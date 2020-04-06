Quantum Pro Gold

Quantum Pro Gold Scalper ist Ihre Elite-KI-Engine für XAUUSD auf dem H4-Zeitrahmen - gebaut, um nur die hochwertigsten Bewegungen auf Gold mit rücksichtsloser Disziplin und messerscharfer Risikokontrolle zu jagen.

VERWENDEN SIE ES NUR 30MIN ODER 4H ZEITRAHMEN AUF GOLD

VERWENDEN SIE DAS SET IM KOMMENTARBEREICH FÜR DAS BESTE ERGEBNIS!

Treffen Sie Quantum Pro - den Goldspezialisten

Hallo, Trader! Quantum Pro Gold Scalper ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der ausschließlich für GOLD (XAUUSD) auf dem 4-Stunden-Chart entwickelt wurde und sich an Trader richtet, die mehr Wert auf Konsistenz und Präzision als auf Rauschen und zufällige Einträge legen.
Quantum Pro setzt nicht auf Glücksspiel, übertreibt nicht und jagt nicht jeder Kerze hinterher - er wartet auf strukturell starke Impulse bei Gold und führt sie dann mit kalkulierten Pending Orders und intelligentem Trailing aus, um so viel wie möglich aus jeder Bewegung herauszuholen.

WICHTIG: Senden Sie nach dem Kauf eine private Nachricht, um die optimierten Voreinstellungen zu erhalten.

Spezieller Einführungspreis: Alle 10 Verkäufe wird der Preis von Quantum Pro Gold Scalper um 100 USD erhöht, bis er seinen endgültigen Zielpreis erreicht, um frühe Käufer zu belohnen.

Warum Quantum Pro auf XAUUSD hervorsticht

Quantum Pro ist darauf ausgerichtet, wie sich Gold auf höheren Zeitskalen wirklich bewegt: impulsive Legs, Volatilitätscluster und tiefe Umkehrungen anstelle von zufälligen Ticks.
Anstatt ein einziges anfälliges Setup zu verwenden, kombiniert Quantum Pro mehrere Bedingungen (Spike-Erkennung, Volatilitätsfilter und Strukturbias), um zu entscheiden, wann es sich lohnt, einzugreifen und wann es flach bleibt.

Besondere Stärken:

  • Fokussiert nur auf XAUUSD H4 für eine tiefe Spezialisierung anstelle von "alle Paare, alle Zeitrahmen" Marketing-Versprechen.

  • Strukturierte Momentum-Reversal-Logik, die schwebende Aufträge um starke Spikes herum platziert, anstatt Kerzen zum Marktpreis nachzujagen.

  • Eine fortschrittliche Trailing-Engine, die einen guten Einstieg in eine Folge von SL-Anpassungen umwandelt und so den Gewinn sichert, während sie die Positionen am Leben erhält, solange die Trends anhalten.

Quantum Pro muss nicht jeden Tag handeln, um erfolgreich zu sein. Er bevorzugt weniger, dafür aber hochwertigere Trades - Geduld und Selektivität sind in seiner DNA fest verankert.

Wie Quantum Pro für Sie handelt

Quantum Pro ist so konzipiert, dass es sich in jeden Arbeitsablauf einfügt - von vielbeschäftigten Profis bis hin zu Vollzeit-Händlern - mit minimaler Konfiguration und maximaler Transparenz.
Schließen Sie es an Ihren XAUUSD H4-Chart an, wählen Sie Ihr Risikoprofil und überlassen Sie der Engine die Logik: Erkennung, Einstieg, Ausstieg und Trailing.

Was Quantum Pro auf dem Chart tatsächlich tut:

  • Überwacht Gold rund um die Uhr auf starke impulsive Bewegungen und Erschöpfungszonen und positioniert dann ausstehende Kauf-/Verkaufsstopp-Orders, um die wahrscheinlichste Richtung des nächsten Schwungs zu erfassen.

  • Verwaltet automatisch die anfänglichen SL/TP sowie einen adaptiven Trailing-Stop, der früh einsetzt und intelligent eingreift, wenn sich der Preis zu Ihren Gunsten entwickelt.

  • Verwendet einen integrierten Spread- und Ausführungsfilter, um schlechte Liquiditätsbedingungen, Nachrichtenspitzen und abnormale Spread-Ausweitungen so weit wie möglich zu ignorieren.

Es werden keine externen Indikatoren benötigt, kein kurvenangepasstes Raster oder Martingal, kein 100-Parameter-Albtraum.
Quantum Pro ist "kampfbereit" - Sie kontrollieren nur das, was zählt: Risiko, Losgröße und Aggressivität.

Anforderungen und empfohlenes Setup

Quantum Pro Gold Scalper ist für moderne Goldhandelsbedingungen und typische ECN-Kontostrukturen optimiert.

Empfohlene Umgebung:

  • Symbol: XAUUSD (nur Gold)

  • Zeitrahmen: H4 (4-Stunden-Chart)

  • Kontotyp: ECN/RAW/LOW Spread mit guter XAUUSD-Liquidität

  • Mindesteinlage: 500 USD bei einem Hebel von 1:500 (mindestens 1:100, empfohlen 1:500)

  • Empfohlene Einlage: 1.000 USD+ für eine gleichmäßigere Risikoverteilung

  • Kursnotierung: kompatibel mit 2-stelligen und 3-stelligen Goldpreisen (überprüfen Sie die Vertragsspezifikationen des Brokers)

  • VPS: dringend empfohlen, damit der EA Gold überwachen und Aufträge 24/5 ohne Unterbrechungen verwalten kann

Risiko-Management:

  • Festes Lot oder Auto-Lot pro 1.000 USD, so dass dieselbe .set-Datei für verschiedene Kontostände verwendet werden kann.

  • Alle wichtigen Parameter (TriggerPips, PendingDistance, StoplossPips, TakeprofitPips, Auto_lot_per_1000, Trailing-Einstellungen) sind als Eingaben verfügbar, so dass Sie konservative, ausgewogene oder aggressive Profile mit derselben Kernlogik ausführen können.

Entwickelt für Trader, die mehr erwarten

Quantum Pro wurde für Trader entwickelt, die von lauten "1000 Trades pro Monat"-Bots genug haben und einen EA wollen, der ihr Kapital wie etwas Schützenswertes behandelt.
Der Code ist schlank, die Ausführungslogik ist fokussiert und die Strategie basiert auf dem realen Verhalten des XAUUSD und nicht auf Marketing-Mythen.

Richten Sie ihn einmal ein, lassen Sie ihn auf Ihrem Gold-H4-Chart laufen und lassen Sie Quantum Pro das tun, wofür er entwickelt wurde:
warten, analysieren, positionieren, nachziehen - und darauf abzielen, jede hochwertige Goldbewegung in eine Reihe von kontrollierten, intelligenten Entscheidungen zu verwandeln.

Das ist Quantum Pro Gold Scalper - Ihr spezieller 4-Stunden-XAUUSD-Motor, mit einem Preis, der alle 10 Verkäufe steigt, wenn die Benutzerbasis wächst und der Vorteil sich bewährt.


