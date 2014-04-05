ICT Unicorn Indicator for MT5

In diesem Indikator können Sie Einhörner auf dem Chart sehen. Einhorn ist eines der stärksten Niveaus auf dem Markt, das einen Breaker Block und ein FVG kombiniert.

Deridentifiziert durch die Kombination vonundextrem wahrscheinliche Handelsstufen. Diese Unicorn-Levels stellen institutionelle Preiszonen dar, in denen Liquidität, Ungleichgewicht und Marktstruktur übereinstimmen. Die Stärke jedes Niveaus nimmt deutlich zu, wenn, was die Absicht von Smart Money bestätigt. Dies macht den Einhorn-Indikator ideal für. Der Einhorn-Indikator eignet sich perfekt fürund liefert leistungsstarke, regelbasierte Handelszonen.





Einstellung dieses Indikators

Swing Number: Sie können die Swing Number einstellen. Höhere Zahlen sind aussagekräftiger.

Show Unicorn Blocks: Einhorn-Levels auf dem Chart anzeigen

Benachrichtigungen senden: Benachrichtigungen auf dem Telefon senden. (Sie sollten die PC-Plattformnummer in Ihrer Telefonanwendung eingeben)

Warnungen senden: Zeigt einen Alarm auf dem Diagramm an.



