TRAMA Indicator for MT5

Trend Regularity Adaptive Moving Average Indikator für MT5

TRAMA Indikator für MT5

Übersicht

Der Trend Regularity Adaptive Moving Average (TRAMA) ist ein intelligenter adaptiver gleitender Durchschnitt, der seine Empfindlichkeit dynamisch an die Marktstruktur und die Trendkonsistenz anpasst. Im Gegensatz zu herkömmlichen gleitenden Durchschnitten reagiert TRAMA darauf, wie häufig neue Höchst- oder Tiefststände innerhalb eines definierten Zeitraums gebildet werden, und bietet so ein adaptives Gleichgewicht zwischen Trendfolgepräzision und Bereichsstabilität.

Funktionsweise

TRAMA erkennt automatisch, wie regelmäßig der Kurs neue Hochs oder Tiefs bildet, und nutzt dieses Maß, um sein Glättungsverhalten anzupassen:

Während starker, beständiger Trends reagiert die Linie stärker und folgt dem Preis genau, um einen früheren Einstieg zu ermöglichen.

Bei Seitwärtsbewegungen oder unregelmäßigen Bedingungen glättet und filtert sie das Rauschen und hilft, falsche Signale zu vermeiden.

Diese Anpassungsfähigkeit ermöglicht es TRAMA, sowohl als Trendbestätigungsinstrument als auch als Stabilitätsfilter in volatilen oder sich konsolidierenden Märkten zu dienen.

Eingaben

Länge: Definiert den Rückblickzeitraum. Höhere Werte erzeugen glattere Ergebnisse.

Quelle: Der für die Berechnungen verwendete Preis-Input (Standard: Close).

Handelsfunktionen

Enthält Kauf- und Verkaufssignalpuffer , die TRAMA-Richtungsänderungen erkennen.

Erzeugt Warnungen , wenn neue Signale auftreten, so dass Händler in Echtzeit informiert werden.

Backtesting-Unterstützung ermöglicht es Händlern, Kauf-/Verkaufssignale direkt auf historischen Daten zu testen.

Die Visualisierung auf dem Bildschirm markiert die Signale klar und deutlich für eine einfache Interpretation.

Vollständig EA-freundlich - die gesamte Logik läuft über Puffer (keine grafischen Objekte), was hohe Geschwindigkeit und Kompatibilität für automatisierte Handelssysteme gewährleistet.

Verwendung

TRAMA kann wie jeder gleitende Durchschnitt verwendet werden, bietet jedoch mehrere Vorteile:

Passt sich der Trendstärke an - verschärft sich bei starken Bewegungen und glättet sich bei Schwankungen.

Verbessert Crossover-Systeme - gibt frühere und klarere Signale.

Dient als adaptive Unterstützung/Widerstand - folgt dem Preis auf natürliche Weise.

Hohe Geschwindigkeit und geringe CPU-Last, geeignet für Multi-Chart- oder EA-Setups.

Highlights der Leistung