorherzusagen. Es antizipiert keine Nachrichten. Es jagt nicht blind nach Momentum. Stattdessen wartet es auf strukturelle Übereinstimmung zwischen Kontext, Verhalten und Timing. Das bedeutet, dass es Perioden ohne Trades geben wird. Das ist beabsichtigt. Wenn EURUSD laut oder richtungslos ist, bleibt der EA inaktiv. Wenn sich der Markt in einen erkennbaren Zustand stabilisiert und das Timing ausgerichtet ist, wird die Ausführung präzise und absichtlich. Das Risikomanagement ist direkt in die Logik eingebaut. Die Exposition wird basierend auf Marktbedingungen statt fester Aggression dynamisch angepasst. Es gibt kein Gitterverhalten, keine unkontrollierte Durchschnittbildung und keine Versuche, Ergebnisse unter ungünstigen Bedingungen zu erzwingen.

Der EA ist so konzipiert, dass er genau so ausgeführt wird, wie er bereitgestellt wird. Er sollte nur an ein EURUSD H1-Diagramm angehängt werden. Ein Mindestguthaben von $1000 oder Gegenwert ist erforderlich, damit das System innerhalb seines vorgesehenen Risiko-Rahmens arbeitet. Höhere Guthaben bieten zusätzliche Stabilität, ändern aber nicht die Logik. ECN- oder Raw-Konten mit Hebel von 1:100 oder höher werden empfohlen. Alle Parameter sollten auf Standardwerte belassen werden und nicht geändert werden, während Trades offen sind. Dieser EA ist für Trader, die verstehen, dass EURUSD nicht von Geschwindigkeit, Aufregung oder konstanter Aktivität geht. Es geht um Geduld, Struktur und das Warten auf Ausrichtung. Es ist für Trader, die weniger Entscheidungen, saubere Ausführung und Systeme bevorzugen, die vor dem Handeln denken.

