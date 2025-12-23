Norion Daily Key Levels
- Indikatoren
- Fernando Baratieri
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 23 Dezember 2025
Norion Daily Key Levels ist ein professioneller Indikator, der entwickelt wurde, um die wichtigsten Kursreferenzniveaus des Handelstages klar und objektiv anzuzeigen.
Der Indikator zeigt automatisch die wichtigsten Tagesniveaus an, wie z.B.:
-
Schlusskurs des Vortages
-
Eröffnung des aktuellen Tages
-
Tageshoch
-
Tägliches Tief
Darüber hinaus ermöglicht der Indikator die Einbeziehung anderer benutzerdefinierter Tagesreferenzniveaus, wodurch er an verschiedene Handelsstile und Marktstrategien angepasst werden kann.
Diese Niveaus werden von professionellen Händlern häufig als wichtige Entscheidungspunkte für Preisreaktionen, Liquidität und Intraday-Marktstruktur verwendet.
Hauptmerkmale:
-
Automatisches Plotten von täglichen Schlüsselniveaus
-
Vorheriger Schlusskurs, täglicher Eröffnungskurs, Höchst- und Tiefstkurs
-
Sauberes und professionelles Chart-Layout
-
Funktioniert auf jedem Intraday-Zeitrahmen
-
Geeignet für Forex, Indizes, Aktien und Futures
Wie es Händlern hilft:
-
Identifizierung wichtiger Intraday-Unterstützungs- und Widerstandsbereiche
-
Verbessern Sie das Timing für Ein- und Ausstiege
-
Unterstützung von Breakout- und Mean-Reversion-Strategien
-
Bietet einen klaren täglichen Marktkontext
Norion Daily Key Levels ist ideal für Händler, die intraday handeln und präzise tägliche Referenzpunkte für ihre Entscheidungsfindung benötigen.