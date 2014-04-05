Smart Squeeze Momentum Pro MT5





Configuración

Squeeze Momentum Pro es totalmente personalizable, lo que le permite ajustarlo para cualquier condición de mercado.

BB Length (Longitud de las Bandas de Bollinger): Ajusta el periodo utilizado para calcular las Bandas de Bollinger, ayudándole a identificar las compresiones del mercado con precisión.

BB Multi Factor (Multiplicador de las Bandas de Bollinger): Controla la anchura de las Bandas de Bollinger, perfectas para detectar zonas de alta y baja volatilidad.

KC Length (Longitud de los Canales de Keltner): Establece el periodo de retroceso para los Canales de Keltner, asegurando señales de compresión precisas en cualquier marco temporal.

KC Multi Factor (Multiplicador de Canales Keltner): Cambia el ancho de los Canales Keltner para refinar la detección de rupturas.

Uso del Rango Verdadero: Cambie entre el rango verdadero promedio (ATR) estándar o el rango de precios para el cálculo de los Canales Keltner para ajustarse a su estrategia.





Modo de empleo

Siga estos pasos para obtener los mejores resultados:

Busque barras de impulso verdes después de un squeeze y un gran impulso rojo →Señal de compra. Busque barras de impulso rojas después de un estrangulamiento y un gran impulso verde →Señal de venta Combine con la acción del precio o los niveles de soporte/resistencia parauna mayor precisión

Consejo profesional: Utilice Smart Squeeze Momentum Pro con un filtro de tendencia (por ejemplo, media móvil, SMC o acción del precio) para eliminar las señales falsas y aumentar la tasa de ganancias.





Por qué gusta a los inversores

Detectalas rupturas antes que la multitud

100%compatible con MT4 y no repinta

Funciona entodos los plazos y mercados

Le ayuda aentrar y salir de las operaciones con confianza

El indicador más potenciado de TradingView - en el que confían miles de operadores de todo el mundo







