Smart FVG and iFVG Zones Indicator MT5

Klicken Sie auf den Link, um unsere Produkte zu sehen: LINK

Klicken Sie auf den Link, um mein bestes Werkzeug zu sehen: LINK

Beschreibung:

Smart FVG & iFVG Zones Indicator MT5 erkennt präzise Fair Value Gaps und Inverse Fair Value Gaps basierend auf ICT Smart Money Konzepten . Er stellt automatisch Ungleichgewichtszonen dar, um Liquiditätslücken , Abschwächungsbereiche und institutionelle Handelsniveaus aufzuzeigen. Dieses Tool wurde für professionelle Händler entwickelt und hilft Ihnen bei der Identifizierung von Premium- und Discount-Zonen mit Echtzeit-Updates. Der Indikator unterstützt sowohl bullishe als auch bearishe FVG-Strukturen und bietet einen klaren Zusammenhang mit Orderblöcken und Breaker-Blöcken .

Verbessern Sie Ihre Smart Money-Handelsstrategie mit präziser, visueller FVG- und iFVG-Zuordnung auf jedem MT5-Chart .



Einstellung:

Zu berücksichtigende Kerzen für die Berechnung -> für die Anzahl der zu prüfenden Kerzen

Schnittpunkt ausblenden -> zum Ausblenden der Schnittpunkte

FVG anzeigen -> FVG-Zonen anzeigen

FVG show type -> Art der FVG-Zonen

FVG Unterstützung Farbe -> Farbe der Unterstützung FVG

FVG Widerstand Farbe -> Farbe des Widerstands FVG

FVG-Etikett -> Anzeige des FVG-Etiketts

FVG show last number -> Anzahl der FVGs, die auf jeder Seite angezeigt werden

FVG show distance points -> Abstand zwischen der letzten geschlossenen Kerze und der FVG-Zone





iFVG anzeigen -> iFVGs Zonen anzeigen

iFVG Typ anzeigen -> Typ der iFVG-Zonen

iFVG Unterstützung Farbe -> Farbe der Unterstützung iFVGs

iFVG Widerstand Farbe -> Farbe der Widerstands-iFVGs

iFVG-Etikett -> Anzeige des iFVG-Etiketts

iFVG show last number -> Anzahl der iFVGs, die auf jeder Seite angezeigt werden sollen

iFVG show distance points -> Abstand zwischen letzter geschlossener Kerze und iFVGs Zone



