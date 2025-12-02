CandleStick Patterns TradeX MT5

TradeX Candlestick-Indikator ist einer der führenden Indikatoren auf dem Markt. Sie können jedes Muster mit einem Klick ein-/ausblenden oder Sie können die Einstellung auf der Registerkarte "Einstellungen" ändern.

Wenn Sie keine Informationen über Candlestick-Muster haben, können Sie es auf meinem YouTube-Kanal ansehen.

Dieser Indikator wird Tag für Tag aktualisiert.