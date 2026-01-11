Trading Room Indcator
- Indikatoren
- Meshari F M Alkhawaled
- Version: 2.0
- Aktivierungen: 5
Trading Room Indicator ist ein professionelles Marktstrukturtool, das Händlern einen klaren, vollständigen Handelsrahmen bietet , der CPR-Levels, dynamische Ziele und die Trendrichtung in einer übersichtlichen Ansicht kombiniert .
Anstatt die Richtung zu erraten oder das Diagramm mit Indikatoren zu überfrachten, konzentriert sich Trading Room Indicator auf das , was wirklich zählt:
Niveaus, Richtung und potenzielle Preisausweitung.
Was dieser Indikator bietet
🔹 CPR-Struktur
-
BUY-Level
-
SELL-Level
-
Pivot-Punkt (PP)
Entwickelt, um das Gleichgewicht und die Richtungsvorgabe hervorzuheben.
🔹 Ziele 1 bis 5 (immer sichtbar)
-
TP1, TP2, TP3, TP4, TP5 werden automatisch berechnet
-
Targets passen sich der gewählten Berechnungslogik an
-
Klare visuelle Anleitung für die prognostizierte Kursbewegung
🔹Flexible Zeitrahmen-Logik
Wählen Sie, wie die Levels berechnet werden:
-
Täglich (D1)
-
H4
-
AUTO (Standard)
Der AUTO-Modus schaltet auf intelligente Weise zwischen H4 und D1 um, basierend auf dem Zeitrahmen des Charts.
🔹 Trend-Filter (Voreinstellung: EMA 50 / EMA 200)
-
Erkennt automatisch den Markttrend
-
Zeigt den Trend deutlich als UP (Blau) oder DOWN (Rot) an
-
Ziele und vorgeschlagene Richtung richten sich nach dem aktiven Trend
🔹S auberes Handelsfenster
-
Zeigt:
-
Zeitrahmen der aktiven Ebenen
-
Aktueller Trend
-
Vorgeschlagene Einstiegsseite
-
Ziele 1-5
-
Marktspanne
-
-
Minimal, lesbar und für lange Handelssitzungen geeignet
Warum Trader den Trading Room Indikator verwenden
✔ Reduziert die Unübersichtlichkeit des Charts
✔ Hilft Tradern, sich am Trend zu orientieren
✔ Bietet strukturierte Ziele anstelle von zufälligen Ausstiegen
✔ Geeignet für Scalping, Intraday- und Swing-Trading
✔ Entwickelt für den realen Handel, nicht für visuelles Rauschen
Dieser Indikator handelt nicht für Sie - er gibt Ihnen einen Rahmen, in dem Sie diszipliniert handeln können.
Empfohlene Verwendung
-
Beste Leistung auf M5, M15, H1, H4
-
Behalten Sie den AUTO-Zeitrahmenmodus für adaptives Verhalten bei
-
Kombinieren Sie mit Ihrer eigenen Bestätigung:
Preisaktion, Sitzungen, Volumen oder Auftragsfluss
Wichtige Hinweise
-
Dies ist ein Analyse-Indikator, kein automatisches Handelssystem
-
Verwenden Sie immer ein angemessenes Risikomanagement und Stop-Loss
-
Ziele sind Referenzwerte, keine garantierten Ergebnisse
Technische Details
-
Plattform: MetaTrader 5
-
Nur Indikator (kein Handel)
-
Keine DLLs
-
Leichtgewichtig und brokerfreundlich