Black Gold M5

Der MT5 Forex Advisor namens Black Gold EA ist eine fortschrittliche Lösung für den automatisierten Handel mit dem Währungspaar XAUUSD (Gold zu US-Dollar).

Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller



. Zu den Vorteilen des Black Gold EA M5 gehören der 24/7-Handel ohne emotionale Faktoren, eine schnelle Entscheidungsfindung und die Möglichkeit zum Backtesting. Wie jeder Handelsroboter bietet er jedoch keine Gewinngarantie und erfordert eine sorgfältige Konfiguration und Überwachung, um optimale Ergebnisse zu erzielen.



Analysiert den globalen Trend: Eröffnet Trades strikt in Richtung des Trends.

Sichere Methoden: Aggressive Strategien wie Martingale, Grids oder Locking sind ausgeschlossen.

Feste Stops: Klare Stop Loss und Take Profit, ohne umständliche Stop-Parameter.

Einfach zu installieren: Funktioniert mit Grundeinstellungen, die lediglich die Auswahl des Handelsvolumens oder die Aktivierung der automatischen Risikoberechnung erfordern.

Geeignet für Prop-Unternehmen: Erfüllt strenge Kriterien für das Risikomanagement.



Voraussetzungen für Black Gold EA M5:



Währungspaar: XAU/USD (Gold).

Zeitrahmen: M5.

Mindesteinlage: 500 $ (empfohlen).

Makler: Jeder seriöse Broker ist geeignet.

Kontotyp: Beliebig (Standard, ECN, etc.).

VPS: Optional, um den ununterbrochenen Betrieb des Beraters zu gewährleisten.





Wichtig!

Der Handel mit Expert Advisors ist riskant. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Rentabilität. Wir empfehlen, den Advisor auf einem Demokonto zu verwenden, bevor Sie mit einem Live-Konto handeln.