Norion Daily Key Levels ist ein professioneller Indikator, der entwickelt wurde, um die wichtigsten Kursreferenzniveaus des Handelstages klar und objektiv anzuzeigen.

Der Indikator zeigt automatisch die wichtigsten Tagesniveaus an, wie z.B.:

Schlusskurs des Vortages

Eröffnung des aktuellen Tages

Tageshoch

Tägliches Tief

Darüber hinaus ermöglicht der Indikator die Einbeziehung anderer benutzerdefinierter Tagesreferenzniveaus, wodurch er an verschiedene Handelsstile und Marktstrategien angepasst werden kann.

Diese Niveaus werden von professionellen Händlern häufig als wichtige Entscheidungspunkte für Preisreaktionen, Liquidität und Intraday-Marktstruktur verwendet.

Hauptmerkmale:

Automatisches Plotten von täglichen Schlüsselniveaus

Vorheriger Schlusskurs, täglicher Eröffnungskurs, Höchst- und Tiefstkurs

Sauberes und professionelles Chart-Layout

Funktioniert auf jedem Intraday-Zeitrahmen

Geeignet für Forex, Indizes, Aktien und Futures

Wie es Händlern hilft:

Identifizierung wichtiger Intraday-Unterstützungs- und Widerstandsbereiche

Verbessern Sie das Timing für Ein- und Ausstiege

Unterstützung von Breakout- und Mean-Reversion-Strategien

Bietet einen klaren täglichen Marktkontext

Norion Daily Key Levels ist ideal für Händler, die intraday handeln und präzise tägliche Referenzpunkte für ihre Entscheidungsfindung benötigen.