Basic OrderBlock Support Resistance Zones SMC MT5
- Indikatoren
- Mehdi Ghorbani Saeidian
- Version: 1.3
- Aktualisiert: 30 August 2025
Einführung
DerOrder Block Support & Resistance Zones SMC Indicator ist einleistungsfähiges Handelsinstrument, das entwickelt wurde, umOrderblöcke effektiv zu erkennen.
Dieser Indikator zeigt sowohl Unterstützungs- als auch Widerstands-Orderblöcke an, die auf Basis vonZickzack-Levels berechnet werden.
Es gibtdrei Zickzack-Levels, die jeweils auf der Grundlage des vorherigen Levels berechnet werden.
In derBasisversion haben Sie nur Zugang zu den Level-1- und Level-2-Blöcken .
Die Orderblöcke stellenwichtige Kursniveaus dar, bei denen der Markt wahrscheinlich eineUmkehr vollzieht, wenn er sie erreicht, oderseinen Trend fortsetzt, wenn diese Niveaus durchbrochen werden.
|Dieser Indikator basiert auf dem Swing-Detektor-Indikator. Um den Indikator herunterzuladen, klicken Sie auf denLINK
|Um mir ein Projekt zu senden, klicken Sie auf den LinkLINK
Einstellungen& Eigenschaften
1. Allgemeine Einstellungen
- Legen Sie dieAnzahl der für die Berechnungen verwendeten Kerzen fest
- Filtern Sieüberlappende Orderblöcke für eine saubere Analyse (Hide Intersection)
2. Level 1-Orderblöcke
- Aktivieren oder deaktivieren SieOrderblöcke der Ebene 1 (Anzeigen)
- Wählen Siebenutzerdefinierte Farben und Anzeigestile
- Option zumEin- oder Ausblenden von Beschriftungen auf Bestellblöcken (Label)
- Filter, um nur dieneuesten Blöcke anzuzeigen
- Begrenzung desmaximalen Abstands zwischen den angezeigten Blöcken und dem aktuellen Kurs
3. Orderblöcke der Ebene 2
- Ähnliche Einstellungen wie auf Ebene 1
- Zusätzlich werden Level 2 Zickzack-Strukturen angezeigt, wenn Level 2 Blöcke aktiviert sind
|um alle meine Produkte zu überprüfen, klicken Sie auf denLINK unten
Wie man diesen Indikator verwendet
- Wennsich derPreis einem Unterstützungs-Orderblock nähert, erwarten Sie einemögliche Umkehr nach oben
- Wenn einOrderblock durchbrochen wird, besteht einehöhere Wahrscheinlichkeit, dass sich der Kurs in die Richtung des Ausbruchs bewegt.
- Wenn ein Orderblockmehrfach getestet wurde, ist die Wahrscheinlichkeit einerstarken Kursreaktion deutlich höher.
Abschließende Überlegungen
Orderblöcke bieten einenmodernen Ansatz für die Marktanalyse und könnenIhre Handelsergebnisse erheblich verbessern.
Mit diesem Indikator können SieZonen mit hoher Wahrscheinlichkeit identifizieren und Ihre Handelsstrategie für bessere Gewinneverbessern.