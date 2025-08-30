Basic OrderBlock Support Resistance Zones SMC MT5

Einführung

DerOrder Block Support & Resistance Zones SMC Indicator ist einleistungsfähiges Handelsinstrument, das entwickelt wurde, umOrderblöcke effektiv zu erkennen.

Dieser Indikator zeigt sowohl Unterstützungs- als auch Widerstands-Orderblöcke an, die auf Basis vonZickzack-Levels berechnet werden.

Es gibtdrei Zickzack-Levels, die jeweils auf der Grundlage des vorherigen Levels berechnet werden.

In derBasisversion haben Sie nur Zugang zu den Level-1- und Level-2-Blöcken .

Die Orderblöcke stellenwichtige Kursniveaus dar, bei denen der Markt wahrscheinlich eineUmkehr vollzieht, wenn er sie erreicht, oderseinen Trend fortsetzt, wenn diese Niveaus durchbrochen werden.

Dieser Indikator basiert auf dem Swing-Detektor-Indikator. Um den Indikator herunterzuladen, klicken Sie auf den LINK



Um mir ein Projekt zu senden, klicken Sie auf den Link LINK



Einstellungen& Eigenschaften

1. Allgemeine Einstellungen

Legen Sie die Anzahl der für die Berechnungen verwendeten Kerzen fest

für die Berechnungen fest Filtern Sieüberlappende Orderblöcke für eine saubere Analyse (Hide Intersection)

2. Level 1-Orderblöcke

Aktivieren oder deaktivieren Sie Orderblöcke der Ebene 1 (Anzeigen)

Wählen Sie benutzerdefinierte Farben und Anzeigestile

Option zum Ein- oder Ausblenden von Beschriftungen auf Bestellblöcken (Label)

Bestellblöcken (Label) Filter, um nur die neuesten Blöcke anzuzeigen

anzuzeigen Begrenzung desmaximalen Abstands zwischen den angezeigten Blöcken und dem aktuellen Kurs

3. Orderblöcke der Ebene 2

Ähnliche Einstellungen wie auf Ebene 1

Zusätzlich werden Level 2 Zickzack-Strukturen angezeigt, wenn Level 2 Blöcke aktiviert sind

um alle meine Produkte zu überprüfen, klicken Sie auf den LINK unten







Wie man diesen Indikator verwendet

Wenn sich der Preis einem Unterstützungs-Orderblock nähert , erwarten Sie eine mögliche Umkehr nach oben

der , erwarten Sie eine Wenn ein Orderblock durchbrochen wird , besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sich der Kurs in die Richtung des Ausbruchs bewegt .

, besteht eine sich Kurs . Wenn ein Orderblockmehrfach getestet wurde, ist die Wahrscheinlichkeit einerstarken Kursreaktion deutlich höher.

Abschließende Überlegungen

Orderblöcke bieten einenmodernen Ansatz für die Marktanalyse und könnenIhre Handelsergebnisse erheblich verbessern.

Mit diesem Indikator können SieZonen mit hoher Wahrscheinlichkeit identifizieren und Ihre Handelsstrategie für bessere Gewinneverbessern.



