Basic Smart Breaker Block Zones SMC Indicator MT5

Basic Smart Breaker Block Zones SMC Indicator



Einführung:

Breaker Blocks sindOrderblöcke, die einmal vom Markt durchbrochen wurden. Wenn der Kurs in diese Zonenzurückkehrt, lösen sie oft einestarke Reaktion aus. Aus technischer Sichtwerden Widerstandsblöcke nach einem Ausbruch zu Unterstützungszonen, undUnterstützungsblöcke werden zuWiderstandszonen, wenn sie durchbrochen werden.

Das Verständnis von Breaker-Blöcken ist äußerst wertvoll für die Identifizierung vonHandelsgelegenheiten mit hoher Wahrscheinlichkeit, darunter sowohlUmkehrtrades als auch Setups für die Trendfortsetzung. Unter allen wichtigen Handelsblöckenwerden Breaker-Blöcke als noch bedeutsamer angesehen als Standard-Orderblöcke, da sie darauf hinweisen, dassder Preis mehrfach auf dieselbe Zone reagiert hat.

Dieses Konzept wird häufig inSmart Money Concepts (SMC) undICT-Handelsstrategien verwendet und macht Breaker Blocks zu einemleistungsstarken Instrument für professionelle Händler, die präzise Markteinstiege suchen .

Darüber hinaus bietet dieser Indikatorfortschrittliche Filteroptionen, um nur dierelevantesten und hochwertigsten Blöcke anzuzeigen, was Händlern hilft, sich auf diestärksten und handlungsfähigsten Zonen zu konzentrieren.

Einstellung:

Der Indikator umfasstdrei Haupteinstellungsbereiche, die jeweils einerbestimmten Marktebene entsprechen.

Jede Ebene wirdauf der Grundlage der vorhergehenden Ebene berechnet, was einevielschichtige Analyse von Unterbrechungsblöcken und der allgemeinen Marktstruktur ermöglicht.

Für jede Ebene haben Sie die volle Kontrolle über dieAnzeigeoptionen und dievisuelle Anpassung durch die folgenden Filter:

1.breaker blocks anzeigen ---> Aktivieren oder deaktivieren Sie die Anzeige von breaker blocks.

2)Anzeigestil ---> Wählen Sie , wie die Unterbrecherblöcke im Diagramm dargestellt werden sollen.

3)Farbe der Unterstützungszone ---> Legen Sie die Farbe für die bullishen Zonen der Breaker Blocks fest .

4)Farbe der Widerstandszone ---> Passen Sie die Farbe an, die für bärische Breaker-Block-Zonen verwendet wird.

5Beschriftungen anzeigen ---> Schalten Sie die Beschriftungen ein , um denNamen jedes Unterbrecherblocks direkt im Diagramm anzuzeigen.

6.neueste Breaker-Blöcke anzeigen ---> Legen Sie fest, wie viele derneuesten Unterstützungs- und Widerstands-Breaker-Blöcke angezeigt werden sollen .

7.abstand zum aktuellen Kurs ---> Zeigen Sie nur Breaker-Blöcke an , dienäher als der angegebene Abstand zum aktuellen Marktpreis liegen.





Wofür wird dieser Indikator verwendet?

Dieser Indikator soll Ihnen helfen,die wichtigsten Marktniveaus zu identifizieren und zu verstehen, wo der Preis am wahrscheinlichsten reagieren wird. Diese Reaktionen erfolgen aufgrund derLiquiditätszonen, die sich hinter diesen Niveaus bilden.



Wenn der Kurs diese Schlüsselzonen erreicht, wird erentweder:



das Niveau verwerfen und eine Umkehr einleiten, oder

Niveau und eine einleiten, das Niveau durchbrechen und seinen Trend fortsetzen.

Durch die Hervorhebung dieser kritischen Bereiche ermöglicht es der Indikator den Händlern,fundiertere Entscheidungen zu treffen und ihreEin- und Ausstiege präziser zu planen.



