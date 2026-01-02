Follow Line Indicator Signal For MT5

Link zu meinen Produkten: Link

Dieser fortschrittliche Bollinger Bands & ATR Follow Line Indikator verfolgt dynamisch Markttrends unter Verwendung von volatilitätsangepassten Preisbewegungen.

Er kombiniert Bollinger Band-Ausbrüche mit einer ATR-basierten Trailing-Linie, um Störungen herauszufiltern und starke Aufwärts- und Abwärtstrends zu identifizieren.

Klare , farblich wechselnde Trendlinien (blau für Aufwärtstrend, rot für Abwärtstrend) bieten eine sofortige visuelle Bestätigung der Marktrichtung.

Eingebaute Kauf- und Verkaufssignale, Warnungen und Benachrichtigungen helfen Händlern, Umkehrungen und Trendfortsetzungen mit Präzision zu erkennen.

Dieser Indikator eignet sich ideal für Forex, Indizes, Kryptowährungen und Aktien und ist für den Trendhandel, die Filterung der Volatilität und risikobewusste Einstiege optimiert.





Einstellung dieses Indikators



ATR Periode: die ATR Periode

Bollinger Bands Periode: Die Periode der Bollinger Bands

Bollinger Bands Abweichung: Ein Multiplikator zwischen Preis und Bollinger Bands

ATR-Filter: ATR-Filter verwenden

Signale anzeigen: Kauf- und Verkaufssignale auf dem Chart anzeigen

Send Alert: Sendet den Alarm auf dem Chart

Benachrichtigung senden: Senden Sie die Benachrichtigung an Ihr Telefon.