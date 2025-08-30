Basic OrderBlock Support Resistance Zones SMC MT5

Einführung

DerOrder Block Support & Resistance Zones SMC Indicator ist einleistungsfähiges Handelsinstrument, das entwickelt wurde, umOrderblöcke effektiv zu erkennen.
Dieser Indikator zeigt sowohl Unterstützungs- als auch Widerstands-Orderblöcke an, die auf Basis vonZickzack-Levels berechnet werden.
Es gibtdrei Zickzack-Levels, die jeweils auf der Grundlage des vorherigen Levels berechnet werden.
In derBasisversion haben Sie nur Zugang zu den Level-1- und Level-2-Blöcken .

Die Orderblöcke stellenwichtige Kursniveaus dar, bei denen der Markt wahrscheinlich eineUmkehr vollzieht, wenn er sie erreicht, oderseinen Trend fortsetzt, wenn diese Niveaus durchbrochen werden.

Dieser Indikator basiert auf dem Swing-Detektor-Indikator. Um den Indikator herunterzuladen, klicken Sie auf denLINK
Um mir ein Projekt zu senden, klicken Sie auf den LinkLINK

Einstellungen& Eigenschaften

1. Allgemeine Einstellungen

  • Legen Sie dieAnzahl der für die Berechnungen verwendeten Kerzen fest
  • Filtern Sieüberlappende Orderblöcke für eine saubere Analyse (Hide Intersection)

2. Level 1-Orderblöcke

  • Aktivieren oder deaktivieren SieOrderblöcke der Ebene 1 (Anzeigen)
  • Wählen Siebenutzerdefinierte Farben und Anzeigestile
  • Option zumEin- oder Ausblenden von Beschriftungen auf Bestellblöcken (Label)
  • Filter, um nur dieneuesten Blöcke anzuzeigen
  • Begrenzung desmaximalen Abstands zwischen den angezeigten Blöcken und dem aktuellen Kurs

3. Orderblöcke der Ebene 2

  • Ähnliche Einstellungen wie auf Ebene 1
  • Zusätzlich werden Level 2 Zickzack-Strukturen angezeigt, wenn Level 2 Blöcke aktiviert sind
um alle meine Produkte zu überprüfen, klicken Sie auf denLINK unten


Wie man diesen Indikator verwendet

  • Wennsich derPreis einem Unterstützungs-Orderblock nähert, erwarten Sie einemögliche Umkehr nach oben
  • Wenn einOrderblock durchbrochen wird, besteht einehöhere Wahrscheinlichkeit, dass sich der Kurs in die Richtung des Ausbruchs bewegt.
  • Wenn ein Orderblockmehrfach getestet wurde, ist die Wahrscheinlichkeit einerstarken Kursreaktion deutlich höher.

Abschließende Überlegungen

Orderblöcke bieten einenmodernen Ansatz für die Marktanalyse und könnenIhre Handelsergebnisse erheblich verbessern.
Mit diesem Indikator können SieZonen mit hoher Wahrscheinlichkeit identifizieren und Ihre Handelsstrategie für bessere Gewinneverbessern.


Empfohlene Produkte
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale we
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indikatoren
Dies ist wahrscheinlich der vollständigste Indikator für die automatische Erkennung der harmonischen Preisbildung, den Sie für die MetaTrader-Plattform finden können. Es erkennt 19 verschiedene Muster, nimmt Fibonacci-Projektionen genauso ernst wie Sie, zeigt die potenzielle Umkehrzone (PRZ) an und findet geeignete Stop-Loss- und Take-Profit-Werte. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Es erkennt 19 verschiedene harmonische Preisbildungen Darges
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indikatoren
Der Volumenprofilindikator des Marktes + ein intelligenter Oszillator. Er funktioniert für fast alle Instrumente - Währungspaare, Aktien, Futures, Kryptowährungen - sowohl für reale Volumina als auch für Tickvolumina. Sie können sowohl die automatische Definition des Profilbereichs einstellen, z.B. für eine Woche oder einen Monat usw., als auch den Bereich manuell festlegen, indem Sie die Grenzen verschieben (zwei vertikale Linien, rot und blau). Es wird als Histogramm dargestellt. Die Breite d
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Premium-Level ist ein einzigartiger Indikator mit mehr als 80% Genauigkeit der richtigen Vorhersagen! Dieser Indikator wurde von den besten Trading-Spezialisten seit mehr als zwei Monaten getestet! Den Indikator des Autors finden Sie nirgendwo anders! Anhand der Screenshots können Sie sich von der Genauigkeit dieses Tools überzeugen! 1 ist ideal für den Handel mit binären Optionen mit einer Ablaufzeit von 1 Kerze. 2 funktioniert bei allen Währungspaaren, Aktien, Rohstoffen, Kryptowährungen
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
Indikatoren
Übersicht Harmonic Patterns MT5 ist ein Indikator für die technische Analyse, der für die Plattform MetaTrader 5 entwickelt wurde. Er identifiziert und zeigt harmonische Preismuster, wie Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark und Gartley, sowohl in Aufwärts- als auch in Abwärtsrichtung an. Der Indikator berechnet wichtige Kursniveaus, einschließlich Einstiegs-, Stop-Loss- und drei Take-Profit-Niveaus, um Händler bei der Analyse von Marktbewegungen zu unterstützen. Visuelle Elemente und anpassbare W
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indikatoren
TRI Visualizer MT5 - Thermodynamische Marktanalyse Übersicht Der TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced ist ein seltener Marktanalyse-Indikator, der über die herkömmliche technische Analyse hinausgeht und die Prinzipien der Thermodynamik aus der Physik anwendet. Er interpretiert Marktpreisschwankungen als "thermodynamische Energie" und ermöglicht so die hochpräzise Erkennung von subtilen Marktveränderungen, die oft übersehen werden. Innovative Mechanismen 1. Duale Berechnungsma
DYJ BoS
Daying Cao
Indikatoren
Der DYJ-BoS-Indikator identifiziert und markiert automatisch die wesentlichen Elemente von Marktstrukturverschiebungen, darunter: Ausbruch aus der Struktur (BoS): Wird erkannt, wenn der Preis eine signifikante Bewegung macht und einen vorherigen Strukturpunkt durchbricht. Es markiert mögliche Aufwärtstrendlinien und Abwärtstrendlinien (UP & DN, d. h. kontinuierliche neue Hochs und neue Tiefs), und sobald der Preis diese Linien durchbricht, markiert es rote (BEAR) und grüne (BULL) Pfeile Ein
Support and Resistance Levels on AZZD and EF MT5
Sergey Efimenko
5 (1)
Indikatoren
Dies ist ein MTF-Indikator für Unterstützungs- und Widerstandsniveaus basierend auf den   Extremwerten des Advanced ZigZag Dynamic   und/oder   Extended Fractal   Indikators mit Preisetiketten (kann deaktiviert werden). Für den MTF-Modus können höhere TFs ausgewählt werden. Standardmäßig werden die Ebenen basierend auf ZigZag-Indikatorpunkten generiert. Fraktale Indikatorpunkte können auch zusammen mit ZigZag oder stattdessen verwendet werden. Um die Verwendung zu vereinfachen und CPU-Zeit zu sp
WH Ultimate Harmonic Patterns MT5
Wissam Hussein
Indikatoren
Willkommen beim ultimativen Indikator zur Erkennung harmonischer Muster, der auf die Erkennung fortgeschrittener Muster ausgerichtet ist. Das Gartley-Muster, das Fledermaus-Muster und das Cypher-Muster sind beliebte technische Analysewerkzeuge, die von Händlern verwendet werden, um potenzielle Umkehrpunkte auf dem Markt zu identifizieren. Unser Ultimate Harmonic Patterns Indikator ist ein leistungsstarkes Tool, das fortschrittliche Algorithmen verwendet, um die Märkte zu scannen und diese Muste
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indikatoren
MT4-Version  |  FAQ Der Owl Smart Levels Indikator ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die richtige Wellenstruktur des Marktes aufbaut, und Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im Handel Owl H
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indikatoren
War: $249 Jetzt: $99 Market Profile definiert eine Reihe von Tagestypen, die dem Händler helfen können, das Marktverhalten zu bestimmen. Ein Schlüsselmerkmal ist der Value-Bereich, der den Bereich der Kursbewegung darstellt, in dem 70 % des Handels stattfand. Das Verständnis des Value-Bereichs kann Händlern einen wertvollen Einblick in die Marktrichtung geben und den Handel mit höheren Gewinnchancen festlegen. Es ist eine hervorragende Ergänzung zu jedem System, das Sie verwenden. Inspiriert von
Trend Reversal Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (8)
Indikatoren
** Alle Symbole x Alle Zeitrahmen scannen durch einfaches Drücken der Scannertaste ** Rabatt: Der Preis ist $50$, aber jetzt ist es nur $39, begrenzte Zeit Angebot aktiv ist. *** Kontaktieren Sie mich , um Sie Anweisung zu senden und fügen Sie in "Trend Reversal Gruppe" für den Austausch oder sehen Erfahrungen mit anderen Benutzern. Einführung: Trendlinien sind die berühmteste technische Analyse im Handel . Trendlinien bilden sich kontinuierlich auf den Charts der Märkte über alle verschiedenen
Double HMA MTF for MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
Indikatoren
Dies ist eine erweiterte Multi-Timeframe-Version des beliebten Hull Moving Average (HMA) Merkmale Zwei Linien des Hull-Indikators in verschiedenen Zeitrahmen auf demselben Diagramm. Die HMA-Linie des höheren Zeitrahmens definiert den Trend, und die HMA-Linie des aktuellen Zeitrahmens definiert die kurzfristigen Preisbewegungen. Ein grafisches Panel mit den Daten des HMA-Indikators aus allen Zeitrahmen zur gleichen Zeit . Wenn der HMA in einem beliebigen Zeitrahmen seine Richtung geändert hat, ze
RR Ratio KS Visual Calculator
Kulvinder Singh
Indikatoren
Visueller RR Ratio KS-Rechner Mit dem RR Rat io KS Visual Calculator, einem eleganten, professionellen MetaTrader 5-Indikator, der TP/SL-Berechnungen automatisiert und kristallklare visuelle Setups direkt auf Ihrem Chart anzeigt, sind Sie in der Lage, mühelos Risiko und Ertrag zu meistern. Keine mühsamen manuellen Berechnungen oder Rechenfehler mehr: Er berechnet sofort präzise Dollarbeträge auf der Grundlage Ihrer Losgröße und Positionsrichtung (Kauf/Verkauf) und zeigt interaktive Linien für TP
RSI Divergence with FVG Signal
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der Indikator RSI-Divergenz + FVG-Signal kombiniert die Divergenz des Relative-Stärke-Index (RSI) mit der Erkennung der Fair Value Gap (FVG) , um Kauf- und Verkaufssignale mit hoher Wahrscheinlichkeit zu generieren, die sowohl auf Momentum-Verschiebungen als auch auf institutionellen Ungleichgewichtszonen basieren. Hauptmerkmale: RSI-Divergenz-Erkennung : Identifiziert sowohl reguläre als auch versteckte bullische/bärische Divergenzen zwischen Preis und RSI. Divergenzen weisen auf mögliche Trend
Heiken Ashi CE Filtered MT5
Mykola Khandus
Indikatoren
Übersicht Heiken Ashi CE Filtered MT5 ist ein technischer Indikator für die Plattform MetaTrader 5. Er integriert ein geglättetes Candlestick-Charting mit einer dynamischen Ausstiegsstrategie und einem anpassbaren Trendfilter, um klare Kauf- und Verkaufssignale zu liefern. Der Indikator wurde entwickelt, um die Trenderkennung und die Zuverlässigkeit der Signale zu verbessern, indem er das Marktrauschen reduziert. Wenn Sie weitere hochwertige Produkte sehen oder die Entwicklung/Umsetzung Ihrer e
Pro Gold System Indicator
PEDRO JOAQUIM GONCALVES GOMES
Indikatoren
ERWEITERTE FUNKTIONALITÄTEN: Trend Score (0-100) mit visuellem Balken Intelligente Signale mit einstellbarer Stärke (1-10) Risikomanagement mit automatischem TP/SL Akustische und visuelle Warnungen Preiszonen mit glatter Füllung Multi-Indikatoranalyse (RSI, ATR, BB, EMAs) DESIGN-MERKMALE Modernes Erscheinungsbild: Glatte und gut abgesetzte Linien (EMA mit 2-3px Breite) Lebendige und professionelle Farben (Himmelblau, Orange, Gold) Moderne Pfeile (Code 233/234) für Kauf-/Verkaufssignale Konfiguri
Visual CrossPulse Dynamics Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Visuelle CrossPulse-Dynamik: Handeln Sie mit dem wahren Rhythmus des Marktes Visual CrossPulse Dynamics ist ein hochentwickelter Handelsindikator, der sich an die ständig wechselnde Volatilität anpasst und die wahre Richtung des Trends anzeigt. Haben Sie genug von Indikatoren, die in schnelllebigen Märkten hinterherhinken oder während einer Konsolidierung falsche Signale geben? Der Visual CrossPulse Dynamics-Indikator löst dieses Problem, indem er einen fortschrittlichen, adaptiven Algorithmus
Monster Harmonic Indicator MT5
Paul Geirnaerdt
Indikatoren
Monster Harmonics Indicator ist ein Indikator für harmonische Muster. Er erkennt Gartley-, Fledermaus-, Krebs-, Butterfly-, Cypher-, White Swan-, Black Swan-, Shark- und AB=CD-Muster. Auch projizierte Muster, die noch nicht abgeschlossen sind, werden erkannt. Monster zeigt sogar die PRZ (Potential Reversal Zone) an. Benutzer können Monster ihre eigenen benutzerdefinierten Muster hinzufügen. Neben dem aktuellen Muster zeigt Monster auch alle Muster in der Symbolhistorie an. Monster gibt Warnunge
Fit Line Trending
Ta Thi Thuy Linh
Indikatoren
Die Fit-Linie hilft bei der Extrapolation der nächsten Marktbewegung und unterstützt die Kauf-/Verkaufsentscheidung. Indikator mit Spline-Algorithmus zur Extrapolation. Sie können die Anzahl der Splines mit dem Parameter "PointsNumber" und die Anzahl der Extrapolationspunkte mit "ExtrapolateBars" ändern. Die Extrapolationspunkte werden im csv-Format gespeichert, mit dem Präfix im Parameter "PointsPrefix", und im Ordner File des Data Folder gespeichert.
Long island reversal MT5
Dmitry Fedoseev
Indikatoren
Ein Indikator für das Muster #31 ("Long Island") aus der Encyclopedia of Chart Patterns von Thomas N. Bulkowski. Die zweite Lücke verläuft in die entgegengesetzte Richtung. Parameter: Alerts - Alarm anzeigen, wenn ein Pfeil erscheint Push - sendet eine Push-Benachrichtigung, wenn ein Pfeil erscheint (erfordert Konfiguration im Terminal) GapSize - Mindestgröße der Lücke in Punkten ArrowType - ein Symbol von 1 bis 17 ArrowVShift - vertikale Verschiebung der Pfeile in Punkten ShowLevels - zeigt Eb
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indikatoren
Auto Optimized RSI   ist ein benutzerfreundlicher, intelligenter Pfeil-Indikator, der entwickelt wurde, um präzise Kauf- und Verkaufssignale zu liefern. Er nutzt Handelssimulationen auf historischen Daten, um automatisch die effektivsten RSI-Kauf-/Verkaufsschwellen für jedes Symbol und jeden Zeitrahmen zu ermitteln. Dieser Indikator kann als eigenständiges Handelssystem verwendet werden oder als Teil einer bestehenden Strategie – besonders nützlich für kurzfristige Trader. Im Gegensatz zu herköm
SimSim Arrow Momentum MT5
Aleksandr Tyunev
Indikatoren
SimSim Arrow Momentum ist ein Standard-Momentum-Indikator, jedoch in einer Pfeilversion. Version für MetaTrader 4 Die Indikatorparameter ähneln den Standardparametern, plus einem zusätzlichen Parameter Delta . Delta = 0 - 100 Abweichungen vom 100er-Wert. Eine Änderung des Niveaus des 100er Indikators, plus und minus ist möglich. Der Indikator generiert ein Signal, wenn der Preis die Niveaulinie = 100 +- Delta kreuzt. Aktivieren Sie „CONTROL DEAL“ für den Betrieb und Trades basierend auf dem In
RM Divergence Pro
Mohammadreza Mahdi Mavaddat
Indikatoren
RM Divergence Pro ist ein professioneller, nicht nachzeichnender RSI-Divergenzindikator, der für Händler entwickelt wurde, die echte strukturelle Einblicke jenseits der klassischen Divergenz-Tools wünschen. Er erkennt präzise reguläre Divergenz (RD), versteckte Divergenz (HD), Unfähigkeit (IA) und potenzielle Divergenz (P-DVG) unter Verwendung einer stabilen Swing-basierten Logik. Entwickelt für Klarheit, Präzision und saubere Marktstrukturanalyse. ---------------------------------------------
Laguerre SuperTrend Clouds MT5
Libertas LLC
Indikatoren
Laguerre SuperTrend Clouds erweitert den weit verbreiteten SuperTrend-Indikator um einen adaptiven Laguerre-Mittelungsalgorithmus und Warnmeldungen. Wie der Name schon sagt, ist Laguerre SuperTrend Clouds (LSC) ein Trendindikator, der am besten in trendigen (nicht abgehackten) Märkten funktioniert. Der SuperTrend ist ein äußerst beliebter Indikator für den Intraday- und Tageshandel und kann in jedem Zeitrahmen verwendet werden. Die Einbeziehung der Laguerre-Gleichung in diesen Indikator kann ein
ProEngulfing For MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
Indikatoren
Kostenlose Version von ProEngulfing ist QualifiedEngulfing, mit einer Beschränkung von einem Signal pro Tag und weniger Funktionen. Treten Sie dem Koala Trading Solution Channel in der mql5-Community bei, um die neuesten Nachrichten zu allen Koala-Produkten zu erhalten. Der Beitrittslink ist unten: https ://www .mql5 .com /en /channels /koalatradingsolution Die MT4-Version dieses Produkts ist über den folgenden Link herunterladbar: https ://www .mql5 .com /en /market /product /52023 Einführung
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indikatoren
Sind Sie es leid, Unterstützungs- und Widerstandslinien zu zeichnen? Der Unterstützungswiderstand ist ein Multi-Zeitrahmen-Indikator, der Unterstützungs- und Widerstandslinien mit einer sehr interessanten Wendung automatisch erkennt und zeichnet: Wenn das Preisniveau im Laufe der Zeit getestet wird und seine Bedeutung zunimmt, werden die Linien dicker und dunkler. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Steigern Sie Ihre technische Analyse über Nacht
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indikatoren
Das neue Update macht diesen Indikator zu einem vollständigen Werkzeug für die Untersuchung, Analyse und Anwendung probabilistischer Muster. Er umfasst: On-Chart Multi-Asset-Prozent-Monitor. Konfigurierbare Martingale. Einundzwanzig vorkonfigurierte Muster, einschließlich Mhi-Muster und C3. Einen erweiterten Muster-Editor zum Speichern von bis zu 5 benutzerdefinierten Mustern. Backtest-Modus zum Testen der Ergebnisse mit Verlustberichten. Trend-Filter. Operativer Hit-Filter. Martingale-Zyklen-Op
Protected highs lows and trend detected
Minh Truong Pham
Indikatoren
Dieser Indikator stellt einen alternativen Ansatz zur Ermittlung der Marktstruktur dar. Die verwendete Logik ist von Lernmaterial abgeleitet, das von DaveTeaches (auf X) erstellt wurde Aktualisierung v1.10: + Hinzufügen der Option, geschützte Hoch-/Tiefwerte in den Puffer zu legen (Abbildung 11, 12) + Hinzufügen des Retracements-Wertes zum Puffer bei Show Retracements Bei der Quantifizierung der Marktstruktur ist es üblich, fraktale Hochs und Tiefs zu verwenden, um "signifikante" Swing-Pivots
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indikatoren
SynaptixQuant Dominanz-Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Entwickelt für Händler, die eine datengestützte Sicht auf das Marktverhalten benötigen, die über oberflächliche Indikatoren hinausgeht. Die Synaptix Quant (SQ) Dominanzmatrix ist keine herkömmliche Anzeige der Währungsstärke. Hinter der bewusst schlanken Oberfläche verbirgt sich eine ausgeklügelte analytische Architektur, die darauf ausgelegt ist, Marktbedingungen präzise zu quantifizieren. Jede Ausgabe wird durch eine m
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indikatoren
Gold Entry Sniper – Professionelles Multi-Timeframe-ATR-Dashboard für Gold-Scalping & Swing-Trading Gold Entry Sniper ist ein fortschrittlicher MetaTrader-5-Indikator, der präzise Kauf-/Verkaufssignale für XAUUSD und andere Märkte liefert. Mit ATR-Trailing-Stop-Logik und Multi-Timeframe-Analyse ist er ideal für Scalper und Swing-Trader. Wichtige Funktionen & Vorteile Multi-Timeframe-Analyse – Trends in M1, M5 und M15 auf einen Blick. ATR-basierter Trailing Stop – Dynamische Stops, die sich der V
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Weitere Produkte dieses Autors
Swing and liquidity sweep finder
Mehdi Ghorbani Saeidian
Indikatoren
Swing and Liquidity Sweep Finder ist ein leistungsstarkes Tool zur automatischen Erkennung von Swing-Punkten und Liquiditäts-Sweeps in Ihrem Chart. Er hilft Händlern zu erkennen, wo der Markt wahrscheinlich Liquidität aufnehmen wird, bevor er sich umkehrt, und zeigt sowohl interne als auch externe Liquiditätszonen mit hoher Genauigkeit an. Dieser Indikator ist ideal für ICT- und Smart Money Concept-Händler, die sich bei ihren Ein- und Ausstiegen auf Swing-Strukturen und Liquiditätsmanipulationen
Smart Magic Trend Indicator for MT5
Mehdi Ghorbani Saeidian
Indikatoren
Link zu unseren Produkten: LINK Smart Trend Magic-Indikator für MT5 Dieser Indikator ist einer der führenden Indikatoren auf dem MQL5-Marktplatz. Dieser Indikator sagt den Trendwechsel voraus. Dieser Indikator verwendet den CCI-Indikator und den ATR-Indikator. Die Berechnung dieses Indikators beginnt mit der Berechnung der wahren Spanne jeder Kerze, danach berechnet er die durchschnittliche wahre Spanne (ATR). Dieser Indikator berechnet ein unteres und ein oberes Band, wobei das untere Band nie
FREE
News Dashboard Filter Indicator for MT5
Mehdi Ghorbani Saeidian
Indikatoren
Bitte überprüfen Sie alle unsere Produkte: LINK News Filter Dashboard - Wirtschaftskalender-Indikator für MT5 Der News Filter Dashboard ist ein leistungsfähiger MQL5-Indikator, der Händlern hilft, wirtschaftliche Nachrichtenereignisse direkt auf dem MetaTrader 5-Chart zu überwachen. Dieser Indikator bietet ein visuelles Nachrichten-Dashboard , das die neuesten und kommenden Wirtschaftsnachrichten für 8 Hauptwährungen anzeigt und es Händlern ermöglicht, während volatiler Marktbedingungen informi
FREE
Basic Smart Breaker Block Zones SMC Indicator MT5
Mehdi Ghorbani Saeidian
Indikatoren
Basic Smart Breaker Block Zones SMC Indicator Einführung: Breaker Blocks sind Orderblöcke , die einmal vom Markt durchbrochen wurden. Wenn der Kurs in diese Zonen zurückkehrt , lösen sie oft eine starke Reaktion aus. Aus technischer Sicht werden Widerstandsblöcke nach einem Ausbruch zu Unterstützungszonen , und Unterstützungsblöcke werden zu Widerstandszonen , wenn sie durchbrochen werden. Das Verständnis von Breaker-Blöcken ist äußerst wertvoll für die Identifizierung von Handelsgelegenheiten
FREE
Ultimate World Clock
Mehdi Ghorbani Saeidian
Indikatoren
Jeder Trader handelt in einer Marktzone. Wenn Sie nicht in der Zeitzone leben, in der Sie handeln, brauchen Sie eine Uhr, die Ihnen zeigt, wie spät es in Ihrer bevorzugten Zeitzone ist, und sie sollte gleichzeitig klein sein, um Ihren Handelsprozess nicht zu unterbrechen. Mit diesem kleinen Indikator haben Sie Zugang zu 3 großen Uhren auf der ganzen Welt, die Sie leicht ablesen können. Wir haben noch einige andere Produkte, die Ihnen sicher bei Ihrer Trading-Karriere helfen werden. Bitte schauen
FREE
Smart FVG and iFVG Zones Indicator MT5
Mehdi Ghorbani Saeidian
Indikatoren
Klicken Sie auf den Link, um unsere Produkte zu sehen: LINK Klicken Sie auf den Link, um mein bestes Werkzeug zu sehen: LINK Beschreibung: Smart FVG & iFVG Zones Indicator MT5 erkennt präzise Fair Value Gaps und Inverse Fair Value Gaps basierend auf ICT Smart Money Konzepten . Er stellt automatisch Ungleichgewichtszonen dar, um Liquiditätslücken , Abschwächungsbereiche und institutionelle Handelsniveaus aufzuzeigen. Dieses Tool wurde für professionelle Händler entwickelt und hilft Ihnen bei der
FREE
Smart Squeeze Momentum Pro MT5
Mehdi Ghorbani Saeidian
Indikatoren
Einstellung Squeeze Momentum Pro ist vollständig anpassbar, so dass Sie das Programm für jede Marktsituation feineinstellen können. BB Length (Bollinger Bands Length): Passt die Periode an, die für die Berechnung der Bollinger Bands verwendet wird, und hilft Ihnen, Market Squeezes präzise zu erkennen. BB Multi Factor (Bollinger Bands Multiplier): Steuert die Breite der Bollinger Bands und eignet sich perfekt zur Erkennung von Zonen mit hoher und niedriger Volatilität. KC Length (Keltner Channel
FREE
Basic Automatic Swing Detector MT5
Mehdi Ghorbani Saeidian
Indikatoren
Einführung: Der Basic Automatic Swing Detector MT4 wurde exklusiv für die Plattform MetaTrader 5 entwickelt. Er zeigt drei verschiedene Marktebenen an und hilft Händlern, kritische Preiszonen zu identifizieren und die optimalen Ein- und Ausstiegspunkte für die von ihnen gewählten Symbole zu finden. Unser Team Dienstleistungen: Wenn Sie unsere Produkte sehen möchten, klicken Sie auf den Link: LINK Wenn Sie eine Idee haben, die Sie in eine Anwendung umwandeln möchten, klicken Sie auf den Link: LI
FREE
Basic Pivot Point Indicator for MT5
Mehdi Ghorbani Saeidian
Indikatoren
Pivot-Punkte-Indikator - Ihr technischer Kompass auf dem Markt Erschließen Sie mit unserem Pivot-Punkte-Indikator leistungsstarke Ebenen der Marktstruktur - ein klassisches Tool, das für den modernen Handel erweitert wurde! Dieser für MetaTrader5 entwickelte Indikator berechnet und zeigt automatisch tägliche, wöchentliche oder monatliche Pivot-Levels sowie wichtige Unterstützungs- und Widerstandszonen an. Ganz gleich, ob Sie Scalper, Daytrader oder Swingtrader sind, Pivot-Levels helfen Ihnen, po
FREE
Trade Ratio Calculator MT5 Smart Position Planner
Mehdi Ghorbani Saeidian
Utilitys
ACHTUNG ! Utilities haben keine gute Funktionalität im Backtest-Modus. Um eine Demo-Testversion zu haben, senden Sie mir eine Nachricht über das Nachrichtenfeld und erhalten Sie 3 Tage Testversion. Unser Team Dienstleistungen: Wenn Sie unsere Produkte sehen wollen, klicken Sie auf den Link: LINK Wenn Sie eine Idee haben, die Sie zu einer Anwendung entwickeln möchten, klicken Sie auf den Link: LINK Sofortige Stop- und Target-Levels auf dem Chart, von 1:1 bis zu 1:6. Trade Ratio Lines MT5 zeichn
TradeX Manager All In One
Mehdi Ghorbani Saeidian
Utilitys
=== Achtung ===== bevor Sie dieses Projekt verwenden, sehen Sie sich bitte das Video an. Dies ist der erste Schritt eines All-in-One-Projekts, das täglich aktualisiert werden wird. Diese Version (1.01) wird für Trade - Entry sein. Sie können Market und Pending Orders haben - Losgröße - Take Profit und Stop Loss. Take Profit und Stop Loss haben 4 verschiedene Typen, nämlich Punkt - Geld - Prozent - Preis und wir haben RR für Take Profit. Sie können die Losgröße basierend auf Punkten und Geld ber
CandleStick Patterns TradeX MT5
Mehdi Ghorbani Saeidian
Indikatoren
Link zu unseren Produkten: https: // www.mql5.com/en/users/alireza.saeedian/seller TradeX Candlestick-Indikator ist einer der führenden Indikatoren auf dem Markt. Sie können jedes Muster mit einem Klick ein-/ausblenden oder Sie können die Einstellung auf der Registerkarte "Einstellungen" ändern. Wenn Sie keine Informationen über Candlestick-Muster haben, können Sie es auf meinem YouTube-Kanal ansehen. Dieser Indikator wird Tag für Tag aktualisiert.
SMC Trend Indicator for MT5
Mehdi Ghorbani Saeidian
Indikatoren
Besuchen Sie unsere Verkaufsseite: LINK Unser bestes Produkt: LINK Produkt-Einstellung: Kerzenanzahl: ein Parameter, um die Kerzen auf dem Chart zu zählen. Zeitrahmen: Sie können dieses Konzept in mehreren Zeitrahmen verwenden Ausschlag: Mit diesem Parameter können Sie wählen, wann dieser Indikator die Schwankungen findet. (sehr grundlegend und wichtig, wählen Sie verschiedene Zahlen, um zu sehen, wie es funktioniert). Produkt-Einführung Dieser Indikator basiert auf den Kernprinzipien des Sma
Premium Discount SMC Indicator for MT5
Mehdi Ghorbani Saeidian
Indikatoren
Link zu unseren besten Produkten: LINK Link zu unserem Trading Dashboard: LINK !!!!!!! Achtung, Sie können Premium-Rabatte finden, indem Sie auf die Pfeile klicken!!!!!! Einstellung dieses Indikators Kerzen-Modus: Zonen von Anfang an anzeigen Swing-Nummer für Hochs und Tiefs Hintergrundfarbe anzeigen Farbe von Premium Farbe von Discount Level 0% Linie anzeigen zeige Level 25% Linie zeige Stufe 50% Linie zeige Stufe 75% Linie zeige Level 100% Linie Das Premium- und Discount-Konzept ist ein Ker
Moving Average Ribbon TadeX
Mehdi Ghorbani Saeidian
Indikatoren
Prüfen Sie alle unsere Produkte: LINK Prüfen Sie unser bestes Produkt: LINK Einstellung dieses Indikators: ** Sie können die Breite und Farbe des Indikators auf der Registerkarte "Farben" auswählen 1. Gleitenden Durchschnitt anzeigen: Sie können jeden der gleitenden Durchschnitte ausblenden, wenn Sie möchten 2. Periode Gleitender Durchschnitt: Die Periode für den gleitenden Durchschnitt 3. Modus Gleitender Durchschnitt: Der Modus, der ein einfacher gleitender Durchschnitt, exponentiell oder geg
ICT Unicorn Indicator for MT5
Mehdi Ghorbani Saeidian
Indikatoren
In diesem Indikator können Sie Einhörner auf dem Chart sehen. Einhorn ist eines der stärksten Niveaus auf dem Markt, das einen Breaker Block und ein FVG kombiniert. Der Einhorn-Indikator identifiziert durch die Kombination von Breaker-Block-Struktur und Fair-Value-Gap (FVG)-Ungleichgewicht extrem wahrscheinliche Handelsstufen. Diese Unicorn-Levels stellen institutionelle Preiszonen dar, in denen Liquidität, Ungleichgewicht und Marktstruktur übereinstimmen. Die Stärke jedes Niveaus nimmt deutlich
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension