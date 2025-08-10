Volume Compair

🔹 Professioneller kumulativer Delta- und Volumen-Median-Indikator

Verfolgen Sieechten Kauf-/Verkaufsdruck mit diesem leistungsstarken Tool zur Volumenanalyse. DerVolumenvergleichsindikator kombiniert kumulatives Delta und Volumenmedian, um Ihnen zu helfen, institutionelle Aktivitäten, Ungleichgewichte und potenzielle Umkehrungen zu erkennen.

📊 Hauptmerkmale:

✅ Kumulatives Delta-Histogramm - Visualisiert das Netto-Kauf- und Verkaufsvolumen in Echtzeit.

✅ Kauf-/Verkaufsvolumen-Mediane - Horizontale Linien, die das durchschnittliche Kauf- und Verkaufsvolumen anzeigen.

✅ Intelligente Volumenklassifizierung - Trennt:

Starke Käufe (grün) - bullischer Druck

Starke Verkäufe (rot) - bärischer Druck

Median des Kaufvolumens (blaue Linie) - Referenz für typisches Kaufvolumen

Sell Volume Median (Orange Linie) - Referenz für typisches Verkaufsvolumen

✅ Anpassbare Parameter - Passen Sie CDIPeriod und CDIRange für die Empfindlichkeit an.

✅ EMA-Smoothed Volume - Reduziert das Rauschen für sauberere Signale.

🎯 Wie es den Tradern hilft:

✔Erkennen Sie institutionelle Aktivitäten - Ungewöhnliche Volumenspitzen deuten auf den Einstieg großer Marktteilnehmer hin.

✔Bestätigen Sie Ausbrüche/Reversals - Starke Delta-Divergenz warnt vor Fake-Bewegungen.

✔Volumenbasierte Unterstützung/Widerstand - Median-Linien dienen als dynamische Referenzwerte.

✔Day Trading & Scalping - Erkennen Sie Intraday-Momentum-Verschiebungen.

📈 Indikator-Logik:

Grüne Balken = Nettokaufvolumen (bullischer Druck).

Rote Balken = Netto-Verkaufsvolumen (bärischer Druck).

Blaue Linie = Median des Kaufvolumens (typische Kaufstärke).

Orange Linie = Median des Verkaufsvolumens (typische Verkaufsstärke).



