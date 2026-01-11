Trading Room Indcator

Trading Room Indicator ist ein professionelles Marktstrukturtool, das Händlern einen klaren, vollständigen Handelsrahmen bietet , der CPR-Levels, dynamische Ziele und die Trendrichtung in einer übersichtlichen Ansicht kombiniert .


Anstatt die Richtung zu erraten oder das Diagramm mit Indikatoren zu überfrachten, konzentriert sich Trading Room Indicator auf das , was wirklich zählt:

Niveaus, Richtung und potenzielle Preisausweitung.

Was dieser Indikator bietet


🔹 CPR-Struktur

  • BUY-Level

  • SELL-Level

  • Pivot-Punkt (PP)

    Entwickelt, um das Gleichgewicht und die Richtungsvorgabe hervorzuheben.


🔹 Ziele 1 bis 5 (immer sichtbar)

  • TP1, TP2, TP3, TP4, TP5 werden automatisch berechnet

  • Targets passen sich der gewählten Berechnungslogik an

  • Klare visuelle Anleitung für die prognostizierte Kursbewegung


🔹Flexible Zeitrahmen-Logik

Wählen Sie, wie die Levels berechnet werden:

  • Täglich (D1)

  • H4

  • AUTO (Standard)

    Der AUTO-Modus schaltet auf intelligente Weise zwischen H4 und D1 um, basierend auf dem Zeitrahmen des Charts.


🔹 Trend-Filter (Voreinstellung: EMA 50 / EMA 200)

  • Erkennt automatisch den Markttrend

  • Zeigt den Trend deutlich als UP (Blau) oder DOWN (Rot) an

  • Ziele und vorgeschlagene Richtung richten sich nach dem aktiven Trend


🔹S auberes Handelsfenster

  • Zeigt:

    • Zeitrahmen der aktiven Ebenen

    • Aktueller Trend

    • Vorgeschlagene Einstiegsseite

    • Ziele 1-5

    • Marktspanne

  • Minimal, lesbar und für lange Handelssitzungen geeignet

Warum Trader den Trading Room Indikator verwenden


✔ Reduziert die Unübersichtlichkeit des Charts

✔ Hilft Tradern, sich am Trend zu orientieren

✔ Bietet strukturierte Ziele anstelle von zufälligen Ausstiegen

✔ Geeignet für Scalping, Intraday- und Swing-Trading

✔ Entwickelt für den realen Handel, nicht für visuelles Rauschen


Dieser Indikator handelt nicht für Sie - er gibt Ihnen einen Rahmen, in dem Sie diszipliniert handeln können.

Empfohlene Verwendung

  • Beste Leistung auf M5, M15, H1, H4

  • Behalten Sie den AUTO-Zeitrahmenmodus für adaptives Verhalten bei

  • Kombinieren Sie mit Ihrer eigenen Bestätigung:

    Preisaktion, Sitzungen, Volumen oder Auftragsfluss

Wichtige Hinweise

  • Dies ist ein Analyse-Indikator, kein automatisches Handelssystem

  • Verwenden Sie immer ein angemessenes Risikomanagement und Stop-Loss

  • Ziele sind Referenzwerte, keine garantierten Ergebnisse

Technische Details

  • Plattform: MetaTrader 5

  • Nur Indikator (kein Handel)

  • Keine DLLs

  • Leichtgewichtig und brokerfreundlich


Weitere Produkte dieses Autors
Trading Room Indicator
Meshari F M Alkhawaled
Indikatoren
TR CPR Full Lines Pivot - Full Pivot Range Indikator Ein professioneller Indikator, der automatisch CPR-Niveaus (Central Pivot Range) auf dem täglichen (D1) oder H4-Zeitrahmen mit sauberen Linien und strukturierten Zielen (TP1 - TP3 ) sowohl nach oben als auch nach unten einzeichnet. Er hilft Ihnen, klare KAUF-/VERKAUFSZONEN zu identifizieren, mit intelligenten Warnungen, wenn der Preis die Schlüsselniveaus berührt oder durchbricht. Merkmale: Automatische CPR-Berechnung aus der vorherigen Tage
TR Liquidity Map Pro
Meshari F M Alkhawaled
Indikatoren
TR-LMP Pro - Intelligente Auto-Mapping-Liquiditätszonen TR-LMP Pro ist ein Liquiditäts-Mapping-Indikator von institutioneller Qualität, der automatisch hochwertige Liquiditätsniveaus oberhalb und unterhalb des Preises erkennt, Liquiditätszonen auf der Kauf- und Verkaufsseite hervorhebt und die Liquiditätsintensität in einer übersichtlichen, professionellen, nicht für den Einzelhandel bestimmten Anzeige visualisiert. Anstatt die wichtigsten Niveaus manuell zu erraten, zeigt TR-LMP Pro auf, wo d
TR Basket AI Pro
Meshari F M Alkhawaled
Experten
TR BASKET AI - Kapitalschutz-Grid-System (Professional Edition) Ein professionelles Basket-Handelssystem, das für kapitalbasierte Konten entwickelt wurde. Der Schwerpunkt liegt auf Risikokontrolle, Gewinnschutz und institutionellem Handelsmanagement . TR BASKET AI ist ein professionelles Basket-Trading-System, das für Händler und Investoren entwickelt wurde, die Kapitalschutz, kontrollierten Drawdown und strukturiertes Risikomanagement gegenüber aggressiver Spekulation bevorzugen. Dieses Sy
TR cpr
Meshari F M Alkhawaled
Indikatoren
TR CPR Pivots - Professionelle tägliche Levels TR CPR Pivots ist ein professioneller technischer Indikator, der automatisch die Central Pivot Range (CPR) und die täglichen Pivot Levels auf der Grundlage des Hochs, des Tiefs und des Schlusskurses des Vortags berechnet . Dieser Indikator wurde für saubere Charts, präzisen Handel und EA-Kompatibilität entwickelt und liefert genaue institutionelle Levels, die von professionellen Händlern in den Bereichen Forex, Indizes, Metalle und Kryptowährunge
TR Wallmap
Meshari F M Alkhawaled
Indikatoren
TR WALLMAP Institutioneller Wall & Heatmap-Bestätigungsindikator (MT4) Was ist TR WALLMAP? TR WALLMAP ist ein professioneller Marktreaktions- und Bestätigungsindikator , mit dem versteckte Liquiditätsmauern , Preisabsorption und hochwirksame Reaktionszonen visuell aufgedeckt werden können. Dieses Tool ist kein Signalgenerator und kein Auto-Trader . Es arbeitet als Bestätigungsmaschine , die Händlern hilft, Eingaben mit Hilfe der Logik des institutionellen Verhaltens zu validieren. Wen
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension