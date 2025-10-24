Smart FVG and iFVG Zones Indicator MT5

Beschreibung:

Smart FVG & iFVG Zones Indicator MT5 erkennt präzise Fair Value Gaps und Inverse Fair Value Gaps basierend auf ICT Smart Money Konzepten. Er stellt automatisch Ungleichgewichtszonen dar, um Liquiditätslücken, Abschwächungsbereiche und institutionelle Handelsniveaus aufzuzeigen. Dieses Tool wurde für professionelle Händler entwickelt und hilft Ihnen bei der Identifizierung von Premium- und Discount-Zonen mit Echtzeit-Updates. Der Indikator unterstützt sowohl bullishe als auch bearishe FVG-Strukturen und bietet einen klaren Zusammenhang mit Orderblöcken und Breaker-Blöcken.
Verbessern Sie Ihre Smart Money-Handelsstrategie mit präziser, visueller FVG- und iFVG-Zuordnung auf jedem MT5-Chart.


Einstellung:

Zu berücksichtigende Kerzen für die Berechnung -> für die Anzahl der zu prüfenden Kerzen

Schnittpunkt ausblenden -> zum Ausblenden der Schnittpunkte

FVG anzeigen -> FVG-Zonen anzeigen

FVG show type -> Art der FVG-Zonen

FVG Unterstützung Farbe -> Farbe der Unterstützung FVG

FVG Widerstand Farbe -> Farbe des Widerstands FVG

FVG-Etikett -> Anzeige des FVG-Etiketts

FVG show last number -> Anzahl der FVGs, die auf jeder Seite angezeigt werden

FVG show distance points -> Abstand zwischen der letzten geschlossenen Kerze und der FVG-Zone


iFVG anzeigen -> iFVGs Zonen anzeigen

iFVG Typ anzeigen -> Typ der iFVG-Zonen

iFVG Unterstützung Farbe -> Farbe der Unterstützung iFVGs

iFVG Widerstand Farbe -> Farbe der Widerstands-iFVGs

iFVG-Etikett -> Anzeige des iFVG-Etiketts

iFVG show last number -> Anzahl der iFVGs, die auf jeder Seite angezeigt werden sollen

iFVG show distance points -> Abstand zwischen letzter geschlossener Kerze und iFVGs Zone


