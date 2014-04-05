Smart Squeeze Momentum Pro MT5





Einstellung

Squeeze Momentum Pro ist vollständig anpassbar, so dass Sie das Programm für jede Marktsituation feineinstellen können.

BB Length (Bollinger Bands Length): Passt die Periode an, die für die Berechnung der Bollinger Bands verwendet wird, und hilft Ihnen, Market Squeezes präzise zu erkennen.

BB Multi Factor (Bollinger Bands Multiplier): Steuert die Breite der Bollinger Bands und eignet sich perfekt zur Erkennung von Zonen mit hoher und niedriger Volatilität.

KC Length (Keltner Channels Length): Legt den Rückblickzeitraum für Keltner Channels fest , um präzise Squeeze-Signale auf jedem Zeitrahmen zu gewährleisten.

KC Multi Factor (Keltner Channels Multiplier): Ändert die Breite der Keltner Channels, um die Ausbruchserkennung zu verfeinern.

Verwendung der True Range: Wechseln Sie zwischen der standardmäßigen Average True Range (ATR) oder der Preisspanne für die Keltner-Channel-Berechnung, um Ihre Strategie anzupassen.





Verwendung

Befolgen Sie diese Schritte, um optimale Ergebnisse zu erzielen:

Suchen Sie nach grünen Momentum-Balken nach einem Squeeze und einem großen roten Momentum →Kaufsignal Suchen Sie nach roten Momentum-Balken nach einem Squeeze und einem großen grünen Momentum →Verkaufssignal Kombinieren Sie mit Preisbewegungen oder Unterstützungs-/Widerstandsniveaus fürhöhere Genauigkeit

Profi-Tipp: Verwenden Sie Smart Squeeze Momentum Pro mit einem Trendfilter (z. B. Gleitender Durchschnitt, SMC oder Price Action), um Fehlsignale auszuschließen und die Gewinnrate zu erhöhen.





Warum Trader es lieben

ErkenntAusbrüche frühzeitig vor der Masse

100%MT4-kompatibel und nicht nachgezeichnet

Funktioniert aufallen Zeitrahmen und Märkten

Hilft Ihnen,mit Zuversicht in Trades ein- und auszusteigen

Meistgenutzter Indikator auf TradingView - vertraut von Tausenden von Tradern weltweit







