Volume Compair

🔹 Professioneller kumulativer Delta- und Volumen-Median-Indikator

Verfolgen Sieechten Kauf-/Verkaufsdruck mit diesem leistungsstarken Tool zur Volumenanalyse. DerVolumenvergleichsindikator kombiniert kumulatives Delta und Volumenmedian, um Ihnen zu helfen, institutionelle Aktivitäten, Ungleichgewichte und potenzielle Umkehrungen zu erkennen.

📊 Hauptmerkmale:

Kumulatives Delta-Histogramm - Visualisiert das Netto-Kauf- und Verkaufsvolumen in Echtzeit.
Kauf-/Verkaufsvolumen-Mediane - Horizontale Linien, die das durchschnittliche Kauf- und Verkaufsvolumen anzeigen.
Intelligente Volumenklassifizierung - Trennt:

  • Starke Käufe (grün) - bullischer Druck

  • Starke Verkäufe (rot) - bärischer Druck

  • Median des Kaufvolumens (blaue Linie) - Referenz für typisches Kaufvolumen

  • Sell Volume Median (Orange Linie) - Referenz für typisches Verkaufsvolumen
    Anpassbare Parameter - Passen Sie CDIPeriod und CDIRange für die Empfindlichkeit an.
    EMA-Smoothed Volume - Reduziert das Rauschen für sauberere Signale.

🎯 Wie es den Tradern hilft:

Erkennen Sie institutionelle Aktivitäten - Ungewöhnliche Volumenspitzen deuten auf den Einstieg großer Marktteilnehmer hin.
Bestätigen Sie Ausbrüche/Reversals - Starke Delta-Divergenz warnt vor Fake-Bewegungen.
Volumenbasierte Unterstützung/Widerstand - Median-Linien dienen als dynamische Referenzwerte.
Day Trading & Scalping - Erkennen Sie Intraday-Momentum-Verschiebungen.

📈 Indikator-Logik:

  • Grüne Balken = Nettokaufvolumen (bullischer Druck).

  • Rote Balken = Netto-Verkaufsvolumen (bärischer Druck).

  • Blaue Linie = Median des Kaufvolumens (typische Kaufstärke).

  • Orange Linie = Median des Verkaufsvolumens (typische Verkaufsstärke).


History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
Indikatoren
Der Indikator erstellt aktuelle Notierungen, die mit historischen verglichen werden können, und auf dieser Grundlage eine Preisbewegungsprognose erstellen. Der Indikator verfügt über ein Textfeld zur schnellen Navigation zum gewünschten Datum. Optionen: Symbol - Auswahl des Symbols, das der Indikator anzeigen soll; SymbolPeriod - Auswahl des Zeitraums, aus dem der Indikator Daten aufnimmt; IndicatorColor - Indikatorfarbe; HorisontalShift - Verschiebung der vom Indikator gezeichneten Kurse u
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
Indikatoren
Market Profile 3 MetaTrader 4 Indikator - ist eine klassische Marktprofil-Implementierung, die die Preisdichte im Laufe der Zeit anzeigen kann, indem sie die wichtigsten Preisniveaus, den Wertbereich und den Kontrollwert einer bestimmten Handelssitzung umreißt. Dieser Indikator kann mit Zeitrahmen zwischen M1 und D1 verbunden werden und zeigt das Marktprofil für tägliche, wöchentliche, monatliche oder sogar Intraday-Sessions an. Niedrigere Zeitrahmen bieten eine höhere Präzision. Höhere Timefram
FREE
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
Indikatoren
Der Indikator ermöglicht Ihnen den Handel mit binären Optionen. Der empfohlene Zeitrahmen ist М1 und die Verfallszeit ist 1,2,3 Minuten. Der Indikator ist für den automatischen und manuellen Handel geeignet. Ein mögliches Signal wird als ein Pfeil über/unter einer Kerze angegeben. Sie sollten warten, bis die Kerze geschlossen ist! Die Pfeile werden nicht neu gezeichnet Handelssitzungen: TOKYO Abschnitt (Halbjahresende) Währungspaare: USD/JPY Arbeits-Zeitrahmen: M1 Verfallszeit: 1,2,3 Minuten. De
FREE
VR Grid
Vladimir Pastushak
5 (3)
Indikatoren
Der VR-Raster-Indikator ist entwickelt , um ein grafisches Raster mit benutzerdefinierten Einstellungen zu erstellen. Im Gegensatz zum Standardgitter wird VR Grid zum Erstellen von kreisförmigen Ebenen verwendet. Je nach Wahl des Benutzers kann der Schritt zwischen den Rundenstufen beliebig sein. Darüber hinaus behält VR Grid im Gegensatz zu anderen Indikatoren und Dienstprogrammen die Position des Rasters bei, selbst wenn sich der Zeitraum ändert oder das Terminal neu gestartet wird. Einstellun
FREE
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Der Crypto_Forex-Indikator „Auto FIBO Pro“ ist ein großartiges Hilfsmittel beim Handel! - Der Indikator berechnet automatisch Fibo-Level und lokale Trendlinien (rote Farbe) und platziert sie im Diagramm. - Fibonacci-Level zeigen Schlüsselbereiche an, in denen der Preis umkehren kann. - Die wichtigsten Level sind 23,6 %, 38,2 %, 50 % und 61,8 %. - Sie können ihn für Reversal Scalping oder für Zone Grid Trading verwenden. - Es gibt auch viele Möglichkeiten, Ihr aktuelles System mit dem Auto FIBO
Stop Loss Take Profit Drawer
Roy Meshulam
Indikatoren
Einführung Es ist gängige Praxis, dass professionelle Trader ihren Stop-Loss / Take-Profit vor ihren Brokern verbergen. Entweder weil sie ihre Strategie für sich behalten wollen oder weil sie befürchten, dass ihr Broker gegen sie arbeitet. Mit diesem Indikator werden die Stop-Loss- und Take-Profit-Punkte auf dem Produktchart anhand des Geldkurses eingezeichnet. So können Sie genau sehen, wann der Preis erreicht ist und ihn manuell schließen. Verwendung Sobald der Indikator an den Chart angehäng
MarketProfile EForex
Veridiana Adorno Kendrick
Indikatoren
Marktprofil Zeigt an, wo sich der Kurs länger aufgehalten hat, und hebt wichtige Niveaus hervor, die beim Handel genutzt werden können. Es handelt sich um ein leistungsfähiges Tool, das die fundamentalen Komponenten, aus denen sich jeder Markt zusammensetzt - Preis/Volumen/Zeit -, aufgreift und ihre Beziehung in Echtzeit anzeigt, während sich der Markt über einen vorher festgelegten Zeitraum entwickelt. Ein sehr leistungsfähiges Werkzeug!
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indikatoren
Der Indikator zeigt die potenzielle Trendrichtung durch die Abhängigkeit von zyklischen Wellen an. Somit sind alle Strahlen des Schnittpunkts optimale Strahlen, in deren Richtung sich der Kurs unter Berücksichtigung der Indikatorperiode voraussichtlich bewegen wird. Die Strahlen können als Richtung für eine mögliche Marktbewegung verwendet werden. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass der Ansatz muss umfassend sein, die Indikatorsignale erfordern zusätzliche Informationen, um den Markt zu betret
Harmonic 3Drives
Sergey Deev
Indikatoren
Der Indikator erkennt und zeigt 3 Drives harmonische Muster (siehe Screenshot). Das Muster wird durch die Extremwerte des ZigZag-Indikators gezeichnet (in den Ressourcen enthalten, muss nicht installiert werden). Nach der Erkennung des Musters benachrichtigt der Indikator über ein Pop-up-Fenster, eine mobile Benachrichtigung und eine E-Mail. Der Indikator hebt den Prozess der Musterbildung hervor und nicht nur das vollständige Muster. Im ersten Fall wird es in den Konturdreiecken angezeigt. Nach
TMA AI Bands
Monique Ellen Miranda Dos Santos
Indikatoren
Der TMA AI Bands Indikator basiert auf dem Dreieckigen Gleitenden Durchschnitt (TMA) mit dynamischen oberen und unteren Bändern sowie klaren Kauf-/Verkaufs-Pfeilen, die direkt auf dem Chart geplottet werden. Er verfügt über integrierte KI für adaptive Optimierung und garantiert keine Neuanzeichnung, indem er präzise Umkehrsignale liefert, wenn der Preis die Bänder berührt. * Paare: Funktioniert mit allen Währungspaaren * Empfohlene Zeitrahmen: D1 / W1 / MN * Konfigurierbare externe Variablen
Harmonic Shark
Sergey Deev
Indikatoren
Der Indikator erkennt und zeigt ein harmonisches Shark-Muster an (siehe Screenshot). Das Muster wird durch die Extremwerte des ZigZag-Indikators gezeichnet (in den Ressourcen enthalten, muss nicht installiert werden). Nach der Erkennung des Musters benachrichtigt der Indikator über ein Pop-up-Fenster, eine mobile Benachrichtigung und eine E-Mail. Der Indikator hebt den Prozess der Musterbildung hervor und nicht nur das vollständige Muster. Im ersten Fall wird es in den Konturdreiecken angezeigt.
Max LotSize
Luis Alberto Atuncar Sanchez
5 (2)
Indikatoren
LotSize-Indikator Ermitteln Sie die geeignete Losgröße für Ihre Geschäfte auf der Grundlage der verfügbaren Marge. Dieser Indikator liefert wertvolle Informationen für das Risikomanagement. Wenn der Indikator einen Wert von 0 anzeigt, bedeutet dies, dass Ihr Guthaben oder Ihre verfügbare Marge für den Handel nicht ausreicht. Für sichere Handelspraktiken ist es wichtig, dass Sie eine angemessene Marge aufrechterhalten. Dieser Indikator wurde ausschließlich für die MT4-Plattform entwickelt, eine b
FREE
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Indikatoren
War: $249 Jetzt: $99 Das Marktprofil definiert eine Reihe von Tagestypen, die dem Händler helfen können, das Marktverhalten zu bestimmen. Ein Schlüsselmerkmal ist der Value-Bereich, der den Bereich der Kursbewegung darstellt, in dem 70 % des Handels stattfand. Das Verständnis des Value-Bereichs kann Händlern einen wertvollen Einblick in die Marktrichtung geben und den Handel mit höheren Gewinnchancen festlegen. Es ist eine hervorragende Ergänzung zu jedem System, das Sie verwenden. Blahtech Limi
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indikatoren
Daily Candle Predictor ist ein Indikator, der den Schlusskurs einer Kerze vorhersagt. Der Indikator ist in erster Linie für die Verwendung in D1-Charts gedacht. Dieser Indikator eignet sich sowohl für den traditionellen Devisenhandel als auch für den Handel mit binären Optionen. Der Indikator kann als eigenständiges Handelssystem oder als Ergänzung zu Ihrem bestehenden Handelssystem verwendet werden. Dieser Indikator analysiert die aktuelle Kerze und berechnet bestimmte Stärkefaktoren innerhalb
LordChannel
Igor Pereira Calil
Indikatoren
LordChannel ist ein Indikator für META TRADER 4 für alle Forex-Paare und Finanzmarktmetalle. Der Indikator wird verwendet, um Hoch-/Tief-Kanäle zu erkennen, eine technische Analyse möglicher Ausbrüche durchzuführen und korrekte Ordereingaben zu tätigen. LordChannel sendet Signale wie Kauf und Verkauf in der grafischen Analyse, es ist wichtig zu betonen, dass die Bedeutung dieser Signale in den ZEITRAHMEN M30, H1, H4 sicher sind. Der Indikator wurde für die Verwendung von Bullish/Downtrend-Ka
AP Vwap Bands Pro MT4
Allan Graham Pike
Indikatoren
AP VWAP Bands Pro (MT4) Volumengewichteter Durchschnittspreis mit ±σ-Bändern für klare Intraday-Bias, Mittelwert-Umkehrzonen und dynamische Unterstützung/Widerstand. Funktioniert bei Kryptowährungen (inkl. BTC), FX, Indizes und Metallen. Verwendet das Tick-Volumen, wenn das reale Volumen nicht verfügbar ist. Was es zeigt VWAP-Linie (volumengewichteter Durchschnittspreis). Zwei Hüllkurven um den VWAP (standardmäßig ±1σ und ±2σ) zur Hervorhebung des Gleichgewichts gegenüber der Ausdehnung. Mod
FREE
Acceleration Fractals
Vladimir Tkach
Indikatoren
Der Indikator analysiert die Veränderung der Minimal- und Maximalpreise der vorangegangenen Balken, um den Eintritt der großen Akteure festzustellen. Wenn die Veränderung (Delta) zunimmt, wird ein Signal auf dem Diagramm in Form eines Pfeils angezeigt. Gleichzeitig wird ein virtueller Handel mit der Geschichte durchgeführt. Im Falle einer Wiederholung des Signals werden die Positionen aufgestockt (Refilling). So kann die Menge der Positionen variieren. Die Ergebnisse des virtuellen Handels in Fo
Dollar Mint Indicator
David Mwaniki Mbugua
Indikatoren
Dollar mint Indikator ist eine besondere Handwerkskunst mit jahrelanger Erfahrung in der Forex. Dollar mint ea ist ein völlig nicht repaint Indikator mit Preis-Aktion Daten optimiert, so dass, sobald es gibt Ihnen ein Signal t . Der Indikator kann verwendet werden, um alles auf dem mt4 mit viel Leichtigkeit zu handeln. Vorteile ; Vollständig nicht repaint Verwendung in jedem Zeitrahmen Verwenden Sie in allen verfügbaren handelbaren Vermögenswerte auf mt4 Am besten zu verwenden auf h4. Es gen
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indikatoren
Alpha Trend Zeichen ist seit langem ein sehr beliebtes Handelstool in unserem Unternehmen. Es kann unser Handelssystem überprüfen und Handelssignale klar anzeigen, und die Signale werden nicht driften. Hauptfunktionen: Anhand der Marktanzeige aktiver Bereiche können Indikatoren intuitiv bestimmen, ob der aktuelle Markttrend zu einem Trendmarkt oder zu einem volatilen Markt gehört. Und betreten Sie den Markt gemäß den Indikatorpfeilen, mit grünen Pfeilen für Kauf und roten Pfeilen für Verkauf
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Indikatoren
Der Trend-PA-Indikator verwendet Price Action und seinen eigenen Filteralgorithmus, um den Trend zu bestimmen. Dieser Ansatz hilft bei der genauen Bestimmung von Einstiegspunkten und des aktuellen Trends in jedem Zeitrahmen. Der Indikator verwendet einen eigenen Algorithmus zur Analyse von Kursveränderungen und Price Action. Das hat den Vorteil, dass Sie einen neuen Trend ohne Verzögerung und mit weniger Fehlalarmen erkennen können. Die Bedingungen für die Trendfilterung können in den Einstellu
Xmaster formula indicator forex no repaint
Vadym Velychkov
Indikatoren
Neue, genauere Version des Xmaster-Indikators. Mehr als 200 Händler aus der ganzen Welt haben mehr als 15.000 Tests verschiedener Kombinationen dieses Indikators auf ihren PCs durchgeführt, um die effektivste und genaueste Formel zu erhalten. Und hier präsentieren wir Ihnen den "Xmaster Formula Indicator Forex No Repaint" Indikator, der genaue Signale anzeigt und nicht neu lackiert wird. Dieser Indikator sendet auch Signale an den Händler per E-Mail und Push. Mit jedem neuen Tick analysiert es
Zig Zag 123
Stephen Reynolds
Indikatoren
Zig Zag 123 sagt uns, wann eine Umkehr oder Fortsetzung wahrscheinlicher ist, indem wir die Verschiebung von Angebot und Nachfrage betrachten. Wenn dies geschieht, erscheint ein charakteristisches Muster, das als 123 (auch als ABC bekannt) bekannt ist, und bricht oft in Richtung eines höheren Tiefs oder eines niedrigeren Hochs aus. Es wurden Stop-Loss- und Take-Profit-Levels hinzugefügt. Es gibt ein Panel, das die Gesamtperformance Ihrer Trades anzeigt, wenn Sie diese Stop-Loss- und Take-Profi
FREE
VSA Histogram
Richard Bystricky
Indikatoren
VSA - P (Volume Spread Analysis) Period-Based Histogram ist ein Tool, das die Dynamik des Marktvolumens visuell darstellt, indem es die Prinzipien der Volume Spread Analysis anwendet, wobei der Schwerpunkt auf der Hervorhebung der wichtigsten Volumenänderungen über bestimmte Zeiträume liegt. Das Histogramm erfasst Veränderungen in den Beziehungen zwischen Volumen und Preisspanne in Echtzeit und ermöglicht es Händlern, frühzeitige Signale für Kumulation, Verteilung und Verschiebungen im Kauf- ode
BoxChart MT4
Evgeny Shevtsov
4.4 (5)
Indikatoren
Der Markt ist schon allein deshalb unfair, weil 10 % der Teilnehmer 90 % der Mittel verwalten. Ein gewöhnlicher Händler hat kaum eine Chance, sich gegen diese "Geier" durchzusetzen. Dieses Problem kann gelöst werden. Man muss nur zu diesen 10 % gehören, lernen, ihre Absichten vorherzusehen und sich mit ihnen zu bewegen. Das Volumen ist der einzige präventive Faktor, der bei jedem Zeitrahmen und Symbol einwandfrei funktioniert. Zuerst erscheint das Volumen und wird kumuliert, und erst dann bewegt
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
DualVWAP
Kourosh Hossein Davallou
Indikatoren
VWAP-Indikator mit zwei Zeitrahmen für MT4 Beschreibung Professioneller VWAP-Indikator, der sowohl **Tages** als auch **Wochen** VWAP gleichzeitig auf Ihrem Chart anzeigt. Merkmale : - Zwei VWAP-Linien: Blau für täglich, Rot für wöchentlich - Konfigurierbare Bänder: Zwei Abweichungsbänder für jeden Zeitrahmen - Sitzungssteuerung: Anpassbare Handelszeiten für Daily VWAP - Saubere Visualisierung: Durchgehende Linien für den Haupt-VWAP, gestrichelt für die Bänder - Optimierbar: Parameter können
Forex Market Profile and Vwap
Lorentzos Roussos
4.86 (7)
Indikatoren
Forex Market Profile (kurz FMP) Was das nicht ist: FMP ist nicht die klassische buchstabencodierte TPO-Anzeige , zeigt nicht die Berechnung des gesamten Diagrammdatenprofils an und segmentiert das Diagramm nicht in Perioden und berechnet diese nicht. Was es macht : Am wichtigsten ist, dass der FMP-Indikator Daten verarbeitet, die sich zwischen dem linken Rand des benutzerdefinierten Spektrums und dem rechten Rand des benutzerdefinierten Spektrums befinden. Der Benutzer kann das Spektrum defi
FREE
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indikatoren
MT5-Version  |  FAQ Der   Owl Smart Levels Indikator   ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die   fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die   richtige Wellenstruktur   des Marktes aufbaut, und   Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Indikatoren
Wir stellen Ihnen den Indikator "Kerzenschlusszähler" vor, der Ihr unentbehrlicher Helfer in der Welt des Handels werden wird. Deshalb ist es hilfreich zu wissen, wann die Kerze geschlossen wird: Wenn Sie gerne mit Kerzenmustern handeln, werden Sie wissen, wann die Kerze geschlossen wird. Mit diesem Indikator können Sie überprüfen, ob sich ein bekanntes Muster gebildet hat und ob eine Möglichkeit zum Handeln besteht. Der Indikator hilft Ihnen bei der Vorbereitung auf die Markteröffnung und de
Fibonacci Retracement And Trend Lines
Vasyl Kulyk
2 (1)
Indikatoren
Basierend auf MACD-Indikatorwellen mit Standardparametern Wendet Fibonacci-Werte auf die letzten beiden MACD-Wellen an, jeweils positiv und negativ, wenn der MACD-Indikator im Moment keine negative Welle mehr hat - die Farbe ist grün, wenn der MACD-Indikator im Moment keine positive Welle mehr hat - die Farbe ist rot. Das Wave-Abschlusskriterium sind zwei Ticks mit unterschiedlichem MACD-Zeichen. Wendet Trendlinien auf die letzten vier MACD-Wellen an. Arbeitet gut mit dem Experten zusammen
Fimathe Painel
Thiago Pereira Pinho
Utilitys
Fimathe-Anzeige jetzt mit automatischer Eingabe Größe und Position des Panels wählbar. DYNAMIC LINES - Interaktive und verschiebbare Unterstützung und Widerstand INTELLIGENT NEUTRAL ZONE - Kritischer Bereich zwischen den Bewegungen MULTIPLE TAKE CHANNELS - Präzise Gewinnprognosen ALERTS SYSTEM - Visuelle und akustische Benachrichtigungen ACCURATE TAKE - 25%, 50% und 75% Aufschlüsselung OPERATIONAL BOT - Führen Sie Trades automatisch aus! EXKLUSIVE NEUHEIT: So fortige Aktivieru
Indicador Fimathe
Thiago Pereira Pinho
5 (4)
Indikatoren
Fimathe-Indikator Der Fimathe-Indikator ist ein Tool für MetaTrader 5, das Händlern hilft, Unterstützung, Widerstand, neutrale Zonen und Preiskanäle zu erkennen. Er verfügt über eine interaktive Schnittstelle zum Zeichnen und Verwalten von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, zum Erzeugen von Take-Profit-Kanälen und neutralen Zonen sowie zum Bereitstellen von visuellen und akustischen Warnungen bei Ausbrüchen. Hauptmerkmale Unterstützungs- und Widerstandslinien: Dynamische und verschiebbare L
FREE
CMF Scalping Indicator
Thiago Pereira Pinho
Indikatoren
Dynamische CMF-Berechnung: Passen Sie den Zeitraum für den Chaikin Money Flow (CMF) an, um Ihre Analyse zu verfeinern und die Signalgenauigkeit zu maximieren. Intuitive farbkodierte Warnungen: Interpretieren Sie die Marktbedingungen sofort mit klaren visuellen Hinweisen: Grüner Alarm: Zeigt die überkaufte Zone an und signalisiert eine potenzielle Verkaufsmöglichkeit. Roter Alarm: Zeigt die überverkaufte Zone an - was auf eine potenzielle Kaufgelegenheit hindeutet. Grauer Alarm: Zeig
FREE
ADX Histogram Indicator
Thiago Pereira Pinho
Indikatoren
Das ADX-Histogramm ist eine moderne und visuelle Erweiterung des klassischen Average Directional Index (ADX ). Es wandelt die Standard-ADX- und DI+ / DI--Werte in ein farbkodiertes Histogramm um, wodurch die Trendanalyse viel klarer und schneller wird. Hauptmerkmale: Histogramm mit vier Zuständen : Blau = Normaler Kauftrend Grün = Starker Kauftrend Orange = Normaler Verkaufstrend Rot = Starker Verkaufstrend Automatische Erkennung der Stärke : verwendet die ADX-Linie, um "normale
FREE
DTK Scalping Panel
Thiago Pereira Pinho
Utilitys
Ein leistungsstarkes und intuitives Handelsmanagement-Tool , das für Scalper und Intraday-Händler entwickelt wurde. Es wurde zur Ergänzung der Nampim Samba Scalper-Strategie entwickelt und ermöglicht es Händlern, Positionen schnell zu eröffnen, zu verwalten und zu schließen , ohne den Chart zu verlassen. Hauptmerkmale: ️ Anpassbares Handelsfenster - wählen Sie die Position (links, rechts, mittig, oben, unten). Ein-Klick-Handelsschaltflächen - sofortige Eröffnung von Kauf-/Verkaufsgeschäft
FREE
Keltner Channels Modern
Thiago Pereira Pinho
Indikatoren
Der Keltner-Kanal Pro ist eine moderne und verbesserte Version des klassischen Keltner-Kanals und wurde für Händler entwickelt, die Trends, Umkehrungen und überkaufte/überverkaufte Zonen mit größerer Genauigkeit erkennen möchten. Mit dem EMA (Exponential Moving Average) und dem ATR (Average True Range) passt sich dieser Indikator automatisch an die Marktvolatilität an und liefert dynamische Kanäle, die helfen, Störungen herauszufiltern und das Handels-Timing zu verbessern. Hauptmerkmale: Ha
FREE
Sync
Thiago Pereira Pinho
5 (1)
Utilitys
Sync-Indikator für MetaTrader 5 (MT5): Synchronisieren Sie Ihre Charts und Objekte Der Sync-Indikator ist das ultimative Werkzeug für Händler, die Price Action, Smart Money Concepts (SMC) oder andere Strategien verwenden, die eine präzise Korrelation zwischen mehreren Zeitrahmen erfordern. Dieses professionelle Tool geht über eine einfache Maussynchronisation hinaus. Es repliziert Ihre technische Analyse (Linien, Kanäle, Rechtecke) über mehrere Charts hinweg und verfügt über ein exklusives O
Tick Volume Indicator
Thiago Pereira Pinho
Indikatoren
Der TickVolume -Indikator ist ein fortschrittliches Order Flow & Volumenanalyse-Tool für MetaTrader 5, das entwickelt wurde, um die Echtzeit-Tick-Dominanz zwischen Käufern und Verkäufern zu verfolgen. Es übersetzt rohes Tick-Volumen in eine intuitive und handlungsrelevante Visualisierung, die Stärke, Schwäche, Geschwindigkeit und Absorptionszonen durch mehrere dynamische Histogramm-Ebenen hervorhebt. Exklusive Funktionen und Fortschrittliche Technologie Mehrschichtige Dominanz-Verfolgung (Multi-
CMF Scalping
Thiago Pereira Pinho
Indikatoren
Dynamische CMF-Berechnung: Passen Sie den Zeitraum für den Chaikin Money Flow (CMF) an, um Ihre Analyse zu verfeinern und die Signalgenauigkeit zu maximieren. Intuitive farbkodierte Warnungen: Interpretieren Sie die Marktbedingungen sofort mit klaren visuellen Hinweisen: Grüner Alarm: Zeigt die überkaufte Zone an und signalisiert eine potenzielle Verkaufsmöglichkeit. Roter Alarm: Zeigt die überverkaufte Zone an - was auf eine potenzielle Kaufgelegenheit hindeutet. Grauer Alarm: Zeig
FREE
Tick Volume
Thiago Pereira Pinho
5 (1)
Indikatoren
Der TickVolume -Indikator ist ein fortschrittliches Order Flow & Volumenanalyse-Tool für MetaTrader 5, das entwickelt wurde, um die Echtzeit-Tick-Dominanz zwischen Käufern und Verkäufern zu verfolgen. Es übersetzt rohes Tick-Volumen in eine intuitive und handlungsrelevante Visualisierung, die Stärke, Schwäche, Geschwindigkeit und Absorptionszonen durch mehrere dynamische Histogramm-Ebenen hervorhebt.  Exklusive Funktionen und Fortschrittliche Technologie Mehrschichtige Dominanz-Verfolgung (Multi
Real Flow Defense Levels MT4
Thiago Pereira Pinho
Indikatoren
Der Real Flow Defense Levels-Indikator ist ein proprietäres Tool, das entwickelt wurde, um signifikante, überzeugende Preiszonen zu identifizieren und direkt auf Ihrem Haupt-Handelsdiagramm darzustellen. Er verwendet eine dynamische, volumenbasierte Analyse, um zu bestimmen, wo der Markt zuvor die stärkste Verteidigung oder Konzentration von Aktivität gezeigt hat. Diese eingezeichneten Linien dienen als dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus , die die Preise hervorheben, bei denen die
Market Profile TPO MT4
Thiago Pereira Pinho
Indikatoren
Der MarketProfileTPO-Indikator für MetaTrader 5 ist ein leistungsstarkes Tool, das das auf der Time Price Opportunity (TPO)-Analyse bas ierende Marktprofil-Konzept direkt in Ihr Haupt-Chartfenster bringt. Dieser Indikator berechnet und zeigt die Preisverteilung über einen bestimmten Zeitraum an und hebt die wichtigsten Bereiche der Marktaktivität und -konzentration hervor. Er ist besonders für Instrumente mit hoher Volatilität wie NAS100, US30 und XAUUSD optimiert , wenn er auf dem M1-Zeitrahmen
Follow Line MT4
Thiago Pereira Pinho
Indikatoren
Hören Sie auf, dem Markt hinterherzulaufen. Der Follow-Line-Indikator liefert klare Signale mit hoher Wahrscheinlichkeit direkt in Ihrem Chart. Dieses fortschrittliche Tool verfügt über eine dynamische Trendlinie , die sich sofort an die Marktstruktur anpasst. Sie ist Ihre unmittelbare visuelle Referenz: Blau bedeutet, dass Sie sich in einem Aufwärtstrend befinden, und Rot signalisiert einen Abwärtstrend. Die Kernfunktion verfolgt Preisextreme und Volatilität, um die wahre Trendstärke zu definie
Volume Compair Indicator
Thiago Pereira Pinho
Indikatoren
Es ermöglicht Händlern, das Gleichgewicht zwischen Kauf- und Verkaufsdruck besser zu verstehen und liefert klare visuelle Signale für potenzielle Umkehrungen und Ausbrüche . Hauptmerkmale: Kumulatives Delta-Volumen : trennt Kauf- und Verkaufsdruck in Echtzeit. Median Buy & Sell Volume Linien : heben Gleichgewichtszonen im Orderflow hervor. Volume Velocity Factor : passt die Deltastärke basierend auf plötzlichen Volumenänderungen an. Smart MFI Alerts : automatische Kauf-/Verkaufspfei
Market Profile TPO Indicator
Thiago Pereira Pinho
Indikatoren
Der MarketProfileTPO-Indikator für MetaTrader 5 ist ein leistungsstarkes Tool, das das auf der Time Price Opportunity (TPO)-Analyse basierende Marktprofil-Konzept direkt in Ihr Haupt-Chartfenster bringt. Dieser Indikator berechnet und zeigt die Preisverteilung über einen bestimmten Zeitraum an und hebt die wichtigsten Bereiche der Marktaktivität und -konzentration hervor. Er ist besonders für Instrumente mit hoher Volatilität wie NAS100, US30 und XAUUSD optimiert, wenn er auf dem M1-Zeitrahmen (
Real Flow Defense Levels
Thiago Pereira Pinho
Indikatoren
Der Real Flow Defense Levels-Indikator ist ein proprietäres Tool, das entwickelt wurde, um signifikante, überzeugende Preiszonen zu identifizieren und direkt auf Ihrem Haupt-Handelsdiagramm darzustellen. Er verwendet eine dynamische, volumenbasierte Analyse, um zu bestimmen, wo der Markt zuvor die stärkste Verteidigung oder Konzentration von Aktivität gezeigt hat. Diese eingezeichneten Linien dienen als dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus , die die Preise hervorheben, bei denen die
Follow Line
Thiago Pereira Pinho
Indikatoren
Der Follow-Line-Indikator ist ein unverzichtbares technisches Analyseinstrument, das eine klare, unmittelbare Visualisierung des Trends bietet und gleichzeitig hochwahrscheinliche Umkehrungen in Echtzeit erkennt. Durch die Kombination von adaptiver Preisverfolgung mit klaren visuellen Warnungen verwandelt er komplexe Daten in umsetzbare Handelssignale. Hauptmerkmale Dynamische Trendlinie: Verfolgt die vorherrschende Richtung des Marktes und passt sich automatisch an jedes neue Preisextrem an. Kl
Price Compass
Thiago Pereira Pinho
Indikatoren
Der Price Compass ist ein leistungsstarkes Werkzeug der technischen Analyse, das als Ihr Trend-Navigationssystem an den Finanzmärkten konzipiert wurde. Er bewertet den durchschnittlichen gerichteten Marktdruck und filtert kurzfristiges Rauschen effektiv heraus, um die dominante Bewegung klar zu identifizieren. Der Indikator quantifiziert, wie weit der aktuelle Preis von seinem "zentralen Durchschnitt" entfernt ist, und liefert ein präzises Signal für die Marktausrichtung (Bullisch, Bärisch oder
