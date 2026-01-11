Trading Room Indcator

Trading Room Indicator ist ein professionelles Marktstrukturtool, das Händlern einen klaren, vollständigen Handelsrahmen bietet , der CPR-Levels, dynamische Ziele und die Trendrichtung in einer übersichtlichen Ansicht kombiniert .





Anstatt die Richtung zu erraten oder das Diagramm mit Indikatoren zu überfrachten, konzentriert sich Trading Room Indicator auf das , was wirklich zählt:

Niveaus, Richtung und potenzielle Preisausweitung.

Was dieser Indikator bietet





🔹 CPR-Struktur

BUY-Level

SELL-Level

Pivot-Punkt (PP) Entwickelt, um das Gleichgewicht und die Richtungsvorgabe hervorzuheben.





🔹 Ziele 1 bis 5 (immer sichtbar)

TP1, TP2, TP3, TP4, TP5 werden automatisch berechnet

Targets passen sich der gewählten Berechnungslogik an

Klare visuelle Anleitung für die prognostizierte Kursbewegung





🔹Flexible Zeitrahmen-Logik

Wählen Sie, wie die Levels berechnet werden:

Täglich (D1)

H4

AUTO (Standard) Der AUTO-Modus schaltet auf intelligente Weise zwischen H4 und D1 um, basierend auf dem Zeitrahmen des Charts.





🔹 Trend-Filter (Voreinstellung: EMA 50 / EMA 200)

Erkennt automatisch den Markttrend

Zeigt den Trend deutlich als UP (Blau) oder DOWN (Rot) an

Ziele und vorgeschlagene Richtung richten sich nach dem aktiven Trend





🔹S auberes Handelsfenster

Zeigt: Zeitrahmen der aktiven Ebenen Aktueller Trend Vorgeschlagene Einstiegsseite Ziele 1-5 Marktspanne

Minimal, lesbar und für lange Handelssitzungen geeignet

Warum Trader den Trading Room Indikator verwenden





✔ Reduziert die Unübersichtlichkeit des Charts

✔ Hilft Tradern, sich am Trend zu orientieren

✔ Bietet strukturierte Ziele anstelle von zufälligen Ausstiegen

✔ Geeignet für Scalping, Intraday- und Swing-Trading

✔ Entwickelt für den realen Handel, nicht für visuelles Rauschen





Dieser Indikator handelt nicht für Sie - er gibt Ihnen einen Rahmen, in dem Sie diszipliniert handeln können.

Empfohlene Verwendung

Beste Leistung auf M5, M15, H1, H4

Behalten Sie den AUTO-Zeitrahmenmodus für adaptives Verhalten bei

Kombinieren Sie mit Ihrer eigenen Bestätigung: Preisaktion, Sitzungen, Volumen oder Auftragsfluss

Wichtige Hinweise

Dies ist ein Analyse-Indikator , kein automatisches Handelssystem

Verwenden Sie immer ein angemessenes Risikomanagement und Stop-Loss

Ziele sind Referenzwerte, keine garantierten Ergebnisse

Technische Details