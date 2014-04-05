ICT Unicorn Indicator for MT5
- Indikatoren
- Mehdi Ghorbani Saeidian
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
In diesem Indikator können Sie Einhörner auf dem Chart sehen. Einhorn ist eines der stärksten Niveaus auf dem Markt, das einen Breaker Block und ein FVG kombiniert.Der Einhorn-Indikator identifiziert durch die Kombination von Breaker-Block-Struktur und Fair-Value-Gap (FVG)-Ungleichgewicht extrem wahrscheinliche Handelsstufen. Diese Unicorn-Levels stellen institutionelle Preiszonen dar, in denen Liquidität, Ungleichgewicht und Marktstruktur übereinstimmen. Die Stärke jedes Niveaus nimmt deutlich zu, wenn der Preis zurückkehrt, nachdem sich bereits ein FVG gebildet hat, was die Absicht von Smart Money bestätigt. Dies macht den Einhorn-Indikator ideal für präzise Einstiege, reduzierte Drawdowns und Trades mit hohem Risiko-Ertrags-Verhältnis. Der Einhorn-Indikator eignet sich perfekt für SMC, ICT-Handelsstrategien, Forex, Kryptowährungen und Indexmärkte und liefert leistungsstarke, regelbasierte Handelszonen.
Einstellung dieses Indikators
Swing Number: Sie können die Swing Number einstellen. Höhere Zahlen sind aussagekräftiger.
Show Unicorn Blocks: Einhorn-Levels auf dem Chart anzeigen
Benachrichtigungen senden: Benachrichtigungen auf dem Telefon senden. (Sie sollten die PC-Plattformnummer in Ihrer Telefonanwendung eingeben)
Warnungen senden: Zeigt einen Alarm auf dem Diagramm an.