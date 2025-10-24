Smart FVG and iFVG Zones Indicator MT5
- Indikatoren
- Mehdi Ghorbani Saeidian
- Version: 1.2
- Aktualisiert: 24 Oktober 2025
Klicken Sie auf den Link, um mein bestes Werkzeug zu sehen: LINK
Beschreibung:Smart FVG & iFVG Zones Indicator MT5 erkennt präzise Fair Value Gaps und Inverse Fair Value Gaps basierend auf ICT Smart Money Konzepten. Er stellt automatisch Ungleichgewichtszonen dar, um Liquiditätslücken, Abschwächungsbereiche und institutionelle Handelsniveaus aufzuzeigen. Dieses Tool wurde für professionelle Händler entwickelt und hilft Ihnen bei der Identifizierung von Premium- und Discount-Zonen mit Echtzeit-Updates. Der Indikator unterstützt sowohl bullishe als auch bearishe FVG-Strukturen und bietet einen klaren Zusammenhang mit Orderblöcken und Breaker-Blöcken.
Verbessern Sie Ihre Smart Money-Handelsstrategie mit präziser, visueller FVG- und iFVG-Zuordnung auf jedem MT5-Chart.
Einstellung:
Zu berücksichtigende Kerzen für die Berechnung -> für die Anzahl der zu prüfenden Kerzen
Schnittpunkt ausblenden -> zum Ausblenden der Schnittpunkte
FVG anzeigen -> FVG-Zonen anzeigen
FVG show type -> Art der FVG-Zonen
FVG Unterstützung Farbe -> Farbe der Unterstützung FVG
FVG Widerstand Farbe -> Farbe des Widerstands FVG
FVG-Etikett -> Anzeige des FVG-Etiketts
FVG show last number -> Anzahl der FVGs, die auf jeder Seite angezeigt werden
FVG show distance points -> Abstand zwischen der letzten geschlossenen Kerze und der FVG-Zone
iFVG anzeigen -> iFVGs Zonen anzeigen
iFVG Typ anzeigen -> Typ der iFVG-Zonen
iFVG Unterstützung Farbe -> Farbe der Unterstützung iFVGs
iFVG Widerstand Farbe -> Farbe der Widerstands-iFVGs
iFVG-Etikett -> Anzeige des iFVG-Etiketts
iFVG show last number -> Anzahl der iFVGs, die auf jeder Seite angezeigt werden sollen
iFVG show distance points -> Abstand zwischen letzter geschlossener Kerze und iFVGs Zone