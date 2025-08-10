Volume Compair
- Indikatoren
- Thiago Pereira Pinho
- Version: 2.0
- Aktualisiert: 10 August 2025
- Aktivierungen: 20
🔹 Professioneller kumulativer Delta- und Volumen-Median-Indikator
Verfolgen Sieechten Kauf-/Verkaufsdruck mit diesem leistungsstarken Tool zur Volumenanalyse. DerVolumenvergleichsindikator kombiniert kumulatives Delta und Volumenmedian, um Ihnen zu helfen, institutionelle Aktivitäten, Ungleichgewichte und potenzielle Umkehrungen zu erkennen.
📊 Hauptmerkmale:
✅ Kumulatives Delta-Histogramm - Visualisiert das Netto-Kauf- und Verkaufsvolumen in Echtzeit.
✅ Kauf-/Verkaufsvolumen-Mediane - Horizontale Linien, die das durchschnittliche Kauf- und Verkaufsvolumen anzeigen.
✅ Intelligente Volumenklassifizierung - Trennt:
-
Starke Käufe (grün) - bullischer Druck
-
Starke Verkäufe (rot) - bärischer Druck
-
Median des Kaufvolumens (blaue Linie) - Referenz für typisches Kaufvolumen
-
Sell Volume Median (Orange Linie) - Referenz für typisches Verkaufsvolumen
✅ Anpassbare Parameter - Passen Sie CDIPeriod und CDIRange für die Empfindlichkeit an.
✅ EMA-Smoothed Volume - Reduziert das Rauschen für sauberere Signale.
🎯 Wie es den Tradern hilft:
✔Erkennen Sie institutionelle Aktivitäten - Ungewöhnliche Volumenspitzen deuten auf den Einstieg großer Marktteilnehmer hin.
✔Bestätigen Sie Ausbrüche/Reversals - Starke Delta-Divergenz warnt vor Fake-Bewegungen.
✔Volumenbasierte Unterstützung/Widerstand - Median-Linien dienen als dynamische Referenzwerte.
✔Day Trading & Scalping - Erkennen Sie Intraday-Momentum-Verschiebungen.
📈 Indikator-Logik:
-
Grüne Balken = Nettokaufvolumen (bullischer Druck).
-
Rote Balken = Netto-Verkaufsvolumen (bärischer Druck).
-
Blaue Linie = Median des Kaufvolumens (typische Kaufstärke).
-
Orange Linie = Median des Verkaufsvolumens (typische Verkaufsstärke).