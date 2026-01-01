Laguerre RSI Indicator Signal for MT5

Bitte prüfen Sie unsere Produkte: LINK
Der Laguerre-Indikator ist ein leistungsstarkes technisches Analysewerkzeug
, das für eine genaue Trenderkennung
, Momentum-Analyse
und Marktfilterung
entwickelt wurde. Er nutzt fortschrittliche Alpha- und Gamma-Verhältnisse
, um die Preisglättung
zu optimieren, Marktrauschen
zu reduzieren und die Signalgenauigkeit
zu verbessern. Mit anpassbaren Parametern können Händler den Indikator für Forex
, Kryptowährungen
, Aktien
und Indizes
über alle Zeitrahmen
hinweg anpassen. Dieser Indikator hilft, die Trendrichtung
, überkaufte und überverkaufte Niveaus
sowie Kauf- und Verkaufssignale
mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Der Laguerre-Indikator ist ideal für den algorithmischen Handel
, Scalping
, Daytrading
und Swingtrading
und verbessert die Handelsleistung
, das Risikomanagement
und die Effizienz der Entscheidungsfindung
.
EINSTELLUNG DIESES INDIKATORS
Quelle des Preises: er kann schließen, öffnen, hoch oder niedrig sein
Alpha-Verhältnis: Das Verhältnis sollte zwischen 0,01 und 0,99 liegen.
Farbwechsel: wenn es falsch ist, wird es blau sein und wenn es wahr ist, wird es grün und rot sein. Sie können die Farben auch ändern
Alarm senden: Wenn Laguerre 0,2 von unten nach oben durchbricht, wird ein Kaufsignal gesendet, und wenn er 0,8 von oben durchbricht, wird ein Verkaufssignal gesendet.
Benachrichtigung senden: sendet eine Benachrichtigung an Ihr Telefon.