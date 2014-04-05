Smart Squeeze Momentum Pro MT5
- Indicadores
- Mehdi Ghorbani Saeidian
- Versión: 1.1
Configuración
Squeeze Momentum Pro es totalmente personalizable, lo que le permite ajustarlo para cualquier condición de mercado.
-
BB Length (Longitud de las Bandas de Bollinger): Ajusta el periodo utilizado para calcular las Bandas de Bollinger, ayudándole a identificar las compresiones del mercado con precisión.
-
BB Multi Factor (Multiplicador de las Bandas de Bollinger): Controla la anchura de las Bandas de Bollinger, perfectas para detectar zonas de alta y baja volatilidad.
-
KC Length (Longitud de los Canales de Keltner): Establece el periodo de retroceso para los Canales de Keltner, asegurando señales de compresión precisas en cualquier marco temporal.
-
KC Multi Factor (Multiplicador de Canales Keltner): Cambia el ancho de los Canales Keltner para refinar la detección de rupturas.
-
Uso del Rango Verdadero: Cambie entre el rango verdadero promedio (ATR) estándar o el rango de precios para el cálculo de los Canales Keltner para ajustarse a su estrategia.
Modo de empleo
Siga estos pasos para obtener los mejores resultados:
-
Busque barras de impulso verdes después de un squeeze y un gran impulso rojo →Señal de compra.
-
Busque barras de impulso rojas después de un estrangulamiento y un gran impulso verde →Señal de venta
-
Combine con la acción del precio o los niveles de soporte/resistencia parauna mayor precisión
Consejo profesional: Utilice Smart Squeeze Momentum Pro con un filtro de tendencia (por ejemplo, media móvil, SMC o acción del precio) para eliminar las señales falsas y aumentar la tasa de ganancias.
Por qué gusta a los inversores
Detectalas rupturas antes que la multitud
100%compatible con MT4 y no repinta
Funciona entodos los plazos y mercados
Le ayuda aentrar y salir de las operaciones con confianza
El indicador más potenciado de TradingView - en el que confían miles de operadores de todo el mundo